🇩🇪 Staatsbankrott mit Ansage: Wie unsere Eliten das Land plündern, um den Krieg zu finanzieren!

Schaut euch das an – Anlage 9 zum Bundeshaushalt 2027. Die nackten Zahlen lügen nicht!

Ich habe mir die offizielle Kabinettsvorlage mal ganz genau angeschaut. Was uns hier als „Zukunftsplan“ verkauft wird, ist in Wahrheit der schriftliche Offenbarungseid einer Elite, die das eigene Land komplett gegen die Wand fährt.

Hier ist der reale Wahnsinn in Zahlen:

Verteidigung (Rüstung):

Von 82,7 Mrd. € (2026) auf geisteskranke 183,7 Mrd. € (2030)! Mehr als verdoppelt!

Die Zinsfalle (Bundesschuld): Von 33,6 Mrd. € explodieren die reinen Zinszahlungen auf 82,1 Mrd. € im Jahr 2030. Das ist Geld, das einfach im digitalen Nirwana der Zentralbanken verpufft. Wir zahlen 2030 fast so viel Zinsen, wie wir heute für die gesamte Verteidigung ausgeben!

Gesundheit: Von 21,8 Mrd. € runter auf 14,3 Mrd. €. Ein brutaler Kahlschlag mitten in einer alternden Gesellschaft.

Kinder & Senioren (Einzelplan 17): Von 16,6 Mrd. € gekürzt auf 13,7 Mrd. €. Bei unseren Schwächsten wird jeder Cent umgedreht.

Infrastruktur/Verkehr: Sinkt von ohnehin lächerlichen 27,9 Mrd. € auf 26,0 Mrd. € ab.

Entwicklungshilfe im Ausland: Bleibt trotz Krise im Inland konstant bei über 9 Milliarden € pro Jahr.

Und dann erzählen dieselben Leute allen Ernstes, es sei „kein Geld da“ für marode Brücken, Schienen, Krankenhäuser oder anständige Renten für die Alten?

Fakt ist: Die Schuldenbremse gilt immer nur dann, wenn der deutsche Steuerzahler mal etwas von seinem eigenen Geld sehen will.

Wenn es um bessere Pflege, Schulen oder Straßen geht, heißt es: „Wir müssen sparen.“ Aber für Panzer, Raketen, geopolitische Machtspielchen und weltweite Verteilungskämpfe ist das Geld plötzlich da – und zwar in Strömen!

Allein die Gesamtausgaben blähen sich in nur vier Jahren um über 110 Milliarden Euro auf.

Was bedeutet das wirklich für uns?

Das ist die gezielte Liquidierung der Substanz unseres Landes zugunsten einer radikalen Militarisierung und Planwirtschaft.

Während die eigene Wirtschaft durch Deindustrialisierung und horrende Energiepreise erstickt wird, pumpt der Staat das verbleibende Vermögen in unproduktive Rüstungsgüter und astronomische Zinszahlungen an das Fiat-Geldsystem.

Genau so zerstört man den Wohlstand einer Nation von innen heraus: Man plündert den Mittelstand, spart die soziale Infrastruktur kaputt und macht die Bevölkerung über explodierende Sozialetats (Arbeit und Soziales steigt auf über 233 Mrd. €!) maximal abhängig vom Tropf des Staates.

Ein Volk, das um seine Existenz bangt und in maroden Städten lebt, lässt sich eben leichter lenken.

Wer dieses System jetzt noch verteidigt, hat entweder den Schuss nicht gehört oder profitiert direkt als Teil der Rüstungs- und Staatslobby davon.

Verlasst euch auf absolut nichts mehr, was vom Staat kommt. Weder das Gesundheitssystem noch die gesetzliche Rente werden euch im Alter auffangen.

Herzlichen Glückwunsch, Deutschland! Bald 22 % Mehrwertsteuer – der bisher größte, unverschämteste Mittelfinger der Berliner Elite direkt in euer Gesicht! ✌️💸

Stellt euch vor: Ihr geht für 100 Euro einkaufen, und 22 Euro wandern ohne Gegenleistung direkt in den nimmersatten Staatsapparat.

Drei Prozentpunkte klingen nach wenig? Lasst euch nicht verarschen! Mathematisch ist das eine Erhöhung der Steuerlast um satte 15,8 % auf fast jeden eurer Atemzüge.

Klingbeil und seine schwarz-rote Umverteilungs-Koalition nennen das „Realpolitik“. Ich nenne es organisierten, legalisierten Raub mit Ansage.

Weil der Staat ein selbstverschuldetes 30-Milliarden-Loch im Budget hat, dürft ihr jetzt die Zeche zahlen. Und wie das im Alltag aussieht, rechnen wir mal ganz real durch:

Der Wocheneinkauf für die Familie: Ausgaben über den Regelsatz von 200 €? Zack, über 5 Euro zusätzlich einfach weg. Im Jahr summiert sich das allein beim Konsum auf hunderte Euro Extrasteuer.

Der neue Laptop fürs Homeoffice: Kostet 1.000 € brutto? Bisher ca. 160 € Steuer – bald knallt der Staat sich 220 € rein. 60 Euro mehr für heiße Luft.

Das Handwerker-Abo: Ob Friseur, Autoreparatur oder die Renovierung – jede Arbeitsstunde wird um exakt diesen Satz teurer. Ihr zahlt dafür, dass andere arbeiten dürfen.

Tanken & Heizen: Als ob die CO2-Steuer nicht schon reicht, schlägt die MWSt-Erhöhung auf den Gesamtpreis oben drauf. Steuer auf die Steuer. Ein Perpetuum Mobile der Dreistigkeit.

Aber hey, beruhigt euch! Es gibt ja den „sozialen Ausgleich“ über steuerfreie Grundnahrungsmittel. Was für ein genialer PR-Gag. Als ob der normale Bürger nur von trockenem Brot und Leitungswasser lebt. Alles, was das Leben lebenswert macht, läuft über den vollen Satz.

Sarkasmus an: Eine absolut grandiose Idee! Die Wohlstands-Elite im Berliner Regierungsviertel lacht sich ins Fäustchen, während Oma beim Discounter jeden Cent umdrehen muss und der Azubi beim Dönerladen (bald zweistellig!) kapituliert.

Aber Hauptsache, die Asylkosten explodieren weiter, die Verwaltung bläht sich auf Rekordniveau auf und grüne Wahnsinnssubventionen werden ins Ausland gepumpt.

Der Gürtel wird eben immer nur beim Volk enger geschnallt, niemals beim Staat selbst.

Die Botschaft ist glasklar: Ihr seid die ultimativen Melkkühe dieser Nation. Ihr schuftet, damit das System seine Inkompetenz finanzieren kann.

Wer diesen Raubzug jetzt noch als „alternativlos“ verteidigt, sitzt entweder selbst auf einem fetten, steuerfinanzierten Posten oder hat den Schuss schlicht nicht gehört.

Und von den Milliarden die in die Ukraine fließen will ich garnicht mehr reden.

Willkommen im Deutschland der Mittelschicht-Vernichter.

Quellen: PublicDomain/Bitcoin Informant am 08.07.2026