Die Prophezieung von Ra Uru Hu: 2027 wird eine neue Spezies entstehen

Ich habe sieben Jahre lang bei Ra Uru Hu studiert, beginnend im Jahr 2003. Mit der Zeit begann ich zu verstehen, was ihm

1987 wirklich übermittelt wurde: eine Botschaft nicht nur über die Struktur des Lebens, sondern auch über das, was danach

kommt.

Ihm wurde gesagt, dass im Jahr 2027 das evolutionäre Programm, das die Menschheit seit Jahrtausenden geprägt hat, uns

im Stich lassen und sich einer neuen Spezies zuwenden würde: den Raves .

Bei ihrer Geburt wirken die Raves schwerbehindert – hilfloser als autistische Kinder. Doch nur anfangs. Wenn drei bis fünf von

ihnen zusammenkommen, bilden sie ein einziges Bewusstsein – eine Penta – und werden zu etwas völlig anderem. Etwas, das

die Menschen wie Schatten erscheinen lässt. Wir werden ihnen so primitiv vorkommen, wie uns die Neandertaler erschienen.

Die Systeme, die unsere Welt zusammenhalten – Regierungen, Infrastruktur, selbst das Internet – werden allmählich

zusammenbrechen. Ra sagte, wir könnten froh sein, wenn das Internet weitere 100 Jahre übersteht. Es wird sich wie Chaos

anfühlen. Doch aus kosmischer Perspektive ist es lediglich ein Übergang.

Er sagte, die globale Erwärmung und die Massenmigration seien keine Fehlschläge – sie seien biologische Notwendigkeiten

für das Entstehen der Rave-Bewegung.

Und er sagte, wir könnten nichts davon aufhalten . Egal, was wir versuchen, das evolutionäre Programm werde seinen Lauf nehmen. Es sei nichts Persönliches. Es sei einfach das, was als Nächstes komme.

Und er sagte, dass in etwa 1200 Jahren alles biologische Leben enden wird. Nicht durch Krieg. Nicht durch Katastrophen.

Sondern weil das Programm seinen Zyklus auf dieser Ebene abgeschlossen haben wird.

Ich habe es zuerst nicht geglaubt. Aber jetzt – wenn ich die Zeichen beobachte – denke ich, es ist an der Zeit, diese Geschichte erneut zu erzählen. (Die Prophezeiung Alois Irlmaiers „Countdown der Apokalypse“: Sittenverderbnis und eine große Zahl fremder Leute)

2027: Ein neuer Zyklus

Bis 2008 stand ich dem Jahr 2027 neutral gegenüber. Es war eine interessante Geschichte, eine mögliche Zukunft, ein Graubereich in meinem Interesse am Human Design. Als ich das Auftreten der Solarplexus-Mutation und die globalen Zyklusveränderungen von 2027 betrachtete, wurde es für mich unerlässlich, die von mir beobachtbaren Veränderungen genauer zu betrachten; ich konnte nicht einfach blindlings an Prophezeiungen glauben.

Als ich mein Experiment begann, musste ich die Gültigkeit von Strategie und Autorität für mein eigenes Leben beweisen; und genauso musste ich die Gültigkeit des Jahres 2027 für mich selbst beobachten und somit beweisen. Was hat sich für mich verändert? Was habe ich gesehen, das auf eine bevorstehende Mutation hindeutet?

Der Finanzcrash vom 29. September 2008 war der Moment, in dem mir klar wurde, dass 2027 kein singuläres Ereignis war, sondern vielmehr ein Punkt in einem Kontinuum evolutionärer Veränderungen, die beobachtbar waren und sich bereits jetzt vollzogen. Mir wurde bewusst, dass Neptun die Weichen für diese Veränderungen stellte, die schließlich durch die Transite des Pluto sichtbar werden würden.

Was sind globale Zyklen?

Wir sind ständig Neutrinos ausgesetzt, den subatomaren Bausteinen der Materie, die die Intelligenz des Universums in sich tragen und uns mit einer Rate von 30 Billionen Neutrinos pro Quadratzoll und Sekunde erreichen. Wenn der Neutrinostrom die Planeten des Sonnensystems durchquert, nehmen diese eine Frequenzresonanz auf, die wir als Transitfeld oder, wie es allgemein genannt wird, als „ Das Programm“ erkennen können .

