Nach Monaten ohne Lieferungen hat am Montag ein Tanker Kuba erreicht. Krankenhäuser kämpfen, die Energieversorgung steht am Abgrund.

Eine überraschende Kehrtwende aus Washington: US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, er habe „kein Problem“ damit, dass ein russischer Öltanker Treibstoff nach Kuba liefere – und markierte damit einen abrupten Kurswechsel gegenüber der eigenen Politik.

„Wenn ein Land gerade jetzt Öl nach Kuba liefern will, habe ich kein Problem damit, egal ob es Russland ist oder nicht“, sagte Trump an Bord der Air Force One.

Und weiter: „Ich würde es lieber zulassen, egal ob es Russland ist oder jemand anderes, denn die Menschen brauchen Heizung und Kühlung und all die anderen Dinge, die man braucht.“

Nur einen Tag später lief das russische Sanktionsschiff „Anatoly Kolodkin“ im kubanischen Hafen von Matanzas ein. An Bord: rund 700.000 Barrel Rohöl als humanitäre Hilfe – die erste Öllieferung nach Kuba seit Januar.

Für die Karibikinsel mit rund zehn Millionen Einwohnern ist die Ladung ein Rettungsanker: Kuba steht vor der größten Energiekrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Krankenhäuser kämpfen um die Notfallversorgung, Stromausfälle legten weite Teile des Landes lahm, Nahrungsmittelknappheit und galoppierende Inflation belasten die Bevölkerung.

Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel erklärte, die Insel habe seit mehr als drei Monaten keine Öllieferungen mehr erhalten. Experten zufolge reicht die Ladung der Kolodkin für etwa zweieinhalb bis vier Wochen. (Die IEA hat 10 Leitlinien veröffentlicht, um die Öffentlichkeit auf die bevorstehenden Treibstoffknappheit und „Energie-Lockdowns“ vorzubereiten)

Parallel dazu haben die USA eine Lizenz erteilt, die den Verkauf von auf See gestrandetem russischem Öl erlaubt – diese läuft allerdings am 11. April aus.

Die Société Générale erwartet, dass Brent im April durchschnittlich bei 125 US-Dollar pro Barrel liegen wird – unter der Annahme, dass die Straße von Hormus bis weit in den nächsten Monat hinein gesperrt bleibt.

Die Durchflussmengen lägen derzeit auf Krisenniveau mit einer Lücke von fast 15 Millionen Barrel pro Tag in der globalen Bilanz.

Die Macquarie Group warnte zudem, der Preis könnte sogar auf 200 US-Dollar steigen, sollte sich der Konflikt bis Juni hinziehen – ein Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent.

Australien will die Kraftstoffsteuer für drei Monate halbieren, Südkorea erwägt erstmals seit dem Golfkrieg 1991 Fahrbeschränkungen

. Trump behauptete unterdessen, der Iran habe den USA die meisten seiner 15 Forderungen zur Beendigung des Krieges „gewährt“ – ob Gespräche tatsächlich stattfinden, bleibt jedoch unklar.

Einige kubanische Exilführer äußern Bedenken hinsichtlich möglicher Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, an denen Kuba beteiligt ist.

Orlando Gutierrez-Boronat von der Versammlung des kubanischen Widerstands äußerte seine Befürchtung, dass jede Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern dazu beitragen könnte, die kubanische Regierung an der Macht zu halten.

„Ich glaube nicht, dass man diesem Regime auch nur das Geringste nachgeben sollte. Man sollte es einfach implodieren lassen, damit in Kuba ein echter Wandel stattfinden kann und Kuba aufhört, eine Belastung für Kubaner und Amerikaner zu sein“, sagte Gutierrez-Boronat.

Kuba leidet seit Jahren unter flächendeckenden Stromausfällen, die Teil einer tiefen Wirtschafts- und Energiekrise sind. Treibstoffknappheit beeinträchtigt Krankenhäuser, Transportwesen und die Grundversorgung auf der gesamten Insel.

Venezuela war einst Kubas wichtigster Öllieferant, doch die Öllieferungen versiegten, nachdem der venezolanische Präsident Nicolás Maduro gefangen genommen und zur Gerichtsverhandlung in die Vereinigten Staaten gebracht wurde, was Kubas Treibstoffknappheit weiter verschärfte.

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„Kuba ist ein Trümmerhaufen. Es ist ein Land im Niedergang, und sie werden die Nächsten sein. Innerhalb kurzer Zeit wird es scheitern“, sagte Trump aus der Air Force One.

