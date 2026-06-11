„Eine digitale Pandemie ist ein plausibles Szenario“: ITU-Flaggschiffbericht

Das digitale Pandemie-Szenario der ITU ist wie die Fortsetzung von Cyber ​​Polygon – die Vorbereitung auf eine Cyber-Pandemie, bei der Experten zufolge nicht die Frage ist, ob, sondern wann: Perspektive.

„Eine digitale Pandemie ist ein plausibles Szenario“, heißt es in einem wegweisenden Bericht der UN-Sonderorganisation für digitale Technologien – der Internationalen Fernmeldeunion (ITU).

Am Dienstag veröffentlichte die ITU in Zusammenarbeit mit dem Büro der Vereinten Nationen für Katastrophenvorsorge (UNDRR) und der Sciences Po Paris School of International Affairs ihren Flaggschiffbericht „ Wenn digitale Systeme versagen: Ein Expertenbericht über die versteckten Risiken unserer digitalen Welt “.

Der Bericht simuliert verschiedene Szenarien, die von Naturkatastrophen ausgehen und zu einer umfassenden Cyber-Pandemie führen könnten, bei der Mobiltelefone und das Internet nicht mehr funktionieren, Zahlungen fehlschlagen, Krankenhäuser Patientendaten verlieren und Notfallwarnungen nicht ankommen.

„Ein großflächiger, sich ausweitender Ausfall kritischer digitaler Systeme, eine ‚digitale Pandemie‘, ist ein plausibles Szenario, für das die derzeitigen Managementrahmen noch nicht ausgelegt sind.“ ITU, „Wenn digitale Systeme ausfallen“, Mai 2026

⛓️‍💥 What if our modern critical systems failed simultaneously, from a solar storm, a heatwave, or a severed cable on the ocean floor? A 🆕 @ITU @UNDRR & @sciencespo report maps these critical digital risks in detail, & offers 6️⃣ action priorities ➡️ https://t.co/4ti8zz6hkU pic.twitter.com/vrp6WIbeVd — UNDRR (@UNDRR) May 5, 2026

Während das Weltwirtschaftsforum (WEF) und seine Partner früher im Rahmen ihrer Cyber ​​Polygon -Übungen Cyberangriffe simulierten, um sich auf eine unvermeidliche Cyberpandemie vorzubereiten, untersucht der ITU-Bericht drei natürlich auftretende Phänomene, die die physische Infrastruktur lahmlegen könnten, die das digitale Rückgrat der modernen Gesellschaft bildet.

Die drei Szenarien umfassen:

Weltraumwetter : Sonnenphänomene, darunter koronale Massenauswürfe, Sonneneruptionen und geomagnetische Stürme, die elektronische Systeme beschädigen, die Kommunikation stören und gefährliche Ströme in Stromnetzen induzieren können.

Hitzewellen an Land : Anhaltende Dürreperioden könnten die Flusssysteme beeinträchtigen, die zur Kühlung von Rechenzentren genutzt werden.

Unterwasservulkane : Unterwasserausbrüche, die Unterseekabel beschädigen könnten

Die Vereinten Nationen, die ITU, das WEF, die Gates-Stiftung, die Rockefeller-Stiftung, das Tony Blair Institute for Global Change, die G20 und viele andere nicht gewählte globalistische Organisationen drängen die Länder seit Jahren zur Implementierung einer digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI).

DPI ist ein Technologie-Stack für die Zivilgesellschaft, der aus drei Hauptkomponenten besteht:

Digitale ID

Schnelle Zahlungssysteme (wie programmierbare digitale Währungen)

Massiver Datenaustausch zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen.

In Kombination bilden diese Technologien jedoch die Grundlage für ein digitales Kontrollnetz, in dem eine digitale Identität erforderlich ist, um auf nahezu alle Dienstleistungen des täglichen Lebens zugreifen zu können, während gleichzeitig digitale Währungen mit diesen verbunden sind, die so programmiert werden können, dass sie steuern, was Sie kaufen, was Sie verkaufen, wo Sie Transaktionen durchführen können, warum und wie lange – und all diese Daten werden zwischen Regierungen und Unternehmen ausgetauscht.

Zusätzlich zu all den dystopischen Szenarien, die DPI mit sich bringen kann, ist es auch extrem anfällig für Schocks und Angriffe, seien sie natürlichen Ursprungs oder böswillig von Menschen verursacht.

