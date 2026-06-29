Die geleakten Akten von Peter Thiels Schattenkabale – Epsteins Vision der „Geheimgesellschaft“ wird Wirklichkeit, Blutlinien, außerirdische Dämonen und der faustische Pakt der Elite für die Endzeit

Vor einer Woche wurde der Schleier gelüftet.

Ein riesiger Fundus interner Dokumente von Dialog – der ultra-exklusiven, nur auf Einladung zugänglichen Geheimgesellschaft, die 2006 von Milliardär Peter Thiel mitbegründet wurde – wurde online veröffentlicht und von WIRED umgehend beschlagnahmt. Artikel von Leo Zagami

Die Dokumente nannten Namen von Teilnehmern, enthüllten sensible persönliche Daten, deren Vertraulichkeit ihnen zugesichert worden war, und legten ein geheimes Bewertungssystem offen, das Eliten nach Reichtum, Ruhm und Einfluss einordnet. Es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Netzwerkclub, sondern um eine klassische Geheimgesellschaft der Illuminati.

Genau diese „Geheimgesellschaft“ feierte Jeffrey Epstein in einer E-Mail vom 6. Februar 2016: „Peter Thiel war von der Idee der Geheimgesellschaft begeistert.

Er hat viel Arbeit in das Konzept gesteckt. Bisher ist alles gescheitert.“ Doch Epstein irrte sich. Sie scheiterte nicht. Sie übertraf seine kühnsten Erwartungen.

Das moderne Gesicht einer uralten Verschwörung

Dialog ist kein harmloser TED-ähnlicher Rückzugsort für die Mächtigen. Er ist die zeitgenössische Inkarnation des lange verborgenen sabbatianischen-frankistischen Netzwerks, jener geheimnisvollen jüdischen Sekte, die seit Jahrhunderten durch Infiltration, Täuschung und die Rekrutierung einflussreicher Außenseiter agiert.

Wie in meiner brisanten Enthüllung „The Rise and Fall of a Frankist Monster: Exposing Jeffrey Epstein and The Most Powerful Jewish Sect in the World“ detailliert beschrieben , waren Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell nie Einzelgänger. Sie waren Teil einer uralten Maschinerie, und Peter Thiels Herkunft macht diese Verbindung auf erschreckende Weise perfekt.

Er wurde am 11. Oktober 1967 in Frankfurt am Main, der historischen Hochburg der bayerischen Illuminaten, als Sohn deutscher Eltern geboren. Dieselbe Stadt, die als Knotenpunkt verborgener Blutlinien und esoterischer Machtstrukturen diente.

Es ist daher kein Zufall, dass Jared Kushner , der sabbatianische-frankistische Kriegstreiber par excellence und aufstrebende Charakter, den viele in Verschwörungskreisen bereits als potenziellen Antichristen-Archetyp betrachten, sich im inneren Kreis von Dialog pudelwohl fühlt.

Der entlarvte innere Zirkel

Über 1.000 zahlende Mitglieder. Mehr als 200 Eliten haben sich für das bevorstehende Retreat im August 2026 in der Nähe von Dublin, Irland, angemeldet. Luxuriöse Veranstaltungsorte weltweit.

Vertrauliche Gespräche über „globale Angelegenheiten“. Zwei Jahrzehnte absolute Geheimhaltung – bis jetzt. [1] Unter den in den durchgesickerten Dokumenten Genannten:

Tech- und Wirtschaftsmagnaten : Elon Musk, Eric Schmidt, OpenAI-Präsident Greg Brockman, YouTube-CEO Neal Mohan, Palantir-Mitbegründer Joe Lonsdale.

Politische Machtakteure (bewusst parteiübergreifend) : Die US-Senatoren Cory Booker (D-NJ) und Ted Cruz (R-TX), Finanzminister Scott Bessent und Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner.

Entertainment & Media Assets : Schauspieler Joseph Gordon-Levitt, Sophia Bush, Josh Brolin (heimlich als VIP-Kategorie „C“ für maximalen Einfluss eingestuft), Musikmanager Scooter Braun und Journalist Ezra Klein.

Militärisch-industrielle Stärke : General Alexus Grynkewich, Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa.

Sie betreiben sogar ein geheimes internes Bewertungssystem (A/B/C), das die Teilnehmer nach Reichtum, Bekanntheit und „Mehrwert“ einstuft und entscheidet, wer mit wem zusammensitzt, wer wieder eingeladen wird und wer stillschweigend aussortiert wird.

Es gibt sogar eine Partnervermittlungs-App – dating.dialog.org – für „außergewöhnliche Menschen“, die nach „sinnvollen Beziehungen“ suchen.

