Die Geschichts-Verschwörung: Sie verheimlichen es seit über Tausend Jahren! (Video)

1871, nur 95 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung, gingen die Vereinigten Staaten bankrott.

Die meisten Amerikaner haben diesen Satz noch nie gehört. Und genau das ist der Punkt.

Danach wandte sich die US-Regierung demütig an England, und der ausgehandelte Deal brachte das Land wieder unter die Kontrolle der City of London. Die Verfassung wurde neu geschrieben.

Eine neue, in Großbuchstaben verfasste Verfassung, die juristisch gesehen eher auf eine juristische als auf eine souveräne Einheit hindeutet, wurde stillschweigend eingeführt. Und fast niemand weiß von ihrer Existenz.

Hier beginnt mein Gespräch mit dem britischen Autor und Forscher John Hamer. Doch es ist noch lange nicht zu Ende.

Wer ist John Hamer?

John Hamer ist kein bekannter Name. Er hat weder eine Fernsehsendung noch einen Verlagsvertrag mit einem großen Verlag. Was er aber hat, sind acht gründlich recherchierte Bücher, über 20 Jahre Erfahrung als Redner in ganz Großbritannien und die Bereitschaft, den Beweisen zu folgen, wohin sie auch führen, selbst wenn sie zutiefst unangenehm sind.

Er begann 1997 nach dem Tod von Prinzessin Diana Dinge zu hinterfragen. Und er hörte nie damit auf. Er machte es sich zur Aufgabe, viele der Ideen zu widerlegen, an die er schließlich glaubte. Genau das macht seine Arbeit so lesenswert. Er ist kein Mann, der nach Verschwörungen suchte.

Er ist ein Mann, der nach der Wahrheit suchte und feststellte, dass die beiden gar nicht so weit voneinander entfernt waren, wie man ihm gesagt hatte. (Tesla und die Cabbage Patch Kids: Als die Welt 1771 einen Reset vollzog)

Das Jigsaw-Puzzle

Eines der hilfreichsten Modelle, die Hamer vorstellt, ist das, was er das Puzzle nennt.

Stellen Sie sich die Realität als ein Puzzle mit einer Milliarde Teilen vor. Jedes Teil ist mit jedem anderen verbunden. Je mehr Teile man einsetzt, desto klarer wird das Bild, und je klarer das Bild wird, desto leichter lässt sich das nächste Teil einfügen. So funktioniert es.

Es handelt sich nicht um eine Ansammlung isolierter Verschwörungen. Es ist ein zusammenhängendes System, und wenn man es einmal erkannt hat, kann man es nicht mehr aus den Augen verlieren.

Das Problem, wie Hamer es ausdrückt, ist, dass die meisten Menschen nie über die ersten drei Schichten einer dreißigschichtigen Zwiebel hinauskommen. Sie finden heraus, dass ihre Nachrichten gefälscht sind, ihr Arzt von Pharmakonzernen bestochen wird oder ihre Regierung über einen Krieg gelogen hat, und sie glauben, endlich angekommen zu sein.

Doch die tiefere Frage lautet: Wenn sie darüber gelogen haben, worüber haben sie dann noch gelogen? Was ist mit vor hundert Jahren? Fünfhundert? Tausend?

COVID ist die kostenlose Testphase der Neuen Weltordnung

Hamer hält seit fast zwei Jahrzehnten öffentliche Vorträge zu diesen Themen. Etwas, das er sagte, ist mir im Gedächtnis geblieben: Er bemerkte nach COVID eine massive Veränderung. Mehr Zuhörer. Mehr Offenheit. Mehr Bereitschaft, Dinge zu hinterfragen, die sie zuvor unhinterfragt akzeptiert hatten.

Er nennt COVID die kostenlose Testphase der Neuen Weltordnung. Nicht, weil es das Ende von etwas war, sondern weil es eine Generalprobe war, ein Test, wie weit die Kontrolle ausgedehnt werden konnte, wie schnell Angst als Waffe eingesetzt werden konnte und wie viele Menschen sich bedingungslos fügen würden.

Die Antwort war für aufmerksame Beobachter zutiefst alarmierend. Doch sie riss auch etwas in Millionen von Menschen auf, die das System zuvor nie hinterfragt hatten. Dieser Riss ist das Wichtigste, was derzeit geschieht.

Und die Agenda 2030 ist noch nicht abgeschlossen. Was auch immer als Nächstes kommt, wird bereits geplant.

Die größten Lügen in Hollywood

Als ich Hamer bat, die größten historischen Lügen zu nennen, selbst für Menschen, die sich bereits für aufgeklärt halten, gab er drei Antworten.

Die erste war die Evolutionstheorie.

Er wollte beweisen, dass sie real ist. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass sie, in seinen Worten, unsinniger, unlogischer Unsinn sei. Er ist im institutionellen Sinne nicht religiös, weder Christ noch Muslim noch Jude, aber er ist zutiefst spirituell und glaubt an intelligentes Design.

