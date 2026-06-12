Mel Gibson detoniert Hollywood: „Die Auferstehung Christi“ erscheint 2027 und 2028 als historisches, zweiteiliges Weltereignis (Video)

Mel Gibson hat offiziell bestätigt, dass „Die Auferstehung Christi“ 2027 und 2028 als historisches, zweiteiliges Kinoereignis erscheinen wird und damit die weltweite Vorfreude auf die lang erwartete Fortsetzung von „Die Passion Christi“ neu entfacht.

Gibson bezeichnete das Projekt als „Mission“ und „die wichtigste Geschichte der Menschheit“ und seine Ankündigung sorgte bereits für Aufsehen in Hollywood und in Glaubensgemeinschaften weltweit. (Titelbild: KI-generiertes Symbolbild)

Eine riesige Welle der Begeisterung erfasst Hollywood, Glaubensgemeinschaften und Kinobesucher weltweit, nachdem Mel Gibson offiziell bestätigt hat, dass die lang erwartete Fortsetzung von Die Passion Christi ab 2027 als monumentales zweiteiliges Kinoereignis in die Kinos kommen wird.

Laut offizieller Mitteilung:

Die Auferstehung Christi: Teil Eins wird am 6. Mai 2027 Premiere feiern.

Der zweite Teil soll am 25. Mai 2028 erscheinen.

Für Millionen von Zuschauern, die „Die Passion Christi“ als einen der eindrucksvollsten religiösen Filme aller Zeiten betrachten, wird die Ankündigung bereits als eines der größten filmischen und spirituellen Ereignisse des Jahrzehnts beschrieben.

MEL GIBSON: „DAS IST EINE MISSION“

In einer emotionalen Stellungnahme zu dem Projekt beschrieb Mel Gibson die Fortsetzung als weit mehr als nur eine weitere Hollywood-Produktion.

„Ich bin meinem unglaublich talentierten Ensemble und der gesamten Crew zutiefst dankbar, dass sie ihr Herzblut in diese Produktion gesteckt haben“, sagte Gibson. „Gemeinsam haben wir etwas Beeindruckendes geschaffen.“

Doch seine nächsten Äußerungen lösten online eine enorme Reaktion aus.

„Dieser Film stellt einen bedeutenden Teil meines Lebenswerks dar und hat mir als Filmemacher und Künstler alles abverlangt“, erklärte Gibson. „Er ist für mich weit mehr als nur ein Film. Es ist eine Mission, die ich seit über zwanzig Jahren verfolge: die meiner Meinung nach wichtigste Geschichte der Menschheit zu erzählen.“

Diese Worte finden heute großen Anklang bei einem Publikum, das Gibson nicht nur als Filmemacher sieht, sondern als eine der wenigen bedeutenden Persönlichkeiten Hollywoods, die bereit sind, trotz jahrelangen Drucks und Kontroversen in der Branche offen und global religiöse Geschichten zu erzählen.

DIE RÜCKKEHR DES ERBES VON „DIE LEIDENSCHAFT CHRISTI“

Der im Jahr 2004 erschienene Film „ Die Passion Christi“ wurde zu einem der kulturell aufwühlendsten Filme der modernen Geschichte.

Trotz massiver Kritik, Kontroversen in den Medien und Skepsis seitens Hollywood-Insidern entwickelte sich der Film zu einem weltweiten Phänomen, generierte Hunderte von Millionen Dollar weltweit und hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf christliche Zuschauer auf der ganzen Welt.

Für viele Befürworter verkörperte der Originalfilm etwas, was Hollywood nur selten bietet:

Unverblümtes spirituelles Geschichtenerzählen

biblischer Ernst

emotionale Intensität

und die Bereitschaft, den Glauben kompromisslos darzustellen.

Mehr als zwei Jahrzehnte später sagt Gibson nun, er kehre zurück, um das zu vollenden, was viele Zuschauer als eine der wichtigsten unvollendeten Geschichten des Kinos betrachten:

die Auferstehung Jesu Christi.

EIN ZWEITEILIGES FILMEREIGNIS

Die Entscheidung, die Fortsetzung in zwei separate Filme aufzuteilen, befeuert bereits jetzt enorme Spekulationen über den Umfang und die Ambitionen des Projekts.

