𓋹 Annunaki, Informanten und die Geheimnisse des Volkes der Sonne

Der Mann hinter dem Alias.

Lange bevor er Lesern alternativer Kosmologie als Zecharia Sitchin bekannt wurde, lebte der Mann, der später den Annunaki-Mythos populär machen sollte, angeblich ein ganz anderes Leben unter einem ganz anderen Namen.

In dieser fiktiven Darstellung bewegte er sich Ende der 1960er Jahre als Elias K. Arden durch die kalifornische Gegenkulturszene – ein umherziehender Linguist mit einem Talent für alte Sprachen und einer bereits zu kosmischer Paranoia neigenden Denkweise.

Arden glaubte, dass altsumerische Texte Warnungen vor unsichtbaren Kräften enthielten, die die Menschheit manipulierten – ein Glaube, der ihn für die Menschen, denen er begegnete, gleichermaßen faszinierend wie gefährlich machte.

Seine Ideen erregten die Aufmerksamkeit eines in der Wüste ansässigen spirituellen Kollektivs namens „Volk der Sonne“, einer Gruppe, die pseudosumerische Mystik mit apokalyptischer Politik verband. Sie zogen auch die Aufmerksamkeit von Regierungsbehörden auf sich, die während der sozialen Umbrüche jener Zeit Randgruppen im Stillen überwachten.

Menschen der Sonne – Ein Kult, der auf kosmischer Paranoia basiert

Die „Leute der Sonne“ operierten von verlassenen Minenhütten nahe Joshua Tree aus. Die Wüstenhitze und die Isolation verstärkten in der Gruppe ihr Gefühl kosmischer Bedeutung.

Ihr Anführer, eine charismatische Gestalt, die nur als Sol Invictus bekannt war, predigte, die Anunnaki seien keine Götter, sondern kosmische Prüfer, die zurückkehrten, um die moralischen und spirituellen Verfehlungen der Menschheit zu bewerten.

Die Mitglieder glaubten, die Regierung bereite diese Rückkehr vor und überall seien Spione, Informanten und Doppelagenten eingeschleust.

In diese Atmosphäre des Misstrauens und der Enthüllungen trat Arden, dessen Kenntnisse alter Sprachen ihn für die Rituale des Kultes unentbehrlich machten und dessen wachsende Paranoia ihn anfällig für deren Einfluss werden ließ. (Eine alternative Geschichte für die Anunnaki)

Ardens Anwerbung und sein Doppelleben

In dieser fiktiven Erzählung veränderte sich Ardens Leben nach einer Razzia gegen ein Treffen der „Volk der Sonne“ im Jahr 1968 dramatisch. Er wurde wegen illegalen Waffenbesitzes und des Transports gestohlener Artefakte verhaftet und ihm wurde ein Deal angeboten:

Er sollte die Sekte tiefer infiltrieren und alles den Bundesbehörden melden. Arden willigte ein, doch je tiefer er vordrang, desto mehr verschmolz die Weltanschauung der Sekte mit seiner eigenen. Er lebte in einem Zwischenraum, berichtete nachts den Regierungsagenten und übersetzte tagsüber sumerische Tontafeln für die Sekte.

Er schlief mit einem Notizbuch unter dem Kopfkissen, überzeugt davon, von beiden Seiten beobachtet zu werden. Seine Identität zerbrach, und die Paranoia, die später sein Schreiben prägen sollte, nahm ihren Ursprung in ihm.

Die Anunnaki als Allegorie für die Informantenkultur

Als Arden schließlich unter dem Namen Zecharia Sitchin wieder auftauchte, deuteten seine Bücher die Anunnaki als unsichtbare Wächter, die das menschliche Schicksal durch auserwählte Mittelsmänner lenkten.

In dieser fiktiven Interpretation waren diese Wesen keine Außerirdischen, sondern allegorische Stellvertreter für die Regierungsbeamten, die einst sein Leben kontrolliert hatten.