Sein Argument ist nicht theologisch, sondern logisch: Die einzige schlüssige Erklärung für die Komplexität des menschlichen Lebens ist ein Schöpfer.

Die zweite Lüge war das Globusmodell.

Er untersuchte die Theorie der flachen Erde, um sie zu widerlegen. Letztendlich fand er weitaus mehr Beweise dafür als dagegen. Er gibt offen zu, dass dies selbst viele Menschen abschreckt, die sich für aufgeklärt halten. Doch sein Kernargument ist bedenkenswert: Evolution und das Kugelmodell verfolgen dasselbe Ziel.

Beide reduzieren die Menschheit auf einen kosmischen Zufall – winzig, sinnlos, unbedeutend. Eine flache, abgeschlossene Schöpfung mit einem Schöpfer im Zentrum ist eine ganz andere Geschichte. Und diese Geschichte verleiht dem menschlichen Leben Sinn.

Ich wiederhole, was ich John direkt gesagt habe: Ich habe drei Stunden mit David Weiss über dieses Thema gesprochen. Ich bin noch nicht bereit, mich als Anhänger der Flacherde-Theorie zu bezeichnen. Aber ich bin absolut sicher, dass sie uns über die Welt belügen. Was das genau bedeutet, ergründe ich noch.

Was ich aber weiß, ist, dass dieselben Leute, die uns die Evolutionstheorie lehren, uns auch die Form der Erde erklären. Und wenn man sich entschieden hat, einer dieser Theorien zu vertrauen, sollte man sich fragen, warum.

Das dritte Thema waren die modernen False-Flag-Operationen.

Prinzessin Diana. 9/11. Die Weltkriege. COVID. Die gesamte Geschichte des 21. Jahrhunderts, so Hamer, sei eine Aneinanderreihung inszenierter Schrecken, die jeweils dazu dienten, die politische Agenda voranzutreiben, die Kontrolle zu verschärfen und die Bevölkerung in Angst und Gehorsam zu halten.

Antarktis, das UN-Logo und Dinge, die im Verborgenen liegen.

Wir verbrachten Zeit in der Antarktis. Privatflugzeuge, die sich ihr nähern, werden von Militärjets zurückgeschickt. Antarktis-Kreuzfahrten erreichen nur eine kleine, streng kontrollierte Halbinsel am äußeren Rand, kaum mehr als ein paar hundert Meter landeinwärts.

Dort gibt es ein Postamt, wo man sich eine Postkarte abstempeln lassen kann, um seinen Freunden zu erzählen, man sei in der Antarktis gewesen. War man aber nicht.

Der Grund, so Hamer, ist einfach: Würde man über den Südpol fliegen, würde man feststellen, dass die Erde keine Kugel ist. Man lässt es einen nicht versuchen.

Und dann ist da noch das UN-Logo. Es ist, buchstäblich, eine flache Projektion der Erde, umgeben von einem Ring – genau das, was man erwarten würde, wenn die Erde flach wäre und die äußere Grenze eine Eiswand.

Das WHO-Logo ist fast identisch. Und in der Lobby des UN-Gebäudes in New York hängt eine Karte, die die bekannte Erde in einer Ecke zeigt, umgeben von Dutzenden weiterer Kontinente und Ozeane, die auf keinem Globus verzeichnet sind.

Hamers Erklärung dafür, warum sie dies so offen sichtbar machen, gehört zu den beunruhigendsten Aussagen, die er gemacht hat: Diese Leute glauben an Karma. Sie glauben, sie müssten uns erklären, was sie tun. Also verankern sie es in Logos, in der Architektur, in Symbolen – wohl wissend, dass die meisten Menschen es gleichzeitig sehen und nicht sehen werden.

Die Schlange auf dem WHO-Kaduzeus. Der Schachbrettboden mit Freimaurer-Muster hinter dem Remembrancer im britischen Parlament. Die Obelisken in Washington D.C., der City of London und auf dem Petersplatz. Hat man es einmal gesehen, sieht man es immer wieder.

Amerika ist kein Finanzkonkurs

Folgendes geschah 1871: Amerika hatte zweimal versucht, eine Zentralbank zu gründen. Beide Versuche scheiterten, da sowohl die Öffentlichkeit als auch die Politiker wussten, welche Auswirkungen eine Zentralbank auf das persönliche Vermögen und die nationale Souveränität haben würde. Ohne diese finanzielle Infrastruktur geriet das Land in Schwierigkeiten. 1871 war es faktisch bankrott.

Also wandte es sich wieder an England. Und England stimmte zu – unter Bedingungen. Die wichtigste Bedingung war, dass die Vereinigten Staaten wieder unter die heimliche Kontrolle des Vereinigten Königreichs gestellt werden sollten.

Eine neue Verfassung wurde verfasst, in Großbuchstaben, die eher ein Unternehmen als eine souveräne Einheit widerspiegelte. Diese Verfassung wurde nie öffentlich bekannt gegeben. Die meisten Amerikaner wissen nicht einmal, dass sie existiert.

