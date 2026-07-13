🏴‍☠ Iran vs. USA: Der „Wächter“ wird zum Piraten: Zwanzig Prozent als Tribut

Der Iran erklärte am Montag, sein Abkommen mit Washington befinde sich in einer „Krise“ und signalisierte, dass die geplanten Gespräche in Islamabad nun auf Eis lägen, da sich beide Seiten gegenseitig Verstöße gegen den Waffenstillstand und die Kontrolle über die Straße von Hormus vorwerfen.

Der Iran warf den USA am Montag vor, ein Waffenstillstandsabkommen „offen verletzt“ zu haben, und erklärte, er werde eine zuvor vereinbarte Absichtserklärung nicht mehr umsetzen. Dies signalisiert eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern inmitten einer eskalierenden Konfrontation um die Straße von Hormus.

Die Ankündigung erfolgte Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt hatte, die darauf abzielen, Washingtons Kontrolle über die strategische Wasserstraße zu verschärfen.

Dazu gehören die Wiedereinführung einer Seeblockade gegen iranische Häfen und eine neue Gebühr von 20 Prozent auf Fracht, die die Straße von Hormuz durchquert.

Zuvor hatte Trump erklärt, die USA würden faktisch die Verantwortung für die Sicherung der Meerenge übernehmen und als deren „Wächter“ fungieren. Er argumentierte, dass Nationen, die von der wichtigen Schifffahrtsroute profitieren, auch finanziell zu deren Schutz beitragen sollten.

US-Präsident Donald Trump kündigte am Montag an, dass die Vereinigten Staaten die von ihm als „iranische Blockade“ bezeichnete Situation in der Straße von Hormuz wieder in Kraft setzen würden und gleichzeitig eine Rückerstattung von 20 Prozent für alle nicht-iranischen Güter fordern würden, die die strategische Wasserstraße passieren.

Der US-Präsident betonte, Washington habe die Wasserstraße jahrelang ohne Entschädigung geschützt, und sagte, von den wohlhabenden Ländern, die auf diese Route angewiesen seien, werde nun erwartet, dass sie für deren Sicherheit bezahlen.

Die jüngsten Entwicklungen stellen eine deutliche Eskalation einer Krise dar, deren Zentrum zunehmend die Straße von Hormuz bildet, ein wichtiger Seeweg, durch den rund ein Viertel des weltweiten Seehandels mit Öl abgewickelt wird. (🎯 Der Iran hat eine Jagd auf Trump, Merz und eine Reihe europäischer und israelischer Politiker angekündigt)

Abkommen „in der Krise“

Auf einer Pressekonferenz erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, dass die zwischen Teheran und Washington erzielte Übereinkunft nun stark belastet sei, da die USA ihrer Aussage nach wiederholt gegen ihre Verpflichtungen verstoßen hätten.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass sich das Abkommen mit den Vereinigten Staaten in einer Krise befindet, solange die andere Partei ihren Verpflichtungen nicht nachkommt“, sagte Baghaei.

Er verteidigte auch die jüngsten Militäraktionen Irans gegen amerikanische Ziele in der Region und betonte, dass diese als Reaktion auf wahrgenommene Bedrohungen durchgeführt worden seien.

„Die Aktionen auf den amerikanischen Stützpunkten erfolgten in Selbstverteidigung.“

Die Waffenstillstandsvereinbarung wurde durch eine im letzten Monat unterzeichnete Absichtserklärung formalisiert, gefolgt von Gesprächen zwischen iranischen und amerikanischen Beamten in der Schweiz mit dem Ziel, die Beziehungen nach monatelangen Konfrontationen zu stabilisieren.

Das fragile Einvernehmen begann jedoch nach Angriffen auf drei Handelsschiffe in der Nähe der Straße von Hormuz am 6. Juli zu bröckeln. Dieser Vorfall löste einen neuen Kreislauf von Anschuldigungen, militärischen Aktionen und diplomatischen gegenseitigen Beschuldigungen aus.

