Die vier apokalyptischen Reiter reiten – doch du bist versiegelt

aikos2309

Die Offenbarung des Johannes, ein im ersten Jahrhundert entstandener Text voller apokalyptischer Visionen, die auf die Wiederkunft Christi hinführen, ist reich an Allegorien.

Ihre vier apokalyptischen Reiter (Eroberung, Krieg, Hungersnot und Tod) verkörpern den totalen Zusammenbruch der Ordnung beim Jüngsten Gericht der Menschheit. Im Jahr 2026 scheint es zunehmend so, als ob alle vier gemeinsam reiten. Von Dr. Mathew Maavak

In den vergangenen zweitausend Jahren hat kein anderes biblisches Buch mehr Angst, mehr Irrlehren, mehr Sektenbewegungen oder mehr fehlgeschlagene Prophezeiungen hervorgerufen als diese verschlüsselte Prophezeiung.

Für die wenigen Gläubigen durch die Jahrhunderte – jene, die, wie von Christus geboten, ihre Lampen stets brennen ließen – waren die Erwartungen hoch und unmittelbar, da sie sehnsüchtig auf den Augenblick der göttlichen Erlösung warteten (Römer 8,19–23).

Es ist verständlich, dass man neugierig ist auf die Art und Weise und die Abfolge der Ereignisse, die zum Ende der Zeit führen. Selbst die Apostel waren von dieser tiefen Erwartung nicht ausgenommen. Christus nannte ihnen jedoch zwei letzte Meilensteine, die er in einer einzigen Erzählung miteinander verwebte, als er nach dem Ende gefragt wurde.

Der eine betraf den letzten Meilenstein im Zusammenhang mit dem Ende des Alten Bundes – eine kryptische Anspielung auf die Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahr 70 n. Chr. –, der andere die Wiederkunft Christi (Matthäus 24).

Apokalyptische Schriften wecken mehr Neugier und hitzige Debatten als das Lesen der Bibel selbst, das alltägliche Leben auf dem schmalen und gewundenen Pfad oder das tägliche Kreuztragen. In jüngster Zeit wurden prophetische Interpretationen und das Schicksal der Welt zunehmend mit zwei Nationen und ihrer Führung verknüpft: den Vereinigten Staaten und dem modernen Staat Israel. (Die zwei Welten des Hungers: Wie die kommende Nahrungsmittelkrise den globalen Süden und den Westen unterschiedlich treffen wird)

Ich lese eschatologische Schriften seit meiner Jugend, und jede einzelne von ihnen zeugte entweder von der Arroganz der Vorsehung oder war dazu bestimmt, den Wahlerfolg einer politischen Gruppierung zu fördern, die die Kirche regelmäßig in die Irre führte. Präsident Donald J. Trump wurde meiner Meinung nach von den Kräften des Apokalyptischen gewählt.

Dies führt uns zur jüngsten geopolitischen Eskalation. Es handelt sich um einen Wendepunkt, der unbestreitbar viele Kriterien der apokalyptischen Abfolge erfüllt, insbesondere jenes, das die vier apokalyptischen Reiter der Offenbarung betrifft.

Der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran und die darauffolgende Schließung der Straße von Hormus haben die globalen Energie- und Düngemittelversorgungsketten unterbrochen. Ein „Super-El Niño“ droht, Asien und Australien mit Dürre zu überziehen. Heuschreckenschwärme vermehren sich bereits im Jemen und in Somalia.

Die kumulative Wirkung dieser gleichzeitig eintretenden Schocks treibt das globale Ernährungssystem in eine strukturelle Krise, wie sie seit Generationen nicht mehr erlebt wurde.

Was das Jahr 2026 von früheren Krisen unterscheidet, ist nicht die Schwere einzelner Schocks, sondern deren gleichzeitiges Auftreten und die rasche Aushöhlung institutioneller Puffer, die einst eine solche Konvergenz vor einer globalen Katastrophe bewahrt haben.

Aber fassen wir noch einmal zusammen, was jedes Pferd und sein Reiter repräsentieren.

Die vier apokalyptischen Reiter

Der erste Reiter, der in Offenbarung 6 entfesselt wird, symbolisiert den Sieg. Das Pferd war weiß, und sein Reiter „hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, um zu siegen und den Sieg zu vollenden“ (Vers 2).

