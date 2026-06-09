Die vier apokalyptischen Reiter reiten – doch du bist versiegelt

Die Offenbarung des Johannes, ein im ersten Jahrhundert entstandener Text voller apokalyptischer Visionen, die auf die Wiederkunft Christi hinführen, ist reich an Allegorien.

Ihre vier apokalyptischen Reiter (Eroberung, Krieg, Hungersnot und Tod) verkörpern den totalen Zusammenbruch der Ordnung beim Jüngsten Gericht der Menschheit. Im Jahr 2026 scheint es zunehmend so, als ob alle vier gemeinsam reiten. Von Dr. Mathew Maavak

In den vergangenen zweitausend Jahren hat kein anderes biblisches Buch mehr Angst, mehr Irrlehren, mehr Sektenbewegungen oder mehr fehlgeschlagene Prophezeiungen hervorgerufen als diese verschlüsselte Prophezeiung.

Für die wenigen Gläubigen durch die Jahrhunderte – jene, die, wie von Christus geboten, ihre Lampen stets brennen ließen – waren die Erwartungen hoch und unmittelbar, da sie sehnsüchtig auf den Augenblick der göttlichen Erlösung warteten (Römer 8,19–23).

Es ist verständlich, dass man neugierig ist auf die Art und Weise und die Abfolge der Ereignisse, die zum Ende der Zeit führen. Selbst die Apostel waren von dieser tiefen Erwartung nicht ausgenommen. Christus nannte ihnen jedoch zwei letzte Meilensteine, die er in einer einzigen Erzählung miteinander verwebte, als er nach dem Ende gefragt wurde.

Der eine betraf den letzten Meilenstein im Zusammenhang mit dem Ende des Alten Bundes – eine kryptische Anspielung auf die Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahr 70 n. Chr. –, der andere die Wiederkunft Christi (Matthäus 24).

Apokalyptische Schriften wecken mehr Neugier und hitzige Debatten als das Lesen der Bibel selbst, das alltägliche Leben auf dem schmalen und gewundenen Pfad oder das tägliche Kreuztragen. In jüngster Zeit wurden prophetische Interpretationen und das Schicksal der Welt zunehmend mit zwei Nationen und ihrer Führung verknüpft: den Vereinigten Staaten und dem modernen Staat Israel. (Die zwei Welten des Hungers: Wie die kommende Nahrungsmittelkrise den globalen Süden und den Westen unterschiedlich treffen wird)

Ich lese eschatologische Schriften seit meiner Jugend, und jede einzelne von ihnen zeugte entweder von der Arroganz der Vorsehung oder war dazu bestimmt, den Wahlerfolg einer politischen Gruppierung zu fördern, die die Kirche regelmäßig in die Irre führte. Präsident Donald J. Trump wurde meiner Meinung nach von den Kräften des Apokalyptischen gewählt.

Dies führt uns zur jüngsten geopolitischen Eskalation. Es handelt sich um einen Wendepunkt, der unbestreitbar viele Kriterien der apokalyptischen Abfolge erfüllt, insbesondere jenes, das die vier apokalyptischen Reiter der Offenbarung betrifft.

Der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran und die darauffolgende Schließung der Straße von Hormus haben die globalen Energie- und Düngemittelversorgungsketten unterbrochen. Ein „Super-El Niño“ droht, Asien und Australien mit Dürre zu überziehen. Heuschreckenschwärme vermehren sich bereits im Jemen und in Somalia.

Die kumulative Wirkung dieser gleichzeitig eintretenden Schocks treibt das globale Ernährungssystem in eine strukturelle Krise, wie sie seit Generationen nicht mehr erlebt wurde.

Was das Jahr 2026 von früheren Krisen unterscheidet, ist nicht die Schwere einzelner Schocks, sondern deren gleichzeitiges Auftreten und die rasche Aushöhlung institutioneller Puffer, die einst eine solche Konvergenz vor einer globalen Katastrophe bewahrt haben.

Aber fassen wir noch einmal zusammen, was jedes Pferd und sein Reiter repräsentieren.

