💥 ⛓️‍💥 Wann wird der Zusammenbruch beginnen?

Diese Frage taucht ständig auf – auf Reddit, in privaten Chats, in sozialen Medien, in den Kommentarspalten von Artikeln über den drohenden Untergang …

Sie liegt den Leuten auf der Zunge. Sie geistert ihnen im Hinterkopf herum. Selbst jene Freunde und Verwandten, die nichts von diesem „Doomer-Unsinn“ halten, sehnen sich nach einer Antwort – auch wenn sie eigentlich gar nicht darüber sprechen wollen.

Es ist eine interessante Frage, auf die es je nach Gesprächspartner ganz unterschiedliche Antworten gibt. Manche sagen: 2030. Andere sagen: 2050.

Und dann ist da noch die damit verknüpfte Frage:

Welche Form wird das Ganze annehmen?

Vielleicht beginnt der Finanzkollaps noch vor dem Zusammenbruch des Ökosystems – oder umgekehrt. Vielleicht tötet eine Hitzewelle, wie sie in *Das Ministerium für die Zukunft* beschrieben wird, Millionen von Zivilisten. Vielleicht spült eine Flut ein ganzes Land weg – und nicht nur ein Drittel eines Landes, wie es bei Pakistan der Fall war.

Ein Bekannter von mir sagte, er wolle erst dann anfangen, andere Menschen bei sich aufzunehmen, „wenn die Lage wirklich ernst wird – also so richtig ernst“. Wenn mich jemand fragt, wann der Zusammenbruch beginnt, dann meine ich, dass eigentlich Folgendes gemeint ist:

Wann bin ich selbst davon betroffen?

Denn der Zusammenbruch hat bereits begonnen.

Das Ganze läuft nun schon seit einigen Jahren – je nachdem, welchen Experten man fragt.

Unternehmen wie Microsoft und Google pfeifen auf ihre Zusagen, weil sie lieber Roboter-Sekretärinnen und -Praktikanten entwickeln wollen.

Und Sex-Roboter.

Männer in ihren Zwanzigern geben monatlich Tausende von Dollar für KI-Freundinnen aus. Ist das nicht ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass der Zusammenbruch bereits begonnen hat?

Wir erleben die heißesten Sommer der Menschheitsgeschichte. Jeden zweiten Sommer liegt eine Decke aus Waldbrandrauch über Nordamerika. Kakteen gehen vor Hitze ein und kippen um. Stadtbewohner brechen auf Gehwegen zusammen und landen mit Kontaktverbrennungen in der Notaufnahme.

Sie sind nicht einmal mehr sicher, wenn sie in ihrer Heimatstadt die Straße entlanggehen. Ein Bundesstaat reagierte darauf, indem er die Pflicht zu Wasserpausen abschaffte.

Würden Sie nicht auch sagen, dass der Zusammenbruch begonnen hat?

Es gibt einen bestimmten Menschentyp, dem ich bei Gesprächen über den Zusammenbruch begegnet bin. Wenn man ihnen sagt, dass der Zusammenbruch bereits begonnen hat, korrigieren sie einen. Sie meinen nicht den Zusammenbruch im Allgemeinen. Sie meinen „den echten“ Zusammenbruch – also jenen, der für sie von Bedeutung ist. Genau darüber wollen sie etwas wissen.

Niemand weiß es.

Meine Familie hat einen F3-Tornado überstanden. Wir haben einen Hurrikan erlebt. Wir sind mit dem Auto durch einen Waldbrand gefahren. Wir haben schon so einige Erfahrungen mit dem Zusammenbruch gesammelt. Wenn ich zum Handy greife, kann ich mich durch meinen persönlichen Untergang scrollen.

Und doch fühlt es sich nicht wie ein Zusammenbruch an.

Noch nicht.

Millionen von Amerikanern, Kanadiern und Europäern empfinden genauso. Sie stehen nach wie vor auf und gehen zur Arbeit. Sie gehen weiterhin essen und etwas trinken. Sie entspannen sich und schauen „Squid Game“.

