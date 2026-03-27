Unterscheidet sich das, was uns öffentlich über den Krieg im Iran mitgeteilt wird, von dem, was hinter den Kulissen geplant wird?

Führen uns beide Seiten über ihre Absichten in die Irre? US-Beamte konnten die Finanzmärkte beruhigen, indem sie behaupteten, der Iran sei besiegt und der Krieg werde bald enden.

Doch währenddessen werden Tausende US-Soldaten in den Nahen Osten verlegt, und es scheint, als würden Vorbereitungen für eine großangelegte Bodenoffensive getroffen.

Die Iraner haben immer wieder beteuert, niemals Atomwaffen herzustellen. Nun wissen wir aber, dass das Regime zu dem Schluss gekommen ist, es habe „nichts zu gewinnen, wenn es den Bau einer Atombombe hinauszögert“ . Ich bin äußerst besorgt darüber, wohin das alles führen wird, wenn beide Seiten die Eskalation fortsetzen. Von Michael Snyder

Laut der Daily Mail verließen republikanische Kongressmitglieder am Mittwoch wütend eine als geheim eingestufte Unterrichtung zum Thema Iran, weil ihnen während des Treffens nicht das vermittelt wurde, was sie erwartet hatte.

Wütende Republikaner verließen am Mittwoch fluchtartig eine als geheim eingestufte Unterrichtung über den Iran, da sie befürchteten, die USA bereiteten eine Invasion des Landes vor, weil Teheran die Friedensangebote von Donald Trump ablehne.

Da fast 7.000 US-Bodentruppen im Nahen Osten stationiert sind oder sich auf dem Weg dorthin befinden – darunter Angehörige der 82. Luftlandedivision der Armee und des Marine Corps – kursieren Spekulationen über Trumps sich rasch entwickelnde Pläne für den Krieg.

Nancy Mace verließ die Sitzung vorzeitig und beklagte sich darüber, dass man „in die Irre geführt“ worden sei, während der Trump-freundliche Ausschussvorsitzende Mike Rogers warnte: „Wir bekommen keine Antworten“, als die Pentagon-Chefs den Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses unterrichteten, was auf dem Capitol Hill für hitzige Debatten sorgte.

Warum waren sie also so wütend?

Ein Abgeordneter, der während der Unterrichtung im Raum war, hat nun einige absolut atemberaubende Informationen enthüllt …

Eine Quelle der Daily Mail, die sich innerhalb des Raumes befindet, hat nun brisante neue Details enthüllt, darunter eine neue Reihe von Zielen, die darauf hindeuten könnten, dass Amerika zu einem Einsatz von Bodentruppen übergeht, da der Iran die Straße von Hormuz weiterhin abriegelt.

Der Abgeordnete, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, den Mitgliedern seien drei militärische Ziele vorgelegt worden: die Insel Kharg, Irans wichtiger Ölexportknotenpunkt; das iranische Nuklearmaterial; und ein Regimewechsel.

Dies stellt eine deutliche Abkehr von den vier Zielen dar, die das Weiße Haus öffentlich formuliert hat: die Zerstörung der iranischen Raketen, Marine, bewaffneten Stellvertreter und nuklearen Fähigkeiten.

Der Einsatz von US-Bodentruppen wäre äußerst umstritten.

Aber offenbar wird dies Teil des „letzten Schlags“ sein , den das US-Militär dem Iran versetzen wird, falls die Verhandlungen nicht erfolgreich verlaufen…

Die USA arbeiten an Optionen für einen „finalen Schlag“ gegen den Iran, bei dem amerikanische Bodentruppen auf iranischem Boden eingesetzt werden könnten, sowie an einer größeren Bombardierungsaktion, berichtete das Nachrichtenportal Axios am Donnerstag unter Berufung auf zwei US-Beamte und zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Es gibt mehrere Inseln im Persischen Golf, die US-Streitkräfte den Iranern abnehmen könnten, und die Insel Kharg steht ganz oben auf der Liste …

Die erste Maßnahme bestünde in der Einnahme oder Blockade der Insel Kharg, dem wichtigsten Umschlagplatz für iranisches Öl.

