Epstein-Skandal: Warum werden die Eliten immer geschützt? (Video)

Bill Gates traf am 10. Juni auf dem Capitol Hill ein, um Fragen zu seiner Beziehung zu dem verurteilten Kinderhändler Jeffrey Epstein zu beantworten – und er tat dies mit einem Grinsen im Gesicht.

Keine Kameras. Keine öffentliche Anhörung. Keine Live-Aussagen für die amerikanische Bevölkerung. Nur eine weitere nicht-öffentliche Sitzung, in der einer der mächtigsten Milliardäre der Welt stillschweigend seine jahrelangen Verbindungen zu einem der berüchtigtsten Kinderhandelsringe der modernen Geschichte vertuscht.

Laut mehreren Berichten sagte Gates in einer privaten Anhörung vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses zu seiner Beziehung zu Epstein und den umfassenderen Ermittlungen gegen Epsteins Netzwerk aus.

Während Reporter draußen vor dem Anhörungssaal Fragen riefen, erklärte Gates ruhig gegenüber den Medien, er hoffe, seine Aussage werde dazu beitragen, „den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen“.

Viele Amerikaner stellen sich jedoch eine andere Frage: Warum werden die Eliten immer geschützt?

Warum werden diese Anhörungen der Öffentlichkeit vorenthalten, während normale Bürger wegen weitaus geringerer Vergehen erniedrigenden öffentlichen Strafverfolgungen ausgesetzt sind? Warum werden diese Anhörungen nicht öffentlich, beispielsweise auf C-SPAN, übertragen? (Elon Musks Vater besteht darauf, dass Epstein lebt und es „absurd ist zu glauben, er sei tot“)

Gates hat wiederholt eingeräumt, dass das Treffen mit Epstein ein „schwerer Fehler“ gewesen sei. Dennoch sollen die Treffen noch jahrelang andauerten, nachdem Epstein bereits als verurteilter Sexualstraftäter entlarvt worden war. Neu freigegebene Akten des Justizministeriums belegen angeblich umfangreiche Kommunikation, Treffen und Absprachen zwischen Epstein und Personen aus Gates’ Umfeld.

Nun soll die Öffentlichkeit glauben, dass einer der reichsten und bestvernetzten Männer der Welt irgendwie keine Ahnung hatte, wer Jeffrey Epstein wirklich war.

Die Anhörung selbst fand vollständig unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Kameras waren nicht zugelassen. Es gab keine öffentliche Befragung. Normale Amerikaner hatten keine Möglichkeit, die Befragung selbst mitzuerleben.

Online-Kritiker prangerten umgehend die Geheimhaltung rund um die Anhörung an und argumentierten, dass die Mächtigen einmal mehr von einem politischen und medialen Establishment geschützt würden, das panische Angst davor habe, die ganze Wahrheit über Epsteins Netzwerk ans Licht zu bringen.

Unterdessen berichtete Reuters heute, dass nur ein winziger Prozentsatz der Amerikaner glaubt, dass im Fall Epstein tatsächlich Gerechtigkeit geübt wurde; die meisten Befragten sind der Ansicht, dass mächtige Persönlichkeiten weiterhin der Verantwortung entgehen.

Und warum sollten sie das nicht glauben?

Jahrelang hat die Öffentlichkeit mit ansehen müssen, wie Milliardär um Milliardär, Politiker um Politiker und Prominenter um Prominenter ihre Verbindungen zu Epstein als „Fehler“, „Fehleinschätzungen“ oder harmlose Netzwerkaktivitäten abtaten.

Doch fast niemand an der Spitze scheint jemals mit wirklichen Konsequenzen konfrontiert zu werden.

Die heutige nicht-öffentliche Anhörung von Gates bestärkte nur die wachsende Überzeugung, dass es in Amerika zwei Justizsysteme gibt: eines für den Normalbürger und ein anderes für die milliardenschwere Elite.

Und wenn man das Grinsen auf Bill Gates‘ Gesicht betrachtet, als er den privaten Anhörungsraum betrat, weiß er ganz genau, welches System ihn schützt.

Panik-Sitzung im Weißen Haus wegen Epstein

Wie groß ist die Angst von US-Präsident Donald Trump (79) und seinem Umfeld vor Enthüllungen in der Affäre um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) wirklich?

Ein Vorabdruck aus einem Buch zweier Journalisten der „New York Times“ legt jetzt nahe, dass es im Weißen Haus sogar eine Krisensitzung zum Umgang mit dem Fall im Situation Room, einem abhörsicheren und geschützten Raum für vertrauliche Beratungen, gegeben hat.

Den Recherchen in dem Buch mit dem Titel „Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump“ zufolge trat Vizepräsident JD Vance (41) als zentrale Figur der Bunkersitzung auf.

Auch Stabschefin Susie Wiles (69), die damalige Justizministerin Pam Bondi (60) und FBI-Direktor Kash Patel (46) saßen am Tisch. Vance beschrieb die Lage demnach sehr drastisch: „Das ist ein riesiges Problem!“, soll er über die Epstein-Akten gesagt haben.

