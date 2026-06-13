Was explodierte 1957 über Ubatuba für ein Objekt? Die Erde kann so etwas nicht erzeugen.

14. September 1957. Zeugen am Strand von Ubatuba, Brasilien, beobachteten ein scheibenförmiges Flugobjekt, das über dem Meer ein abruptes Manöver durchführte und anschließend in der Luft explodierte. Metallische Fragmente regneten ins Wasser und auf den Strand. Die Zeugen sammelten die Teile ein.

Die Fragmente wurden von brasilianischen Regierungslaboren, der brasilianischen Armee, Marine und unabhängigen Institutionen analysiert. Die Ergebnisse waren eindeutig: hochreines Magnesium mit einer Isotopenzusammensetzung, die mit der Technologie von 1957 nicht hergestellt werden konnte. Und auch heute nicht. Von the undiscovered

14. September 1957. Strand von Ubatuba, Bundesstaat São Paulo, Brasilien. Früher Nachmittag.

Mehrere Zeugen am Strand beobachteten ein scheibenförmiges Flugobjekt, das sich mit hoher Geschwindigkeit vom Meer her näherte und parallel zur Küste in geringer Höhe flog.

Das Flugobjekt führte plötzlich ein abruptes, steiles Steigmanöver durch – beschrieben als „unmöglich abrupt“ –, stieg steil auf und explodierte dann mit einem hellen Blitz über dem Wasser. (Der Kampf um die UFO-Offenlegung: Wer wird die wichtigste Geschichte der Menschheit schreiben?)

Zeugen berichteten von metallischen Fragmenten, die nach der Explosion herabfielen. Einige landeten im flachen Wasser, andere am Strand.

Mehrere Strandbesucher sammelten sofort die unregelmäßig geformten, silbergrauen, leichten und kalten Metallfragmente ein.

Ibrahim Sued, Kolumnist der Zeitung O Globo aus Rio de Janeiro, erhielt einen anonymen Umschlag mit drei dieser Fragmente und einem Brief, in dem der Vorfall beschrieben wurde. Sued leitete das Material an Dr. Olavo Fontes weiter, einen renommierten brasilianischen UFO-Forscher und Arzt.

Analyse:

Dr. Fontes übergab die Fragmente mehreren brasilianischen Institutionen zur unabhängigen Analyse.

1. Labor für Mineralienproduktion der brasilianischen Armee:

Material als Magnesium identifiziert

Reinheit: 99,99 % reines Magnesium

Keine nachweisbaren Spurenelemente oder Verunreinigungen

2. Labor der brasilianischen Marine:

Bestätigung von hochreinem Magnesium

Die Isotopenanalyse zeigte ungewöhnliche Mg-24-, Mg-25- und Mg-26-Verhältnisse, die nicht mit terrestrischem Magnesium übereinstimmen

3. Unabhängige metallurgische Analyse (Universität São Paulo):

Bestätigung der Ergebnisse

Anmerkung: „Reinheit und Isotopenzusammensetzung mit den derzeitigen industriellen Verfahren nicht erreichbar.“

In den 1950er-Jahren war die Herstellung von Magnesium mit einer Reinheit von 99,99 % äußerst schwierig und teuer. Handelsübliches Magnesium enthielt typischerweise Spurenverunreinigungen.

Das Isotopenverhältnis war jedoch die entscheidende Anomalie.

Natürliches terrestrisches Magnesium weist eine feste Isotopenverteilung auf:

Mg-24: 78,99 %

Mg-25: 10,00 %

Mg-26: 11,01 %

Die Ubatuba-Fragmente zeigten Abweichungen von diesem natürlichen Verhältnis – was entweder auf Folgendes hindeutet:

Isotopenanreicherung (ein Prozess, der hochentwickelte Technologien erfordert) oder extraterrestrischen Ursprung (Magnesium, das in einer anderen stellaren Umgebung mit anderen Isotopenverhältnissen entstanden ist).

Spätere Analysen:

In den 1970er und 1990er Jahren wurden die verbliebenen Fragmente von US-amerikanischen Laboren mithilfe fortschrittlicherer Spektroskopieverfahren analysiert.

Die Ergebnisse bestätigten die hohe Reinheit, gaben aber Anlass zu Diskussionen über die Isotopenanomalie, die auf eine jahrzehntelange Kontamination der Probe zurückzuführen war.

Dr. Peter Sturrock, Astrophysiker an der Stanford University, untersuchte den Fall in seinem Bericht von 1998 über physische Beweise in UFO-Fällen und stellte fest: „Die Fragmente von Ubatuba gehören zu den wenigen Fällen, in denen physisches Material, das möglicherweise mit einem UFO in Verbindung steht, von mehreren unabhängigen Laboren analysiert wurde.“

Skeptische Erklärungen:

Schwindel mit handelsüblichem, reinem Magnesium (die Isotopenanomalien bleiben jedoch ungeklärt)

Falsch identifizierte Flugzeugtrümmer (es wurde jedoch kein Flugzeug als vermisst gemeldet, und eine Explosion wurde beobachtet)

Meteoritenfragmente (Magnesiummeteoriten sind jedoch extrem selten, und Zeugen beschrieben ein kontrolliertes Flugobjekt, keinen Meteoritenfall)

Was explodierte 1957 über Ubatuba?

Zeugen beobachteten ein Flugobjekt, das manövrierte und explodierte. Physisches Material fiel vom Himmel. Es wurde von mehreren Laboren analysiert. Die Reinheit war außergewöhnlich. Die Isotopenzusammensetzung war anomal.

Und es wurde noch nie eine konventionelle Quelle für hochreines Magnesium mit ungewöhnlichen Isotopenverhältnissen gefunden.

Die Fragmente befinden sich noch immer in Privatsammlungen und Forschungsarchiven. Die Laborberichte sind dokumentiert. Und der Ursprung des Materials bleibt ungeklärt.

Die Erde kann so etwas nicht erzeugen. Zumindest nicht im Jahr 1957.

Wie in den USA Flugscheiben gebaut wurden und werden, lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Quellen: PublicDomain/the undiscovered am 13.06.2026