Und wenn man sich in Rage redet und zu viel von sich preisgibt, kann einen der herablassende Freund Ben mit nach draußen nehmen, damit man mal wieder „echten Boden unter den Füßen spürt“.

Für viele von uns ist es ein Leichtes, so zu tun, als würde der Zusammenbruch gar nicht stattfinden.

Es stellt sich also eher die Frage:

Wann wird der Zusammenbruch unmöglich zu ignorieren?

Wann wird die Lage so schlimm, dass man nicht mehr wegsehen kann? Wann wird es so schlimm, dass man sich nicht mehr mit Skandalen, Klatsch oder Shopping-Therapie ablenken kann? Wann wird es so schlimm, dass es sich durchgehend schlecht anfühlt?

Das kommt darauf an.

Manche von uns können schon jetzt nicht mehr wegsehen.

Es spielt keine Rolle, ob wir mit dem „Doomscrolling“ aufhören. Es spielt keine Rolle, ob wir unsere Handys ausschalten. Es spielt keine Rolle, ob wir nach draußen gehen und uns mit der Natur verbinden. Das Bewusstsein dafür ist ständig in uns präsent – ​​selbst wenn wir es lange genug ausblenden, um eine Mahlzeit zu genießen, einen Abend mit der Familie zu verbringen oder einfach nur herumzualbern.

Wir leben in einem faschistischen Regime, und wir wissen es. Wir erleben den Zusammenbruch des öffentlichen Gesundheitswesens, und wir wissen es. Laut Gallup-Umfragen glauben immer noch 41 Prozent der Amerikaner, dass wir uns in einer Pandemie befinden (sie haben recht), und noch mehr (53 Prozent) geben zu, dass ihr Leben nicht zur Normalität zurückgekehrt ist.

Wir haben einen wegen einer Straftat verurteilten Präsidenten, der womöglich – oder auch nicht – sein eigenes Attentat inszeniert hat, um Stimmen zu gewinnen.

Wir haben einen alkoholabhängigen Fox-News-Moderator an der Spitze unseres Militärs, der nicht einmal weiß, wie man ein Telefon bedient. Wir haben einen Impfgegner an der Spitze des Gesundheitsministeriums, der öffentlich von den Zeiten schwärmt, als „jeder die Masern bekam“.

Wir haben einen TV-Arzt an der Spitze von Medicare und Medicaid, der sich einst vor dem Kongress dafür verantworten musste, dass er gefährliche Nahrungsergänzungsmittel angepriesen hatte.

Der politische Zusammenbruch hat begonnen, das steht fest.

Und unsere Prominenten – oh je. Von Schauspielern bis hin zu Fantasy-Autoren: So viele von ihnen haben sich als Lügner, Schwindler, Fanatiker und Raubtiere entpuppt. Diese Marvel-Filme fühlen sich nicht mehr so ​​toll an, wenn einem klar wird, dass unsere Version von Tony Stark nicht nur einen faschistischen Straftäter als Präsidenten unterstützt, sondern obendrein noch den Hitlergruß gezeigt hat. Popstars, die früher über Amokläufe an Schulen weinten, fliegen heute im Weltraum herum und machen Selfies. Während die Welt brennt, verkünden sie fröhlich, dass sie ihre „Meister“ gekauft haben.

Der kulturelle Zusammenbruch hat begonnen.

Das steht fest.

Gerade findet mindestens ein Völkermord statt, und der Großteil der Welt schafft es dennoch, wegzusehen. Unzählige unschuldige Zivilisten sind tot oder „verschwunden“. Glauben Sie etwa nicht, dass sie tot sind? Sie wurden ermordet.

An alle, die glauben, der Zusammenbruch habe noch nicht begonnen oder „der eigentliche Zusammenbruch“ stünde erst noch bevor, habe ich eine Frage.

Was wäre schlimm genug?

