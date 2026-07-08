Stark reduziert: Doppelte Power: Die Powerbank 20.000 mAh für maximale Energie

Doppelte Power: Die Powerbank 20.000 mAh für maximale Energie.

Mit der Powerbank 20.000 mAh bleiben Ihre Geräte länger einsatzbereit – ob unterwegs, auf Reisen oder im Alltag. Ihre hohe Kapazität von 20.000 mAh macht sie zum unverzichtbaren Begleiter für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen.

Starke Leistung trifft auf höchste Zuverlässigkeit:

Extra starke Kapazität: Mit 20.000 mAh laden Sie Smartphones, Lautsprecher und andere Geräte mehrfach vollständig auf.

Schnelles Laden: Dank Type-C Power Delivery (PD) mit bis zu 20 W und einem USB-Ausgang mit maximal 22,5 W wird Ihr Gerät blitzschnell mit neuer Energie versorgt.

Sicherheit integriert: Kurzschlussschutz, Überladungs- und Überentladungsschutz sorgen für maximalen Schutz Ihrer Geräte.

Design und Komfort auf den Punkt gebracht.

Minimalistisch und kompakt: Trotz der großen Kapazität bleibt die Powerbank mit 88 × 63 × 31 Millimetern und einem Gewicht von 300 Gramm erstaunlich handlich.

Immer im Blick: Das LC-Display zeigt den Ladestand und -status präzise an – so wissen Sie jederzeit, wie viel Power Ihnen noch bleibt.

Praktischer Begleiter für jede Situation:

Die Powerbank 20.000 mAh ist mit verschiedenen Spannungen kompatibel und passt sich flexibel an die Ladeanforderungen Ihrer Geräte an. Mit einer Ladezeit von 5 bis 8,5 Stunden ist sie schnell wieder einsatzbereit, um Ihren Alltag zu erleichtern.

Maximale Kapazität, minimaler Aufwand – die Powerbank 20.000 mAh für alle, die mehr erwarten!

Lieferumfang: Powerbank 20.000 mAh, USB-C-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 08.07.2026