Jeder Planet durchläuft jedes Tor des Rave-Rads und beeinflusst so das Leben auf der Erde. Viele Human-Design-Praktizierende haben festgestellt, dass die Beobachtung des Programms ein Verständnis der Konditionierung in und um sie herum ermöglicht.

Wir nehmen jedoch auch Neutrinoinformationen aus dem gesamten Universum auf. Es gibt mehr Sterne im Universum als Sandkörner an allen Stränden der Welt – und jeder Stern erzeugt intelligente Neutrinos.

Die Neutrinoinformationen aus dem unermesslichen Universum beeinflussen uns indirekt hier auf der Erde und liefern uns die Programmierung für unsere evolutionäre Entwicklung. Ra Uru Hu nannte dies das Globale Bewusstseinsprogramm , und es ist allgemein als die Globalen Zyklen bekannt, für die Daten von etwa 16000 v. Chr. bis 3600 n. Chr. vorliegen.

(Die 6 Epochen der globalen Zyklen)

Jeder Zyklus liefert eine Hintergrundfrequenz für diese großen, umfassenden Epochen im menschlichen Leben, basierend auf spezifischen Toreinflüssen im Rahmen dieses Globalen Bewusstseinsprogramms . Unser gegenwärtiger globaler Zyklus begann 1615 und trägt die Frequenz des Kreuzes der Planung mit den Toren 37, 40, 9 und 16.

Dieser Zyklus des Kreuzes der Planung begann mit dem Zusammenbruch des Feudalsystems und dem Ende der Herrschaft der Kriegerkönige und entwickelte sich zu unseren modernen kollektiven Regierungen, einem florierenden sozialen Sicherheitsnetz und der Bewegung hin zu einer globalen Gemeinschaft.

Da wir uns nun dem Ende dieses Zyklus nähern, herrscht jedoch Unruhe, da sich unsere globale Perspektive erneut verändert; auch diese Periode gemeinschaftlicher Unterstützung und interdependenter Wirtschaft neigt sich dem Ende zu.

Ein neuer Zyklus beginnt 2027 und trägt die Frequenz des Kreuzes des Schlafenden Phönix mit den Toren 55, 59, 20 und 34. Ra bezeichnete ihn oft als den Zyklus des Individuums.

In vielerlei Hinsicht werden Strategie und innere Autorität in diesem kommenden Zyklus stärker zum Tragen kommen; da die Unterstützungsstrukturen auf Gemeinschafts-, Staats-, nationaler und internationaler Ebene zunehmend zerfallen, wird das bewusste Individuum, das selbstständig und richtig Entscheidungen treffen kann, deutliche Vorteile genießen.

Unser nächster evolutionärer Schritt wird im nächsten Zyklus erfolgen und tiefgreifende Mutationen im Solarplexus sowie ein entstehendes, nicht-lineares, nonverbales Bewusstsein mit sich bringen, das weder Körperbewusstsein noch mentales Bewusstsein, sondern emotionales oder spirituelles Bewusstsein ist.

Welche Bedeutung hat Pluto für globale Veränderungen?

Pluto offenbart uns die Wahrheit, und diese Wahrheit wandelt sich mit der Zeit. Jedes Tor verändert sich, während Pluto es in seiner etwa 252-jährigen Bewegung durch alle 64 Tore durchquert. Plutos gegenwärtige Umlaufbahn um das Rave-Rad leitete 1781 die Mutation des 9-zentrierten Menschen ein, und seine nächste Umlaufbahn wird die Mutation des Solarplexus einleiten.

Was einst die Wahrheit der Götter war, wurde zu einer kollektiven Wahrheit, die schließlich zur Wahrheit des Einzelnen wird.

Welche Rolle spielt Neptun bei den globalen Veränderungen?

Die Rolle des Neptun im Programm ist stark verschleiert; er wirkt unter der Oberfläche des Tores auf der genetischen Ebene; an der Oberfläche hingegen erzeugt dieser Planet eine Illusion, einen Glanz, der vom Verstand und dem kollektiven Unbewussten oft falsch interpretiert wird und mit Fehlinformationen und Irreführung gefüllt ist.