Da dem Reiter eine Krone verliehen worden war, konnte er kaum zögern, durch seine irdischen Diener Kriege zu führen. Kommt Ihnen das bekannt vor?

So wie das weiße Pferd und sein Reiter Krieg führten, wurde einem anderen Pferd – diesmal einem roten – und seinem Reiter erlaubt , „den Frieden von der Erde zu nehmen, damit die Menschen einander töten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben.“

Für jeden, der sich mit Geopolitik beschäftigt – selbst für Nichtreligiöse –, ist diese Abfolge logisch. Es gibt einige wenige strategische Engpässe auf der Erde mit globalen Auswirkungen. Die Straße von Hormus im Persischen Golf ist einer davon. Werden ein oder zwei dieser Engpässe gleichzeitig blockiert, versuchen Nationen, sich Ressourcen zu sichern, um ihre innere Stabilität zu wahren. Ein anhaltender, vielschichtiger Mangel an lebenswichtigen Gütern würde die bestehende internationale Ordnung weiter untergraben und einen Ressourcen-Wettlauf auslösen, der unweigerlich zu Kriegen und Kriegsgerüchten führt.

Auch diese Abfolge ist für den flüchtigen Leser der Tagesnachrichten völlig einleuchtend. Hier ein Überblick über die existenziellen Herausforderungen zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes.

Sowohl die Pferde als auch ihre Reiter werden in rascher Folge freigelassen, doch das nächste Pferd und seine Interpretation geben Theologen seit Jahrhunderten Rätsel auf.

In Offenbarung 6,5 lesen wir, dass ein schwarzes Pferd freigelassen wurde und sein Reiter „eine Waage in der Hand hatte“. In der ESV-Übersetzung lautet der nächste Satz:

„Und ich hörte etwas, das wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen klang, die sprach: ‚Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar; aber schadet dem Öl und dem Wein nicht!‘“

Andere englische Übersetzungen dieses Verses vermitteln dieselbe Bedeutung. Dennoch hat mich dieser Vers immer schon verwirrt. Gängigen Interpretationen zufolge stehen Öl und Wein für Reichtum und Luxus, und der Vers scheint anzudeuten, dass die Armen leiden, während die Reichen durch ihren Reichtum geschützt sind.

Das scheint heute der Fall zu sein, da die Zersplitterung des Reichtums diesen wie nie zuvor in der Neuzeit in den Händen weniger konzentriert hat. Diese Menschen können es sich leisten, in einer Welt der Hyperinflation notfalls Zehntausende für Lebensmittel auszugeben.

Aber warum sollte Gott zulassen, dass die Armen bestraft werden? Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Sie haben dieses Chaos nicht verursacht. Sie sind die Opfer.

Ihr einziges Verbrechen oder ihre einzige Sünde war, all die Lügen der globalen Oligarchie und ihrer politischen und religiösen Handlanger zu glauben oder sich ihnen zu ergeben. Müssen nicht in erster Linie die Drahtzieher bestraft werden?

Ich beschloss daher, der Sache genauer nachzugehen und beauftragte eine KI damit, die älteste griechische Fassung (Nestlé-Aland, einschließlich des Codex Alexandrinus) dieses Verses zu finden. Ich werde sie hier einfügen:

καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου, καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.

Und hier die wörtliche Übersetzung:

„Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Scheffel Weizen für einen Denar und drei Scheffel Gerste für einen Denar; und das Öl und den Wein sollt ihr nicht beschädigen.“

Was genau ist ein Choinix (χοῖνιξ)? Es handelt sich dabei um ein spezielles Trockenmaß für Getreide. Ein Choinix entsprach in etwa der Menge Getreide, die man für die tägliche Mahlzeit einer Person zum Brotbacken benötigte (ungefähr 1 Liter oder ein Quart).

Vor zwei Jahrtausenden galt Weizen als eine Art Luxusgut, während Gerste als „Getreide des armen Mannes“ oder „Pferdefutter“ bekannt war, da sie robuster war und auch auf kargeren Böden und unter trockeneren Bedingungen gedieh. Sie reifte früher als Weizen und war deutlich günstiger. Daher konnte man mit dem gleichen Tageslohn dreimal so viel Gerste wie Weizen kaufen.