Die Geheimhaltung der Anunnaki spiegelte die Geheimhaltung der Bundesbehörden wider. Ihre selektive Wahrheitsfindung entsprach der Vorgehensweise, mit der Informanten nur die Informationen erhielten, die nötig waren, um sie gefügig zu halten.

Ihre Manipulation der frühen Menschen erinnerte an die psychologische Manipulation, die Arden als Informant erlebt hatte. Seine Kosmologie wurde zu einer mythischen Nacherzählung des Lebens des Informanten – eines Lebens, das von Geheimhaltung, Angst und wechselnden Loyalitäten geprägt war.

Der Zusammenbruch des Volkes der Sonne

1971 zerbrach die Gemeinschaft der Sonnenmenschen unter der Last interner Intrigen, Verhaftungen und gewaltsamer Spaltungen. Ardens Berichte spielten dabei eine Rolle, deren genaue Bedeutung in dieser fiktiven Darstellung jedoch unklar bleibt.

Einige Mitglieder hielten ihn für einen Regierungsagenten, andere für einen Propheten, wenige wiederum für einen Abgesandten der Anunnaki selbst. Nach der letzten Razzia verschwand Arden spurlos.

Zwei Jahre später begann ein Mann namens Zecharia Sitchin Bücher über antike Astronauten zu veröffentlichen, als wären die Jahre in der Wüste ausgelöscht – oder verschlüsselt – worden.

Drückte sein Schreiben eine kollektive Überzeugung aus – oder war alles eine Lüge?

Diese Frage umgibt das fiktionale Vermächtnis von Zecharia Stitchin. Seine Bücher entfachten weltweit eine Faszination für die Anunnaki und inspirierten Dokumentarfilme, Online-Communities und ganze Subkulturen, die sich der Entschlüsselung antiker Mysterien widmeten.

Manche Leser glaubten, sein Werk habe eine kollektive Sehnsucht nach Sinn, eine tiefe psychische Sehnsucht, die Mythen in wahrgenommene Realität verwandelte, aufgegriffen. Andere argumentierten, sein Schreiben sei eine sorgfältig konstruierte Lüge – ein psychologischer Nebelkerzenschleier eines Mannes, der nie offen über seine Vergangenheit sprechen konnte.

In diesem fiktionalen Kontext wird seine Kosmologie sowohl zum Geständnis als auch zum Bewältigungsmechanismus, zu einem Weg, das Trauma seines Lebens als Informant in eine große kosmische Erzählung zu verwandeln. Ob er selbst an seine Mythologie glaubte oder sie lediglich zum Überleben brauchte, bleibt eine offene Frage.

Das Vermächtnis eines in zwei Teile gespaltenen Mannes

In dieser fiktiven Nacherzählung war Zecharia Stitchin nicht bloß ein Außenseitertheoretiker, sondern ein Mann, geprägt von einem Kult, einer Regierungsoperation und einer zerrissenen Identität. Seine Anunnaki waren Metaphern für Macht.

Sein Nibiru war die unerreichbare Wahrheit. Seine antiken Astronauten waren Schattenbilder derjenigen, die ihn einst kontrollierten. Seine Bücher waren keine Offenbarungen, sondern verschlüsselte Memoiren, geschrieben in der einzigen Sprache, die er für sicher hielt.

Er hat die Welt zum Glauben an seine Mythologie inspiriert (auch wenn die Details von seiner eigenen Versklavung beeinflusst waren) – ob Massenmanifestation oder kollektive Illusion – sie wurde zur letzten Wendung in einem Leben, das von Geheimnissen und Neuerfindung geprägt war.

Mehr über die falschen Übersetzungen von Zacharia Sitchin zu Nibiru und alle anderen Theorien zu den Anunnaki lesen Sie im Buch: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“

Über andere Ersatzerlöser wie die Galaktische Föderation des Lichts oder der Welten, oder, oder, lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 11.07.2026