„Während die digitale Infrastruktur dem Alltag außerordentliche Effizienz, Vernetzung und Widerstandsfähigkeit verliehen hat, hat sie auch neue Formen systemischer Verwundbarkeit geschaffen.“ ITU, „Wenn digitale Systeme ausfallen“, Mai 2026

„Unsere Fähigkeit, ohne digitale Systeme auszukommen, hat abgenommen. Branchenübergreifend sind analoge Kompetenzen und Ausweichmöglichkeiten verschwunden oder werden nicht mehr erprobt. Wenn Systeme in großem Umfang ausfallen, können manuelle Alternativen sie oft nicht ersetzen.“ ITU, „Wenn digitale Systeme ausfallen“, Mai 2026

Durch die nahezu vollständige Abhängigkeit von digitalen Systemen und Infrastrukturen ist die analoge Welt von einst beinahe in Vergessenheit geraten und verloren gegangen.

Daher empfehlen die Autoren, dass öffentliche und private Einrichtungen „ eine analoge Ausweichkapazität sicherstellen “ und gleichzeitig „die analogen Fähigkeiten in beruflichen und öffentlichen Kontexten erhalten “.

Schauen wir uns nun an, was „die Experten“ zu den drei Szenarien sagen, die zu einer digitalen Pandemie führen könnten: Weltraumwetter, Hitzewellen und Unterwasserausbrüche.

„Weltraumwetter ist in den meisten Ländern nicht in die nationalen Katastrophenrisikoregister integriert.“ ITU, „Wenn digitale Systeme ausfallen“, Mai 2026

Zum Thema Weltraumwetter: Sonnenstürme, Weltraumschrott und andere extraterrestrische Ereignisse könnten Satelliten, Kommunikationsnetze und Stromnetze lahmlegen und so Gesellschaften zum Stillstand bringen.

Beispielsweise bemerken die Autoren im Hinblick auf die Auswirkungen des Weltraumwetters auf digitale Finanzdienstleistungen: „ Die Finanzinfrastruktur nutzt nicht nur digitale Netzwerke für Transaktionen, sondern auch Satellitenzeitmessung zur Synchronisierung.

Dieser Zeitausfall hat besonders gravierende Folgen: Wenn die Zeitstempel unzuverlässig werden, können Clearing-Systeme die Prioritätsreihenfolge nicht mehr bestimmen. Transaktionen werden abgelehnt .“

Hier einige Beispiele dafür, wie Weltraumwetter laut den Szenarien im ITU-Bericht zu einer digitalen Pandemie mit weiteren Folgewirkungen führen könnte:

Die Flugzeuge müssen auf festgelegte Flugverfahren anstatt auf Live-Radar zurückgreifen.

Die Schifffahrt verlangsamt sich

Autonome Autos halten an

Auch die Präzisionslandwirtschaft kommt zum Erliegen, was die Lebensmittelversorgung beeinträchtigt.

Krankenhausmitarbeiter, die ausschließlich für elektronische Patientenaktensysteme geschult sind, können Patienteninformationen nicht finden.

Bankfilialen ohne Bargeldreserven können keine Kunden bedienen.

Das Verkehrsmanagement in digitalisierten Stadtzentren versagt.

Geomagnetisch induzierte Ströme können zu Transformatorausfällen in nationalen Stromnetzen führen.

Rechenzentren beginnen, ihre Notstromversorgung zu erschöpfen

Nachdem wir uns vom Weltraum abgewandt haben und wieder auf die Erde zurückkehren, betrachtet das nächste Szenario im Bericht, was mit der digitalen Infrastruktur im Falle einer anhaltenden Hitzewelle mit anschließender Dürre geschehen könnte.

„Die Hitzewelle ist vorhergesagt. Die Belastung der Rechenzentren ist messbar. Die Abhängigkeiten – vom Stromnetz über die Kühlung und die Cloud bis hin zum Gesundheitssystem und den Katastrophenschutzmaßnahmen – wurden alle irgendwo und von irgendjemandem dokumentiert. Was noch fehlt, ist ein gemeinsamer Mechanismus, um diese Abhängigkeiten gemeinsam zu betrachten.“ ITU, „Wenn digitale Systeme ausfallen“, Mai 2026

Im Szenario einer Hitzewelle bedeutet das Fehlen eines sichtbaren Auslösers – keiner Explosion, keinem Cyberangriff, keinem dramatischen Ausfall –, dass jede Organisation darauf wartet, dass jemand anderes die Krise ausruft. Bis dies geschieht, ist das Warnsystem, das die Öffentlichkeit erreicht hätte, bereits außer Betrieb .