Die dynamische äquivalente (bedeutungsbasierte) Übersetzung lautet daher:

„Dann hörte ich etwas, das wie eine Stimme aus der Mitte der vier Lebewesen klang, die sprach: ‚Ein Tagesverzehr Weizen kostet einen vollen Tageslohn, und drei Tagesverzehr Gerste kosten einen Tageslohn. Aber beschädigt nicht das Olivenöl und den Wein.‘“

Wieder einmal behielt die herkömmliche prophetische Auslegung ihre Gültigkeit. Es spielt keine Rolle, welche Bibelübersetzung man verwendet. Doch die Sache mit dem Öl und dem Wein ließ mich nicht los, bis ich eine Art Erleuchtung hatte.

Elaion (ἔλαιον) war das gängige griechische Wort für Olivenöl. In der Antike wurde Olivenöl zum Kochen, zum Anzünden von Lampen, zum Salben und als Medizin verwendet. In der Bibel steht es regelmäßig für die Salbung, den Heiligen Geist und göttlichen Segen. Es symbolisierte auch die Bereitschaft zur Endzeit.

Im Gleichnis von den klugen Jungfrauen (Matthäus 25) verwendet Jesus das Bild von Öl und Lampen, um die Bereitschaft in der Endzeit zu beschreiben. Er erzählt, wie die klugen Frauen Öl in Krügen und ihre Lampen mitnahmen. Da der Bräutigam lange auf sich warten ließ, wurden sie alle müde und schliefen ein.

Nur die Jungfrauen, die Öl für ihre Lampen aufbewahrt hatten, durften den Bräutigam zur Hochzeit begleiten. Die Passage endet mit einer Warnung: „ Darum wacht! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde .“ (Matthäus 25,1–13)

Verstehst du jetzt, worauf ich hinauswill? Nun aber zum Wein.

Oinos (οἶνος) ist das gebräuchliche griechische Wort für Wein aus Trauben. Wein war in der Antike ein Grundnahrungsmittel und galt oft als sicherer zu trinken als Wasser.

Wein symbolisiert auch Freude, den Segen des Bundes und insbesondere das Blut Christi, welches das übernatürliche Zeichen göttlichen Besitzanspruchs über den Gläubigen ist.

Bemerkenswert ist auch, dass Offenbarung 6,6 der einzige Vers ist, in dem ein göttlicher Einwurf die prophetische Abfolge unterbricht . „Eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen“ warnt das schwarze Pferd und seinen Reiter davor, „Öl und Wein zu beschädigen“.

Meiner Ansicht nach ist dies ein klares Bekenntnis dazu, dass Gottes Auserwählte in dieser turbulenten Zeit keinen Schaden erleiden werden. Sie sind mit Öl gesalbt und durch das Blut des Lammes, symbolisiert durch den Wein, versiegelt worden.

Sie werden viel Anfeindung und Verfolgung erfahren, doch ihr gottgefälliges Schicksal ist besiegelt, solange sie ihre Lampen mit dem von Gott bereitgestellten Öl brennen lassen.

Wenn das nächste, furchtbare Pferd (das bleiche/grüne) und sein Reiter (der Tod) erscheinen, mit der „Macht über ein Viertel der Erde, zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere der Erde“ (Offb 6,7-8), können diejenigen, die mit Öl und Wein gekennzeichnet sind, übernatürlichen Schutz erwarten.

Sie können über die Erfüllung der folgenden Verheißung nachdenken (lies Psalm 91 ):

Tausend mögen an deiner Seite fallen.

zehntausend zu deiner Rechten,

Aber es wird dir nicht nahe kommen.

Du wirst nur mit deinen Augen schauen

und seht die Vergeltung der Bösen.

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.comam 08.06.2026

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12 comments on “Die vier apokalyptischen Reiter reiten – doch du bist versiegelt

  1. Sehr interessanter Artikel, danke.
    In Psalm 23 heißt es nicht umsonst:
    Er salbet mein Haupt mit Öl und er schenket mir voll ein.

    Reply

  2. beim Symbolbild der apokalyptischen Reiter ist einzubeziehen, daß Pferde in der Antike funktional Panzern in der Gegenwart entsprechen, die Offg hier also eine hybride Kriegssituation beschreibt.