Eine zweite Möglichkeit wäre die Einnahme der Insel Larak in der Straße von Hormus. Dort befinden sich iranische Stützpunkte und Radaranlagen zur Überwachung von Schiffen, die die Straße von Hormus passieren, sowie kleine Boote, die zivile Schiffe angreifen können. Als Vergeltung für die Angriffe der USA und Israels hat Teheran den Öltransport durch die strategisch wichtige Meerenge weitgehend blockiert und damit die globalen Energiepreise in die Höhe getrieben.

Eine dritte Möglichkeit wäre die Invasion der Insel Abu Musa im östlichen Persischen Golf, wodurch Iran die Kontrolle über Schiffe erlangt, die den Golf verlassen. Die Insel – sowie die nahegelegenen Inseln Groß- und Klein-Tunb – werden zwar von Iran kontrolliert, aber auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem wichtigen Verbündeten der USA und Israels, beansprucht.

Schließlich könnten die USA Schiffe, die iranisches Öl exportieren, einfach blockieren oder unter ihre Kontrolle bringen.

Die Einnahme der Insel Kharg wäre eine große Herausforderung, und es ist wahrscheinlich, dass es zu erheblichen Verlusten auf US-amerikanischer Seite kommen würde.

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Aber das wäre noch der einfache Teil.

Die größte Herausforderung wäre es, die Insel zu halten, während iranische Raketen und Drohnen Tag für Tag niederprasseln würden.

Und wenn die USA das iranische Festland selbst angreifen wollten, wäre dazu eine sehr große Streitmacht erforderlich, da die Iraner behaupten , über eine Million Soldaten mobilisiert zu haben…

Iranische Staatsmedien behaupten unterdessen, dass mehr als eine Million Soldaten mobilisiert wurden, um sich auf eine US-Bodeninvasion zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz vorzubereiten.

Der Truppenaufmarsch erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Drohungen Trumps, die Insel Kharg, einen wichtigen Ölknotenpunkt und Kontrollpunkt für die lebenswichtige Wasserstraße, zu erobern.

Der Iran hat damit begonnen, die Insel zu verstärken, indem er entlang wahrscheinlicher Landezonen Fallen wie Antipersonen- und Antipanzerminen auslegt.

Im Iran leben etwa 93 Millionen Menschen.

Das ist ein enormer Pool an Arbeitskräften.

Uns wird berichtet, dass es in den letzten Tagen einen „enormen Zustrom“ junger Iraner gegeben habe, die sich freiwillig zum Militärdienst gemeldet haben…

In einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim vom Donnerstag hieß es unter Berufung auf eine „gut informierte Militärquelle“, dass sich mehr als eine Million Menschen organisiert hätten, um an den Kämpfen teilzunehmen, und dass es in den vergangenen Tagen zudem einen „enormen Zustrom“ von Anfragen junger Iraner gegeben habe, sich den Revolutionsgarden anzuschließen.

In einem separaten Bericht der iranischen Nachrichtenagentur ISNA warnte der Kommandeur der iranischen Bodentruppen, Brigadegeneral Ali Jahanshahi, dass „der Bodenkrieg für den Feind gefährlicher und kostspieliger sein wird“ und fügte hinzu: „Alle Bewegungen des Feindes an der Grenze werden überwacht, und wir sind auf jedes Szenario vorbereitet.“

Um die Straße von Hormuz vollständig zu sichern, wären wahrscheinlich Bodentruppen auf der iranischen Seite der Wasserstraße erforderlich, aber es gibt keine Möglichkeit, dass die begrenzte Anzahl von Truppen, die wir in die Region entsenden, mit einer Streitmacht dieser Größe fertig werden könnte.

Wie planen wir also die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz?

Beabsichtigen wir, den Iranern alles zu geben, was sie wollen?

Das wird auf keinen Fall passieren.

Was ist also der Plan?

Bevor dieser Krieg endet, will die Trump-Regierung außerdem sicherstellen, dass Iran niemals eine nukleare Bedrohung darstellt.

