Maßnahmen der Regierung, um Institutionen von künftigen Pandemiegefahren zu überzeugen und die Planung im Gesundheitswesen, in Schulen, Hochschulen und Unternehmen zu koordinieren.

Die britische Regierung nutzt ihre erste Risikobewertung zur Gesundheitssicherheit, um die Influenza-Pandemie in den Mittelpunkt künftiger Kommunikationsmaßnahmen zur Gesundheitssicherheit zu rücken.

Dabei wird ein Szenario mit 33,5 Millionen symptomatischen Infektionen entworfen, während die Vogelgrippe und das Coronavirus als die dominierenden Pandemiegefahren für Großbritannien in den nächsten fünf Jahren hervorgehoben werden.

Die letzte Woche von der britischen Gesundheitsschutzbehörde (UKHSA) veröffentlichte Bewertung soll die Planung zwischen Regierungsbehörden, Gesundheitssystemen, Schulen, Universitäten, Unternehmen, Forschern und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens koordinieren.

Obwohl der Bericht als technische Bewertung von Gesundheitsrisiken präsentiert wird, bietet er auch einen aufschlussreichen Einblick in die Narrative, die Regierungsinstitutionen durch offizielle Mitteilungen hervorheben wollen.

Unter allen im Bericht untersuchten Risiken nehmen Atemwegspandemien den prominentesten Platz ein.

Der Bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem das Vereinigte Königreich angibt, Laborexperimente mit Vogelgrippe-Erregern durchzuführen.

In einem Experiment nutzte das Vereinigte Königreich gemeinsam mit China die Funktionsverstärkung, um Vogelgrippeviren zu erschaffen, die über die Luft übertragen werden und Menschen sowie andere Säugetiere infizieren können.

In einem anderen Experiment entwickelte das Vereinigte Königreich zwei völlig neue Vogelgrippeviren mit neurologischen und übertragungsverstärkenden Eigenschaften.

In einem weiteren Experiment erschuf das Vereinigte Königreich chimäre „Frankenstein“-H7N7-Vogelgrippe-Hybride, die sich asymptomatisch verbreiten könnten. (Insider enthüllt: „Menschengemachte Ebola-Pandemie“ soll zeitgleich mit der FIFA-Weltmeisterschaft stattfinden (Video))

Die neue britische Einschätzung erscheint zu einem Zeitpunkt, da die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kürzlich die Vogelgrippe als zukünftige Pandemiegefahr einstuften, wobei Präsident Donald Trump im April einen auf militärischer Ebene tätigen Influenza-Pandemie-Experten ernannte, um die Behörde zu leiten.

Auch die USA führen Funktionsgewinn-Experimente an Vogelgrippe-Erregern durch.

Der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI, die CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) räumten alle ein, dass die tödliche COVID-19-Pandemie „wahrscheinlich“ das Ergebnis eines Laborunfalls mit gentechnisch veränderten Erregern war.

Diese Überschneidung wirft eine naheliegende Frage auf: Warum führen viele derselben Regierungsinstitutionen, die vor einer künftigen Vogelgrippepandemie warnen, Vorsorgekonzepte rund um die Vogelgrippe entwickeln und die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Vogelgrippe lenken, auch Experimente durch, die darauf abzielen, Vogelgrippeviren im Labor zu verändern – insbesondere nachdem weithin argumentiert wurde, dass COVID-19 aus forschungsbezogenen Aktivitäten hervorgegangen sei?

Pandemie-Grippe steht an erster Stelle unter „Risiko 1“

Laut UKHSA:

„Die beiden Szenarien mit dem höchsten eingeschätzten Risiko sind Atemwegsinfektionen: eine Influenza-Pandemie (Risiko 1) und eine Pandemie durch ein neuartiges Coronavirus (Risiko 3).“

Das Szenario einer Grippepandemie steht im Mittelpunkt der Bewertung.

Behördenvertreter beschreiben:

„mehrere Wellen über einen Zeitraum von zwei Jahren, in denen die Hälfte der britischen Bevölkerung an einer symptomatischen Infektion erkrankt (33,5 Millionen Menschen).“

Das Szenario umfasst außerdem:

33,5 Millionen symptomatische Infektionen

4 % der Betroffenen benötigen stationäre Behandlung

1,9 Billionen Pfund an wirtschaftlichen Kosten

95 Millionen verlorene Arbeitstage

270 Millionen verlorene Schultage

An anderer Stelle heißt es in dem Bericht ausdrücklich:

„Atemwegsinfektionen stellen das größte Risiko für die Gesundheitssicherheit im Vereinigten Königreich dar.“

Die Bedeutung des Dokuments liegt nicht nur in den Prognosen selbst.

Die Bedeutung liegt darin, dass die Regierung analytische Ressourcen, Planungsanstrengungen und Kommunikationsmittel darauf verwendet, die Influenza-Pandemie als das zentrale Thema der Gesundheitssicherheit zu etablieren, um das herum die zukünftige Notfallplanung organisiert werden sollte.

Risikobewertungen können Gefahren quantifizieren, aber sie vermitteln auch Prioritäten.

Indem Regierungen bestimmte Bedrohungen wiederholt modellieren, diskutieren und hervorheben, tragen sie dazu bei, den Fokus von Institutionen, politischen Entscheidungsträgern, Forschern, Journalisten und der Öffentlichkeit zu lenken.