Seitdem kommt es auf beiden Seiten zu gegenseitigen Streiks und Schuldzuweisungen, was bei den globalen Märkten und Schifffahrtsunternehmen Besorgnis über die Sicherheit einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt auslöste.

Iran lehnt die Rolle der USA in Hormus ab

Baghaei kritisierte Washingtons zunehmende Rolle in der Straße von Hormuz scharf und argumentierte, dass die US-Intervention die regionale Instabilität verschärft, anstatt die maritime Sicherheit zu verbessern.

„Die Vereinigten Staaten haben das Waffenstillstandsabkommen offenkundig verletzt. Die Einmischung in die iranischen Angelegenheiten in der Straße von Hormus hat eine erneute Unsicherheitssituation geschaffen“, sagte er.

Seine Äußerungen erfolgten kurz nach Trumps Ankündigung, dass die Vereinigten Staaten die Verantwortung für die Sicherung der Wasserstraße übernehmen und gleichzeitig neue Beschränkungen für iranische Seeaktivitäten verhängen würden.

Baghaei bekräftigte Teherans langjährige Position, dass der Iran eine legitime Sicherheitsrolle in der Straße von Hormus habe und keine Aktionen dulden werde, die seine nationalen Interessen untergrüben.

„Wir haben betont, dass wir nicht zulassen werden, dass die Straße von Hormus zu einem Ort wird, an dem die nationale Sicherheit Irans bedroht wird“, sagte er.

Gleichzeitig betonte der iranische Sprecher, dass Teheran weiterhin dem Schutz der internationalen Schifffahrt durch die Passage verpflichtet sei.

„Wir haben uns aufrichtig und verantwortungsbewusst darum bemüht, die Sicherheit des Schiffsverkehrs auf dieser Route zu gewährleisten“, fügte er hinzu.

Teheran macht Washington für die Spannungen am Golf verantwortlich

Der iranische Beamte warf den Vereinigten Staaten außerdem vor, die Hauptursache für Instabilität in der Golfregion zu sein, und wies Washingtons Behauptung zurück, seine Marinepräsenz sei notwendig, um Handelsschiffe zu schützen.

„Die Partei, die diesen Weg immer wieder blockiert hat, ist Amerika“, sagte er.

Baghaei argumentierte, dass die Behauptungen der USA, Handelsschiffe zu eskortieren und zu schützen, Beweise für eine umfassendere Strategie zur Aufrechterhaltung der Spannungen in der Region seien.

„Die Behauptung, sie würden Handelsschiffe eskortieren, bestätigt an sich schon Amerikas Beharren darauf, die Unsicherheit in der Region aufrechtzuerhalten“, sagte er.

Er warnte davor, dass ein fortgesetztes Vorgehen der USA das Vertrauen internationaler Schifffahrtsunternehmen weiter untergraben und bestehende Sicherheitsbedenken verschärfen könnte.

„Solche Verhaltensweisen werden sicherlich kein Vertrauen in die internationale Schifffahrt schaffen und die gegenwärtige Situation und die vorherrschende Unsicherheit in der Region nur noch verschärfen“, fügte Baghaei hinzu.

Die Gespräche in Islamabad stecken in der Schwebe

Baghaei wies auch Berichte zurück, wonach eine zweite Verhandlungsrunde zwischen dem Iran und den USA in Islamabad stattfinden könnte, und deutete damit an, dass die diplomatischen Bemühungen angesichts des andauernden Konflikts weiterhin ungewiss seien.

Die beiden Seiten sind sich weiterhin uneinig über angebliche Verstöße gegen den Waffenstillstand, maritime Sicherheitsvorkehrungen und die Kontrolle über die Straße von Hormuz, sodass ein unmittelbarer Durchbruch kaum in Sicht ist.

Der jüngste Austausch von Anschuldigungen unterstreicht die rasante Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran seit der Verkündung des Waffenstillstandsabkommens.

Die militärischen Aktivitäten dauern an, während gleichzeitig eine immer erbittertere diplomatische Konfrontation über die Zukunft einer der strategisch wichtigsten Wasserstraßen der Welt stattfindet.

