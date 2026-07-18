🇺🇸🇮🇷 Zeit, gegen den Iran vorzugehen: Trump erwägt im „Situation Room“ die Besetzung der Insel Kharg und die Bombardierung von Teherans Atombunker.

🏛️ Wie aus Regierungskreisen verlautete, prüfte Donald Trump am Dienstag im „Situation Room“ Optionen für eine Ausweitung des Krieges gegen den Iran. Zur Debatte stehen zwei Ziele: die Insel Kharg – der Umschlagplatz, über den der Großteil des iranischen Rohöls exportiert wird – sowie „Pickaxe Mountain“, der unterirdische Nuklearkomplex südlich von Teheran.

🛢️ Eine Besetzung von Kharg würde die wirtschaftliche Lebensader des Regimes kappen; Trump deutete zudem an, dass der Bodeneinsatz nicht von US-Truppen durchgeführt würde: „Wir haben andere, die den Bodenkrieg für uns führen werden.“ Bezüglich des Bunkers äußerte er sich unmissverständlich: Bei der kleinsten Regung „werden wir hart zuschlagen“.

🚢 Der Krieg geht in den fünften Monat, und die USA bombardieren seit fünf Tagen in Folge die Straße von Hormus – eine Wasserstraße, über die ein Fünftel des weltweiten Erdöls transportiert wird. Noch ist keine endgültige Entscheidung gefallen, doch ein einziger Befehl könnte den Nahen Osten für immer verändern.

Der Konflikt in Hormuz verschärft sich durch Tankerexplosionen, neue Angriffe und militärische Drohungen und heizt den Konflikt mit dem Iran weiter an

Der Konflikt zwischen Iran und den USA verschärfte sich durch neue Militärschläge, Tankerexplosionen in der Straße von Hormus, steigende Ölpreise und erneute Drohungen mit großflächigeren regionalen Angriffen.

Der Konflikt zwischen Iran und den USA verschärfte sich am Samstag deutlich, als US-Streitkräfte die siebte Nacht in Folge Angriffe durchführten, während Berichte über Explosionen zweier Öltanker in der Straße von Hormus, eine zunehmend trotzige Rhetorik aus Teheran und Meldungen, wonach Washington eine Ausweitung seiner Militärkampagne erwäge, die Befürchtungen eines umfassenderen regionalen Krieges schürten. (🏴‍☠ Iran vs. USA: Der „Wächter“ wird zum Piraten: Zwanzig Prozent als Tribut)

Inmitten der eskalierenden Feindseligkeiten meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim , dass iranische Streitkräfte ein unter thailändischer Flagge fahrendes Schiff angegriffen hätten, das versuchte, die Straße von Hormuz zu durchfahren, während der stellvertretende Gouverneur von Buschehr sagte, die USA hätten einen iranischen Öltanker angegriffen, der auf der Insel Kharg vor Anker lag.

Iran’s Revolutionary Guards gaben bekannt, dass zwei Öltanker in Brand geraten seien, nachdem sie beim Versuch, die Straße von Hormus zu überqueren, auf Minen gelaufen waren.

„Vor einer Stunde sind zwei Öltanker, die versuchten, das Minenfeld südlich der Straße von Hormuz zu passieren, das von amerikanischen Geheimdiensten unter arglistiger Führung angelegt worden war, explodiert und in Brand geraten“, teilten die Revolutionsgarden in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA veröffentlichten Erklärung mit, ohne die Schiffe zu benennen.

Die Nationalgarde gab außerdem an, vier Schiffe „angehalten“ zu haben, die versuchten, die strategisch wichtige Wasserstraße zu durchfahren.

„In den vergangenen Stunden versuchten vier Schiffe, die gegen die Straßenregeln verstießen und von der terroristischen US-Armee unterstützt wurden, die Straße von Hormus zu passieren.

Alle vier Schiffe wurden im Rahmen einer kombinierten Raketen- und Drohnenoperation gestoppt“, teilten die Revolutionsgarden in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung mit.

USA führen siebte Nacht in Folge Angriffe durch

Das US Central Command erklärte, amerikanische Streitkräfte hätten die siebte Nacht in Folge Angriffe auf den Iran durchgeführt. Die Operation sei Teil der laufenden Bemühungen, „die militärischen Fähigkeiten des Iran weiter zu schwächen“, so eine auf X veröffentlichte Erklärung.

Iranische Staatsmedien berichteten, dass bei den jüngsten US-Angriffen im Süden Irans drei Menschen getötet und acht weitere verletzt wurden.