Der Vize von Donald Trump vertrat laut NYT-Bericht den Standpunkt, dass alle Akten zum Fall Epstein so schnell wie möglich veröffentlicht werden sollten, der Kongress werde ihre Freigabe früher oder später ohnehin erzwingen. Selbst unbelegte Anschuldigungen und Anekdoten über Trump sollten nach Ansicht von Vance veröffentlicht werden.

Seine Argumentation: Wenn die Regierung sie zuerst veröffentliche, zeige dies ihren guten Willen und nehme Verschwörungstheorien den Wind aus den Segeln.

Im Situation Room soll sogar eine unbewiesene Behauptung aus einem Zivilprozess von Epstein diskutiert worden sein. Demnach soll Trump an den Brustwarzen einer jungen Frau so aggressiv gezupft und gesaugt haben, dass diese „unglaublich schmerzhaft“ ausgesehen hätten.

Vance habe dafür plädiert, auch diese Anschuldigungen auf der Website des Justizministeriums zu veröffentlichen. Trump hätte, so Vance, sicher nichts dagegen, da ihm „bereits Schlimmeres vorgeworfen“ worden sei.

Dann machte der Vizepräsident laut Bericht den Vorschlag zu einem ungewöhnlichen PR-Manöver: Das Weiße Haus solle den umstrittenen TV-Moderator Tucker Carlson (57) dazu bewegen, die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell (64) im Gefängnis zu interviewen. Es wurde sogar darüber diskutiert, ob Maxwell eine Gegenleistung für ihre Aussage erhalten könne.

MAGA-Bewegung will Offenlegung

Warum Vance so sehr auf eine Veröffentlichung der Epstein-Akten drängte? Der Grund liegt in Trumps MAGA-Bewegung, die schon auf die Offenlegung aller Akten bestanden hatte, als Joe Biden (83) noch Präsident war.

Ein Teil der Basis empfand den zurückhaltenden Umgang der Trump-Regierung mit den Akten als offenen Verrat. Die Weigerung, den Skandal überhaupt aufzuklären, kam laut „NYT“-Recherche von Trump selbst.

Ghislaine Maxwell wurde wegen Menschenhandels mit minderjährigen Mädchen für Jeffrey Epstein verurteilt.

Das ist 1586 Tage her.

Und immer noch wurde fast keiner von Epsteins einflussreichen Klienten verhaftet.

Das FBI sagt: „Es gibt keine glaubwürdigen Informationen darüber, dass er Mädchen an andere Personen vermittelt hat.“

Im Ernst?

An wen wurden die Mädchen dann vermittelt?

Wer flog mit den Flugzeugen?

Wer besuchte die Insel?

Wer hielt sich in den Villen auf?

Wer waren die wohlhabenden älteren Männer, die jahrelang mit minderjährigen Mädchen zusammen waren?

Denn Epstein und Maxwell missbrauchten nicht allein Dutzende von Minderjährigen.

Die Öffentlichkeit sah:

Flugprotokolle,

Verbindungen zu Prominenten,

Politiker,

Milliardäre,

Mitglieder von Königshäusern,

Tech-Größen,

Namen der Wall Street, und einflussreiche Geschäftsleute, die jahrelang mit Epstein in Verbindung standen.

Und doch tut das System so, als wäre die ganze Sache mit folgendem Satz beendet:

„Epstein böse. Maxwell böse. Fall abgeschlossen.“

Schlimmer noch: Berichten zufolge erhielt Maxwell mildere Haftbedingungen, nachdem sie sich bereit erklärt hatte, bestimmte mit dem Fall in Verbindung stehende Personen, darunter auch Anschuldigungen gegen Präsident Trump, nicht öffentlich zu erwähnen.

Und plötzlich war die Dringlichkeit wie weggeblasen.

Das FBI wiederholt immer wieder:

„Wir haben die Akten geprüft.“

„Wir haben kein größeres Netzwerk gefunden.“

„Wir können keine weiteren Informationen freigeben.“

Die Öffentlichkeit stellt sich derweil immer wieder dieselbe Frage:

Wenn Minderjährige jahrelang über Privatinseln, in Privatjets und Luxusimmobilien geschleust wurden …

WO sind die Auftraggeber?

Denn normale Menschen wissen, wie das funktioniert.

Kinderhandel existiert, weil Reiche und Mächtige dafür bezahlen.

Doch jedes Mal, wenn die Aufmerksamkeit den Namen der Elite zu nahe kommt, verlangsamen sich die Ermittlungen,

bleiben Dokumente unter Verschluss, und die Öffentlichkeit bekommt eine weitere vage Pressekonferenz.

Deshalb glauben so viele Menschen, dass der Epstein-Fall einer der größten Schutzgelderpressungsfälle der modernen amerikanischen Geschichte ist.

Nicht etwa, weil die Leute Verschwörungstheorien lieben.

Sondern weil die offensichtlichen Fragen noch immer unbeantwortet sind.

❓Wie kann es sein, dass einer der größten Menschenhandelsskandale der modernen Geschichte damit endet, dass fast keiner der einflussreichen Kunden entlarvt wurde?

Bill Gates shows up to testify about his direct connections to Jeffrey Epstein’s child trafficking network with a big smirk on his face. The testimony will be behind closed doors with no cameras. Gates knows he will get away with his crimes against children. Our entire… pic.twitter.com/HMioA0LHgr — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) June 10, 2026

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 12.06.2026