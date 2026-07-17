👁️ 🚨SIE REIBEN ES UNS JETZT DIREKT UNTER DIE NASE!!!🚨

Eine Parodie-Werbung an einer Bushaltestelle nahe der Londoner Meta-Zentrale verwandelt Kylie Jenners Kampagne für Smart Glasses – je nach Standpunkt des Betrachters – in eine Warnung vor Überwachung durch Reptiloide.

Eine Lentikular-Parodie-Werbung in der Nähe der Londoner Meta-Zentrale verwandelt die Werbekampagne für Kylie Jenners Smart-Glasses je nach Blickwinkel in einen skelettartigen Überwachungsalbtraum. Von Charley T. Griffin

Das Design ist direkt an den Film *They Live* (Sie leben) angelehnt und offenbart das verborgene Kontrollnetzwerk, das direkt vor unseren Augen liegt.

Die Botschaft ist eindeutig. Sie verbergen ihre Agenda nicht mehr.

Die Ray-Ban-Meta-Brillen können bis zu drei Minuten Video am Stück aufzeichnen – und das in unauffälligen Modi, die den meisten Menschen nie auffallen werden. (⛐ 👁️ EU ordnet fahrerseitige Kameras in jedem Neuwagen an, um das Fahrverhalten zu überwachen und Fahrzeuge gegebenenfalls abzuschalten)

Gesichtserkennung verknüpft diese Aufnahmen in Echtzeit direkt mit Namen und Adressen. Das ist kein Komfort.

Es ist ein dezentrales Überwachungsnetzwerk, getarnt als Mode- und Technologieinnovation, vorangetrieben von jenem Unternehmen, das bereits die Hälfte der weltweiten persönlichen Daten besitzt.

Dass diese Werbung direkt neben der Meta-Zentrale auftaucht, wirkt wie „kontrollierte Opposition“ oder ein Insider-Witz. *They Live* warnte uns vor den Signalen und den Brillen, die die Wahrheit enthüllen. N

un verkauft Meta die tatsächlichen Brillen, während die Öffentlichkeit darauf konditioniert wird, ständige Aufzeichnungen als Normalität zu akzeptieren. Der Lentikular-Effekt ist das perfekte Symbol dafür, wie sie der breiten Masse ein Gesicht zeigen und denjenigen, die genau hinsehen, ein ganz anderes.

Dies ist Teil des umfassenderen Strebens nach totaler Informationsüberwachung, bei dem jede Brille zu einem Knotenpunkt im Netzwerk wird.

Es handelt sich nicht mehr um eine Verschwörungstheorie, wenn die Hardware bereits in den Geschäften steht und die Parodie-Werbung sich offen über die „Erwachten“ lustig macht.

Die Menschen beginnen, die Zusammenhänge schneller zu erkennen, als die „Narrativ-Manager“ ihre Geschichten zurechtbiegen können. Der Überwachungsstaat hält Einzug in den Einzelhandel – und trägt Designer-Gestelle.

Zeitpunkt und Ort machen es unmöglich, dies als bloße Straßenkunst abzutun. Meta weiß genau, wozu diese Geräte fähig sind, und die Werbung ist entweder ein „Leak“ oder eine bewusste Provokation.

Die Öffentlichkeit wird in Echtzeit gewarnt, während die Markteinführung mit Hochdruck voranschreitet. Bleibt wachsam, denn die Brillen beobachten euch zurück.

Auf reddit ist zu lesen:

Kylie Jenners dystopische Meta-Brille erntet heftige Kritik: „Das wirkt wie Faschismus, nicht wie Mode“ – Meta testet einen Prototyp, der „kontinuierlich Audio aufzeichnet und alle paar Sekunden Fotos macht“, ganz ohne Warnleuchte.

Das Geschäftsmodell von Meta sind Ihre Daten. Sollte das Unternehmen damit durchkommen, wäre das eine Goldgrube. Natürlich würden sie anfangs wahrscheinlich nichts Zwielichtiges unternehmen – aber eben nur anfangs.

Sobald das System weit verbreitet und akzeptiert ist, würden die Grenzen immer weiter ausgereizt. Und das ist nicht sonderlich schwer, wenn man die Regierung in der Tasche hat – und wenn sich auch die anderen Tech-Oligarchen dieser Vision anschließen würden.

Die Leute entscheiden sich freiwillig dazu, wie eine mobile „Flock“-Überwachungskamera zu fungieren.

Ich arbeite in dieser Branche, und auch wenn ich die Arbeit mit Meta-Brillen nicht kategorisch ablehnen kann, so kann ich den Prozess doch so schwierig und abschreckend wie möglich gestalten.

Die Menschen sollten sich bewusst sein, dass Meta Gesichtserkennung einsetzt und die über die Brillen gesammelten Daten genauso zusammenführt wie bei Facebook.

Es ist doch praktisch, wenn Facebook weiß, dass man selbst auf dem Foto zu sehen ist, oder?

Aber wie sieht es aus, wenn sie wissen, dass du an einem Dienstag um 9:35 Uhr in Jogginghose im Supermarkt bist – und dazu noch genau wissen, welcher Artikel in deinem Einkaufswagen liegt? Keine große Sache, oder?

Im weiteren Verlauf wird der Spielraum dessen, was als Straftat gilt, immer enger gefasst. Mittlerweile wird schon eine negative Äußerung über die Regierung als Straftat gewertet.

Die Bundesregierung verklagt die Website, auf der du dich gerade befindest, um an die Nutzerdaten einer Person zu gelangen, die sich negativ über die ICE geäußert hat.

Das ist keine Science-Fiction. Das passiert genau jetzt.

Quellen: PublicDomain/ Charley T. Griffin am 17.07.2026