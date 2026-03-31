US-Bundesstaat treibt Plan zur Verwendung von Toten für die „menschliche Kompostierung“ in der Lebensmittelversorgung voran

Das Repräsentantenhaus von Oklahoma hat am Dienstag einen überparteilichen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Verwendung menschlicher Überreste als Bodendünger für Nutzpflanzen, die für den Verzehr bestimmt sind, legalisieren würde.

Der Gesetzesentwurf HB 3660 zielt darauf ab , die sogenannte „natürliche organische Reduktion“ (NOR), eine gängige Umschreibung für die Kompostierung menschlicher Überreste, als eine Form der Einäscherung in das Staatsrecht aufzunehmen.

Das Repräsentantenhaus von Oklahoma verabschiedete den Entwurf mit 59 zu 37 Stimmen, wobei sowohl Republikaner als auch Demokraten dafür stimmten . Dies rief eine scharfe Kritik eines republikanischen Abgeordneten hervor, der gegen den Gesetzesentwurf ist.

Die DCNF berichtet: „Heute hat das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf HB3660 verabschiedet, der die Verwendung kompostierter menschlicher Körper als Dünger legalisieren soll.

Sollte dieser Gesetzentwurf in Kraft treten, würde Oklahoma sich 14 demokratisch regierten Bundesstaaten anschließen, die dieses Verfahren bereits legalisiert haben“, schrieb der republikanische Abgeordnete Jim Shaw aus Oklahoma am Dienstag in einem Beitrag auf X.

„Anstatt diese Praxis also gänzlich zu verbieten, sind wir auf dem besten Weg, die Verwendung von Fäkalien als Dünger einen weiteren widerlichen Schritt voranzubringen.“

Der Gesetzentwurf wurde von den republikanischen Abgeordneten Eddy Dempsey und Casey Murdock aus Oklahoma eingebracht. Beide sind Landwirte und vertreten überwiegend ländliche Wahlkreise.

Eine Mehrheit der republikanischen Abgeordneten – 43 von 81 – stimmte für den Entwurf, während 36 Republikaner und nur ein Demokrat, der Abgeordnete Mickey Dollens, dagegen stimmten.

Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses von Oklahoma, Kyle Hilbert, unterstützte den Gesetzentwurf.

Shaw, der ebenfalls einen ländlichen Wahlkreis vertritt, teilte in den sozialen Medien ein Video, das seine Auseinandersetzung mit Dempsey im State House zeigt. Shaw erklärte gegenüber dem DCNF, der Wortwechsel habe am Dienstagmorgen vor der Abstimmung stattgefunden.

„Ich muss einfach fragen: Glauben Sie wirklich, dass menschliche Überreste oder gar mein Lieblingsthema, menschliche Exkremente, als Kompost oder Dünger geeignet sind?

Glauben Sie das wirklich?“, fragte Shaw den Initiator des Gesetzesentwurfs im Repräsentantenhaus.

„In dieser Situation, ja“, antwortete Dempsey, woraufhin einige Sekunden Stille folgten.

Dempsey reagierte nicht auf die Bitte des DCNF um eine Stellungnahme.

„Das ist alles andere als konservative Politik, aber sie wird von einem angeblich konservativen Parlament in Oklahoma verabschiedet, das in Wirklichkeit bei Weitem nicht so konservativ ist, wie es vorgibt“, sagte Shaw in einem Interview mit dem DCNF.

They mean BODIES, not just 💩 Just so everyone is clear 😭 pic.twitter.com/5XfAIer9th — Brandy (@_mind_your_biz) March 25, 2026

Sie verteilen seit Jahrzehnten Klärschlamm, auch bekannt als „Humus“, auf den Feldern Oklahomas. Dieser Gesetzentwurf sieht nun auch die Verwendung von kompostierten menschlichen Überresten als Dünger vor.

Ich habe in zwei aufeinanderfolgenden Legislaturperioden einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Verwendung von Klärschlamm als Dünger in unserem Bundesstaat verbieten soll, doch er wurde jedes Mal abgelehnt. Dieser Gesetzentwurf würde diese Praxis noch verschärfen. Das ist, gelinde gesagt, beunruhigend.

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„Wir sollten eigentlich die republikanische Mehrheit im Parlament haben, sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Aber wir haben sehr, sehr gemäßigte, ja fast schon demokratisch geprägte Politik, die jeden Tag verabschiedet wird.“

Zu den 14 Staaten, die NOR legalisiert haben, gehören Arizona, Kalifornien, Colorado, Delaware, Georgia, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New York, Oregon, Vermont und der Bundesstaat Washington, so A Greener Funeral (AGF), ein Projekt des NOR-freundlichen Unternehmens Passages International, Inc.