Warum die Straße von Hormuz von Bedeutung ist

Die Straße von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und ist einer der wichtigsten maritimen Engpässe der Welt.

Fast ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssigerdgasexporte passieren diese schmale Wasserstraße, weshalb jede Unterbrechung erhebliche Auswirkungen auf die globale Energieversorgung und den internationalen Handel hat.

Kommentar vom Analysten Lim Tean:

Der „Wächter“ wird zum Piraten: Zwanzig Prozent als Tribut

Die Vereinigten Staaten zogen in den Krieg, um zu verhindern, dass der Iran in der Straße von Hormus Gebühren erhebt. Nun haben sie selbst eine Gebühr eingeführt, die fünfzehnmal so hoch ist. Wo bleibt jetzt der Chor derer, die auf den Status als „internationale Wasserstraße“ pochten?

Fünf Monate lang mussten wir uns belehren lassen. Außenministerien von Brüssel über Tokio bis zu den Hauptstädten am Golf traten an, um ihr Glaubensbekenntnis aufzusagen: Die Straße von Hormus sei eine internationale Wasserstraße. Die Freiheit der Schifffahrt sei unantastbar.

Kein Staat dürfe für die friedliche Durchfahrt Gebühren verlangen. Der iranische Vorschlag, eine Durchfahrtsgebühr zu erheben, wurde als Erpressung gebrandmarkt – als Geiselnahme der Weltwirtschaft und als ein Verstoß gegen das Seerecht, der so schwerwiegend sei, dass er einen Krieg rechtfertige.

Am Montag verkündete der Präsident der Vereinigten Staaten, Amerika werde fortan als „WÄCHTER DER STRASSE VON HORMUS“ auftreten – und sich in dieser Eigenschaft mit zwanzig Prozent des Wertes der gesamten Ladung vergüten lassen, die diese Wasserstraße passiert. Mit sofortiger Wirkung.

Rechnen wir einmal nach – etwas, das die Verfechter der bisherigen Position tunlichst unterlassen. Der Iran strebte Berichten zufolge eine Summe in der Größenordnung von zwei Millionen US-Dollar pro Schiff an – ein Betrag, den die USA als unzumutbar und als Kriegsgrund (Casus Belli) bezeichneten.

Eine wertabhängige Abgabe von zwanzig Prozent für einen voll beladenen VLCC-Tanker mit zwei Millionen Barrel Rohöl beläuft sich bei heutigen Preisen auf fast 30 Millionen US-Dollar pro Durchfahrt. Die USA bombardierten den Iran wegen einer Gebühr und ersetzten diese nun durch eine fünfzehnmal höhere Abgabe – eingetrieben nicht von dem Küstenstaat, durch dessen Hoheitsgewässer die Schifffahrtswege tatsächlich verlaufen, sondern von einer Macht, die ihre militärische Stärke aus der anderen Hälfte der Welt zur Geltung bringt.

Es gibt ein Wort dafür, von Handelsschiffen unter Androhung militärischen Eingreifens einen prozentualen Anteil am Ladungswert zu verlangen. Dieses Wort lautet nicht „Wächteramt“.

Jeder Anwalt für Schifffahrtsrecht kennt dieses Wort. Jeder P&I-Club kennt dieses Wort. Auch die Barbaresken-Korsaren kannten dieses Wort – und sie besaßen wenigstens die Ehrlichkeit, es auch zu verwenden.

Das Gesetz, auf das sie sich beriefen, verurteilt sie nun

Ich bin seit mehr als drei Jahrzehnten im Schifffahrtsrecht tätig und möchte, dass die Leser genau verstehen, was jenen Rechtsordnungen angetan wurde, deren Verteidigung diese Regierungen für sich in Anspruch nahmen.

