Gesundheits-Tip: Lacto Activ – »Der Darm ist das Tor zum Leben«

»Der Darm ist das Tor zum Leben« Asiatisches Sprichwort

Milchsäurebakterien bestehen aus einer Fülle verschiedener Stämme mit unterschiedlichen Eigenschaften und Anforderungen.

Sie verwandeln als Kulturkeime Milchzucker in Milchsäure und sorgen so für Produkte wie Joghurt, Kefir oder Sauermilch. Die Eigenschaften dieser Flora lassen sich auch in Kapselform nutzen.

Wir haben für dieses Produkt achtzehn verschiedene Milchsäurebakterien und einen Darmkeim gefriergetrocknet und teilweise in Pulverform mikroverkapselt.

Die Mikroverkapselung dient dem Schutz der wertvollen Organismen vor dem aggressiven Milieu im Magen. Die wertvollen Milchsäurebildner können nur im Darm ihr Werk vollbringen und sollen möglichst intakt in diesem ankommen.

Dort können sie Wasser aufnehmen, sich wieder aktivieren und ihre Tätigkeit aufnehmen.

Sorgfältig abgestimmte Rezeptur mit 7 Bakterienkulturen.

Kombiniert mit Enzymen, Vitaminen, fermentierter Hefe und traditionellen Pflanzenstoffen.

Die MicroBjo-N Kapseln bieten eine harmonische Kombination ausgewählter Inhaltsstoffe, die Sie in Ihrem Ernährungsalltag begleiten.

Jede Kapsel vereint eine sorgfältig abgestimmte Rezeptur aus Enzymen, fermentierter Hefe, wertvollen Pflanzenstoffen und speziell ausgewählten Bakterienstämmen.

Im Mittelpunkt steht ein hochwertiger Artischockenblatt-Extrakt, der pro Kapsel 2,5 Milligramm Cynarin liefert. Ergänzt wird dieser durch Cellulase sowie eine Enzymmischung mit Amylase, Protease, Lipase und Lactase – ein vielseitiger Beitrag zur Aufwertung Ihrer täg­lichen Nahrungszufuhr.

Getrocknete, fermentierte Hefe und traditionelle Pflanzenpulver aus Kümmel und Fenchel runden die Formulierung ab.

Besonders bemerkenswert ist der Gehalt an mikroverkapselten Kulturen wie Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum und Streptococcus thermophilus, die für ihre spezifischen Eigenschaften geschätzt werden.

Diese werden ergänzt durch Niacin, Biotin und Vitamin B2, die zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Erhaltung normaler Schleimhäute beitragen – ein Aspekt, der gerade bei einer abwechslungsreichen Ernährung geschätzt wird.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 05.06.2026