    Erlösung durch das zu vergießende Blut Christi, der für Christen oder Edom für die Weissen allg steht oder auch Vorvater Esau, der als behaart mit der Bedeutung einer Schafbefellung beschrieben wird, bedeutet eine genozidale Denkungsart, die die apokalyptischen Weltkonflikte erst evoziert mit denen wir es in der Gegenwart zu tun haben. Mystische Grundlage des blutparadigmatischen Erlösungsprinzips durch Genozid ist die abrahamparadigmatische Sakralopferung Isaaks, die aufgeschoben nach Lev 27,28 nicht aufgehoben ist. Isaak ist Vater von Esau und Jakob doch ist letzterem Lev 16 die Yom Kippur -Sühnopferritualistik der Erlösung durch Schuldzuschreibung oder Schuldverlagerung bzw Opfer-Täter-Umkehr gegeben, mit der Bedeutung der Erlösung durch endzeitlicher Megasakraopferung Edoms, in Vorwegnahme ist der Bibelgott der Gott Abrahams Isaaks und Jakobs und nicht auch Esaus als Patriarch der tributpflichtigen Nationen. Nach Paulus ist das Christentum daher als Opferlammreligion verfasst, wenn er in Rö 11, 25f das Apokalypsefragment Jes 59,20 zitiert, «Aber für Zion wird ER als Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der HERR. 59,21 Und dies ist mein [Neuer] Bund mit ihnen, spricht der HERR» Rö 11,25f «Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.» ergo stirbt Jesus Christus in stellvertretender Genugtuung Gottes als Opferlamm symbolisch für die kategorisch christlich bestimmte Edomnachkommenschaft Esaus um Jakob für Juden allg aber mit Schwerpkt Edom- oder Auslandsjuden = die Auserwählten im Artikel zu entsündigen, Jer 31,33f «sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der HERR: .. ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.»
    das Blut des StellvertretungsZickleins Lev 16,22 «daß also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage; und man lasse ihn in der Wüste.» wäscht konzeptuell die Sünden Jakobs weg bzw sobald es über die Klippe gescheucht ist und kann die existentielle Bedeutung des Schuldkultphänomens schlüssig erklären. nebenbei dient der Felsendom als Schrein für den Opferaltarfels Isaaks, über den Mohammed mit Fabelpferd Al-Buraq sozusagen über Isaak minus Jakob = Esau hinwegreitend in den Himmel abgehoben sein soll als Sinnbild für die eschatologische Ausführung der verschobenen Opferung Esaus.
    Der Doktrin der Erlösung durch Blut im sympathetischen Blutrechtsparadigma sei der sinnvollere Gedanke der Erlösung durch Geist, Spiritualität, Logik, Rationalität, ursachenorientierte Problemlösungsfindungen gegenübergestellt.

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    1. Die Offenbarung ist kein abrahamitisches Buch.
      Dein abrahamitisches Denken führt dich bei der Offenbarung auf Abwege.
      Einzig und allein das AT ist ein abrahmaitische Buch,
      das NT ist auch nur in wenigen Teilen abrahamitisch geprägt.

      Durch das Vermischen von AT, NT und der Offenbarung bekommt der Mensch ein Denkgemisch vorgesetzt.
      Das ist so, als würde man Harry Potter und Irlmaier zu einem Buch binden.

      Die Offenbarung steht ausserhalb der Bibel, und hat mit AT oder NT nichts zu tun.
      Der erste Fehler beim Lesen der Offenbarung wird gemacht, das man die Offenbarung mit den Schriften vom AT und NT vermischt, durch ein Vermischen der Offenbarung mit AT und NT wird die Offenbarung zu einem Hologramm, und ist nichts mehr wert.

      Heute kann man die Offenbarung nicht mehr aus der Bibel entfernen, doch niemals wäre die Offenbarung in die Bibel aufgenommen worden, wenn die gewusst hätten was da geschrieben steht.
      Viele Schriften wurden nicht in die Bibel aufgenommen wurden, doch die Offenbarung hat die Zensur überlistet, da Johannes anerkannt war.

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  3. Off. 6,2 Da sah ich und siehe, ein weißes Pferd; und der auf ihm saß, hatte einen Bogen. Ein Kranz wurde ihm gegeben und als Sieger zog er aus, um zu siegen.“….