Vogelgrippe als zentrales Pandemieszenario hervorgehoben

Der Bericht widmet der Vogelgrippe (H5N1) einen ganzen Abschnitt und stuft die Vogelgrippe als eines der prominentesten zukünftigen Pandemieszenarien ein, die in der Bewertung diskutiert werden.

Die Szenariomodelle der Regierung:

2.000 H5N1-Fälle beim Menschen

500 Todesfälle

Keulung von Nutztieren

Handelsbeschränkungen

Exportverbote für Geflügel

Dem Dokument zufolge:

„In diesem Szenario verbreitet sich ein hochpathogenes Vogelgrippevirus (HPAI), A(H5N1), in der einheimischen Vogelpopulation im Vereinigten Königreich, einschließlich des Nutzgeflügels. Das Virus wird vom Geflügel auf Landarbeiter und einige Aasfresser übertragen, die sich von Geflügel ernähren, und kann so sowohl ein Säugetier- als auch ein Humanreservoir bilden. Diese Übertragungsereignisse führen in Verbindung mit der Übertragung von Mensch zu Mensch zu einem sechsmonatigen Ausbruch, in dessen Verlauf es zu 2.000 Fällen von Vogelgrippe A(H5N1) beim Menschen und 500 Todesfällen kommt. Infolgedessen meiden die Menschen aus Angst vor der Krankheit Arbeit und soziale Aktivitäten, insbesondere in Gebieten mit aktiven Ausbrüchen. Landwirte müssen wirtschaftliche Verluste durch die Keulung von Tierbeständen, Handelsbeschränkungen und Verbote von Geflügelexporten hinnehmen.“

Insbesondere wird die Vogelgrippe in einem breiteren, auf Influenza ausgerichteten Rahmen behandelt, in dem die Behördenvertreter wiederholt auf Übertragungsereignisse, Reservoirs, Pandemievorsorge, den Einsatz von Impfstoffen, Überwachungssysteme und Maßnahmen zur Bekämpfung von Ausbrüchen eingehen.

Dadurch wird H5N1 als einer der sichtbarsten Wege positioniert, über den eine künftige Influenza-Pandemie entstehen könnte.

Der Bericht betont, dass es sich hierbei „nicht um Vorhersagen“ handelt

Die vielleicht interessanteste Zeile im gesamten Dokument ist zugleich eine der defensivsten.

Die UKHSA betont wiederholt:

„Diese Szenarien sind keine Vorhersage dessen, was am wahrscheinlichsten eintreten wird.“

Dieser Haftungsausschluss taucht immer wieder in einem Bericht auf, der auf 57 Seiten Pandemie-Influenza, Vogelgrippe, Coronavirus-Ausbrüche, Masseninfektionen, Todesfälle, wirtschaftliche Störungen, den Einsatz von Impfstoffen, Überwachungssysteme, Testprogramme und Notfallmaßnahmen modelliert.

Mit anderen Worten: Die Behörden betreiben enorme analytische Anstrengungen, um detaillierte Pandemieszenarien zu entwerfen, betonen aber gleichzeitig, dass diese Szenarien nicht als Vorhersagen betrachtet werden sollten.

Dieser Widerspruch ist kaum zu übersehen.

Wäre der Zweck des Dokuments lediglich die Auflistung hypothetischer Möglichkeiten, bestünde kaum die Notwendigkeit, wiederholt zu betonen, dass die Leser die Szenarien nicht als Prognosen interpretieren sollten.

Doch der Bericht leistet weit mehr, als nur Möglichkeiten aufzulisten.

Er stuft Bedrohungen ein.

Er vergibt Wahrscheinlichkeitswerte.

Er quantifiziert Infektionen und Todesfälle.

Er lenkt die Vorsorgeplanung über Regierungsbehörden, Gesundheitssysteme, Schulen, Universitäten, Unternehmen, Forscher und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens hinweg.

Vor allem aber stellt er die Influenza-Pandemie in den Mittelpunkt der britischen Gesundheitssicherheitsdiskussion der Zukunft und hebt die Vogelgrippe und das Coronavirus als die wichtigsten unterstützenden Szenarien hervor.

Ob sich die Szenarien verwirklichen, ist letztlich nebensächlich.

Der Bericht bietet einen klaren Einblick darin, worauf Regierungsinstitutionen ihre Aufmerksamkeit, ihre Planungsbemühungen und ihr Kommunikationskapital richten, um die Öffentlichkeit und die Institutionen dazu zu bringen, sich darauf zu konzentrieren.

Und in Großbritanniens erster Bewertung der Gesundheitssicherheitsrisiken ist diese Botschaft unmissverständlich: Die pandemische Influenza wird als das dominierende Gesundheitssicherheitsproblem der kommenden Jahre positioniert.

Fazit

Die wichtigste Botschaft des Berichts sind nicht seine Prognosen, sondern seine Prioritäten.

Indem die britische Regierung die Influenza-Pandemie an die Spitze der britischen Gesundheitssicherheitsagenda setzt, die Vogelgrippe als einen der wichtigsten Pandemieweg aufwertet und wiederholt angebliche katastrophale Szenarien für Atemwegserkrankungen modelliert, signalisiert sie, worauf sich wichtige Institutionen vorbereiten, ihre Planung ausrichten und ihren Fokus richten sollen.

Ob diese Szenarien eintreten, ist letztlich zweitrangig gegenüber der Tatsache, dass die Influenza nun im Zentrum der offiziellen britischen Pandemiediskurs steht.

Quellen: PublicDomain/jonfleetwood.substack.com am 15.06.2026