Das war tatsächlich der „District of Columbia Organic Act“ von 1871. Nicht, wie Wikipedia es darstellt, eine routinemäßige Umstrukturierung der Stadtverwaltung von Washington. Der Moment, in dem die amerikanische Souveränität stillschweigend aufgegeben wurde.

Und das Kontrollzentrum ist nicht London, wie die meisten es sich vorstellen. Es ist ein nur eine Quadratmeile großer Bereich innerhalb Londons, die City, das Finanzviertel. Dort befinden sich die Hauptsitze von etwa 370 Weltbanken. Sie hat ihre eigenen Gesetze, die vom britischen Recht getrennt sind.

Ihre eigene Polizei. Ihren eigenen Lord Mayor, der völlig unabhängig vom Londoner Bürgermeister ist. Wenn der König von England die City zu einem offiziellen Besuch betritt, verbeugt er sich vor dem Lord Mayor.

Im Parlament gibt es ein Amt namens „Remembrancer“. Er ist der Vertreter der City of London in der britischen Regierung. Er hat das Recht, jedes Gesetz per Veto zu blockieren.

Fragen Sie sich, was das über Demokratie aussagt.

Die drei Städte und die Weltregierung

Washington D.C. ist das militärische Hauptquartier der Welt. Die City of London ist das Finanzzentrum der Welt. Der Vatikan ist das spirituelle Zentrum der Welt. Alle drei sind souveräne Gebiete mit eigenen Gesetzen, die außerhalb der üblichen Regeln der sie umgebenden Nationen operieren.

Alle drei beherbergen einen riesigen Obelisken. Ist es abwegig zu behaupten, wir lebten bereits unter einer Weltregierung? Hamer sieht das anders. Er meint, das System sei noch nicht so weit entwickelt, wie es sich die Erbauer wünschen. Doch die Struktur sei vorhanden. Der Mechanismus funktioniere.

Was sie Demokratie nennen, sei, wie er es ausdrückt, ein System, das nicht dazu diene, den Menschen Freiheit zu geben, sondern Aufstände zu verhindern, die ein offener gewalttätiges System hervorrufen würde.

Wahlen seien keine Wahlen. Sie seien Selektionen. Man stelle uns vor die Wahl zwischen dem Tod durch Erhängen und dem Tod durch Ertrinken, und uns werde gesagt, das sei Freiheit.

Was ist an der Demokratie?

Als ich Hamer, der ganz oben steht, dazu befragte, gab er ehrlich zu, dass sein Wissen begrenzt sei.

Was er aber sagt, ist Folgendes: Dieselben Blutlinien üben seit Jahrtausenden die Macht aus. Verfolgt bis nach Babylon. Fünftausend, siebentausend Jahre ununterbrochene Herrschaft durch eine relativ kleine Gruppe von Familien, die glauben, von Geburt an das Recht zu haben, über den Rest der Menschheit zu herrschen.

Sie sind keine einheitliche Gruppe. Es gibt Fraktionen. Interne Konflikte. Widerstreitende Interessen. Wie Bankräuber, die sich darüber streiten, wie sie die Beute aufteilen.

Doch in einem Punkt sind sie sich einig: Die Menschheit wird überflüssig. Technologie ersetzt menschliche Arbeitskraft. Das Ziel ist eine vollständig technisierte Gesellschaft, und in einer solchen Gesellschaft ist die heutige Menschheit ein Hindernis.

Ihr erklärtes Ziel, dokumentiert in ihren Schriften und in ihrer Politik verankert, ist die Reduzierung der Weltbevölkerung auf etwa fünf Prozent ihrer heutigen Größe.

Die Überlebenden würden vollständig unterworfen und durch Medikamente, Überwachung, Mikrochips, Gedankenkontrolle und die unaufhörliche Ablenkung durch Unterhaltung und Prominentenkultur kontrolliert.

Dies ist keine Vorhersage. Es ist ein Plan. Und das schon seit sehr langer Zeit.

So geht’s

Falls Sie sich damit noch nicht auskennen, falls dies der erste Riss in Ihrer bisherigen Realitätsvorstellung ist, hier Hamers Rat, als ich ihn fragte, wo ich anfangen soll:

Beginnen Sie ganz am Anfang. Bei den Ursprüngen der Menschheit. Lesen Sie alles, was nicht dem Mainstream entspricht. Bücher von unabhängigen Forschern.

Besuchen Sie Bibliotheken und suchen Sie nach alten Geschichtsbüchern, Büchern von vor dreihundert Jahren, die Ereignisse völlig anders darstellen als die modernen Lehrbücher. Achten Sie auf die Widersprüche.

John Hamers Bücher sind erhältlich unter falsificationofhistory.co.uk (signierte Exemplare aus Großbritannien) und weltweit bei Amazon.

Wenn Ihnen dies die Augen geöffnet hat, teilen Sie es mit jemandem, der es hören muss. Darum geht es.

Video:

Quellen: PublicDomain/Man In America am 23.06.2026