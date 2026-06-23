Die Straße von Hormuz ist wieder geöffnet – aber Michael Yon sagt, der eigentliche Krieg fange erst jetzt an und werde sich bereits auf Ihren Benzintank, Ihre Lebensmittelrechnung und Ihre Haustür auswirken.

Während viele den Frieden feiern, haben sie vielleicht vergessen, was die lange Schließung der Straße von Hormuz tatsächlich bedeutet.

Der Düngemittelmangel. Die Auswirkungen auf die weltweite Lebensmittelversorgung, die Lebensmittelpreise, die Benzinpreise – nichts davon wird sich in absehbarer Zeit normalisieren.

Und übrigens: Es gibt Konfliktparteien, die dem Memorandum of Understanding nicht zustimmen. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Lage in dieser Hinsicht entwickelt.

Kriegsberichterstatter Michael Yon sagt jedoch, eines sei sicher: Es ging immer um Routen und Ressourcen, und der Krieg wird nicht verschwinden .

Er ist jetzt bei uns, um darüber zu sprechen.

Yon weicht nicht aus. Das US-Iran-Abkommen, das alle feiern? „Nur flüchtiges Rauschen. Das ist Störsignal. Reine Zeitverschwendung.“ Ganz klar: „ Es wird keinen Frieden geben .“

Warum er sich so sicher ist? Er ist mit der Jagd auf Alligatoren aufgewachsen. Bindet man in Florida einen Hund an einen Baum am Wasser, schnappt sich der Alligator ihn – jedes Mal, egal wie groß der Hund ist. So verhalten sich Alligatoren eben. Manche Orte auf der Karte sind genauso: Die Gewalt ist in der Umgebung angelegt, nicht in den Spielern.

Jeder Krieg, so sagt er, lässt sich auf drei Dinge reduzieren: Routen, Ressourcen und Ideologie – und Ideologie sind nichts anderes als Menschen, die wichtigste Ressource überhaupt. „Die wichtigste Ressource der Welt sind die Menschen.“ Wer die Menschen kontrolliert, bekommt den Rest.

Das ist der Nahe Osten. Die Straße von Hormus, der Suezkanal, die noch in Planung befindlichen Kanäle – das sind die Tore für Öl und Güter aus aller Welt . Wer das Tor kontrolliert, bestimmt den Preis, und dieser Preis schlägt sich auf Benzin und Lebensmittel nieder. Er nennt die Region „Panama auf Steroiden“ – einen Engpass, der auf einem wahren Schatz sitzt.

Es ist also ein „ständiger Krieg“ – untrennbar mit dem Ort verbunden, wie die Welle, die sich immer dort erhebt, wo ein Fluss ins Meer mündet. Vertreibt man alle heutigen Bewohner und setzt völlig Fremde dort aus, werden sie um denselben Boden kämpfen. „Wir sind dieselben Bären, die um dieselben Höhlen und dieselben Flüsse kämpfen.“

Deshalb spielen die Namen in den Nachrichten keine Rolle. „Trump ist unwichtig, Netanjahu ist unwichtig.“ Der Krieg geht trotzdem weiter – „mit oder ohne Israel, mit oder ohne Saudi-Arabien, mit oder ohne Iran.“

Wenn das Friedensabkommen nur ein Ablenkungsmanöver ist, was ist dann das eigentliche Ziel?

Das eigentliche Ziel ist nicht das Öl. Es ist die Entvölkerung.

Energie ist ein Nebeneffekt. Schulden sind ein Nebeneffekt. Die Entvölkerung ist der eigentliche Kern des Problems.

Der naheliegende Einwand: Warum sollten Eliten ihre eigenen Steuerzahler ausbeuten? Weil sie Ihre Steuern nicht brauchen. „Steuern dienen der Kontrolle.“ Sie drucken das Geld; die Steuerrechnung schreibt Ihnen lediglich vor, wie Sie sich zu verhalten haben. Daher greift die Logik, dass sie ihre eigene Steuerbasis zerstören, nicht.

Und er rät nicht. „Sie sagen es, sie schreiben es, sie tun es.“ Die Düngemittelwerke, die immer wieder in Flammen aufgehen. Die schrumpfenden Nahrungsmittelvorräte. Ausgesprochen, dann getan.

Maria stellt einen Zusammenhang zum Rechenzentrumsbericht ihres Teams her . Diese riesigen Serverfarmen, die inmitten von Agrarflächen entstehen, sind nicht neutral – sie entziehen ländlichen Gemeinden Wasser, Strom und Land, bis sich die Menschen das Leben dort nicht mehr leisten können, und sie wandern in die „intelligenten Städte“ ab, wo jede Bewegung live verfolgt wird.