    Das Denken in der Offenbarung ist anders, als unser heutiges Denken, darum können wir den Sinn der Offenbarung nicht mehr erkennen, und alle rätseln nur rum.
    Doch man braucht nur lesen zu können.
    da steht: “ um zu siegen“
    Der tatsächliche Sieg wird aber nicht bestätigt, da ist nur der Anspruch eines Sieges geschrieben.
    Das sind die USA, sie waren immer die Sieger und sie ziehen in die Welt mit dem Anspruch der Sieger zu sein, ein Sieg wird aber in der Offenbarung nicht bestätigt.
    Das ist die aktuelle Zeit 2026
    Was überlesen, hinter jedem Reiter ist eine höher Macht welche ihn erst ermächtigt.

     Da erschien ein anderes Pferd; das war feuerrot. Und der auf ihm saß, wurde ermächtigt, der Erde den Frieden zu nehmen, damit die Menschen sich gegenseitig abschlachteten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben.
    Das ist heute gut zu erkennen, es gibt heute in der westlichen Welt kein Denken mehr was für Frieden steht, man kann gut erkennen wie den Menschen der westlichen Welt ihr Denken für Frieden genommen wurde.
    Hier in Deutschland treffe ich so gut wie Niemanden mehr, der noch Gedanken des Friedens hat.
    “ Ein großes Schwert wird ihm gegeben“ Da steht „abschlachten“ das steht nicht töten. Schlachten ist das Handwerk der Metzger, dabei wird keine Kugel verwendet.
    Beim roten Pferd wird alles nur bereitgestellt.
    Erst beim fahlem Pferd kommt das Schwert zum Einsatz.

    Das schwarze Pferd, ist nicht mit einer Macht ausgestattet, da wird eine staatliche Ordnung einer wirtschaftliche Ordnung, aufrecht erhaltem

    Off: 6, 8 „Und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ⟨ist⟩ »Tod«; und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod.“..

    Der Reiter des fahlen Pferdes ist wieder mit höherer Macht ausgestattet, erst ab da ist vom „töten mit dem Schwert“ zu lesen. beim roten Pferd ist noch kein Töten“.

    Off. 6,9 Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt hatten.
    Zitat „….die hingeschlachtet worden waren“….durch das Schwert. nicht durch Krieg.
    „wegen des Wortes Gottes“, das sind die Menschen der Bibel, denn die Bibel wird als „Wort Gottes“ bezeichent.

    Dann später.
    Off. 6,13 „..und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine Winterfeigen abwirf“.

    Das wird ein richtiger Feuerregen wenn alle Sateliten gleichzeitig runterkommen.

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  4. Mit der Geburt Christi beginnt die Endzeit. Das steht auch drinnen: „Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll;“ Apk 1, 1
    Jesus ist in erster Linie ein Prophet. Und seine Anhänger warnen und warten auf den Antichristen.
    Das Christentum steht in der uralten deterministischen Tradition und ist eine Endzeitreligion.
    Zu Jesu Zeiten war der Glaube an die Vorsehung die herrschende Weltsicht. Orakel, Propheten, Magier, Sternendeuter – wer gesagt hätte, das ist Aberglaube, den hätte man für verrückt erklärt. Die sind ein Relikt aus der Zeit, in dem die Erde im Mittelpunkt der Welt stand.

    Daß Jesus am Kreuz für die Sünden der Menschheit starb, wird zum Freibrief für weitere Sünden. Das scheint mir eher eine Ausrede zu sein.

    Es gibt viele Interpreten der Apokalypse, aber wie überzeugt sind sie, daß es einen vorherbestimmten linearen Weltenplan gibt mit Schöpfung, Mittelteil und Untergang? Der Deteminismus schließt das wissenschaftliche Fortschrittsdenken aus. Es gibt kein sowohl aus auch, es gibt nur das entweder dies oder das.

    Die Apokalypse ist in erster Linie eine Prophezeiung für die europäischen Völker. Johannes war ein Grieche und empfing die Offenbarung auf der griechischen Insel Patmos.

    Prophezeiungen haben es so an sich, daß sie erst im Nachhinein verstanden werden, wenn das Ereignis schon eingetreten ist. Verhindern läßt sich damit nichts.

