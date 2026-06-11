Der vollständige 5-Schritte-Manifestations- und Ausrichtungsprozess nach Abraham Hicks

Das ist mein Lebensmotto, weil es mich zum Besseren verändert hat.
Ausrichtung sollte nicht schwer zu erfahren sein. Sie ist auch nicht nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Ausrichtung ist unsere natürliche Seinsweise.
Wenn wir im Einklang mit uns selbst sind, befinden wir uns in unserem höchsten Seinszustand.
Bevor wir uns mit ihrer 5-stufigen Ausrichtungsformel befassen, ist es hilfreich zu verstehen, was Abraham Hicks unter Ausrichtung versteht.
Für sie bedeutet Ausrichtung, dass Denken und Fühlen mit dem eigenen Inneren/Höheren Selbst im Einklang stehen. Sie betrachten Ausrichtung als eine Erfahrung im jeweiligen Augenblick, nicht als etwas, das man einmalig erreicht und für immer behält, wie etwa einen Universitätsabschluss. Daher kann jeder Mensch jederzeit Ausrichtung erfahren.
Im Einklang mit deinen Wünschen kann es sich äußern, wenn du abnehmen möchtest und dich dabei wertvoll und motiviert fühlst.
Im Gegensatz dazu kann ein Widerspruch darin bestehen, dass du abnehmen möchtest, dich aber selbst hasst und dich ungeliebt fühlst.
Im Einklang mit deinen Wünschen zu sein, bedeutet also, dass deine Gedanken und Gefühle mit deinen Zielen übereinstimmen. Dieser Zustand ist der Schlüssel zur Verwirklichung deiner Wünsche.
Wenn jemand im Einklang mit sich selbst ist, verspürt er von Natur aus Begeisterung, Neugier, Liebe, Kreativität, Freude und Dankbarkeit. Manche bezeichnen diesen Zustand als „im Flow sein“, oder, wie Abraham Hicks es ausdrückt, „in seinem Element sein“.
Abraham Hicks unterteilt diesen Ausrichtungs- und Manifestationsprozess in 5 Schritte. (Wie man im Wassermannzeitalter die Zeitlinien verschiebt, um sie mit der Neuen Erde in Einklang zu bringen)
Schritt 1: Sie fragen
Dieser Schritt geschieht ohne Ihr Zutun als Teil Ihres Lebens.
Man muss seine Wünsche nicht unbedingt bewusst äußern; das Äußern geschieht unbewusst durch kontrastierende Erfahrungen.
Kontrast entsteht, wenn man etwas erlebt, das man nicht will; das Innere weiß, was man will.
Dies ist eine Art von Bitte, die sich durch den ganzen Tag zieht. Wenn Sie eine wunderbare Tasse Kaffee trinken, weiß Ihr Unterbewusstsein, dass Sie sich nach mehr genussvollen Erlebnissen sehnen. Wenn Sie eine schlechte Tasse Kaffee trinken, weiß Ihr Unterbewusstsein, dass Sie sich nach etwas Geschmackvollerem sehnen.
Im Laufe deines Lebens sammelst du unzählige unerwünschte Erfahrungen. Diese bilden die Grundlage für kontrastierende Erlebnisse all dessen, was du dir wünschst, und tragen so dazu bei, das Bild deines Traumlebens zu zeichnen.
Schritt 2: Antworten aus der Quelle
Dieser Schritt erfordert keine Anstrengung Ihrerseits. Sobald ein Wunsch aus Schritt 1 (dem Bitten) entsteht, manifestiert er sich sofort in der Schwingungs-/Quantenrealität.
Das bedeutet: „Bittet, und euch wird gegeben.“ Auf energetischer Ebene erhaltet ihr bedingungslos und sofort, was ihr wollt. Ihr müsst lediglich die folgenden Schritte befolgen, damit es sich in der Realität manifestiert.
Schritt 3: Empfangsmodus
Dieser Schritt erfordert nun Ihre bewusste Anstrengung.
Du befindest dich in Bezug auf deine Wünsche stets in einem von zwei Zuständen:
- Empfangsmodus oder
- Widerstandsmodus
Beide Zustände spiegeln Ihren emotionalen Zustand wider.
Um deine Wünsche zu empfangen, musst du dich in einem empfänglichen Zustand befinden. Dies ist ein höherer emotionaler Zustand, wie zum Beispiel Dankbarkeit, Freude, Neugier oder Liebe. Der Widerstandsmodus hingegen hält unsere Wünsche fern.
