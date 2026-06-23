MK-Ultra: Einblick in die „Wildwest“-Ära der CIA: Gedankenkontrolle, Biowaffen und geheime Menschenversuche

Jahrzehnte nach der Vernichtung der meisten Akten, rückt das berüchtigte CIA-Gedankenkontroll-Programm MKUltra vor dem US-Kongress erneut in den Fokus der Öffentlichkeit.

Die republikanische Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna erklärte, dass eine Task Force zur Freigabe von Staatsgeheimnisse sich nun mit dem Programm aus der Zeit des Kalten Kriegs umfangreich beschäftigen wird. Von Frank Schwede

Das CIA-Gedankenkontroll-Programm MKUltra lief offiziell von 1953 bis 1964 unter der Leitung des „Office of Technical Services“ der CIA, unterstützt von der US Army Biological Warfare Laboratories, mit dem Ziel, Techniken und Medikamente zur Gedankenkontrolle und zum Verhör während der Zeit des Kalten Krieges zu entwickeln.

Das Programm umfasste 149 Subprojekte in Universitäten, Gefängnissen, Kliniken und militärischen Einrichtungen. Über Tarnorganisationen finanzierte die CIA zahlreiche Forschungsaufträge, ohne dass die Beteiligten wussten, wer im Hintergrund die Fäden zog.

Die Zahl der Versuche an Menschen geht in die Tausende. Der Katalog der angewandten Methoden war umfangreich. Er reicht von Drogenversuchen mit LSD, Barbituraten, Amphetaminen über Hypnose, unterschwellige Botschaften bis hin zu Elektroschocks und psychische „Zerlegung“, um Bewusstsein und Identität auszulöschen.

Die CIA griff vor allem auf Personen zurück, die an Universitäten und Krankenhäusern arbeiteten, sich in ärztlicher oder psychologischer Behandlung befanden oder auf Gefängnisinsassen.

Auch eigenes Personal, das der Kooperation mit feindlichen Geheimdiensten verdächtigt wurde, musste Befragungen unter Drogeneinfluss über sich ergehen lassen.

Menlo-Park ist eine der Kliniken, in denen diese Versuche stattfanden. Wenn man das Buch „Einer flog über das Kuckucksnest“ von Ken Kesey liest, dann ist das ein Erlebnisbericht aus Menlo-Park. Ken Kesey war nämlich Pfleger in der Einrichtung und hat in den sechziger Jahren niedergeschrieben, was er dort erlebt hat.

Im Rahmen von MKUltra wurden innerhalb von zehn Jahren insgesamt 144 geheime Projekte durchgeführt, was das enorme Ausmaß des obskuren Experimentierprogramms der CIA verdeutlicht.

Die Existenz von MKUltra wurde erst 1975 durch Untersuchungen des Church-Ausschusses und der Rockefeller-Kommission öffentlich bekannt, was weitreichende Empörung auslöste und zu einer neuen parlamentarischen Kontrolle der Geheimdienstaktivitäten führte.

Zur Verantwortung wurde niemand herangezogen

Das „National Security Archiv“ fasste später das Ausmaß der Misshandlungen zusammen – doch zur Verantwortung wurde niemand herangezogen, da die CIA einen Großteil der Unterlagen vorsorglich vernichtet hatte.

Nun gab die republikanische Kongressabgeordnete Anna Paulina Luna aus Florida bekannt, dass die Task Force zur Freigabe von Staatsgeheimnissen das Programm genau untersuchen wird. Die Verbrechen der Vergangenheit kriechen wie Gespenster aus den Akten.

Dieser Schritt erfolgte vor dem Hintergrund kürzlich aufgetauchter Dokumente und anhaltender Behauptungen rund um den Tod von Frank Olson, ein CIA-Wissenschaftlers auf dem Gebiet der biologischen Kriegsführung.

Dieser Fall gilt noch heute als besonders brisant. Olson nahm am 19. November 1953 mit acht weiteren Personen an einem Treffen der CIA teil, wo ihm im Cognac heimlich LSD verabreicht worden sein soll.

