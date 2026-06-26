Coleman Zelt FastPitch Pop Up Galiano – 4 Personen

Coleman Zelt FastPitch Pop Up Galiano.

Mit dem extrem praktischen ‚FastPitch Pop Up‚ werden Sie mit Sicherheit einige neidische Blicke auf sich ziehen. Das Zelt ist ideal für den Gebrauch bei Festivals oder Wochenendausflügen geeignet.

Es ist in wenigen Augenblicken aufgebaut und ist ebenso schnell und einfach für einen kompakten Transport zusammengepackt.

Das Dach läßt sich öffnen.

Gestänge Fiberglas

WS 2.000 mm

schwer entflammbar

Gewicht 3,3 kg

Außen Polyester, PU-beschichtet, getaped

Boden PE, integriert

Innenmaß 280 x 200 cm, Höhe 100 cm

Packmaß Ø 90 cm

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 22.06.2026