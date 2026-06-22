Vorgetäuschte „Wasserknappheit“: Rechenzentren

Wir erleben derzeit die Entstehung einer neuen psychologischen Operation, die auf unsere wichtigste natürliche Ressource abzielt – das Wasser. Und in der kommenden Artikelserie werden wir jeden Aspekt dieser sich abzeichnenden Agenda genauer unter die Lupe nehmen.

Der gewählte Begriff für diese neue Strategie, bei der Angst als Kontrollinstrument eingesetzt wird, lautet „Wasserbankrott“. Dieser Name stammt aus einem UN-Bericht, der Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde. (Vgl. unu.edu)

Die seit Jahrzehnten kursierenden Gerüchte über eine „Wasserkrise“ waren einfach nicht beängstigend genug, verstehen Sie, und so wie die globale Erwärmung erst zum „Klimawandel“, dann zur „globalen Erhitzung“ und nun zum „globalen Kochen“ wurde – so wird auch diese „Krise“ als etwas unwiderstehlich Alarmierendes neu aufgelegt.

Schon die Wortwahl allein ist der erste Hinweis darauf, womit wir es hier wirklich zu tun haben.

Die Grundzüge der Erzählung vom „Wasserbankrott“ lauten:

Dem Planeten geht das saubere, sichere Trinkwasser aus. Der Klimawandel und der Vormarsch der KI sind die Ursachen für dieses Problem,

…und – natürlich –

Wir müssen wirklich etwas dagegen unternehmen.

Die sich rasch entwickelnde und düstere Realität ist ein Plan, der die bewusst geschürte Angst vor Wasserknappheit nutzen wird, um künstliche Wasserknappheit zu erzeugen und dann die globale Wasserversorgung im Namen der „Wassersicherheit“ zu kontrollieren, zu kommerzialisieren und zu monetarisieren.

Es ist die nächste große psychologische Operation, die sich vor unseren Augen entwickelt, und in dieser Serie werden wir jeden Aspekt davon behandeln:

– „Klimawandel“-Propaganda

– Vorgeschlagene legislative „Lösungen“

– Die Rolle der Überwachungstechnologie und

– Die unvermeidlichen finanziellen Auszahlungen an den privaten Sektor

Heute, im ersten Teil dieser Serie, werden wir uns mit dem befassen, was ein tragender Pfeiler dieser sich abzeichnenden Erzählung zu sein scheint – Rechenzentren.

In jüngster Zeit haben wir eine Flut von Panikmache in den Medien zum Thema Rechenzentren erlebt. Behauptungen über deren Energie- und Wasserverbrauch überschwemmen plötzlich den Informationsmarkt. Dies ist eine merkwürdige Entwicklung, da Rechenzentren doch das schlagende Herz des Überwachungsstaates zu sein scheinen, den diese Medien regelmäßig propagieren.

Die Berichte reichen von leicht kritisch, wie in diesem Artikel der Times:

Der Boom bei Rechenzentren wird die Wasserrechnungen weiter in die Höhe treiben.

Für alle, die sich ein wenig Sorgen machen, wie zum Beispiel dieser Bericht der BBC:

Schottische Rechenzentren, die KI betreiben, verbrauchen bereits genug Wasser, um jährlich 27 Millionen Flaschen zu füllen.

Zu den quasi-apokalyptischen Darstellungen, wie diesem Beitrag aus dem stets hysterischen Guardian:

Was Sie hier sehen, ist ein Feuchtgebiet ohne Wasser: Wie der Boom der Rechenzentren Chiles Mega-Dürre verschärft.

Oder dieser Beitrag von Al Jazeera:

Der wachsende Wasserbedarf der KI wird zu einem Risiko für die öffentliche Gesundheit.

In den USA ist es nicht anders, wie Schlagzeilen wie diese …

Amerikas KI-Boom stößt auf ein ungeplantes Wasserproblem.

Oder das hier …

KI beschleunigt den Verlust unserer knappsten natürlichen Ressource: Wasser.

…vermehren sich rasant.

Ja, so bizarr es auch erscheinen mag: Die Mainstream-Medien greifen den Ruf etablierter Rechenzentren an. Und es wird noch seltsamer, wenn man etwas genauer hinschaut – denn praktisch alle Schreckensmeldungen, die sie veröffentlichen, sind entweder maßlos übertrieben, aus dem Zusammenhang gerissen oder schlichtweg NICHT WAHR.

Wie sieht es also mit der Realität aus?

Schauen wir uns das einmal an. Dieser Reuters-Artikel trägt die Überschrift:

KI wird den Strom- und Wasserverbrauch von Rechenzentren bis 2030 verdoppeln.