Neun Tage später stürzte Olson aus dem 13. Stock eines New Yorker Hotelzimmers. Sein Tod wurde in den Akten offiziell als Selbstmord vermerkt, doch Familienangehörige glauben nicht an Selbstmord, sie vermuten ein Verbrechen dahinter.

Olson soll in den Tagen nach dem Treffen paranoid geworden sein, aufgehört haben zu essen und persönliche Gegenstände weggeworfen haben. Sein Neffe, Paul Vidich, hat sich offen zu den Verdächtigungen der Familie geäußert und gesagt:

„Aus dem Fenster geworfen zu werden, war eine sehr bequeme Methode, um ein Risiko für die nationale Sicherheit zu beseitigen. Zusammenfassend ist meine Ansicht: er wurde ermordet.“

Es ist ein offenes Geheimnis, das Olson moralische Bedenken hinsichtlich der Art des Projekts hatte, was zu Befürchtungen führte, er könnte zu einem Risiko für die „Firma“ und das Projekt werden.

Auch AJ Gentile, Moderator von „The Why Files“, der sich mit verborgenen Geschichten ein riesiges Publikum gemacht hat, hat sich mit MKUltra und Frank Olson beschäftigt.

Mit Blick auf die spätere Einigung der Regierung mit den Angehörigen Olsons stellt Gentile die berechtigte Frage:

„Wenn nichts passiert ist, warum hat Präsident Ford ihnen dann Geld gegeben und sie eine Geheimhaltungs-Vereinbarung unterzeichnen lassen?“

US-Präsident Gerald Ford entschuldigte sich 1975 formell bei den Olsons und lud sie ins Weiße Haus ein, nachdem Enthüllungen über die Rolle der CIA bei der Verabreichung von Drogen ans Licht kamen.

Gentile sagt, die Erkenntnisse des Church-Ausschusses wurden noch düsterer, als die Ermittler Beweise für die fortgesetzte Entwicklung biologischer Kriegsführung aufdeckten, obwohl die Regierung öffentlich versprochen hatte, die Programme seien beendet worden.

Was hat die CIA außerdem zu verheimlichen?

Zu den Programmen gehört unter anderem auch die Operation „Sea Spray“, ein geheimes Experiment aus dem Jahr 1950, bei dem die CIA Bakterien über San Francisco freisetzte, um zu untersuchen, wie anfällig US-amerikanische Großstädte für biologische Angriffe wären.

Eine Woche lang im September 1950 setzte die US-Marine zwei Meilen vor der Küste von San Francisco massive Mengen an Bakterien frei. Bei den eingesetzten Bakterien handelte es sich zum einen um Serratia marcescens, ein Bakterium, das unter anderem Atemwegerkrankungen und Meningitis verursacht, zum anderen um Bacillus atrophaeus, das für immungeschwächte Personen tödlich sogar enden kann.

Man ging aber davon aus, dass die Bakterien für Menschen harmlos seien. Doch elf Bürger der Stadt suchten kurze Zeit später das Stanford Hospital auf, da sie an einer sehr seltenen und schweren Harnweginfektion litten, die laut Aussage der Ärzte durch das Experiment verursacht wurde.

Die CIA könnte sogar an weiteren ähnlichen Operationen beteiligt gewesen sein. Laut einer Analyse von CIA-Berichten, die 1979 von der Scientology-Church veröffentlich wurden, wurden in den Jahren 1955 und 1956 in Straßen und Tunneln im Großraum New York ebenfalls biologische Kampfstofftests durchgeführt.

Laut dem Bericht des Church-Ausschusse ergab eine insgesamt viermonatige Untersuchung, dass die CIA angeblich Ausrüstung für geheime Experimente beschafft hat, bei denen nicht identifizierte Substanzen durch in Koffern versteckte Aerosolgeräte und durch die Abgasanlage einer umgebauten Mercury-Limousine freigesetzt wurden.

AJ Gentile wies im Rahmen seiner Diskussion über Theorien rund um die Lyme-Borreliose, eine durch Zecken übertragene Krankheit, und Biowaffen aus der Zeit des Kalten Kriegs auf Plum Island hin, eine umstrittene staatliche Forschungseinrichtung vor der Küste New Yorks.