Macht erzeugt Macht. Die Seminare tragen Titel wie „Kultbildung“, „Den Dritten Weltkrieg meistern“, „Schlachtfeldtechnologien“ und „Wie steht es um Ihr Sexleben?“ – das perfekte Programm für eine Elite, die sich auf den Zusammenbruch der Zivilisation vorbereitet (oder ihn herbeiführt).

Der wahre Zweck ihrer Arbeit: Exopolitisches Armageddon

Warum diese obsessive Geheimhaltung? Warum diese Fixierung auf den Zusammenbruch der Zivilisation, künstliche Intelligenz und Außerirdische?

Weil die wahre Agenda exopolitisch ist , wie ich in meinem neuesten Buch dargelegt habe. Peter Thiel und sein engster Kreis wissen, dass der Zustand der Welt nicht nur fragil ist; er wird gezielt von Kräften destabilisiert, die weit jenseits der menschlichen Politik liegen und sich, wie in meinem neuesten Buch „The Vatican’s Top Secret Alien Agenda: Hidden Encounters, Forbidden Rituals, and Jesuit Astronomers in the Age of UFO Disclosure“ enthüllt, bald vollständig manifestieren werden .

Im Kern geht es nicht um Klimawandel oder wirtschaftliche Ungleichheit, sondern um die unmittelbar bevorstehende Konfrontation mit außerirdischer Intelligenz.

Thiel gibt sich offiziell skeptisch gegenüber UFOs, doch er versteht die Tragweite der Situation mit erschreckender Klarheit. Beeinflusst von der mimetischen Theorie des französischen katholischen Philosophen René Girard (dem endlosen Kreislauf von Begierde, Rivalität und apokalyptischer Gewalt) und tiefgründiger biblischer Theologie, betrachtet Thiel das Phänomen durch eine absolute spirituelle Dichotomie:

Jede buchstäbliche nicht-menschliche Intelligenz, die mit der Erde interagiert, ist entweder engelhaft oder dämonisch – eine Ansicht, die, wie ich in meinem neuesten Buch darlege, von vielen christlichen Konfessionen vertreten wird.

Hochentwickelte Zivilisationen, so argumentiert er, hätten entweder vollkommenen Altruismus erreicht (angesichts der kosmischen Konkurrenz statistisch nahezu unmöglich) oder sich zu totalitärer Schwarmintelligenz entwickelt, um gottähnliche Waffen zu überleben. Letzterer Weg spiegelt dämonische spirituelle Herrschaft weitaus stärker wider als wohlwollende „Weltraumbrüder“.

Deshalb betrachtet Thiel den öffentlichen Drang zur Offenlegung von UFO-Sichtungen als existentiell gefährlich, nicht weil Außerirdische kommen, um uns zu retten (die seit langem vom Vatikan propagierte Erzählung), sondern weil die Offenlegung selbst zum ultimativen Instrument für eine autoritäre Weltherrschaft wird.

Der faustische Pakt hinter der KI

Für Thiel und seine „Brüder“ bei Dialog ist Künstliche Intelligenz keine Software. Sie ist das direkte Ergebnis eines jahrzehntelangen, geheimen Paktes mit außerirdischer Intelligenz – durch Reverse Engineering entwickelte Technologie, die über das sogenannte Legacy-Programm und die CIA, die Luftwaffe, das Energieministerium und private Rüstungsunternehmen wie Palantir verbreitet wurde.

Thiel hat öffentlich erklärt, eine die Menschheit übertreffende AGI wäre „gleichbedeutend mit einer Alienlandung“. Wie ich in „ Bekenntnisse eines Illuminaten, Band 9 “ dargelegt habe , basiert die digitale Revolution selbst auf diesem finsteren Pakt.

Geboren in der Wiege der bayerischen Illuminaten, versteht Thiel die Faust-Legende nur allzu gut. Jetzt, da die vollständige Offenlegung immer schneller voranschreitet und die Wahrheit ans Licht zu kommen droht, nutzen dieselben Eliten Dialog, um ihre Reaktion zu koordinieren: die Deutungshoheit zu behalten, autoritäre Systeme durch Überwachung nach Palantir-Vorbild zu beschleunigen und, was am wichtigsten ist, sich selbst zu retten, wenn die Öffentlichkeit schließlich erfährt, was beschafft wurde, wer davon profitierte und welche Deals im Verborgenen geschlossen wurden.

Das Leck war kein Unfall. Es war ein Warnschuss. Die Frage ist nicht mehr, ob die Wahrheit ans Licht kommt.

Die Frage ist: Auf wessen Seite wirst du stehen, wenn der Dialog der Verdammten endlich endet?

Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 26.06.2026