Um dieses Ziel zu erreichen, erwägen US-Beamte Berichten zufolge eine Operation zur Beschlagnahmung des iranischen angereicherten Urans …

Die amerikanischen Militärchefs erwägen einen der größten Spezialeinsatzangriffe aller Zeiten, um das iranische Atomprogramm zu schwächen.

Die massive, per Hubschrauber durchgeführte Einschleusung von Tausenden von Angriffstruppen zur Unterstützung einer großen Anzahl von Delta-Force-Spezialisten könnte mindestens 24 Stunden dauern.

Ziel der Operation wäre die Sicherstellung von 450 kg 60% angereichertem Uran, das vermutlich noch tief unter einer der Atomanlagen Teherans versteckt ist. Es handelt sich um eine Operation mit extrem hohem Risiko.

Selbstverständlich wäre dies ein sehr risikoreicher Einsatz.

Aber offenbar wurde bereits ein Plan ausgearbeitet …

Zwei britische Militärquellen haben dem Mirror mitgeteilt, dass der Operationsplan ausgearbeitet sei, obwohl beide sagten, dass er als „sehr risikoreich, mit hoher Wahrscheinlichkeit von Opfern und geringer Wahrscheinlichkeit eines absoluten Missionserfolgs“ eingestuft wurde, da der genaue Standort des Urans ungewiss sei.

Nachdem sie sich den Weg in den Komplex freigekämpft hatten, sicherten die Elitesoldaten der Delta Force das Gelände, damit sich spezialisierte Ingenieure durch Bohren und Sprengen in den unterirdischen Komplex vorarbeiten konnten.

Die immens komplexe Operation würde den Einsatz zahlreicher Spionageflugzeuge und Kampfjets erfordern, um den Zugang zu den Missionszielen zu sichern.

Sollte die Trump-Regierung dies tatsächlich umsetzen wollen, ist Eile geboten, denn Berichten zufolge hat das iranische Regime entschieden, dass es „nichts zu gewinnen hat, wenn es vom Bau einer Atombombe absieht“…

Die Führung in Teheran erwägt nun, aus dem Atomwaffensperrvertrag auszusteigen und ihre Positionen zu Atomwaffen gänzlich aufzugeben.

Quellen teilten Reuters mit, dass die unerbittlichen US-israelischen Angriffe das Regime davon überzeugt hätten, dass es nichts zu gewinnen habe, wenn es vom Bau einer Atombombe absehe.

Das sind äußerst alarmierende Neuigkeiten.

Dieser Krieg sollte Iran daran hindern, Atomwaffen zu erlangen, doch nun scheinen sie motivierter denn je zu sein , in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen…

Der Hardliner-Politiker Mohammad Javad Larijani, Bruder des hochrangigen Beamten Ali Larijani, der am vergangenen Dienstag bei einem Angriff getötet wurde, wurde diese Woche von staatlichen Medien mit der Aufforderung zitiert, dass Iran seine Mitgliedschaft im NVV aussetzen solle.

„Der NVV sollte ausgesetzt werden. Wir sollten einen Ausschuss einsetzen, der prüft, ob der NVV uns überhaupt noch nützt. Sollte er sich als nützlich erweisen, werden wir zu ihm zurückkehren. Wenn nicht, können sie ihn behalten“, sagte er.

Anfang des Monats strahlte das staatliche Fernsehen einen Beitrag mit dem konservativen Kommentator Nasser Torabi aus, in dem dieser sagte, die iranische Öffentlichkeit fordere: „Wir müssen handeln, um eine Atomwaffe zu bauen. Entweder wir bauen sie oder wir erwerben sie.“

Könnte Nordkorea Iran mit Atomwaffen beliefern?

Könnte es sein, dass dies bereits geschehen ist?

Hoffen wir es nicht.

