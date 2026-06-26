Coleman Zelt FastPitch Pop Up Galiano – 4 Personen

aikos2309

Coleman Zelt FastPitch Pop Up Galiano.

Mit dem extrem praktischen ‚FastPitch Pop Up‚ werden Sie mit Sicherheit einige neidische Blicke auf sich ziehen. Das Zelt ist ideal für den Gebrauch bei Festivals oder Wochenendausflügen geeignet.

Es ist in wenigen Augenblicken aufgebaut und ist ebenso schnell und einfach für einen kompakten Transport zusammengepackt.

Das Dach läßt sich öffnen.

Gestänge Fiberglas
WS 2.000 mm
schwer entflammbar
Gewicht 3,3 kg
Außen Polyester, PU-beschichtet, getaped
Boden PE, integriert
Innenmaß 280 x 200 cm, Höhe 100 cm
Packmaß Ø 90 cm

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 22.06.2026

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