Alle diese Staaten sind entweder demokratisch geprägt oder sogenannte Swing States, die bei der Präsidentschaftswahl 2020 für Präsident Joe Biden gestimmt haben.

Sollte der Gesetzentwurf HB 3660 den Senat des Bundesstaates passieren und von Gouverneur Kevin Stitt , einem Republikaner, unterzeichnet werden, wäre Oklahoma der erste Staat mit einer klaren Mehrheit der Republikaner, der den Konsum von Cannabis legalisiert.

Shaw erklärte gegenüber dem DCNF außerdem, er sei sich nicht sicher, ob Stitt das Gesetz unterzeichnen oder sein Veto einlegen würde, sollte es ihm vorgelegt werden.

Das Büro des Gouverneurs reagierte nicht auf die Anfrage des Mediums, die Haltung des Gouverneurs zu dem Gesetzentwurf zu klären.

Der Abgeordnete merkte außerdem an, dass der Senat des Bundesstaates, der wie das Repräsentantenhaus über eine republikanische Supermehrheit verfügt, den Gesetzentwurf möglicherweise ablehnen und ihn damit von vornherein zum Scheitern bringen könnte.

„Im Senat haben wir eine stärkere konservative Gruppe von Senatoren, daher ist es möglich und hoffentlich wahrscheinlich, insbesondere angesichts der öffentlichen Empörung in den sozialen Medien, dass der Senat ihn zu Fall bringen wird“, sagte er.

Shaw sagte gegenüber dem DCNF, dass die Debatte über NOR in seinem Heimatstaat „eigentlich der Debatte über die Verwendung von Bioschlamm oder, wie er es nennt, „Humus“ als landwirtschaftlichen Dünger hier in Oklahoma ähnelt“, einem wichtigen Thema, mit dem er bei seiner ersten Kandidatur für das State House im Jahr 2024 Wahlkampf führte .

„Seit Jahrzehnten wird in Oklahoma Klärschlamm auf Ackerland ausgebracht. Dieser Gesetzentwurf sieht nun vor, kompostierte menschliche Überreste als Dünger zu verwenden“, schrieb Shaw als Antwort auf einen Kommentar eines Nutzers.

„Ich habe in zwei aufeinanderfolgenden Legislaturperioden einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Verwendung von Klärschlamm als Dünger in unserem Bundesstaat verbieten soll, und er wurde jedes Mal abgelehnt. Dieser Gesetzentwurf würde diese Praxis noch verschärfen. Das ist, gelinde gesagt, beunruhigend.“

„Das ist ein großes Problem in meiner Region in Oklahoma“, fügte Shaw in seinem Interview mit dem DCNF hinzu. „Ich habe in den letzten beiden Legislaturperioden in Folge Gesetzesentwürfe eingebracht, die jedoch jedes Jahr scheiterten.

Nun befasst sich der Abgeordnete Dempsey mit diesem Gesetzesentwurf zur Kompostierung menschlicher Überreste, und die Mehrheit meiner Kollegen im Repräsentantenhaus von Oklahoma befürwortet im Grunde die Einbettung und Kompostierung menschlicher Leichen in Erde.“

„Wir bewegen uns bei beiden Themen eindeutig in die falsche Richtung“, betonte er.

Shaw fügte hinzu, dass die Make America Healthy Again ( MAHA )-Bewegung sowohl NOR als auch die Verwendung von menschlichen oder biologischen Feststoffen als Dünger „zu 100 % ablehnen“ sollte.

NOR ist laut AGF-Website „die kontrollierte, beschleunigte Umwandlung menschlicher Überreste in Erde“. „Bei diesem Verfahren werden große Tanks, Container oder ähnliche Gefäße verwendet, um menschliche Überreste mit Stroh, Holzspänen und/oder anderen natürlichen Materialien für einen Zeitraum von etwa vier bis sechs Wochen zusammenzuhalten.“

„Nach Abschluss des Prozesses hat die Familie des Verstorbenen die Möglichkeit, das Bodenmaterial zu erhalten, das sich zum Verteilen in einem Garten, zum Pflanzen eines besonderen Baumes oder zum Verstreuen an anderen bedeutungsvollen Orten wie einem Garten, einem Gedenkwald oder einem anderen besonderen Ort eignet“, heißt es in der Beschreibung von NOR auf der Website.

So, this was my day today… Today the House advanced HB3660, a bill to legalize the use of composted human bodies as fertilizer. If this bill is put into law, Oklahoma joins 14 BLUE states that have legalized this process. So, instead of outlawing this type of practice… pic.twitter.com/CSo47cYw4D — Jim Shaw (@ShawForOK) March 24, 2026

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 31.03.2026