Das Problem ist, dass kein Kontext dafür gegeben wird, was diese „Verdopplung“ im Vergleich bedeutet. Es wird angeführt, dass Rechenzentren „4,5 Billionen Liter pro Jahr“ verbrauchen – und das klingt zwar nach einer Menge, doch wenn wir den fehlenden Kontext hinzufügen, stellen wir fest, dass der gesamte jährliche Wasserverbrauch der Menschheit bei etwa 4 Billiarden Litern liegt, also fast 1000-mal so viel. (Vgl. worldometers.info)

Das bedeutet, dass Rechenzentren derzeit nur etwa 0,1% des weltweiten Wasserverbrauchs ausmachen.

Zwar schätzte ein Bericht aus dem Jahr 2025, dass Rechenzentren in den USA täglich 449 Millionen Gallonen Wasser verbrauchen (vgl. eesi.org), doch wurde darin nicht erwähnt, dass die Fertigungsindustrie 15 Milliarden verbraucht (vgl. sciencedirect.com) – mehr als das Dreißigfache – während der Energiesektor fast 100 Milliarden verbraucht. (Vgl. blog.ucs.org)

Das von der UNO erwähnte, beängstigend anmutende „Verdoppeln bis 2030“ bedeutet also, dass Rechenzentren bis 2030 nur 0,2% des weltweiten Wasserverbrauchs ausmachen werden – und das unter der Annahme, dass der gesamte Verbrauch in Haushalten, in der Landwirtschaft und in der Industrie in dieser Zeit genau gleich bleibt (was natürlich nicht der Fall sein wird).

Was auch immer wir von Rechenzentren als Instrument des „Big Brother“ halten mögen, es bleibt eine Tatsache, dass Landwirtschaft, Industrie und Energieerzeugung in Bezug auf die Umweltbelastung ein Vielfaches an Wasser verbrauchen als sie. (Vgl. bryantresearch.co.uk)

Auch die Presse tut alles, um die Unterscheidung zwischen „direktem Wasserverbrauch“ und „indirektem Wasserverbrauch“ zu verwischen. Eine kurze Erklärung dazu: Der direkte Wasserverbrauch umfasst das Wasser, das Sie zum Trinken, Kochen, Reinigen oder Baden verwenden. Der indirekte Wasserverbrauch umfasst das Wasser, das für den Anbau Ihrer Lebensmittel oder die Herstellung Ihrer Kleidung verwendet wird. Dies ist eine klare Unterscheidung, die die Mainstream-Medien bei der Berichterstattung über den „Wasser-Fußabdruck“ von Rechenzentren bisher außer Acht gelassen haben.

Sie beziehen routinemäßig den indirekten Verbrauch, wie beispielsweise „Wasser, das bei der Energieerzeugung verbraucht wird“ (vgl. eesi.org, z.B. zur Kühlung von Kernkraftwerken oder in thermoelektrischen Kraftwerken usw.) oder bei der Herstellung von Chips und anderen Bauteilen, in den direkten Verbrauch der Rechenzentren ein. (Vgl. archive.is)

Siehe den aktuellen Bericht „Water-guzzling data centres“ der Universität Oxford [Hervorhebung hinzugefügt]:

Die meisten Betreiber von Rechenzentren konzentrieren sich auf das Wasser, das direkt zur Kühlung verwendet wird, doch die größte Quelle des Wasserverbrauchs ist tatsächlich die Stromerzeugung. Dies liegt daran, dass Wasser erhitzt wird, um Dampf zu erzeugen, der eine Turbine antreibt und Strom erzeugt. Sowohl fossile Brennstoffe als auch Kernkraft verbrauchen auf diese Weise Wasser, und selbst bei der Wasserkraft kommt es zu gewissen Wasserverlusten aus den Stauseen. (Vgl. eng.ox.ac.uk)

Rechenzentren dafür verantwortlich zu machen, dass Wasser aus Stauseen von Wasserkraftwerken verloren geht, weil sie einen Teil des dort erzeugten Stroms verbrauchen? Ist das sinnvoll? Und wird dieser Maßstab auf jede Branche angelegt? Diese und andere Falschdarstellungen werden in diesem Beitrag von Andy Masley sehr gut aufgeschlüsselt. Ich empfehle ihn jedem, der daran interessiert ist, diese seltsame Geschichte zu entwirren.

Beispielsweise wird allgemein angenommen, dass Rechenzentren das Grundwasser vergiften – doch auch dies ist eine Verzerrung, denn zwar können sie durch Verdunstung bereits im Wasser vorhandene Schadstoffe konzentrieren oder Reinigungs- und Antikalkchemikalien hinzufügen. Doch ist dies bei praktisch allen industriellen Prozessen und Kühlsystemen der Fall. Die Vorgehensweise von Rechenzentren ist in dieser Hinsicht nichts Besonderes.