    Reply

    1. @Taktgefühl 10. Juni 2026 um 7:09 Uhr

      „Das Christentum steht in der uralten deterministischen Tradition und ist eine Endzeitreligion.
      Zu Jesu Zeiten war der Glaube an die Vorsehung die herrschende Weltsicht. Orakel, Propheten, Magier, Sternendeuter – wer gesagt hätte, das ist Aberglaube, den hätte man für verrückt erklärt. Die sind ein Relikt aus der Zeit, in dem die Erde im Mittelpunkt der Welt stand.“

      Dan haben Sie die Bibel entweder nicht gelesen oder nicht verstanden.
      In der Bibel steht sehr wohl über die Magier udn Sternendeuter und auch über die Kartenleger.Man soll denen nicht glauben.
      Und die Kirchen sowie die treuen tiefgläubigen Christen im Mittelalter hatten diesen Rat aus der Bibel und von der Kirche auch strenggläubig befolgt.Und ja, auch die gläubigen Katholiken befolgten damals diese Ratschläge!
      Es gab früher eine Hexeverfolgung. Allerdings war diese meist von normalen Menschen (nicht von Kirchenvertretern) selbst organisiert. DIe Kirche ermöglichte es den Opfern, den Hexen und Magiern, in einem Gerichtsprozess sich erklären und sich zu verteidigen. Denn wäre die Kirche nicht eingeschritten, dann wäre die Hexeverfolgung noch viel schlimmer ausgegangen mit noch viel mehr Toten, weil der Lynchmob am liebsten jeden getötet hätte, der ihm als sehr verdächtig vorkam…

      Das Christentum ist übrigens keine Endzeitreligion!
      Das ist ein großer Irrtum.
      Viele Kirchenvertretern auch die christlichen Priester erkärten diese Endzeit-Propheten zu Häretikern und zu Ketzern .Die gläubigen Christen wurden aufgerufen,denen nicht zu glauben.Es gab tatsächlich einige christliche Endzeitsekten,das stimmt. Allerdings war die Zahl der Mitglieder sehr klein und die wurden nach kurzer Zeit meist entweder von königlichen Armeen gejagt und die Kirchen beschlossen meist sehr schnell nach kurzer Zeit diese Irrlehren der Endzeitchristen-Sekten zu verwerfen…
      DIe christliche Kirchen hatten damals einen sehr starken Glauben, sodass diese Endzeit-Propheten da kaum einwirken konnten und die Kirchen aus der Bahn werfen konnten.
      Wir erleben aber in der Gegenwart eine Renaissance von diesen Endzeitsekten und apokalyptischen Endzeitchristen Pseudo-Religionen.
      Vor allem in den USA, aber auch bei den jüdischen Gläubigen in Israel udn im Islam.
      Die sind so dermaßen verblendet und in die Irre geführt worden, sodass sie sogar bereit wären, einen neuen Weltkrieg zu entfesseln, weil diese Endzeitsekten sowohl in Israel, als auch in den USA und auch in eingien islamischen Ländern einen sehr großen politischen Einfluss haben.

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  5. Das Kreuz ist das Symbol für die Unabwendbarkeit des Schicksals. – Die Vorstellung wird von den meisten schon abgelehnt.
    Das wird auch im Gebet deutlich, wo es heißt:
    “ Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.
    Unser täglich Brot gib uns heute. “ Mt 6, 9-11

    Hinter allem steckt der Wille Gottes. Der Christ ist auf die Gnade Gottes angewiesen, das erfordert sehr viel Demut.

    Der Geist des Christentum ist die Vorsehung; die wird sehr deutlich im Drama von Ödipus, dem Sohn des Laios, König von Theben: Niemand kann seinem Schicksal entfliehen!

    Das Christentum ist aus dem Stoizismus hervorgegangen. Der Stoizismus ist die härtere Variante und hatte schon alle Elemente des Christentums in sich wie den Glaube an Gott, die Vorsehung, die Wiedergeburt. Das Christentum hat griechische Wurzeln: Der Körper ist das Gefängnis der Seele. (Platon)
    Ohne die Griechen gäbe es kein Christentum.

    Reply

    1. Der Wille Gottes beinhaltet auch die Entfernung der Christen von der Erde.
      Darum ist Gott selbst der Antichrist, denn Gott entfernt die Christen.

      Auch Jesus war der Antichrist .

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    2. Mit dem Kreuz hat man Jesus zur Stecke gebracht, es ist die Jagdtrophäe der Menschen.
      Jeder Mensch der Erde hat dieses Denken, das man Jesus damit tötete.

