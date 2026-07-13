✨ Das Wassermannzeitalter: Wie wird sich der große Sonnenblitz auf die Erde auswirken?

Was verstehen Sie unter „neuer Erde“? Wie verändert ein Bewusstseinswandel in die fünfte Dimension die Menschheit?

Wie wird sich der große Sonnenblitz auf die Erde auswirken?

Der Begriff „Neue Erde“ bezeichnet einen Wandel des kollektiven Bewusstseins, bei dem die vornehmliche Aufgabe darin besteht, die eigene Schwingungsfrequenz zu erhöhen; indem sich immer mehr Menschen mit ihrer göttlichen Essenz verbinden,

breitet sich ein Netz über den gesamten Planeten aus.

Jeder Mensch wird ins Licht treten; doch selbst wenn dies nicht geschieht, werden genügend Menschen vorhanden sein, die Licht auf diesen Planeten bringen und so dessen Schwingungsfrequenz als Ganzes verändern.

Das Neue verschiebt die Zeitlinien und wandelt die alte Erde der Konflikte und der Dunkelheit in eine neue Welt der Liebe und des Lichtbewusstseins.

Dem Wassermannzeitalter wird zugeschrieben, Wandlungen mit sich zu bringen, die weit über Technologie, Medizin, Kunst und persönliche Veränderungen hinausgehen, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf der zwischenmenschlichen Begegnung liegt.

Die Menschen im Wassermannzeitalter werden ein stärkeres Gefühl der Gemeinschaft verspüren; sie werden eher dazu neigen, sich zu beteiligen und Teil der größeren Gemeinschaft zu werden, indem sie gemeinsam für ein höheres Ziel der Menschheit wirken.

Diese Ära wird eine Zeit der Ungewissheit sein, da nichts auf der Grundlage von Vorabplanungen geschieht – oder vielmehr:

Alles fügt sich auf ungewisse Weise in eine göttliche Ordnung. (🌐 Portale, Realitätsverschiebungen und die Architektur des höheren Bewusstseins)

Das Wassermannzeitalter steht im Zeichen des Elements Wasser; die Menschen befassen sich zunehmend mit logischer Intelligenz und legen mehr Wert auf kollektive Verantwortung, während sie Teil einer größeren Gemeinschaft werden.

Dieses Zeitalter darf nicht mit Egoismus, Selbstbezogenheit oder reiner Selbstoptimierung verwechselt werden.

Man wird vollkommen auf das 5D-Bewusstsein eingestimmt sein – einen Zustand, in dem alle zusammenarbeiten und sich der kollektiven Pflicht widmen.

Der entscheidende Kampf um die Zeitlinien hat bereits begonnen und wird noch viele Jahre andauern, da dunkle Mächte versuchen, den Planeten zu beherrschen und seine Befreiung zu verhindern.

Die Menschheit steigt auf und durchlebt diesen Aufstiegsprozess; dies wirkt sich indirekt auf den Aufstieg der Erde aus, da höhere Lichtcodes und die Anhebung des planetaren Gitternetzes auf diese Zeitlinie ausgerichtet sind.

Diese Zeitlinie unterstützt den Übergang zur Zeitlinie der „Neuen Erde“, während die Menschen sich ihrer göttlichen Essenz bewusster werden und weiterhin der Erde sowie der Evolution des kollektiven Bewusstseins dienen.

Die Neue Erde wird eine höhere Schwingung aufweisen und auf das 5D-Bewusstsein ausgerichtet sein; dies wird das Leben der Menschheit auf folgende Weise beeinflussen:

1. Fokus auf Spiritualität:

Die 3D-Realität basiert ausschließlich auf materiellen Dingen und auf Beziehungen, die einen materiellen Nutzen bieten. Beziehungen, Freundschaften, Verbindungen und Gefühle drehen sich allesamt um materielle Aspekte; doch wenn sich das

Kollektivbewusstsein vollständig auf die 5D-Ebene verlagert, werden sich die Menschen weniger auf materielle Dinge konzentrieren, da alle Arten von Verbindungen, Beziehungen und Freundschaften rein auf Hingabe basieren.

Das hingebungsvolle Herz wird sich mit Liebe und Dankbarkeit verbinden und sich auf die Schwingung der Neuen Erde ausrichten.

Der Schwerpunkt der Ära der Neuen Erde wird auf der Spiritualität liegen – jeder wird sein Leben durch Spiritualität definieren und erleben, wie die Verbindung über höhere Schwingungen das eigene Leben transformiert.

2. Organische Realität:

Das 5D-Bewusstsein wird das Bewusstsein der Menschheit auf vielfältige Weise erweitern und die Menschen dazu inspirieren, das Gleichgewicht der Erde wiederherzustellen, indem sie das System der Erde in eine organische Realität überführen.

Die organische Realität umfasst die Erdatmosphäre, die landwirtschaftliche Produktivität sowie die Hingabe der Natur an die Menschheit.

Die organische Realität schließt jegliche anorganischen Methoden des Daseins, des Lebens oder der Beeinträchtigung der Erdatmosphäre aus.

Das kristalline System der Erde wird es einfach machen, Lichtcodes einzuspeisen, auf Downloads zuzugreifen, Botschaften zu channeln sowie sich mit geistigen Führern und universellen Energien zu verbinden.

3. Leichterer Kontakt zu Wesen aus anderen Dimensionen:

Die Frequenzbarriere wird vollständig aufgehoben, was es ermöglicht, durch Astralreisen und Meditation Kontakt zu Wesen aus anderen Dimensionen aufzunehmen sowie physische Gespräche mit anderen Wesen zu führen.

Die Angst wird schwinden, während sich das Bewusstsein entfaltet und die alten Muster der Erde, die Kontrolle und die Barriere niedriger Frequenzen durchbricht.

4. Energie von Wohlstand und Fülle:

Der Wandel des Kollektivs hin zu einem Bewusstsein der 5. Dimension wird Wohlstand und Energie der Fülle in das Zeitalter der neuen Erde bringen.

Manifestationskraft, Heilfähigkeiten, übersinnliche Begabungen und Astralreisen werden für die Menschen auf der neuen Erde aktiver und alltäglicher.

Das Jahr 2032 könnte einen Wendepunkt für diesen Planeten darstellen, da die Frequenz der Neuen Erde einen Beschleunigungspunkt erreicht, der das kollektive Bewusstsein rascher wandeln lässt.

Jedes Jahr bringt etwas Einzigartiges und Ungewöhnliches mit sich; es beseitigt Negativität und alte Muster und hebt das Kollektiv auf eine neue Ebene.

Der Sonnenblitz wird den Schleier für die Menschheit lüften – jene energetischen Grenzen, die die Erde vom übrigen Universum isolieren.

Die Menschheit wird beginnen, sich wieder an ihren Ursprung und ihre spirituelle Verbindung zu erinnern.

Die Vorbereitung auf dieses Ereignis hat bereits begonnen; es könnte schon bald auf der Erde stattfinden, um die alte Schwingungsfrequenz aufzulösen und das neue Zeitalter der Evolution sowie die Neue Erde willkommen zu heißen.

Es gibt viele freiwillige Seelen, die den Evolutionsprozess des Planeten beschleunigen und dazu beitragen, dass sich diese Ereignisse auf natürliche Weise entfalten, um den Übergang in die Neue Erde zu ermöglichen.

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Quellen: PublicDomain/medium.com am 12.07.2026