Es stimmt auch, dass viele KI-Rechenzentren überhaupt kein Wasser verbrauchen. Zwischen 10% und 25% der in Betrieb befindlichen Rechenzentren nutzen Luftkühlsysteme (vgl. fwpcoa.org) mit Kältemitteln (diese Zahl war noch 2024 deutlich höher, doch viele sind umgestiegen, da die Flüssigkeitskühlung wesentlich weniger Strom verbraucht). (vgl. datacenterdynamics.com) Und viele wassergekühlte Zentren nutzen ein geschlossenes Kreislaufsystem, das das Wasser wiederholt wiederverwendet und vor Ort aufbereitet.

Und nein – ich werde mich hier nicht für die großen Tech-Konzerne einsetzen oder freiwillig ein Pint Kühlmittelablauf schlucken. Ich stelle lediglich fest, dass ein durchschnittliches Rechenzentrum für die Wasserversorgung weder besser noch schlechter ist, als die meisten anderen Industriezweige und tatsächlich weit weniger Wasser verbraucht als die meisten anderen.

Die wirklich wichtige Frage lautet hier: Warum verdrehen die Medien Statistiken und Definitionen, um Panikmache-Schlagzeilen über etwas zu produzieren, das so fest im staatlichen Kontrollsystem verankert ist? Und das gilt übrigens nicht nur für die Medien. Diese seltsame Narrativkonstruktion reicht über die Presse oder Regierungsberichte hinaus und erstreckt sich bis ins politische Live-Theater. (Vgl. sustainableict.blog.gov.uk)

Sehen Sie sich das absurde Spektakel an, bei dem Alexandra Ocasio-Cortez im Kongress mit einem Marmeladenglas voller Schlamm herumfuchtelt und schreit (vgl. yahoo.com), dass Rechenzentren das Wasser ungenießbar machen:

Während einer Anhörung im Repräsentantenhaus mit der stellvertretenden EPA-Administratorin Jessica Kramer am Mittwoch holte die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) zwei Gläser mit braunem Wasser hervor, das ihrer Aussage nach in der Nähe eines Meta-Rechenzentrums in Morgan County, Georgia, nach dessen Fertigstellung entnommen worden sei. AOC fuhr fort und beschrieb … — CBS News (@CBSNews) 22. Mai 2026 (Vgl. x.com)

Stammt dieses Wasser überhaupt aus Georgia, genauso wenig wie Colin Powells Reagenzglas Anthrax enthielt? Es spielt keine Rolle, und sie weiß es nicht – es wurde ihr einfach vor ihrer Bühnenauftritt überreicht. Für alle, die es interessiert: Die tatsächlichen Details des Falls lauten, dass sich in einem örtlichen Brunnen aufgrund von Grab- und Bauarbeiten möglicherweise Sedimente angesammelt haben. (vgl. bbc.co.uk) Das hat buchstäblich nichts mit dem Wasserverbrauch des Rechenzentrums zu tun – denn das Ding war ja noch gar nicht in Betrieb. (Vgl. blog.andymasley.com)

Die erfahrene Aktivistin Erin Brockovich hat sich ebenfalls dem Kreuzzug angeschlossen und ein Register für Rechenzentren im ganzen Land ins Leben gerufen. (Vgl. brockovichdatacenter.com) Ein neuer Bericht der UNO „warnt“ (Berichte „warnen“ ja immer) vor dem KI-Boom und den Ressourcen – insbesondere Land und Wasser – die dabei verbraucht werden. (Vgl. independent.co.uk)

Mehrere Bundesstaaten oder Gemeinden in den USA versuchen, den Bau von Rechenzentren zu verbieten (vgl. ncsl.org), vor allem wegen ihres „riesigen“ Wasserverbrauchs. Das erste Verbot wurde gestern verabschiedet. (vgl. theguardian.com) Laut einer aktuellen Umfrage würden die meisten Amerikaner lieber in der Nähe eines Kernkraftwerks als eines Rechenzentrums leben. (Vgl. fortune.com) Sogar Papst Leo XIV. – ja, Seine Heiligkeit höchstpersönlich – warnt die Gläubigen vor KI-Rechenzentren und den „enormen Mengen an Energie und Wasser“, die sie verbrauchen. (Vgl. ncronline.org)

Vielleicht geben diese jüngsten hochkarätigen Beiträge einen Hinweis darauf, warum der Mainstream eines seiner eigenen wichtigsten Werkzeuge verteufelt. KI-Rechenzentren ruinieren das Wasser – dagegen muss etwas unternommen werden.

Und falls wir noch Zweifel daran hatten, dass die Erzählung vom „beängstigenden Rechenzentrum“ genau in diese Richtung geht, ist Chatham House zur Stelle, um es Ihnen wirklich klar zu machen:

Der Wasserverbrauch durch KI zwingt die Regierungen dazu, ihren Umgang mit Wasser zu überdenken.

… aber was genau bedeutet es, „unseren Umgang mit Wasser zu überdenken“?

Darauf werden wir später in dieser Reihe eingehen.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 21.06.2026