Und während die USA in einem scheinbar endlosen Krieg im Nahen Osten gefangen sind, besteht die Sorge, dass die Chinesen dies als perfekte Gelegenheit sehen könnten , sich mit Taiwan „wieder zu vereinigen“…

Xi sieht Trump als nicht bereit an, Taiwan zu verteidigen, hieß es aus informierten Kreisen – insbesondere solange die amerikanische Beteiligung im Nahen Osten, die die USA dazu veranlasst hat, bedeutende Militärressourcen aus Asien abzuziehen, Washington weiterhin ablenkt. Das Treffen selbst war ursprünglich für den 1. April geplant, wurde aber auf den 14. und 15. Mai verschoben, nachdem Trump aufgrund des Krieges im Iran um eine Vertagung gebeten hatte.

Xi geht davon aus, dass Washington zwar weiterhin Taiwan unterstützt, Trumps Haltung gegenüber der Insel aber so unsicher ist, dass sich ihm eine Chance bietet. Trump hatte Taiwan vorgeworfen, die amerikanische Chipindustrie zu stehlen, und belegte die Insel letztes Jahr mit hohen Zöllen, bevor er diese wieder senkte – Maßnahmen, die bei taiwanesischen Beamten Panik auslösten.

Solange der Iran den kommerziellen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz blockiert, werden wir weiterhin in diesem Krieg gefangen sein.

Die Iraner sagen, sie seien bereit, den Krieg zu beenden, sofern wir ihnen geben, was sie wollen, und dazu gehört auch die dauerhafte Kontrolle über die Straße von Hormus.

Das wird ganz sicher nicht passieren.

Die andere Möglichkeit wäre, Irans Kontrolle über die Straße von Hormuz mit Gewalt zu beenden, und das wird alles andere als einfach sein.

Wir befinden uns in einer sehr ernsten Krise, und ich bin fest davon überzeugt, dass uns eine ungeheure Menge an Tod und Zerstörung bevorsteht.

Titelbild: – Der Iran hat die Straße von Hormus für GESCHLOSSEN erklärt. Jeglicher Schiffsverkehr „zu und von Häfen von Verbündeten und Unterstützern der israelisch-amerikanischen Feinde“ ist nun VERBOTEN.

– Zwei chinesische Containerschiffe versuchten am Freitag, den Golf über die Straße von Hormus zu verlassen. Sie wurden zurückgeschickt. Schiffsverfolgungsdaten bestätigen dies.

– 8 Millionen Barrel Öl pro Tag sind derzeit nicht verfügbar. Das ist keine Reduzierung, sondern ein vollständiger Stillstand.

– Der Ölpreis steigt rasant. Brent nähert sich 111 US-Dollar pro Barrel. WTI hat die 96-Dollar-Marke überschritten. Der März steuert auf den größten monatlichen Preisanstieg aller Zeiten zu.

– Außerdem: 40 % der russischen Ölexportkapazität stehen kurz vor dem Stillstand. Ukrainische Drohnenangriffe treffen Ostseehafenterminals. Russland warnt Käufer vor „höherer Gewalt“ bei Lieferungen.

– Die Energiekrise in Asien wird sich voraussichtlich beschleunigen. Japan bezieht 73 % seines Öls über die Straße von Hormus. Südkorea: 70 %. China: 40–45 %. Indien: 42 %.

– China wurde gerade von Hormuz abgewiesen. Der weltweit größte Energieimporteur kann seine Schiffe nicht durchschicken.

– Der Konflikt mit dem Iran wird sich voraussichtlich bis April hinziehen. Die Angriffe dauern an. Der Schiffsverkehr in Hormuz ist weitgehend zum Erliegen gekommen.

– Die Tankerlieferungen gehen zur Neige. Sie verlangsamen sich nicht – sie gehen zur Neige. Ole Hansen von der Saxo Bank: Weiterer Druck wird folgen, da die verbleibenden Lieferungen auslaufen.

– Zwei Engpässe: Hormuz und die Ostsee. Beide sind vom Netz getrennt. Nirgendwo auf der Welt gibt es eine alternative Energieversorgung in diesem Umfang.

Dies ist kein kurzfristiger Anstieg. Dies ist der Beginn einer strukturellen Energiekrise.

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Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 27.03.2026