Der Iran warf den USA außerdem vor, zivile Infrastruktur, darunter einen Flughafen, einen Bahnhof und zwei Brücken, ins Visier genommen zu haben, obwohl es von US-Seite keine Bestätigung dafür gab, dass solche Einrichtungen getroffen worden seien.

Trump erwägt umfassendere militärische Optionen

Laut Axios hat die Trump-Regierung Israel darüber informiert, dass sie im Vorfeld einer möglichen Ausweitung der Militäroperationen „Dutzende weitere“ Tankflugzeuge entsendet.

Dem Bericht zufolge erwägt Präsident Donald Trump eine „massive Offensive“ im Iran, wobei Angriffe auf Kraftwerke und Nuklearanlagen zu den Optionen gehören, und dass eine Eskalation „in den kommenden Tagen“ angeordnet werden könnte.

Teheran warnt vor einer umfassenderen Offensive

Der hochrangige iranische Beamte Mohsen Rezaee warnte, dass sich die militärische Reaktion Teherans verschärfen würde, sollten die US-Angriffe anhalten.

„Sollten die US-Angriffe in den nächsten zwei bis drei Tagen andauern, werden die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran die Phase der Abschreckung und Vergeltung hinter sich lassen und in die Phase der Offensive und vollständigen Zerstörung eintreten. US-Stützpunkte und Soldaten jenseits der politischen Grenzen werden dann verfolgt und direkt angegriffen.

Die Vereinigten Staaten sollten wissen, dass die Zermürbungsstrategie von „Krieg und Verhandlung“ gescheitert ist und die Intensität der iranischen Angriffe in den kommenden Tagen zunehmen wird.“

Generalmajor Mohsen Rezaei, ein hochrangiger Militärberater des iranischen Obersten Führers, sagte, Teheran werde die „Offensivoperationen in vollem Umfang“ wieder aufnehmen, wenn die US-Angriffe noch zwei oder drei Tage andauern würden.

„Der Iran wird sich nicht länger auf Vergeltungsmaßnahmen beschränken… und keine politische Grenze wird mehr sicher sein“, sagte Rezaei laut IRIB.

Der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der iranischen Revolutionsgarden, Majid Mousavi, sagte außerdem, dass „gezielte Angriffe aus ganz Iran gegen den Feind fortgesetzt werden“, bis die USA ihre Operationen gegen iranische Küstenanlagen im Süden und rund um die Straße von Hormuz einstellen.

Der Konflikt breitet sich in der Region aus.

Am Freitag startete Teheran Angriffe auf Kuwait, Katar und Bahrain, nachdem Washington seine Bombardierungskampagne auf Brücken, Häfen und Energieinfrastruktur innerhalb des Irans ausgeweitet hatte.

Die US-Angriffe, der sechste Angriff Washingtons in Folge auf den Iran, zielten auf Brücken in der Provinz Hormozgan, darunter wichtige Verbindungswege zwischen Bandar Abbas, einem der wichtigsten Handelshäfen des Landes, und dem Rest des Irans. Iranische Medien berichteten von Opfern, und die Behörden bestätigten Schäden an der Stromversorgungsinfrastruktur in den südlichen Provinzen.

Das iranische Energieministerium rief die Bevölkerung dazu auf, den Stromverbrauch zu reduzieren und den Einsatz von Klimaanlagen während der Spitzenzeiten einzuschränken, nachdem US-Angriffe die Energieinfrastruktur des Landes zusätzlich belastet hätten.

Nach den iranischen Angriffen am Freitag teilte Kuwait mit, dass bei einem Angriff ein Energie- und Wasserwerk beschädigt wurde, während das Militär berichtete, dass mehrere Soldaten verletzt wurden, nachdem iranische Drohnen mehrere Stützpunkte und Lager angegriffen hatten.

Die iranischen Revolutionsgarden gaben außerdem bekannt, dass sie US-Radarsysteme und Militärflugzeuge in Katar angegriffen hätten, um „den Aggressor zu bestrafen“, während Doha mitteilte, einen Raketenangriff abgefangen zu haben.

Der Krieg, der am 28. Februar mit US-israelischen Angriffen auf den Iran begann, dauert trotz eines Waffenstillstands und einer Vereinbarung, die beide inzwischen gescheitert sind, an.

Teheran reagierte darauf mit der faktischen Schließung der Straße von Hormus, einer wichtigen Schifffahrtsroute für die weltweite Ölversorgung, und mit Angriffen auf Israel und US-Interessen im gesamten Golf.

Quellen: PublicDomain/FirstPost am 18.07.2026