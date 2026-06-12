Russisches Gericht spricht der Zentralbank die volle Klageforderung zu: Moskau verurteilt Euroclear zu 200 Milliarden Euro Schadenersatz

Es ist wohl das schwerwiegendste Urteil, das je ein Gericht irgendwo auf der Welt gegen ein einzelnes Finanzinstitut gefällt hat: 200 Milliarden Euro soll die belgische Clearingstelle Euroclear an die russische Zentralbank zahlen – so hat es das Moskauer Schiedsgericht am Freitag entschieden, wie Bloomberg berichtet.

Die Summe entspricht ziemlich genau dem Volumen der russischen Staatsvermögen, die seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 in der EU eingefroren sind. Was aus Moskau wie ein juristischer Befreiungsschlag aussieht, ist in Wahrheit der nächste Zug in einem geopolitischen Schachspiel, dessen Ausgang niemand absehen kann.

Die Bank von Russland hatte die Klage bereits Ende 2025 eingereicht und ursprünglich 18,2 Billionen Rubel gefordert – umgerechnet rund 250 Milliarden US-Dollar. Das Gericht gab der Klage in vollem Umfang statt, bestätigte die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Euroclear-Anwälte Maxim Kulkov und Sergey Savelyev.

Die beiden Juristen kritisierten, das Recht ihres Mandanten auf ein faires Verfahren sei „eindeutig verletzt“ worden. Die Verhandlung fand nichtöffentlich statt, und kurz vor dem Urteil wurde der Fall laut Interfax an einen neuen Richter übertragen.

Die schriftliche Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.

Euroclear kontert, die Zentralbank schweigt zur Vollstreckung

Euroclear selbst bezeichnete die Entscheidung als „unbegründet“ und kündigte Berufung an.

Das Unternehmen erklärte, es handele sich um „den jüngsten Fall in einer Reihe von Rechtsansprüchen, die in Russland gegen Euroclear geltend gemacht wurden“. Solche Ansprüche seien nach EU-Recht nicht anerkannt.

Die eingefrorenen russischen Vermögenswerte blieben im Einklang mit internationalen Sanktionen weiterhin blockiert, so Euroclear weiter.

Auf russischer Seite zeigte sich die Zentralbank laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufrieden – blieb aber auffällig vage. Es sei „noch zu früh, um darüber zu sprechen, wie die Entscheidung des Gerichts vollstreckt werden soll“, erklärte die Bank laut Bloomberg. Das klingt nach Zurückhaltung, doch dahinter steckt Kalkül.

16 Milliarden Euro als Faustpfand

Denn vollstrecken lässt sich das Urteil kaum. Die 200 Milliarden Euro der russischen Zentralbank liegen bei Euroclear in Belgien – und damit unter EU-Recht.

Die EU hat mit ihrem 15. Sanktionspaket ein explizites Vollstreckungsverbot für russische Urteile eingeführt, die ihre Zuständigkeit auf Artikel 248 der russischen Wirtschaftsprozessordnung stützen.

Deutsche Gerichte verweigern ebenfalls die Anerkennung sanktionswidriger Urteile und Schiedssprüche, wie es auf der Seite der Kanzlei Gleiss Lutz heißt.

Was Russland allerdings hat, ist ein Faustpfand: Euroclear hält in Russland Kundenvermögen von rund 16 Milliarden Euro auf sogenannten C-Konten – Sonderkonten, die Präsident Putin per Dekret einrichten ließ, um Gelder von Investoren aus „unfreundlichen“ Staaten zu isolieren.

Zudem prüft Moskau seit Dezember 2025 eine Entschädigung durch Zugriff auf Vermögenswerte europäischer Institutionen in Russland, darunter Beteiligungen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie des norwegischen Staatsfonds.

Systemisches Risiko für die globale Finanzarchitektur

Die eigentliche Sprengkraft des Urteils liegt woanders. Euroclear und die im Raum Frankfurt (Eschborn) und in Luxemburg ansässige Clearstream sind die beiden zentralen Verwahrstellen, über die ein Großteil des grenzüberschreitenden Wertpapierhandels abgewickelt wird. Beide Systeme sind über technische Brückenverbindungen eng verflochten.

EU-Beamte warnten bereits 2024: Würde Euroclear durch Gegenklagen „vollständig leergeräumt“, könnte das eine globale Finanzkrise auslösen.

Belgien fordert deshalb Garantien der EU für den Fall, dass russische Rechtsansprüche in Drittstaaten wie Hongkong oder Dubai durchgesetzt werden.

Russische Unternehmen haben laut Bloomberg bereits begonnen, Urteile heimischer Gerichte gegen Vermögenswerte westlicher Firmen in Drittstaaten vollstrecken zu lassen.

Parallel hat die Bank von Russland am 27. Februar 2026 auch eine Klage gegen den Rat der EU beim Gericht der Europäischen Union (Az. T-150/26) eingereicht und behauptet, ihr würden rechtsstaatliche Schutzmaßnahmen vorenthalten.

Die Europäische Kommission erklärte, sie sei von der Rechtmäßigkeit ihres Handelns und ihrer Sanktionen überzeugt. Die EU plant weiterhin, die russischen Vermögenswerte bis zum Ende des Krieges und bis zur Zahlung russischer Reparationen an die Ukraine blockiert zu lassen.

Was als Sanktionsinstrument des Westens begann, ist längst zum juristischen Stellungskrieg geworden. Clearingstellen wie Euroclear und Clearstream stehen dabei buchstäblich zwischen den Fronten.

Das Moskauer Urteil mag in Europa nicht vollstreckbar sein – aber es erhöht den Druck auf eine Finanzinfrastruktur, die nie dafür gebaut wurde, Schlachtfeld geopolitischer Konflikte zu sein.

Quellen. PublicDomain/telepolis.de am 09.06.2026