Laut Gibson verlangte die Geschichte nach einer viel größeren filmischen Leinwand, als ein einzelner Film bieten konnte.

Die Fortsetzung soll Folgendes behandeln:

die Auferstehung

spirituelle Dimensionen

biblische Prophezeiung

der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit

und Ereignisse im Zusammenhang mit der Auferstehung Christi.

Das Projekt hat Gibson Berichten zufolge mit vielen der ursprünglichen Mitarbeiter von „ Die Passion Christi“ wiedervereint , darunter langjährige Produktionspartner und Mitglieder des ursprünglichen Kreativteams.

Gibson lobte das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Mitarbeitern und nannte sie: „wahre Meister ihres Fachs“.

Er dankte außerdem seinen langjährigen Partnern Adam und dem Team von Lionsgate dafür, dass sie dazu beigetragen haben, das Mammutprojekt genau so umzusetzen, wie er es sich vorgestellt hatte.

HOLLYWOOD, GLAUBE UND DER KULTURKAMPF

Die Ankündigung erfolgt in einer Zeit wachsender kultureller Frustration gegenüber dem Mainstream-Hollywood unter vielen Amerikanern, die der Ansicht sind, dass Glaube, Spiritualität und traditionelle Werte von großen Unterhaltungsinstitutionen zunehmend an den Rand gedrängt werden.

Für die Anhänger von Gibson bedeutet die Rückkehr der Passion- Filmreihe Folgendes:

Eine Abkehr vom zynischen modernen Filmemachen, eine Rückkehr zu spirituell geprägtem Geschichtenerzählen

und ein kultureller Moment, der sich um Glauben statt um Ideologie dreht.

Viele Online-Reaktionen beschreiben die Fortsetzung bereits wie folgt:

„Der Film, den Hollywood niemals drehen wollte“

„Die Rückkehr des biblischen Kinos“

und „das wichtigste christliche Filmereignis seit Jahrzehnten“.

Die weltweite Vorfreude explodiert online.

Innerhalb weniger Stunden nach der Ankündigung explodierten die sozialen Medien förmlich vor Reaktionen von Menschen aus aller Welt.

Glaubensgemeinschaften, unabhängige Medienschaffende, christliche Künstler und langjährige Unterstützer von Gibson überschwemmten die Online-Plattformen mit Feierlichkeiten zur Rückkehr eines Films, den viele als eines der emotional wirkungsvollsten religiösen Filmprojekte aller Zeiten betrachten.

Die Ankündigung ist besonders bedeutsam, da „Die Passion Christi“ in einer Zeit entstand, in der viele Branchenvertreter offen bezweifelten, ob das Publikum überhaupt groß angelegte Bibelverfilmungen unterstützen würde.

Stattdessen übertraf der Film alle Erwartungen und wurde zu einem kulturellen Phänomen, das auch mehr als zwanzig Jahre später noch Einfluss auf das religiöse Filmemachen hat.

Die Bedeutung dieser Ankündigung liegt darin, dass sie weit über die reine Unterhaltung hinausgeht. Für Millionen von Menschen bedeutet die Auferstehung Christi Folgendes:

Glaube

opfern

Rückzahlung

spirituelle Wahrheit

und die anhaltende kulturelle Kraft biblischer Erzählkunst in einem Zeitalter, das zunehmend von politischer Spaltung und kultureller Zersplitterung geprägt ist.

Mel Gibsons Rückkehr zu dieser Geschichte wird bereits nicht nur als Filmveröffentlichung betrachtet, sondern als ein bedeutendes kulturelles und spirituelles Ereignis mit weltweiter Wirkung.

ABSCHLUSS

Mel Gibsons offizielle Ankündigung von „ Die Auferstehung Christi“ hat weltweit für große Vorfreude gesorgt, indem bestätigt wurde, dass die lang erwartete Fortsetzung von „ Die Passion Christi“ als episches, zweiteiliges Kinoereignis ab 2027 erscheinen wird.

Nach mehr als zwanzig Jahren der Entwicklung, Kontroversen und Vorfreude sagt Gibson, dass die Geschichte, die er für „die wichtigste in der Menschheitsgeschichte“ hält, endlich wieder auf die Leinwand zurückkehrt.

Und nun bereiten sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf das vor, was zu einem der größten religiösen Filmereignisse aller Zeiten werden könnte.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 12.06.2026