Die vier apokalyptischen Reiter

Der erste Reiter, der in Offenbarung 6 entfesselt wird, symbolisiert den Sieg. Das Pferd war weiß, und sein Reiter „hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, um zu siegen und den Sieg zu vollenden“ (Vers 2).

Da dem Reiter eine Krone verliehen worden war, konnte er kaum zögern, durch seine irdischen Diener Kriege zu führen. Kommt Ihnen das bekannt vor?

So wie das weiße Pferd und sein Reiter Krieg führten, wurde einem anderen Pferd – diesmal einem roten – und seinem Reiter erlaubt , „den Frieden von der Erde zu nehmen, damit die Menschen einander töten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben.“

Für jeden, der sich mit Geopolitik beschäftigt – selbst für Nichtreligiöse –, ist diese Abfolge logisch. Es gibt einige wenige strategische Engpässe auf der Erde mit globalen Auswirkungen. Die Straße von Hormus im Persischen Golf ist einer davon. Werden ein oder zwei dieser Engpässe gleichzeitig blockiert, versuchen Nationen, sich Ressourcen zu sichern, um ihre innere Stabilität zu wahren. Ein anhaltender, vielschichtiger Mangel an lebenswichtigen Gütern würde die bestehende internationale Ordnung weiter untergraben und einen Ressourcen-Wettlauf auslösen, der unweigerlich zu Kriegen und Kriegsgerüchten führt.

Auch diese Abfolge ist für den flüchtigen Leser der Tagesnachrichten völlig einleuchtend. Hier ein Überblick über die existenziellen Herausforderungen zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Textes.

Sowohl die Pferde als auch ihre Reiter werden in rascher Folge freigelassen, doch das nächste Pferd und seine Interpretation geben Theologen seit Jahrhunderten Rätsel auf.

In Offenbarung 6,5 lesen wir, dass ein schwarzes Pferd freigelassen wurde und sein Reiter „eine Waage in der Hand hatte“. In der ESV-Übersetzung lautet der nächste Satz:

„Und ich hörte etwas, das wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen klang, die sprach: ‚Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar; aber schadet dem Öl und dem Wein nicht!‘“

Andere englische Übersetzungen dieses Verses vermitteln dieselbe Bedeutung. Dennoch hat mich dieser Vers immer schon verwirrt. Gängigen Interpretationen zufolge stehen Öl und Wein für Reichtum und Luxus, und der Vers scheint anzudeuten, dass die Armen leiden, während die Reichen durch ihren Reichtum geschützt sind.

Das scheint heute der Fall zu sein, da die Zersplitterung des Reichtums diesen wie nie zuvor in der Neuzeit in den Händen weniger konzentriert hat. Diese Menschen können es sich leisten, in einer Welt der Hyperinflation notfalls Zehntausende für Lebensmittel auszugeben.

Aber warum sollte Gott zulassen, dass die Armen bestraft werden? Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Sie haben dieses Chaos nicht verursacht. Sie sind die Opfer.

Ihr einziges Verbrechen oder ihre einzige Sünde war, all die Lügen der globalen Oligarchie und ihrer politischen und religiösen Handlanger zu glauben oder sich ihnen zu ergeben. Müssen nicht in erster Linie die Drahtzieher bestraft werden?

Ich beschloss daher, der Sache genauer nachzugehen und beauftragte eine KI damit, die älteste griechische Fassung (Nestlé-Aland, einschließlich des Codex Alexandrinus) dieses Verses zu finden. Ich werde sie hier einfügen:

καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου, καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.

Und hier die wörtliche Übersetzung:

„Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Scheffel Weizen für einen Denar und drei Scheffel Gerste für einen Denar; und das Öl und den Wein sollt ihr nicht beschädigen.“

Was genau ist ein Choinix (χοῖνιξ)? Es handelt sich dabei um ein spezielles Trockenmaß für Getreide. Ein Choinix entsprach in etwa der Menge Getreide, die man für die tägliche Mahlzeit einer Person zum Brotbacken benötigte (ungefähr 1 Liter oder ein Quart).