In der Praxis könnte das Ergebnis etwa so aussehen:

Die Latenz im Mobilfunknetz erhöht sich um 180 %.

Mehrere tausend Basisstationen verlieren ihre aktive Kühlung.

Ein regionaler Cloud-Anbieter stellt seine Dienste ein und leitet den Datenverkehr auf nordeuropäische Knotenpunkte um.

Das Patientendatenaustauschsystem der nationalen Gesundheitsbehörde, das für die Echtzeit-Anzeige der Bettenverfügbarkeit und die Routenplanung für Krankenwagen genutzt wird, ist nicht mehr erreichbar.

Die Reaktionszeiten der Rettungsdienste verlängern sich im betroffenen Gebiet um 34 %.

Ein von regionalen Einzelhändlern genutztes Finanzabwicklungssystem konnte 19 Stunden lang keine Transaktionen abwickeln.

Kleinere Händler stellen elektronische Zahlungen ein und schließen

Viele Geschäfte sind nicht wegen der Hitze geschlossen, sondern weil ihre Kartenterminals keine Verbindung zu einem überhitzten Server herstellen können.

Radio- und analoge Systeme sind aktiviert. Dennoch erreicht die Warnung einen erheblichen Teil der Bevölkerung nicht.

Nachdem wir Katastrophenszenarien für Land und Weltraum betrachtet haben, geht es im Bericht zuletzt um den Bereich unter dem Meer, der als gefährdete Umgebung genannt wird.

„Unterseekabel transportieren über 99 % des internationalen Internetverkehrs. Weltweit gibt es jedoch nur wenige Hundert. Reparaturkapazitäten sind vertraglich gebunden und geografisch begrenzt.“ ITU, „Wenn digitale Systeme ausfallen“, Mai 2026

A deep-sea geological event can send shockwaves worldwide. ⛓️‍💥 99% of the internet relies on submarine cables – any breakage disrupts critical systems. 🆕 @UNDRR, @ITU, and @SciencesPo report shows how we can protect critical digital infrastructure ➡️ https://t.co/rCjJpMgP5x pic.twitter.com/0YSAQQcPqq — UNDRR (@UNDRR) May 6, 2026

Das Unterwasser-Szenario untersucht, was passieren könnte, wenn ein Vulkanausbruch Unterseekabel beschädigt.

In diesem Szenario „ entdeckt eine Generation von Verwaltungsangestellten, Gesundheitspersonal, Lehrern und Händlern, die noch nie ohne digitale Vernetzung gearbeitet haben, unter Stress, dass die Rückbesinnung auf analoge Systeme verloren gegangene Fähigkeiten, außer Betrieb genommene Geräte und institutionelles Gedächtnis erfordert, das den Übergang zu digitalen Systemen nicht überstanden hat .“

Dem Bericht zufolge läuft die Simulation folgendermaßen ab:

Mehrere Kabel werden sofort durchtrennt. Andere erleiden Schäden, die von den Messgeräten nicht erkannt werden.

Der Finanzverkehr in der Region wurde nach 48 Stunden eingeschränkter Verbindungen ausgesetzt.

Unternehmen können Importzahlungen nicht begleichen.

Der Hafenbetrieb verlangsamt sich um 60 %, da die auf Cloud-Dienste angewiesene Logistiksoftware nicht mehr zugänglich ist.

Eine regionale Zentralbank ruft einen Konnektivitätsnotstand aus

Gesundheitseinrichtungen, die Patientendaten auf Cloud-Plattformen migriert hatten, verlieren den Zugriff auf die Krankengeschichten.

Die Region kehrt zum Betrieb mit Hochfrequenzfunk und physischem Dokumententransport zurück.

Ein grundlegendes Thema, das sich durch alle drei Szenarien – Weltraum, Land und Meer – zieht, ist die Frage, wie die physische Infrastruktur – die Satelliten, die Rechenzentren, die Internetkabel – durch Naturkatastrophen zerstört werden könnte.

Von dort an werden Finanzdienstleistungen, medizinische Dienstleistungen, Transportwesen, Kommunikation und alles andere, was auf das Internet angewiesen ist, fast vollständig zum Erliegen gebracht.