Wenn es Ihnen im Moment schwerfällt, diese höheren emotionalen Zustände zu erleben, besteht der nächste Schritt darin, sich wohlzufühlen . Solange Sie sich wohlfühlen, lassen Sie zu.
Jeder Mensch hat seine eigene Art, in den Empfangsmodus zu gelangen. Manche schreiben Texte, tanzen, singen, malen oder meditieren. Ich höre sehr gern Musik, um mich in diesen Zustand zu versetzen.
Schritt 3 besteht darin, zu verstehen, wie sich der Empfangsmodus anfühlt und wie er aussieht, und alles dafür zu tun, in diesen Modus zu gelangen. Das ist Ausrichtung.
Schritt 4: Ausrichtung beibehalten
Es geht darum, Ausrichtung zu einem prägenden Bestandteil Ihres Lebens zu machen, anstatt sie nur spontan zu treffen. Ihre Wünsche werden sich nur erfüllen, wenn Sie einen Zustand der Ausrichtung aufrechterhalten können.
Dafür musst du Gründe finden, dich gut zu fühlen. Die meisten Menschen ärgern sich, wenn ein Auto ihnen die Vorfahrt nimmt, und freuen sich nur, wenn sie alle grünen Ampeln erwischen. Das liegt daran, dass die meisten Menschen auf der Grundlage ihrer aktuellen physischen Realität denken und fühlen. Sie reagieren auf ihre Umgebung.
Um diese positive Einstellung aber lange genug aufrechtzuerhalten, damit sie zu deiner vorherrschenden Schwingung wird, musst du dich unabhängig von den Geschehnissen um dich herum gut fühlen.
Das kann oft so aussehen, als ob jemand unrealistische Vorstellungen von seinen Wünschen hätte. Athleten fühlen und sehen ihren Goldmedaillengewinn oft schon vor dem tatsächlichen Ereignis.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie beschreiben, wie sie auf ihrem Weg zum Sieg unaufhörlich ihren Sieg visualisieren und ihr Training durchspielen. Und das tun sie konsequent. Sie halten an ihrer Zielstrebigkeit fest, bis sich ihre Wünsche physisch manifestieren.
Uns wird beigebracht, erst zu glauben, wenn wir es sehen. Schritt 4 verlangt jedoch, dass wir glauben, bis wir es sehen. In diesem Schritt geht es darum, die in Schritt 3 erlernten Praktiken in Routinen zu verwandeln.
Ihre Priorität und Verantwortung ist einfach: sich den ganzen Tag über wohlzufühlen oder zumindest entspannt zu sein.
Schritt 5: Den Kontrast wertschätzen
Im Laufe des Tages sind gegensätzliche Erfahrungen unvermeidlich.
Man kann das leicht falsch deuten und denken, dass sich deine Wünsche nicht erfüllen oder etwas schiefgelaufen ist. Diese Denkweise blockiert deine Wünsche nur noch weiter. Du musst unerwünschte Erfahrungen als weitere Chancen sehen, Klarheit darüber zu gewinnen, was du willst. Denn im Laufe deiner Entwicklung können sich deine Wünsche verändern.
Wenn du deine gegensätzlichen Erfahrungen als neutral und informativ statt als etwas „Schlechtes“ betrachtest, begegnest du ihnen mit einem höheren Bewusstsein.
Viele spirituelle Lehrer ermutigen uns, allen Ereignissen mit Neugier zu begegnen, anstatt sie als gut oder schlecht zu kategorisieren. Das ermöglicht es uns, im Zustand der Leichtigkeit zu verweilen, anstatt Widerstand zu leisten.
Es ist hilfreich zu wissen, dass gegensätzliche Erfahrungen unvermeidlich sind. Wir können sie weder vermeiden noch verdrängen. Sie sind notwendige Bestandteile unserer Entwicklung. Wenn du mit diesem Verständnis lebst, signalisierst du dem Universum dein volles Vertrauen in seine Führung.
Du wirst feststellen, dass du die Kontrolle über das Was, Wie und Wann loslässt und dich mehr dem Sein und Erleben widmest. Das ist jemand, der versteht: „Das Leben geschieht für dich, nicht gegen dich.“
Quellen: PublicDomain/medium.com am 11.06.2026