Experten zufolge könnten aus der Öllieferung etwa 180.000 Barrel Dieselkraftstoff gewonnen werden, genug, um den Treibstoffbedarf Kubas für etwa 10 Tage zu decken.

Die kubanische Regierung hat die US-Ölblockade scharf kritisiert, während Trump weiterhin seine Ansicht äußerte, dass die kubanische Regierung in naher Zukunft zusammenbrechen könnte.

Es ist erst die fünfte Woche, und so sieht die globale Lage heute aus:

🇧🇩 Bangladesch – Treibstoffrationierung aktiv. Universitäten geschlossen. Militär in Öldepots stationiert.

🇱🇰 Sri Lanka – Treibstoffrationierung aktiv. 15 Liter pro Woche für Privatfahrer. Vier-Tage-Schulwoche. Betrieb des öffentlichen Sektors eingeschränkt.

🇸🇮 Slowenien – 50 Liter pro Tag für Privatfahrer. 200 Liter für Unternehmen und Landwirte. Unbefristet.

🇵🇭 Philippinen – Nationaler Energienotstand ausgerufen. Vier-Tage-Woche.

🇵🇰 Pakistan – Vier-Tage-Woche und Schulschließungen weiterhin in Kraft.

🇲🇲 Myanmar – Wechselschichtregelung für Fahrer eingeführt.

🇹🇭 Thailand – Dieselpreisobergrenze eingeführt. Regierungsbeamte angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten und Reisen einzuschränken. Treibstoffexporte verboten, außer nach Kambodscha und Laos.

🇻🇳 Vietnam – Rückgriff auf den Treibstoffpreisstabilisierungsfonds. Beamte werden angehalten, von zu Hause aus zu arbeiten und Reisen einzuschränken.

🇰🇪 Kenia – Die Treibstoffrationierung durch die großen Lieferanten läuft weiter. In ländlichen Gebieten gehen die Vorräte bereits zur Neige.

🇪🇬 Ägypten – Treibstoff- und Stromrationierung aktiv. Einkaufszentren, Restaurants und Einzelhändler schließen um 21 Uhr. Beleuchtete Werbetafeln werden abgeschaltet. Regierungsgebäude schließen um 18 Uhr.

🇮🇳 Indien – Die Regierung stellt die Ausgabe von Flüssiggasflaschen an Haushalte mit Gasanschluss schrittweise ein, um die Versorgung zu priorisieren.

🇨🇳 China – Exportverbot für Diesel, Benzin und Flugbenzin bis mindestens Ende März.

🇰🇷 Südkorea – Einführung einer Treibstoffpreisobergrenze. Erstmals seit 30 Jahren. Freiwillige Maßnahmen zur Treibstoffeinsparung sind in Kraft.

🇯🇵 Japan – Raffinerien fordern die Freigabe von Ölreserven durch die Regierung. 95 % des Rohöls werden aus den Golfstaaten importiert.

🇪🇸 Spanien – 5 Milliarden Euro Notfallpaket. Steuersenkungen für Strom und Gas. Subventionen für Transportunternehmen und Landwirte.

🇩🇪 Deutschland – BASF erhöht die Preise für Waren um bis zu 30 %.

Was könnte kommen?

🇬🇧 Großbritannien – Minister könnten Notfallmaßnahmen aktivieren, um Kraftstoffrationierungen an Tankstellen einzuführen. 80 % der britischen Güter werden auf der Straße transportiert. Die IEA empfiehlt, Fahrgemeinschaften zu bilden und von zu Hause aus zu arbeiten, um Kraftstoff zu sparen.

🇪🇺 EU – Notfallmaßnahmen werden diskutiert. Die Lagerbestände vieler Mitgliedstaaten liegen unter 30 %.

Der CEO von Shell warnte, dass Europa ab April mit Kraftstoffrationierungen rechnen müsse, falls die Straße von Hormus weiterhin geschlossen bleibt.

Die Finanzminister, Energieminister und Zentralbankgouverneure der G7 trafen sich heute in Paris und gaben eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie ihre Bereitschaft bekundeten, „alle notwendigen Maßnahmen“ zu ergreifen, um die Stabilität der Energiemärkte zu wahren. Keine dieser Beschränkungen wurde gelockert. In einigen Ländern verschärfen sie sich sogar.

Quellen: PublicDomain/wallstreet-online.de/nbcmiami.com am 31.03.2026