Gleichzeitig könnten all diese Szenarien im Falle eines vorsätzlichen Angriffs eintreten, sei es durch einen Angreifer oder im Rahmen einer False-Flag-Operation.

„Cyberrisiken und unbeabsichtigte Risiken sind zunehmend miteinander verknüpft: Eine physische Störung kann Schwachstellen schaffen, die von Angreifern ausgenutzt werden, während ein Cyberangriff eine Kettenreaktion physischer Ausfälle auslösen kann.“ ITU, „Wenn digitale Systeme ausfallen“, Mai 2026

„Falschinformationen verbreiten sich rasant, um das Informationsvakuum zu füllen. Da keine verifizierten Informationsquellen zur Verfügung stehen, füllen Spekulationen diese Lücke. Gerüchte über die Ursache des Ausfalls, über den Zeitpunkt der Wiederherstellung der Verbindung und darüber, welche Banken über Bargeldreserven verfügen und welche nicht, kursieren und werden verstärkt. Die Informationsstörung ist nicht länger eine Folge des Kabelbruchs; sie entwickelt sich zu einer eigenständigen Krise.“ ITU, „Wenn digitale Systeme ausfallen“, Mai 2026

Die Lösungen für jede Krise, ob real oder nur vermeintlich, sind immer dieselben: Globale Probleme erfordern globale Lösungen und eine globale Steuerung.

Und welche Erzählung im Sinne der UN wäre vollständig, ohne Desinformation als „eine eigene Krise“ zu erwähnen?

Dies ist die gleiche Schlussfolgerung, die auf dem Cyber ​​Polygon 2020 gezogen wurde , wo der BBC World News-Moderator Nik Gowing und der erfahrene Journalist Vladimir Pozner die These vertraten, dass Fake News eine digitale Pandemie seien und dass der durchschnittliche Wahlberechtigte nicht in der Lage sei, selbst kritisch zu denken, und eher dazu neige, alle veröffentlichten Informationen unkritisch zu übernehmen als jemand, der eine Universität besucht hat.

Das digitale Pandemie-Szenario der ITU ist wie die Fortsetzung von Cyber ​​Polygon – die Vorbereitung auf eine Cyber-Pandemie, bei der Experten zufolge nicht die Frage ist, ob, sondern wann.

Laut WEF war COVID-19 als vorhersehbares Risiko bekannt, und das gilt auch für sein digitales Äquivalent.

Hinzu kommt: „ Ein Cyberangriff mit COVID-ähnlichen Eigenschaften würde sich schneller und weiter verbreiten als jedes biologische Virus. Seine Reproduktionsrate wäre etwa zehnmal höher als die, die wir beim Coronavirus erlebt haben. “

„Ein Cyberangriff mit COVID-ähnlichen Eigenschaften würde sich schneller und weiter verbreiten als jedes biologische Virus.“ Weltwirtschaftsforum, Ein Cyberangriff mit COVID-ähnlichen Merkmalen, Januar 2021

„Wir alle kennen das erschreckende Szenario eines umfassenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, den Transport, die Krankenhausversorgung und unsere gesamte Gesellschaft vollständig zum Erliegen bringen würde, schenken ihm aber immer noch nicht genügend Beachtung.“ Klaus Schwab, Cyber ​​Polygon, Juli 2020

Ob es sich um einen Cyberangriff, einen physischen Angriff auf die Infrastruktur oder eine Naturkatastrophe handelt, die Folgen wären dieselben.

Was sich in den sechs Jahren seit Cyber ​​Polygon 2020 verändert hat, ist der massive Anstieg beim Bau von KI-Rechenzentren und die enorme Menge an Strom, Land und Wasser, die für deren Betrieb benötigt wird.

Da nicht gewählte Globalisten die Regierungen weltweit zur Einführung digitaler öffentlicher Infrastrukturen drängen, wird der Schutz von Rechenzentren, Kraftwerken und natürlichen Ressourcen von größter Bedeutung.

Und was machen sie mit diesen riesigen Rechenzentren?

Im Wesentlichen bauen sie ein digitales Kontrollnetz auf, in dem digitale Identitäten und programmierbare digitale Währungen einschränken, welche Informationen Sie erhalten dürfen, was Sie sagen dürfen, wohin Sie gehen dürfen, was Sie konsumieren dürfen und wie Sie Transaktionen durchführen können.

Video:

Quellen: PublicDomain/sociable.co am 08.06.2026