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    3. Stimmt nicht!
      Es gibt viele Berichte und historische Vergleiche, dass das moderne Mönchtum vor allem aus dem Buddhismus nach EUropa und zu den Juden (Essener Sekte) überschwappte.Und mit ihm auch viele alt-indische Lehre aus den altindischen Religionen.
      Johannes der Täufer war ja bekanntlich ein Mitglied der jüdischen Mönch-Sekte der Essener gewesen.
      Der Buddhismus ist ja viel älter als das Christentum.
      Wie gelangte der Biddhismus anch EUropa und in den Nahen Osten: Vor allem durch die Griechen.
      https://de.wikipedia.org/wiki/Graeco-Buddhismus

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  6. Die Erde kennt ein „Ende“ nicht, denn es ist Alles nur ein Zylkus des Lebens, aus Aussaat, Keimung, Wachstum, Blüte, Frucht, und abfallen der Blätter (Ernte) es ist alles ein Immerwährender Zyklus des Lebens.
    Haltet euch von Menschen fern, welche behaupten der Tod gehört zum Leben auf der Erde, das ist definitiv eine bösartige, satanische Aussage, denn die Natur der Erde kennt so etwas wie den Tod gar nicht, so etwas existiert für die Erde nicht, das ist eine Erfindung der Menschen, darum sterben auch die Menschen, da sie den Tod in das Leben integriert haben (Adam und Eva im Paradies zeichen dafür verantwortloich).

    Auch jegliche Machtstrukturen jede Religion auf der Erde ist diesem Zyklus des Leben aus Aussat, Blüte, Früchte, und dann Absterben unterworfen,
    Nemand käme auf die Idee wenn am Baum die Blätter abfallen, da zu sagen das ist das Ende des Baumes, das macht keiner.
    Doch bei Welttmachtstrukturen, redet man den Menschen ein es wäre das Ende, es war und es ist nie das Ende, es kam und es kommt immer ein Neuanfang, so ist nun mal die Erde beschaffen, aus Ausssat und Ernte.
    Es existiert keine andere Struktur auf der Erde, auch alle Weltmacht-Strukturen sind dem unterwofen, da

    Ein Zyklus einer Weltmacht hat nun mal nur 2000 Jahre,, so wie auch jeder Apfel am Baum nur 1 Jahr am Baum hängt. so wie die Blätter nur ein Jahr am Baum dran sind.
    Es gibt keine Äpfel welche 10 Jahre am Baum hängen, so kann auch keine Weltmacht länger als einen Zyklus haben, auch wenn sie dem Apfel mit Kleber (Krieg) an den Baum ankleben, den Baum interessiert solcher Unsinn nicht.

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  7. Meine Interpretation ist diese:

    Das Wort aus Offb 1,1, welches i.d.R. mit „in Kürze“ übersetzt wird, kann auch mit „rasch“ oder „schnell“ übersetzt werden. Und ich bin der Ansicht, dass dies die treffendere Übersetzung wäre.

    Den ersten Reiter (Weißes Pferd) interpretiere ich als Corona (den Siegeskranz / die Krone, die er trägt, wird in der Vulgata mit „Corona“ übersetzt); das „auf dass er siege“ bedeutet nciht, dass er tatsächlich siegte, sondern dass er in der Absicht zu siegen auszog -> was gut auf Corona passt; der Bogen wiederum ist auf griechisch „toxon“ – was vom Pfeilgift herrührte, mit dem man in der Antike die Pfeile bestrich -> ein lateinisches Wort für Gift ist „virus“

    Den zweiten Reiter interpretiere ich nicht nur als Krieg, sondern auch als Chaos, weil es in 1. Kor. 14,33 heißt, Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung -> also ist biblisch das Gegenteil von Frieden nicht nur Krieg, sondern auch Chaos (Unordnung); da dieser Reiter nach dem ersten auftritt und der erste mMn Corona gewesen ist, sehe ich den zweiten Reiter mit dem Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine 2022; mit dem Krieg Israel / USA gegen Iran nimmt er weiter Fahrt auf. Darüber hinaus ist die gesamte westliche Welt ins Chaos gestürzt. Insbesondere Europa und darin insbesondere Deutschland.

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