(Titelbild: Symbolbild mit KI generiert)

Deutschland ist das Flüchtlingsheim der Welt. Es belegt allerdings im neuesten Bericht nur Rang zwei, weil viele Flüchtlinge bereits einen unbefristeten Aufenthaltstitel erhalten haben oder sogar eingebürgert worden sind. Aktuell leben 2,7 Millionen Flüchtlinge im Land.

Deutschland nimmt die zweithöchste Anzahl an Flüchtlingen weltweit auf. Das meldet die neueste jährliche Statistik der UN-Flüchtlingshilfsorganisation (UNHCR), die selbst oft in der Kritik steht.

Aktuell erfasst die UNO insgesamt 35,6 Millionen internationale Flüchtlinge weltweit, wobei davon mehr als 12 Millionen in nur sechs Aufnahmeländern registriert sind.

Für den Berichtszeitraum 2025 unterteilt der UN-Bericht diese Gruppe in 27 Millionen Personen mit Schutz nach der Genfer Konvention, 7,2 Millionen mit alternativen internationalen Schutzregelungen und 1,5 Millionen, die unter flüchtlingsähnlichen Bedingungen leben.

Kolumbien liegt weltweit an erster Stelle mit 2,8 Millionen Flüchtlingen – fast alle stammen aus dem Nachbarland Venezuela. Deutschland folgt unmittelbar als zweitgrößter Aufnahmestaat und beherbergt 2,7 Millionen Flüchtlinge. Im Gegensatz zu Kolumbien stammt davon niemand aus einem Nachbarland.

Dass Deutschland nicht auf Platz 1 liegt, liegt an der Erfassung des UNHCR. Naturgemäß gelten Personen, die einen unbefristeten Aufenthaltstitel erhalten, nicht mehr als Flüchtlinge. Auch eine Einbürgerung lässt den Flüchtlingsstatus verlieren.

Laut den Daten der Behörde sind die größten Flüchtlingsgruppen in Deutschland aktuell Ukrainer mit 1,2 Millionen (minus drei Prozent gegenüber dem Vorjahr), gefolgt von 668.600 Syrern (minus acht Prozent gegenüber 2024) und 288.300 Afghanen (plus drei Prozent). Das Minus bei Syrien dürfte allerdings irreführend sein. („Der Selbstmord Europas“ – Historischer EU-Migrationspakt tritt heute in Kraft, während die Spaltungen zunehmen)

So wurden im Jahr 2026 bisher 4.800 syrische Asylanträge gestellt – die Zahl der Syrer in Deutschland steigt also weiter an. Das Minus liegt zudem nicht an Abschiebungen, sondern an Einbürgerungen.

Viele Syrer, die 2015/2016 als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, erfüllen inzwischen die Voraussetzungen für die Einbürgerung.

Allein im Jahr 2025 wurden 65.600 Syrer eingebürgert (die größte Gruppe aller Einbürgerungen, auch wenn es 21 % weniger waren als 2024). Seit 2016 haben rund 244.000 Syrer die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.

Auf Platz drei der Liste folgt die Türkei mit 2,4 Millionen Flüchtlingen im Land. Auch hier kommt die überwiegende Mehrheit allerdings aus einem Nachbarland: Syrien. Im Gegensatz zu Deutschland kehren viele Syrer in der Türkei in ihre Heimat zurück, was 2025 zu einem Rückgang von 19 Prozent führte.

Es folgen Uganda mit 1,9 Millionen, Iran mit 1,7 Millionen (fast ausschließlich Afghanen), Tschad mit 1,5 Millionen und Pakistan mit 1,3 Millionen.

Bis Ende 2025 hat der Jahresbericht ermittelt, dass weltweit 117,8 Millionen Menschen durch Konflikte oder Verfolgung vertrieben waren.

Das entspricht einem Rückgang von vier Prozent bzw. etwa 5,4 Millionen Menschen im Vergleich zum Vorjahr.

Lars Klingbeil predigt immer noch: „Migration macht das Land reicher“

In einer ARD-Sendung verteidigte der Finanzminister die Massenzuwanderung mit aller Entschiedenheit als ökonomisches Erfolgsmodell. Nach dem skandalösen Ausfall der Arbeitsministerin Bärbel Bas, die Deutsche als „einheitsbraun“ brandmarkte und eine kulturelle Durchmischung durch Massenmigration forderte, zieht nun Lars Klingbeil nach.

