Höhere Beiträge = Wirtschaftswachstum? Rente: Herr Kanzler Merz, ich bin entsetzt!

Schaut man seit gestern auf die Kommentare von Politikern, vielen Journalisten und Ökonomen, dann findet man fast nur Zustimmung, und vor allem eine Grunderzählung:

Diese Rentenreform darf jetzt bloß nicht zerredet werden. Bloß nicht kritisieren, das muss man jetzt schnell umsetzen. Sonst passiert am Ende wieder nichts. Kanzler Merz jubelt regelrecht, wie toll diese Vorschläge der Rentenkommission doch seien, und wie sehr sie auch die Wirtschaft voranbringen werden.

Und ich? Ich bin entsetzt! Und wie bei George Orwell 1984 frage ich mich: Ist 2 + 2 = 5, ist Lüge Wahrheit, ist Krieg Frieden? Sind steigende Rentenbeiträge in Wirklichkeit fallende Rentenbeiträge?

Rente: Deutlich höhere Beiträge – gut für Wirtschaftswachstum!???

Man liest seit gestern in vielen Leitmedien und auch bei Aussagen von Politikern fast nur über die „guten Seiten“ der Rentenreform, die desaströsen Seiten lässt man größtenteils weg. (Alters-Schock: Rente mit 70! Politik schickt Sparer ins Risiko)

Offenbar nach dem Motto „das Projekt müssen wir jetzt durchziehen, jede Kritik, jedes Zerreden macht die Reform kaputt und spielt wieder nur den Falschen in die Hände„. Also Probleme weglassen, nur über die schönen Seiten sprechen. Das ist aber nicht mein Ansatz.

Ich hätte eigentlich gedacht: Ein Umstellen des Rentensystems hätte bedeutet, einen Teil der Rentenzahlungen in echtes Ansparen zu stecken? Gut, das war wohl naiv. Aber was jetzt verkündet und wohl auch schnell beschlossen werden soll:

Für die kapitalgedeckte neue Rente (also echtes Ansparen) sollen zwei volle Prozentpunkte Zusatzbeitrag aufs Gehalt eingeführt werden. Die Gesamtbelastung auf die Bruttogehälter steigt also schrittweise von 18,6 % auf 20,6 % in den nächsten Jahren.

Einige Medien lassen das gleich ganz weg, oder erwähnen nur die kapitalgedeckte Rente, aber ohne wirklich auf die Kostensteigerung einzugehen.

Damit steigen aber die Gesamtkosten für die Arbeitgeber, und die Arbeitnehmer haben am Ende noch weniger Netto vom Brutto. Damit sinkt die monatliche Kaufkraft der Bürger, und Unternehmen haben noch mehr Kosten, die sie im internationalen Wettbewerb noch schlechter da stehen lassen.

Oder die einfache Bäckerei um die Ecke: Die hat noch höhere Kosten und muss zwecks Refinanzierung die Brötchen noch teurer machen. Kein Wort dazu von der Politik.

Im Gegenteil: Friedrich Merz spricht sogar von sinkenden Rentenbeiträgen, obwohl sie von 18,6 % auf 20,6 % steigen sollen. Selbst im offiziellen Text der Bundesregierung ist von 2 % Rentenbeitrag für die neue kapitalgedeckte Rente die Rede.

Aber Zitat Merz: „Wir kehren den Trend um: Die Rentenbeiträge sinken, das Versorgungsniveau steigt.“ Weiter schrieb er gestern: „Damit tragen wir auch zu Wachstum- und Beschäftigung bei – Deutschland und unserem Wirtschaftsstandort wird das gut tun“.

Da frage ich mich: Deutlich steigende (ähhh fallende?) Rentenbeiträge sollen zum Wirtschaftswachstum beitragen und dem Standort gut tun? Da komme ich nicht mehr mit!

Minijobs

Minijobs fallen nach dem neuen Rentenentwurf de facto weg. Arbeitnehmer sollen auch Beiträge zahlen. Da jubelt man wohl bei der Rentenversicherung. Jede Menge neue Beitragszahlungen. Aber für Wirtschaft und Arbeitnehmer ist das ein großer Nachteil, ein massiver Entzug an Flexibilität auf beiden Seiten.

Hubert Aiwanger schrieb gestern kurz und knapp über die Auswirkungen, die jedem Menschen klar sein dürften, der in der Privatwirtschaft tätig ist, und klar bei Verstand ist!

Zitat: „Minijobs in Rentenkasse einbeziehen führt zu: • weniger Arbeitsverhältnisse • mehr Schwarzarbeit • mehr Bürgergeldanträge. Sagt nachher nicht, das sei nicht absehbar gewesen.“

Selbständige

Dass neue Selbständige zukünftig auch in die Rentenversicherung einzahlen sollen, ist in der allgemeinen Berichterstattung oder in der politischen Debatte seit gestern fast gar kein Thema.

So als wäre das unwichtig. Dabei ist es eine Katastrophe. Gerade kleine Selbständige und sogenannte Startups, die die ersten Jahre ihrer Tätigkeit extrem auf ihre Fixkosten achten müssen, erhalten damit einen weiteren finanziellen Bremsklotz.

Damit haben Neugründer einen Grund mehr, ihr KI-Startup doch von Anfang an im Ausland aufzumachen. Und für Handwerker etc steigen damit Fixkosten, die sie an ihre Endkunden zwecks Refinanzierung weiterreichen müssen.

Damit werden die Gesamtkosten im Wirtschaftskreislauf noch höher, und am Ende fragen sich die Verbraucher, warum ihr Leben immer teurer und teurer wird!

Quellen: PublicDomain/finanzmarktwelt.de am 25.06.2026