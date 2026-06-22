Alters-Schock: Rente mit 70! Politik schickt Sparer ins Risiko

Es ist wieder so weit. Eine Kommission tagt, ein Konzept wird vorgelegt, und am Ende steht der deutsche Beitragszahler vor dem alten Dilemma: Länger arbeiten, mehr abdrücken, später weniger erhalten.

Am 23. Juni stellt die Rentenkommission ihre Vorschläge vor, und schon die Vorabberichte der „Bild am Sonntag“ lassen erahnen, in welche Richtung das Pendel ausschlagen soll.

Rente mit 70, eine neue Kapitalrente am Aktienmarkt und ein bunter Strauß an neuen Beitragszahlern – das klingt nach einer Reform, ist aber vor allem ein Eingeständnis:

Das umlagefinanzierte Rentensystem deutscher Prägung wackelt bedrohlich.

Wenn der Staat plötzlich die Aktie entdeckt

Jahrzehntelang predigten deutsche Politiker dem Bürger, das Sparbuch sei sicher und die gesetzliche Rente das Fundament. Nun also die Kehrtwende:

Ein Teil der Rentenbeiträge soll künftig an die Börse wandern. Zunächst ein Prozent vom Bruttolohn, je zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen, später zwei Prozent. Man reibt sich verwundert die Augen.

Dieselbe politische Klasse, die den Aktienmarkt gerne als Spielwiese der „Reichen“ verteufelte, will nun die Altersvorsorge der breiten Bevölkerung den Kursschwankungen der Weltmärkte aussetzen.

Besonders pikant: Die Kommission begründet ihre Kapitalrente damit, dass gerade im Osten Deutschlands drei Viertel der Arbeitnehmer keinerlei zusätzliche Altersvorsorge besäßen.

Man fragt sich unwillkürlich, warum es überhaupt so weit kommen konnte. Wer Jahrzehnte lang ehrlich arbeitet, sollte sich im Alter nicht auf das Wohlwollen der Finanzmärkte verlassen müssen.

Die Rente mit 70 – ein Generationenvertrag in Auflösung

Das Herzstück des Vorschlags dürfte vielen die Sprache verschlagen: Das Renteneintrittsalter soll ab 2032 an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Schrittweise, fast verschämt, soll die Altersgrenze klettern, bis in den 2090er-Jahren die Rente mit 70 erreicht ist.

Wer heute eingeschult wird, darf sich also schon einmal darauf einstellen, ein halbes Jahrhundert und mehr im Hamsterrad zu verbringen.

Eine Politik, die jungen Menschen die Aussicht auf 70 Arbeitsjahre serviert, sollte sich nicht wundern, wenn das Vertrauen in den Staat weiter erodiert.

Gleichzeitig sollen die Frühverrentungen nach 45 Beitragsjahren abgeschafft werden – ein Schlag ins Gesicht jener Menschen, die früh ins Berufsleben eingestiegen sind und körperlich hart gearbeitet haben.

Wer mit 15 die Lehre begann und jahrzehntelang malocht hat, darf künftig nicht mehr auf einen verdienten frühen Ruhestand hoffen. Stattdessen sollen nur noch gesundheitlich Geschädigte leichter aussteigen können.

Politiker zahlen ein – Beamte bleiben außen vor

Nun zum eigentlichen Skandal dieser Reform. Künftig sollen Abgeordnete aus Bundestag und Landtagen, Selbstständige und Vorstandschefs von Aktiengesellschaften in die Rentenkasse einzahlen. Eine bemerkenswerte Geste – doch ausgerechnet die Beamten bleiben vorläufig verschont.

Warum eigentlich? Wenn schon Solidarität, dann doch bitte für alle. Dass der Staatsapparat sich selbst aus der Verantwortung nimmt, während der einfache Bürger immer länger arbeiten und immer mehr zahlen soll, ist ein Lehrstück über die Schieflage in diesem Land.

Auch die geliebten Minijobs sollen fallen. Nur noch Schüler dürften künftig bis zu 603 Euro monatlich steuer- und beitragsfrei verdienen. Alle anderen müssten eine reguläre, beitragspflichtige Stelle annehmen.

Offiziell soll dies die Altersarmut von Frauen bekämpfen – in der Praxis dürfte es vor allem Flexibilität rauben und den Niedriglohnsektor weiter regulieren.

Vom Nachhaltigkeitsfaktor und der schrumpfenden Rente

Besonders trickreich ist die geplante Wiedereinführung des sogenannten Nachhaltigkeitsfaktors. Beim Renteneintritt soll das Niveau zwar bei 48 Prozent liegen, doch im Laufe der Bezugsjahre sinkt es schleichend ab. Das Loch soll dann die neue Kapitalrente stopfen. Erst ab 2040 verspricht man ein Gesamtniveau von 50 Prozent.

Man muss kein Mathematiker sein, um zu erkennen: Die Rechnung steht und fällt mit der Entwicklung der Aktienmärkte. Geht das Kalkül nicht auf, zahlt am Ende wieder einer – der Bürger.

Fazit: Wer sich auf den Staat verlässt, ist verlassen

Diese Reform ist ein deutliches Signal: Die gesetzliche Rente allein wird im Alter nicht mehr reichen. Wer sich blind auf staatliche Zusagen verlässt, riskiert im Ruhestand böse Überraschungen.

Gerade in Zeiten ausufernder Staatsverschuldung – man denke an das 500-Milliarden-Sondervermögen der Großen Koalition – droht die schleichende Geldentwertung das Ersparte weiter zu zerfressen.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 21.06.2026