Während Deutschland seit einem Jahrzehnt mit den Folgen von Sozialbetrug, islamistischer Radikalisierung und einer dramatischen Zunahme von Gewalttaten ringt, tritt der SPD-Vorsitzende vor die Kameras und erklärt: Migration macht das Land reicher. Nicht nur kulturell, sondern auch ökonomisch. Die Botschaft ist klar – und sie ignoriert bewusst jede Statistik, jede Alltagserfahrung und jede Warnung aus den Kommunen.

Millionen auf Bürgergeld – und dennoch Busfahrer aus Südafrika

In der Sendung ARD-Arena konfrontiert eine Zuschauerin aus Dresden den Vizekanzler mit harten Zahlen: 5,2 Millionen Bürgergeldempfänger, davon 3,8 Millionen arbeitsfähig.

Gleichzeitig wirbt Deutschland aktiv Busfahrer aus Südafrika und Pflegekräfte von den Philippinen an. Die Frage ist so einfach wie vernichtend: Warum holt man Menschen aus dem Ausland, statt die eigenen Reserven im Land zu aktivieren?

Klingbeil antwortet routiniert. Man müsse beides tun: die eigenen Bürgergeldempfänger besser qualifizieren und zugleich Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen. Wer nicht lerne, Integration zu leben und Menschen herzlich willkommen zu heißen, verspiele die Zukunft des Landes.

Die Hitze im Studio ist dem SPD-Chef deutlich anzumerken. Immer wieder tupft er sich den Schweiß vom Gesicht, während die Luft stickig bleibt und die Fragen immer unbequemer werden.

Wenn eine Ministerin in ihrer linken Sektenblase bleibt – und Klingbeil applaudiert

Eine weitere Zuschauerin aus Schleswig-Holstein bringt die Debatte auf den Punkt. Sie erinnert an die Aussagen der Arbeitsministerin Bärbel Bas, die jede Einwanderung in die Sozialsysteme bestritten hatte.

Doch die Praxis sieht anders aus: Kommunen warnen seit Jahren vor systematischem Missbrauch durch Minijobs, ergänzende Sozialleistungen und vor allem dem Auslandskindergeld. Die Forderung der Frau ist eindeutig: mehr Kontrollen statt schöner Worte.

Klingbeil stellt sich bedingungslos hinter seine Kollegin. Er nehme die Kritik ernst, beteuert er, und Schwarzarbeit sowie Steuerhinterziehung müssten konsequent bekämpft werden.

Gleichzeitig dürften Menschen mit Migrationsgeschichte aber nicht „komplett in Verruf geraten“. Wörtlich sagt Klingbeil: „Wir sehen, dass Migration dieses Land reicher macht – an kultureller Vielfalt, aber auch ökonomisch brauchen wir Menschen, die herkommen und arbeiten.“

Der Magnet muss abgestellt werden

Während Klingbeil von wirtschaftlicher Bereicherung spricht, erleben viele Städte und Gemeinden das genaue Gegenteil. Die Kosten für Unterbringung, Sozialleistungen und innere Sicherheit explodieren. Gleichzeitig wächst die Parallelgesellschaft, in der Integration nicht stattfindet, sondern bewusst vermieden wird.

Die Frage, die sich nach dieser Sendung stellt, ist nicht mehr, ob Migration reicher macht – sondern für wen eigentlich. Für die Bürger, die seit Jahren die Rechnung bezahlen?

Oder für eine Politik, die jede Kritik als pauschalen Generalverdacht abtut und damit den Blick auf die tatsächlichen Probleme systematisch verstellt?

Deutschland hat längst gelernt, was unkontrollierte Massenzuwanderung bedeutet. Die letzten zehn Jahre haben es gezeigt. Dass ausgerechnet diejenigen, die diese Politik verantworten, sie nun als Erfolgsmodell verkaufen, offenbart mehr über den Extremismus dieser Leute, als ihnen lieb sein kann.

Quellen: PublicDomain/tkp.at/freiewelt.net am 23.06.2026