Er bezog sich dabei auf deutsche Nazi-Wissenschaftler, speziell auf Erich Traub, ein Veterinärmediziner, dessen Forschung für die biologische Kriegsführung von großer Bedeutung war.

Traub leitete während des 2. Weltkriegs ein Geheimlabor der Nationalsozialisten auf der Insel Riems vor der Ostseeküste. Nach Kriegsende wurde Traub im Rahmen der Operation Paperclip in die USA geholt, wo er auf Plum Island an biologischen Waffen forschte und mit mehr als 40 tödlichen Keimen arbeitete.

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy JR. vermutet, dass die Lyme-Borreliose möglicherweise auf ein gescheitertes US-Biowaffenprogramm aus den 1970er Jahren zurückgeht, das auf Plum Island stattfand. Das US-Heimatschutzministerium hat stets bestritten, an Lyme-Borreliose gearbeitet zu haben.

Gentile sagt, dass Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber Geheimdiensten habe seine Wurzeln in jahrzehntelanger Geheimhaltung von Projekten, von denen die meisten Amerikaner nie etwas erfahren oder sie als Verschwörungstheorie abgetan hätten.

Es hört einfach nie auf

Laut Gentile wüssten die meisten Amerikaner auch nichts von MKUltra. Er behauptet auch, dass Programme zur psychologischen Manipulation nicht einfach so verschwinden, sobald sie einmal aufgenommen wurden:

„Wenn ein Programm einmal angelaufen ist, hört es eigentlich nie auf. Ob Remote Viewing oder MKUltra – es hört einfach nie auf.“

Zwar gibt es keine konkreten Beweise dafür, dass derzeit Programme laufen, die mit MKUltra identisch sind, doch der rasante Fortschritt in den Bereichen Überwachungstechnologie, Neurowissenschaften und datengestützte Verhaltensmanipulation gibt Anlass zu der Vermutung, dass die zugrunde liegenden Ziele, den menschlichen Geist zu verstehen und zu beeinflussen, nie vollständig aufgegeben wurden.

Eine für den 13. Mai 2026 angesetzte Anhörung im US-Kongress unter der Leitung der republikanischen Abgeordneten Anna Paulina Luna rückt die jahrzehntealten Experimente der CIA nun erneut ins Rampenlicht und wirft gleichzeitig neue Fragen hinsichtlich staatlicher Geheimhaltung, ethischer Grenzen und des Schutzes individueller Freiheiten vor unkontrollierter Macht auf.

Luna gab bekannt, dass die Task Force zur Freigabe von Staatsgeheimnissen das Programm genau unter die Lupe nehmen wird. Dass dazu Anlass besteht, glaubt auch der republikanische Kongressabgeordnete Tim Burchett, der sich kürzlich zu MKUltra äußerte. Er sagte:

„Sie entführten Menschen und verabreichten ihnen LSD oder andere bewusstseinsverändernde Drogen. Sie versuchten, ihre Erinnerungen zu löschen. Sie wurden vor Gericht verklagt. Dann behaupteten sie, es habe das Programm nie gegeben.

1975 ordneten sie die Vernichtung der Unterlagen an und gaben später zu, dass es das Programm gegeben habe, aber nicht mehr existiert. Welche Lügen sollen wir nun glauben?“

2025 veröffentlichte das „National Security Archiv“ mehr als 1.200 Seiten Dokumente des Programms, wodurch die bereits öffentlichen Unterlagen ergänzt wurden und das Interesse des Kongresses erneut geweckt wurde.

Eine vollständige Freigabe der Akten ist nach Ansicht der Kongressabgeordneten der einzige Weg, um dieses Kapitel endgültig zum Abschluss zu bringen oder mögliche unvollendete Kapitel aufzudecken.

Fakt ist: Die Anhörung ist vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Fähigkeiten der Geheimdienste nahezu täglich ausgefeilter werden, ein Meilenstein der Rechenschaftspflicht.

Eine gründliche Untersuchung vergangener Missbräuche ist zwar keine Garantie, dass so etwas nie wieder passiert, doch sie ist ein mahnendes Zeichen, das signalisiert: „Wir schauen euch genau auf die Finger!“

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 15.06.2026