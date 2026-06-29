Rückwärtsaltern vom Gehirn ist möglich, sagt dieser weltberühmte Neurowissenschaftler

So lässt sich die Gehirnalterung umkehren.

Es gilt in Gesellschaft und öffentlichem Diskurs als normal, dass Altern mit kognitivem Abbau einhergeht. Vergesslichkeit und Momente der Verwirrtheit? Symptome des normalen Alterungsprozesses.

Die Neurowissenschaft bestätigt dies:

Bei älteren Erwachsenen nimmt das Hirnvolumen in bestimmten Regionen, wie beispielsweise im Hippocampus, jährlich ab. Der Hippocampus, oft als Gedächtniszentrum des Gehirns bezeichnet, verliert mit zunehmendem Alter jährlich etwa 1–2 % seines Volumens.

Die Neuroplastizität (die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst zu reorganisieren) nimmt ebenfalls mit dem Alter ab. Das bedeutet, dass die Bildung neuer neuronaler Verbindungen schwieriger wird, was wiederum das Erlernen neuer Dinge erschwert.

Das muss aber nicht so sein.

Auftritt Dr. Arthur Kramer, einer der renommiertesten lebenden Hirnforscher.

Seine Forschungsergebnisse zeigen: Man kann die Hirnalterung umkehren. Und es ist weder kompliziert noch teuer. (Als Neurowissenschaftlerin gebe ich diese 5 Morgengewohnheiten auf, die Ihr Gehirn zerstören)

Wer ist Dr. Kramer?

Er ist Professor für Psychologie an der Northeastern University in den USA und Direktor des dortigen Zentrums für kognitive und Hirngesundheit. Seine Publikationsliste ist beeindruckend: Er hat über 1.000 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht und wurde über 100.000 Mal zitiert!

Kramer ist mittlerweile über siebzig und nach wie vor ein aktiver Forscher und körperlich aktiver Mensch.

Wie man die Hirnalterung umkehren kann

Kramers Forschung zeigt, dass sich die Schrumpfung des Hippocampus und altersbedingter kognitiver Abbau umkehren lassen – und zwar ohne teure Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel oder kostspielige Geräte. In einer Schlüsselstudie seines Labors wurden ältere Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip einer von zwei Gruppen zugeteilt:

Bewegungsgruppe: 3 zügige 40-minütige Spaziergänge pro Woche.

Kontrollgruppe: 3 Einheiten Dehnübungen pro Woche.

Beide Gruppen führten diese Aktivitäten ein Jahr lang durch.

Die Ergebnisse nach der einjährigen Intervention waren faszinierend:

Das Hippocampusvolumen nahm in der Trainingsgruppe um 2 % zu, während die Kontrollgruppe den erwarteten „normalen“ altersbedingten Volumenverlust von 1 % aufwies.

Größere Verbesserungen der Fitness in der Trainingsgruppe korrelierten mit stärkeren Volumenzunahmen im Hippocampus.

Eine Zunahme des Hippocampusvolumens korreliert signifikant mit einer Verbesserung des Gedächtnisses.

Statt des für das Alter typischen jährlichen Volumenverlusts von 1–2 % im Hippocampus führt regelmäßiges Ausdauertraining also zu einer Volumenzunahme! Anders ausgedrückt: Sport verlangsamt nicht nur den Alterungsprozess, er kann ihn sogar umkehren.

Aerobes Training wurde bisher am häufigsten untersucht, aber auch andere Trainingsarten (z. B. Krafttraining) scheinen für ältere Erwachsene von Vorteil zu sein, um geistig fit zu bleiben – sie wurden nur noch nicht so intensiv erforscht.

Geht es nur um Sport?

Die Forschung von Dr. Kramer konzentriert sich auf körperliche Aktivität, er betont jedoch, dass für ein gesundes Altern auch die folgenden Lebensstilfaktoren berücksichtigt werden sollten:

-Diät

-Schlafen

-Stressabbau

-Soziale Kontakte

-Intellektuelle Herausforderung

All dies sind neben körperlicher Aktivität wesentliche Säulen für die langfristige Gesundheit.

Zusammenfassung

Die Forschungsergebnisse von Dr. Kramer zeigen: Du bist kein Opfer des Alterns. Man kann den altersbedingten Hirnschwund und den kognitiven Abbau verlangsamen oder sogar umkehren.

Und dafür reichen kostenlose oder kostengünstige Hilfsmittel aus.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 29.06.2026