Artikel 38 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (UNCLOS) garantiert das Recht der Durchfahrt durch Meerengen, die der internationalen Schifffahrt dienen. Dieses Recht ist in einer Weise absolut, wie es nur wenige Rechte im Völkerrecht sind: Es kann weder ausgesetzt noch von einer Zahlung abhängig gemacht werden – weder gegenüber dem Küstenstaat noch erst recht gegenüber einer dritten Macht, die sich selbst zum „Torwächter“ ernannt hat. Artikel 42 gestattet den Anrainerstaaten zwar die Regelung bestimmter Angelegenheiten, untersagt jedoch ausdrücklich jede Vorschrift, die faktisch dazu führt, die Durchfahrt zu verweigern, zu behindern oder zu beeinträchtigen. Artikel 26, der das Küstenmeer regelt, formuliert diesen Grundsatz so einfach, dass selbst ein Kind ihn verstehen könnte: Für ausländische Schiffe darf allein aufgrund ihrer Durchfahrt keine Gebühr erhoben werden.

Als der Iran seine Mautpläne vorstellte, konnte jede Regierungskanzlei der westlichen Welt diese Bestimmungen aus dem Effeff zitieren. Rechtsberater verfassten gelehrte Gutachten. Leitartikler wetterten empört. Nun erheben die Vereinigten Staaten – die, wohlgemerkt, das UNCLOS-Abkommen nie ratifiziert haben – eine um eine Größenordnung höhere Gebühr für eine Meerenge, deren Schifffahrtswege durch iranische und omanische Hoheitsgewässer führen; und die Regierungskanzleien haben plötzlich das Schweigen für sich entdeckt.

Die historische Parallele ist frappierend – und vernichtend. Vier Jahrhunderte lang erhob Dänemark von jedem Schiff, das zwischen Nord- und Ostsee verkehrte, den sogenannten Sundzoll – einen prozentualen Anteil am Warenwert, entrichtet unter den Geschützen von Schloss Kronborg. Generationen von Seemächten geißelten diese Praxis als feudale Erpressung, die mit der Freiheit der Meere unvereinbar sei, und schafften sie schließlich 1857 per Vertrag ab. Der Hauptinitiator dieser Abschaffung – jener Staat, der sich prinzipiell weigerte, für die Durchfahrt durch eine internationale Meerenge Tribut zu zahlen – waren die Vereinigten Staaten von Amerika.

Und es gibt noch eine ältere Ironie. Der Gründungsmythos der amerikanischen Marine ist die Weigerung, den Barbareskenstaaten für die sichere Durchfahrt im Mittelmeer zu zahlen: Millionen für die Verteidigung, aber keinen Cent für Tributzahlungen. Zweieinviertel Jahrhunderte später hat Amerika nicht nur Tributzahlungen akzeptiert; es ist selbst zu der Partei geworden, die sie einfordert.

Das alte Lied – neu betrachtet

Wenden wir uns also dem Refrain zu. Wo sind jetzt all die Regierungen – jene, die im Frühjahr noch das Lied von der „internationalen Wasserstraße“ anstimmten?

Sie sagten uns, es gehe um Prinzipien. Sie sagten uns, die Freiheit der Schifffahrt durch internationale Meerengen sei eine Säule der regelbasierten Ordnung, vor allem kleine Handelsnationen seien darauf angewiesen, und die von Iran geforderte Gebühr sei nichts anderes als Piraterie, getarnt als Ausübung staatlicher Souveränität. Nun gut. Die Bewährungsprobe für ein Prinzip besteht darin, ob man es auch gegenüber seinen Freunden vertritt. Die von Iran geforderte Summe war im Vergleich zu dem, was Washington gerade angeordnet hat, kaum mehr als eine vernachlässigbare Kleinigkeit.

Wenn 2 Millionen US-Dollar Piraterie waren – was sind dann 30 Millionen US-Dollar? Wenn es einen Krieg rechtfertigte, dass Iran die Weltwirtschaft als Geisel nahm – was rechtfertigt es dann, wenn der „Wächter der Straße von Hormus“ sie als Geisel nimmt? Ein scharf formuliertes Kommuniqué? Eine peinliche Pause beim nächsten Gipfeltreffen?

