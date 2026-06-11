Der vollständige 5-Schritte-Manifestations- und Ausrichtungsprozess nach Abraham Hicks

Ausrichtung sollte nicht schwer zu erfahren sein. Sie ist auch nicht nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Ausrichtung ist unsere natürliche Seinsweise.

Wenn wir im Einklang mit uns selbst sind, befinden wir uns in unserem höchsten Seinszustand.

Bevor wir uns mit ihrer 5-stufigen Ausrichtungsformel befassen, ist es hilfreich zu verstehen, was Abraham Hicks unter Ausrichtung versteht.

Für sie bedeutet Ausrichtung, dass Denken und Fühlen mit dem eigenen Inneren/Höheren Selbst im Einklang stehen. Sie betrachten Ausrichtung als eine Erfahrung im jeweiligen Augenblick, nicht als etwas, das man einmalig erreicht und für immer behält, wie etwa einen Universitätsabschluss. Daher kann jeder Mensch jederzeit Ausrichtung erfahren.

Im Einklang mit deinen Wünschen kann es sich äußern, wenn du abnehmen möchtest und dich dabei wertvoll und motiviert fühlst.

Im Gegensatz dazu kann ein Widerspruch darin bestehen, dass du abnehmen möchtest, dich aber selbst hasst und dich ungeliebt fühlst.

Im Einklang mit deinen Wünschen zu sein, bedeutet also, dass deine Gedanken und Gefühle mit deinen Zielen übereinstimmen. Dieser Zustand ist der Schlüssel zur Verwirklichung deiner Wünsche.

Wenn jemand im Einklang mit sich selbst ist, verspürt er von Natur aus Begeisterung, Neugier, Liebe, Kreativität, Freude und Dankbarkeit. Manche bezeichnen diesen Zustand als „im Flow sein“, oder, wie Abraham Hicks es ausdrückt, „in seinem Element sein“.

Abraham Hicks unterteilt diesen Ausrichtungs- und Manifestationsprozess in 5 Schritte. (Wie man im Wassermannzeitalter die Zeitlinien verschiebt, um sie mit der Neuen Erde in Einklang zu bringen)

Schritt 1: Sie fragen