Was muss geschehen, damit der Zusammenbruch offiziell einsetzt? Welches Ereignis würde den Ausschlag geben? Weltweit klettern die Temperaturen über die Grenze dessen, was für Menschen noch überlebbar ist. Jedes Jahr ist mittlerweile das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie heiß muss es werden, bis Millionen von uns zu sterben beginnen? Wie viele Menschen müssen ihre Klimaanlagen auf Hochtouren laufen lassen, bis das Stromnetz ihrer Stadt zusammenbricht?

Wann wird der Zusammenbruch jeden von uns persönlich treffen?

Das kommt darauf an.

Es hängt davon ab, wo du wohnst. Es hängt davon ab, wie viel Geld du verdienst. Es hängt davon ab, wie alt du bist. Es hängt davon ab, ob du krankenversichert bist. Es hängt davon ab, ob du eine chronische Krankheit hast. Es hängt von deinem Geschlecht ab. Es hängt von deiner ethnischen Zugehörigkeit ab. Es hängt von deiner Nationalität ab. Es hängt von deiner Religion ab.

Eines weiß ich:

Kein Prominenter und kein Politiker wird jemals den Beginn des Zusammenbruchs verkünden. Kein Fernsehsender wird ihn in den Nachrichten melden. Es wird niemals ein Geschichtsbuch geben, in dem steht, dass der Zusammenbruch an einem bestimmten Datum begonnen hat.

Der Wetterdienst wird wahrscheinlich nicht sagen: „Wir haben keine Ahnung, was gerade passiert, weil Faschisten die Systeme ausgehöhlt haben, auf die wir für unsere Sturmvorhersagen angewiesen sind.“ Eines Tages wird es einfach nicht mehr da sein – und seltsamerweise wird es vielen Menschen zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr so ​​wichtig sein.

In der Komplexitätsforschung gibt es das sogenannte „Shifting-Baseline-Syndrom“ (Syndrom der verschobenen Bezugsgröße). Die Dinge verschlechtern sich allmählich, und alle gewöhnen sich daran. Der Zusammenbruch findet statt, aber er geschieht so schleichend, dass es kaum jemand wirklich bemerkt.

Vielleicht beginnt der Zusammenbruch für manche Menschen in dem Moment, in dem ihr Warmwasserbereiter den Geist aufgibt und sie sich die Reparatur nicht leisten können.

Vielleicht dann, wenn die billigste Packung Kaffee, die sie finden können, zwanzig Dollar kostet und sie anfangen, ihn zu rationieren. Oder wenn sich die Eltern kein Pflegeheim leisten können und deshalb bei ihren Kindern einziehen müssen.

Selbst während weltweite Katastrophen und Wasserkriege Millionen Menschenleben fordern, werden unzählige Yoga-Mütter und Golf-Väter im Drive-in von Chick-fil-A sitzen – ohne sich groß um andere zu scheren –, über die Eierpreise meckern, Einwanderern und Trans-Lehrkräften die Schuld an ihren Problemen geben, sich in ihren klimatisierten Blasen verkriechen und Elon Musk online gegenüber jedem verteidigen, der noch nicht im Gefängnis sitzt.

Wenn man an die Gallup-Umfragen denkt – an all die Amerikaner, die das Gefühl haben, das Leben sei noch nicht zur Normalität zurückgekehrt –, dann liegt das vielleicht nicht nur an einem Virus. Vielleicht ist das bereits der Zusammenbruch. Wenn sich das Leben einfach anders anfühlt, wenn man der Zukunft nicht mehr mit derselben Vorfreude entgegenblickt wie früher: Das ist der Zusammenbruch.

Ehrlich gesagt: Der typische Amerikaner könnte jeden Morgen staubbedeckt aufwachen und trotzdem glauben, eines Tages Milliardär zu werden.

Wann also beginnt der Zusammenbruch?

Keine Ahnung.

Quellen: PublicDomain/Collective Evolution am 22.07.2026