Vor zwei Jahrtausenden galt Weizen als eine Art Luxusgut, während Gerste als „Getreide des armen Mannes“ oder „Pferdefutter“ bekannt war, da sie robuster war und auch auf kargeren Böden und unter trockeneren Bedingungen gedieh. Sie reifte früher als Weizen und war deutlich günstiger. Daher konnte man mit dem gleichen Tageslohn dreimal so viel Gerste wie Weizen kaufen.

Die dynamische äquivalente (bedeutungsbasierte) Übersetzung lautet daher:

„Dann hörte ich etwas, das wie eine Stimme aus der Mitte der vier Lebewesen klang, die sprach: ‚Ein Tagesverzehr Weizen kostet einen vollen Tageslohn, und drei Tagesverzehr Gerste kosten einen Tageslohn. Aber beschädigt nicht das Olivenöl und den Wein.‘“

Wieder einmal behielt die herkömmliche prophetische Auslegung ihre Gültigkeit. Es spielt keine Rolle, welche Bibelübersetzung man verwendet. Doch die Sache mit dem Öl und dem Wein ließ mich nicht los, bis ich eine Art Erleuchtung hatte.

Elaion (ἔλαιον) war das gängige griechische Wort für Olivenöl. In der Antike wurde Olivenöl zum Kochen, zum Anzünden von Lampen, zum Salben und als Medizin verwendet. In der Bibel steht es regelmäßig für die Salbung, den Heiligen Geist und göttlichen Segen. Es symbolisierte auch die Bereitschaft zur Endzeit.

Im Gleichnis von den klugen Jungfrauen (Matthäus 25) verwendet Jesus das Bild von Öl und Lampen, um die Bereitschaft in der Endzeit zu beschreiben. Er erzählt, wie die klugen Frauen Öl in Krügen und ihre Lampen mitnahmen. Da der Bräutigam lange auf sich warten ließ, wurden sie alle müde und schliefen ein.

Nur die Jungfrauen, die Öl für ihre Lampen aufbewahrt hatten, durften den Bräutigam zur Hochzeit begleiten. Die Passage endet mit einer Warnung: „ Darum wacht! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde .“ (Matthäus 25,1–13)

Verstehst du jetzt, worauf ich hinauswill? Nun aber zum Wein.

Oinos (οἶνος) ist das gebräuchliche griechische Wort für Wein aus Trauben. Wein war in der Antike ein Grundnahrungsmittel und galt oft als sicherer zu trinken als Wasser.

Wein symbolisiert auch Freude, den Segen des Bundes und insbesondere das Blut Christi, welches das übernatürliche Zeichen göttlichen Besitzanspruchs über den Gläubigen ist.

Bemerkenswert ist auch, dass Offenbarung 6,6 der einzige Vers ist, in dem ein göttlicher Einwurf die prophetische Abfolge unterbricht . „Eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen“ warnt das schwarze Pferd und seinen Reiter davor, „Öl und Wein zu beschädigen“.

Meiner Ansicht nach ist dies ein klares Bekenntnis dazu, dass Gottes Auserwählte in dieser turbulenten Zeit keinen Schaden erleiden werden. Sie sind mit Öl gesalbt und durch das Blut des Lammes, symbolisiert durch den Wein, versiegelt worden.

Sie werden viel Anfeindung und Verfolgung erfahren, doch ihr gottgefälliges Schicksal ist besiegelt, solange sie ihre Lampen mit dem von Gott bereitgestellten Öl brennen lassen.

Wenn das nächste, furchtbare Pferd (das bleiche/grüne) und sein Reiter (der Tod) erscheinen, mit der „Macht über ein Viertel der Erde, zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere der Erde“ (Offb 6,7-8), können diejenigen, die mit Öl und Wein gekennzeichnet sind, übernatürlichen Schutz erwarten.

Sie können über die Erfüllung der folgenden Verheißung nachdenken (lies Psalm 91 ):

Tausend mögen an deiner Seite fallen.

zehntausend zu deiner Rechten,

Aber es wird dir nicht nahe kommen.

Du wirst nur mit deinen Augen schauen

und seht die Vergeltung der Bösen.

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.comam 08.06.2026