Sobald wir die Illusion durchschauen und hinter den Schleier blicken können, offenbart uns Neptun tiefe mystische Wahrheiten. Neptuns Rolle in unserem persönlichen Design besteht darin, uns das Verborgene, das unter der Oberfläche Liegende, zugänglich zu machen.

Er ist der Planet der tiefgreifenden Transformation und liefert uns Daten, die weder logisch noch linear sind, die nicht ergründet, sondern erfahren werden müssen. Dieser Planet repräsentiert die Kontinuität und die Tiefe des genetischen Pools.

Die Human Design Prophezeiung von 2027

Human Design enthält einige wichtige Punkte, über die weniger gesprochen wird … einer davon ist das Jahr 2027. Was wird geschehen? Was bedeutet das? Sollte ich Angst haben, mich verbarrikadieren und Vorräte anlegen für das, was kommt?

Nein, ganz bestimmt nicht. Wenn du dich mit dem inneren Wissen verbindest, dass Gott/die Quelle/der Geist/die Energie/das Leben dich immer beschützt, kannst du dich in tiefer Hingabe darauf verlassen, dass du auf alles, was in den nächsten Jahren kommt, zutiefst und seelisch vorbereitet bist.

Im Jahr 2027 kehrt Pluto an denselben Punkt in den kosmischen Horoskopen zurück, der diese Human-Design-Prophezeiung ursprünglich ins Leben gerufen hat. Pluto vollendet seinen Zyklus, der 1781 begann, als die Neutrino-Explosion unsere menschlichen Energiezentren von 7 auf 9 Zentren erweiterte. Von dort aus werden wir in eine neue Frequenz übergehen, das Kreuz des schlafenden Phönix, das Ra als den Zyklus des Individuums bezeichnete.

In dieser Podcast-Folge von The Psychedelic Playground sprechen sie darüber, wie wir uns vom Gottkomplex, hin zu anderen Menschen und Gemeinschaftsstrukturen als Weg zu Gott, zu einer Zeit entwickelt haben, in der der Einzelne vollen Zugang zur Quelle des Lebens in sich selbst hat.

(Nebenbei bemerkt: Man braucht keine Cancel Culture, wenn man seine Macht nicht an andere abgibt, um seine spirituellen Verbindungen und sein inneres Wissen zu vertiefen. Ich weiß nicht warum, aber das musste gesagt werden.)

Wir sprechen über die Umverteilung von Macht hin zu Systemen, die einst stabil und vertrauenswürdig erschienen, hin zu einem verinnerlichten Selbstgefühl, das sich auf die Instinkte unseres Körpers und unsere erworbene Weisheit stützt, um Entscheidungen zu treffen und durchs Leben zu fließen.

Deshalb ist es wichtig, keine Panik vor einer Apokalypse zu haben, sondern zu verstehen, dass es eine Zeit ist, in der wir Lügen entlarven, die Wahrheiten anderer neu bewerten und unsere eigene innere Wahrheit entdecken.

2027 ist für Projektoren von Bedeutung, denn Ra glaubte, dass in diesen Zeiten des Wandels, deren Vorahnung wir gerade erleben, Projektoren ihren rechtmäßigen Platz in der Gesellschaft als Wegweiser für andere einnehmen werden.

Dann werden die Menschen sich nach individueller Fürsorge und Aufmerksamkeit sehnen. Dann werden jene, die mit den unsichtbaren Energien gearbeitet haben, gebeten, ihr spirituelles Wissen weiterzugeben.

Dann werden jene, die gelernt haben, sich auszuruhen, zu spielen und mit der Erde im Einklang zu sein, eingeladen, ihre Erfolge mit anderen zu teilen.

Angesichts dieser Informationen bleibt eigentlich nur eine Frage: Wie wirst du dein Leben leben?

Und hier sind noch einige weitere: Wie wirst du den gegenwärtigen Moment genießen, im Wissen, dass sich alles ändern kann? Wie wirst du dir selbst gegenüber nachsichtiger sein, im Wissen, dass alles, was du jetzt tust, genau dem Zweck dient, dich auf das Kommende vorzubereiten?

Wie wirst du nachsichtig sein? Mit dir selbst, mit der Welt, mit allen, die deinen Rat suchen?

Quellen: PublicDomain/de.everand.com/ am 24.06.2026