Mysteriöse „Weltuntergangsposaunen“ in der Nähe von KI-Rechenzentren weltweit gehört (Video)

Anwohner in der Nähe von riesigen KI-Rechenzentren in Amerika und weltweit berichten von einem unheimlichen Phänomen, das viele als „die Posaunen der Apokalypse“ bezeichnen.

Von ländlichen Gegenden in Texas bis in die Vororte von Dublin, von Nord-Virginia bis zu Industriegebieten in Asien – Anwohner berichten von einem unaufhörlichen metallischen Dröhnen, einem tieffrequenten Vibrieren und seltsamen, den Himmel erschütternden Geräuschen, die Tag und Nacht durch die Wohngebiete hallen.

In online kursierenden Videos werden die Geräusche mit den berüchtigten „Weltuntergangsposaunen“ verglichen, die in den letzten zehn Jahren während globaler Krisenzeiten gemeldet wurden.

Nun schlägt die Umweltaktivistin Erin Brockovich Alarm.

Laut Brockovich erzeugen die riesigen KI-Rechenzentren, die weltweit in rasantem Tempo entstehen, eine so starke, konstante Lärmbelästigung, dass Anwohner in der Nähe unter Schlaflosigkeit, Migräne, Angstzuständen, Hörproblemen und psychischen Belastungen leiden.

🇺🇸 Erin Brockovich says AI data centers are massive facilities who emit a non-stop, 24/7 deafening noise that is literally driving local residents crazy pic.twitter.com/XmpmPc6HYx — Megatron (@Megatron_ron) June 7, 2026

„Diese Anlagen stehen nie still“, warnte Brockovich. „Der Lärm ist rund um die Uhr zu hören. Er treibt die Leute in den Wahnsinn.“

Die Rechenzentren, in denen endlose Reihen von KI-Supercomputern untergebracht sind, benötigen gigantische Kühlsysteme, industrielle Belüftungssysteme, Notstromaggregate, Transformatoren und eine rund um die Uhr betriebene Stromversorgung.

Anwohner beschreiben das Geräusch als das eines unterirdisch vergrabenen Düsentriebwerks – ein permanentes, nie endendes mechanisches Heulen.

Doch der Lärm ist erst der Anfang.

Während Regierungen und Finanzkonzerne im Wettlauf um den Aufbau der für künstliche Intelligenz benötigten Infrastruktur stehen, werden ganze Regionen in techno-industrielle Opferzonen verwandelt.

In Kleinstädten werden Wasserleitungen umgeleitet, Stromnetze überlastet, Ackerland enteignet und Landschaften von gigantischen, festungsartigen Anlagen eingenommen, die mit militärischen Sicherheitsvorkehrungen bewacht werden.

Here’s how this Data Center’s generators starts up in the morning in Florida Notice the constant stream of heavy black smoke Remember just a couple years ago when using electricity and diesel caused climate change, now data centers use as much power as cities and its no problem pic.twitter.com/qS37IXnnQw — illuminatibot (@iluminatibot) May 18, 2026

Und nun geben die Architekten des Systems offen zu, wie weit sie bereit sind zu gehen.

In einem kürzlich geführten Interview über die Zukunft der KI-Infrastruktur warnte BlackRock-CEO Larry Fink davor, dass der Widerstand von Bürgern gegen den Bau von Rechenzentren zu einer Bedrohung für die nationale Sicherheit werden könnte.

„Wir müssen alle Sicherheitsaspekte überdenken“, sagte Fink. „Könnte es sich um inländischen Terrorismus handeln, bei dem eine 3.000 Dollar teure Drohne zum Einsatz kommt? Vieles wird im Untergrund stattfinden müssen.“

Die Äußerungen lösten bei Kritikern einen Schock aus. Sie argumentieren, dass gewöhnliche Amerikaner, die gegen die industrielle Expansion protestieren, nun als potenzielle Extremisten dargestellt werden.

Fink räumte außerdem ein, dass BlackRock und seine Verbündeten einen Großteil der in den Vereinigten Staaten entstehenden KI-Infrastruktur effektiv kontrollieren werden, da sich die Regierungen die astronomischen Kosten selbst nicht leisten können.

Die Lösung? Das Geld der Öffentlichkeit verwenden.

The CEO of BlackRock, Larry Fink, admits that the trillions of dollars being used to build data centers and power grids will come from ordinary people’s savings accounts and pension funds, and says it is mandatory. He says America needs trillions in AI infrastructure spending,… pic.twitter.com/YFlKK8tVHw — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) May 25, 2026

Laut Fink werden Billionen von Dollar für KI-Rechenzentren, Überwachungsinfrastruktur und Stromnetze direkt aus den Ersparnissen und Altersvorsorgefonds der normalen Bevölkerung stammen.

„Ein Großteil davon wird aus Spar- und Rentenkonten stammen“, erklärte er.

Mit anderen Worten: Die Bürger könnten schon bald gezwungen sein, genau die Systeme finanziell zu unterstützen, die ihre Gemeinden in maschinengesteuerte Industriegebiete verwandeln.

Kritiker sagen, die entstehende KI-Wirtschaft ähnele einer dystopischen Verschmelzung von Wall Street, Silicon Valley und dem nationalen Sicherheitsstaat – einer Welt, in der private Megakonzerne die Infrastruktur besitzen, Regierungen für Schutz sorgen und die Öffentlichkeit die Zeche zahlt und die Folgen ertragen muss.

Unterdessen verbreiten sich im Internet weiterhin Berichte über mysteriöse Geräusche in der Nähe dieser Anlagen.

Einige Anwohner berichten von Vibrationen, die nachts die Fenster erzittern lassen. Andere sprechen von einem anhaltenden, tieffrequenten Brummen, das im Körper spürbar ist. In manchen Gegenden behaupten Anwohner, dass die Vögel vollständig verschwunden seien, während Haustiere Anzeichen von Unruhe und Stress zeigen.

In Online-Foren kursieren mittlerweile unzählige Theorien, die das Phänomen mit elektromagnetischen Experimenten, unterirdischen Bauprojekten, fortschrittlichen KI-Systemen oder geheimer Militärtechnologie in Verbindung bringen, die unter dem expandierenden Netzwerk von Rechenzentren verborgen liegt.

Ob es sich bei den Geräuschen lediglich um Industrielärm handelt oder um etwas Unheilvolleres, eine Tatsache lässt sich nicht mehr ignorieren:

Der Ausbau der KI-Infrastruktur erfolgt nicht mehr im Stillen.

Sie naht mit dem Geräusch von Sirenen, Transformatoren, Generatoren, Drohnen, Überwachungstürmen und dem endlosen mechanischen Dröhnen von Maschinen, die sich auf eine Zukunft vorbereiten, der nur wenige gewöhnliche Menschen jemals zugestimmt haben.

Und nach Ansicht der Finanzeliten, die dies finanzieren, könnte der Widerstand selbst bald als Bedrohung betrachtet werden.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 10.06.2026