Yon geht noch einen Schritt weiter. Die Serverfarmen beobachten dich nicht nur. „In diesen Rechenzentren geht es um gezielte Angriffe.“

„Die werden alle umbringen.“ Drohnen, Stichwaffen, alles, was gerade zur Hand ist – und er meint es wörtlich.

Klingt zu unglaublich, um wahr zu sein? Diesen Monat wurden durch ein Leak die Verantwortlichen genannt.

Ein Datenleck in der vergangenen Woche hat die Drahtzieher entlarvt.

Die Veröffentlichung enthüllte eine private Vereinigung von über 200 globalen Eliten – darunter angeblich auch Elon Musk und Jared Kushner – mit eigener Dating-App und geheimen Treffen. Auf der Tagesordnung, wie Maria es liest: Podiumsdiskussionen über den Aufbau von Sekten, die Vorbereitung auf einen bevorstehenden globalen Krieg, militärische Technologie und die Wiedereinführung von Atomwaffen .

Steht uns tatsächlich ein größerer Krieg bevor? Laut Yon: absolut. „Er ist ganz klar in Planung. Wir stecken mittendrin.“

Er verbrachte Jahre damit, Sekten zu studieren – er lebte sogar in einer in Kalifornien, um deren Funktionsweise kennenzulernen. „Niemand sieht jemals die Sekte, der er angehört.“ Die Sekten der anderen erkennt man. Die eigene jedoch nie.

Dann richtet er seine Linse auf den Ort, dem die meisten von uns blind vertrauen: den Kreißsaal. Krankenhäuser drängen jede Mutter zur Entbindung vor Ort, sagt er, denn Plazenta und Nabelschnur seien ein Vermögen wert – Stammzellen und andere Produkte. Sie klemmen die Nabelschnur frühzeitig ab und entnehmen sie, während das Neugeborene noch ernährt wird. Sein Wort dafür: „Ganz klarer Kannibalismus.“

Wer ist also der Kult – die Amish oder das System, das die Körperteile Ihres Babys verkauft?

Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Die eigentliche Frage ist, wie man da rauskommt, bevor sich die Türen um einen herum schließen.

Wie gelingt also der Ausstieg, bevor das Stromnetz abgeschaltet wird? Indem man schwer aufzuspüren ist – und das beginnt bei der Geldbeutel.

Bezahlen Sie bar, nicht mit Karte. Jeder Karteneinzug wird protokolliert. Catherine Austin Fitz betont dies in ihrem Solari-Bericht, und Yon unterstützt es. Bekämpfen Sie die Rechenzentren, die in Ihre Region kommen – wenn Sie diese zerstören, zerstören Sie das Überwachungsnetz an der Wurzel. Bauen Sie einen Teil Ihrer Lebensmittel selbst an. Machen Sie sich unberechenbar.

„Aber sie werden dich nie autark leben lassen.“ Vielleicht nicht. Aber du solltest es trotzdem versuchen – die Alternative ist der Umzug in eine Smart City, die von der Regierung gesteuert wird. Yon beschönigt das Risiko nicht: „Sie werden ganz offensichtlich kommen, um uns zu töten.“ Das ist der Grund, jetzt anzufangen, nicht der Grund aufzugeben.

Und verstehen Sie, wie sie Sie sehen – nicht als Bürger, sondern so, wie Yuval Harari über die meisten Menschen spricht: als „nutzlose Esser“. Betrachten Sie jede Annäherung an die Abhängigkeit durch diese Brille, und sie sieht nicht mehr nach Bequemlichkeit aus.

Worum geht es in diesem Krieg eigentlich? Nicht um Schulden, nicht einmal um Energie. „Es geht um die Weltherrschaft. Es geht ums ewige Leben.“ Das älteste Spiel der Welt, nur in neuem Gewand.

Maria bringt es in einem Satz auf den Punkt:

„Viel Glück dabei, Leute, denn ihr seid nicht Gott.“

Frieden ist Theater. Die Brände brechen immer wieder aus. Wie schwer du zu kontrollieren bist, liegt als Einziges noch in deiner Hand.

While many are celebrating peace, perhaps they’ve forgotten what the Strait of Hormuz being closed for that long actually does. The fertilizer. The hit to food supplies worldwide, to food prices, to gas prices — none of it is slated to return to normal any time soon. And by… pic.twitter.com/TGysYT8Qkb — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 23, 2026

Quellen: PublicDomain/vigilantfox.com am 23.06.2026