Das Schweigen liefert die Antwort. Bei dem Prinzip ging es nie um die Freiheit der Meere. Das Prinzip lautete: Der Schutzherr zahlt nicht, er kassiert. Die regelbasierte Ordnung – wie ich an dieser Stelle bereits ausführlich dargelegt habe – war nie ein Regelwerk im eigentlichen Sinne. Sie war eine Hierarchie im Gewand des Rechts, und dieses Gewand wurde nun öffentlich abgelegt.

Man bedenke, was den Produzenten am Golf abverlangt wird. Sie jubelten – teils offen, teils zähneknirschend –, als amerikanische Munition auf den Iran niederging, angeblich um die Straße von Hormus offen zu halten.

Ihr Lohn ist eine Abgabe auf ihre eigenen Exporte, die alles übersteigt, was Teheran je in Erwägung gezogen hätte; sie wurde einseitig verhängt – ohne Vertrag, ohne Zustimmung, ohne Befristung und ohne Instanz, bei der man dagegen vorgehen könnte. Sie haben die Mautstelle eines Nachbarn gegen die Steuerpacht eines Imperators eingetauscht, und man erwartet von ihnen, dass sie dies als Schutzmaßnahme bezeichnen.

Die Entscheidung der Versicherer

Hier liegt ein Aspekt, der in politischen Kommentaren meist übersehen wird, der aber tatsächlich den weiteren Verlauf der Ereignisse bestimmen wird. In der Straße von Hormus konkurrieren nun zwei Instanzen um die Kontrolle, und beide knüpfen Bedingungen an die Durchfahrt. Die iranische Behörde für die Meerenge hat die Durchfahrt bis zur Wiederherstellung der Ruhe für unmöglich erklärt und spricht von Genehmigungen sowie festgelegten Korridoren. Washington hingegen erklärt die Straße für offen, verspricht Konvois und fordert seinen Anteil von zwanzig Prozent.

Für den Versicherer von Kriegsrisiken in London oder Oslo ist dies keine geopolitische Abstraktion, sondern eine unlösbare Risikokonstellation. Wer sich der einen Instanz beugt, widersetzt sich der anderen. Ein Kapitän, der sich einem amerikanischen Konvoi anschließt, identifiziert sein Schiff mit einer Kriegspartei; wer hingegen den iranischen Korridor nutzt und an Teheran zahlt, riskiert ein Eingreifen des selbsternannten Wächters.

Beide Vorgehensweisen können zum Verlust des Versicherungsschutzes oder zum Greifen von Ausschlussklauseln führen. Kommt zu den ohnehin schon außergewöhnlich hohen Kriegsrisikoprämien noch eine Frachtabgabe von zwanzig Prozent hinzu, bricht die wirtschaftliche Kalkulationsgrundlage für die Passage der Meerenge völlig zusammen.

Die Blockade von Hormus wird nicht durch Minen oder Raketen vollzogen, sondern durch die stille Weigerung der Versicherer, das Risiko zu zeichnen – ein Mechanismus, den ich an dieser Stelle bereits vor Monaten beschrieben habe, als die Macht der Seeversicherer, Fakten zu schaffen, noch als exotische Fußnote abgetan wurde.

Die Abrechnung

Jedes Imperium, das seine Garantien in Einnahmequellen verwandelte, musste dasselbe feststellen: Schutz, der gekauft werden muss, ist von der Bedrohung, vor der er angeblich schützen soll, nicht zu unterscheiden, und Kunden, die wie Untertanen behandelt werden, suchen stillschweigend nach Alternativen. Aus den zwei Korridoren der neuen Weltordnung – über die ich seit dem Frühjahr geschrieben habe – sind nun drei geworden: der iranische, der amerikanische und die wachsenden Routen, die beide umgehen.

An die Regierungen, die das Versprechen einlösten: Ihr verteidigtet nicht die Freiheit der Meere. Ihr verteidigtet das ausschließliche Recht eures Gönners, sie zu bepreisen. Nun ist die Rechnung da, adressiert an euch, über zwanzig Prozent all eures schwimmenden Vermögens.

Wie fühlt sich das an?

Quellen: PublicDomainfirstpost.com am 13.07.2026