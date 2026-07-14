📢❗🚨 Warum schickt Putin gerade jetzt ein „Weltuntergangsflugzeug“ in den Iran?!

Mitten in einer angespannten Phase taucht ein russisches Spezialflugzeug nahe Iran auf. Der Einsatz gibt Anlass zu neuen Spekulationen.

Es ist bereits die vierte Angriffswelle, mit der Donald Trump die Mullahs zum Einlenken bewegen will. Auf den sozialen Medien brüstet sich das Zentralkommando der Vereinigten Staaten, mit welchem Kriegsgerät die USA auf den Iran feuerten. Ungeachtet dessen scheinen aber auch die Mullahs Zugriff auf militärisches Hightech-Material zu haben.

Am Montagmorgen bekamen die Herrscher in Teheran wohl Unterstützung vom mächtigen Verbündeten aus Russland. Laut Daten einschlägiger Trackingplattformen ist Putins „Weltuntergangsflugzeug“ am frühen Morgen nach Nahost geflogen.

Demnach tauchte die Tupolew Tu-214PU um 7.26 Uhr über dem Kaspischen Meer, unweit von Baku, auf. Das Signal bricht dann laut „flightaware“ kurz vor dem iranischen Festland ab.

Iran: Putin-Flieger konnte geortet werden

Über die Hintergründe der Flugzeugortung ist nichts bekannt. Dass die Maschine aber über Systeme nachzuverfolgen war, dürfte als Zeichen gegenüber der US-Administration zu verstehen sein. Inmitten der vierten Angriffswelle könnte der Kreml dem iranischen Verbündeten mit dem Hightech-Flieger wichtige militärische Infrastruktur zur Verfügung stellen.

Bei der umgebauten Tu-214PU handelt es sich weniger um ein Kampfflugzeug, als um eine hochmoderne Kommandozentrale. In Kriegs- und Krisenzeiten können hochrangige Politiker, Diplomaten oder Militärs dort ihre Einsätze planen. (🆘 Die Zukunft ist jetzt: Krieg, Hungersnot, Seuchen und Naturkatastrophen werden die kommenden Monate prägen)

Verschlüsselte Satellitenkommunikation, sichere Datenleitungen und elektromagnetische Abschirmung ermöglichen es ihnen, unabhängig vom Kriegsgeschehen vor der Haustür zu operieren.

So mehrten sich Spekulationen, als die Maschine zuletzt im Februar im Iran landete. Unbestätigten Berichten zufolge sollen damals russische und iranische Vertreter Gespräche geführt haben.

Unklar ist, ob die Maschine zu diesem Zweck auch Mitte Juli gen Teheran aufbrach. Alternativ könnte sie auch zum Transport russischer Vertreter fungiert haben.

🇺🇸🇮🇷🇷🇺 Russia just flew their special airborne command post plane straight into Tehran. This is the Russian version of Air Force One for crisis coordination. Moscow is clearly rushing to back Iran while the U.S. keeps striking. Source: @flightradar24 / Writer: Claudio pic.twitter.com/c06156vfcR — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 13, 2026

Warum die Tu-214PU wichtig ist

Das Flugzeug wird von der Rossiya Special Flight Squadron betrieben, die die oberste politische und militärische Führung Russlands transportiert, und ist mit verschlüsselter Kommunikation, sicheren Datenverbindungen und Systemen ausgestattet, die es den Beamten ermöglichen, Regierungs- und Militäroperationen während einer Krise zu koordinieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen VIP-Flugzeugen ist die Tu-214PU so konzipiert, dass sie auch in Umgebungen mit hoher Bedrohungslage einsatzfähig ist und die Kontinuität der Befehlsgewalt in Notfällen gewährleistet.

Seine Ankunft in Teheran wurde daher als bedeutendes geopolitisches Signal gewertet, das auf ein Engagement auf höchster Ebene zwischen Moskau und Teheran in einer Zeit zunehmender regionaler Instabilität hindeutet.

Die Stationierung hat Spekulationen darüber ausgelöst, dass die Gespräche militärtechnische Zusammenarbeit, den Austausch von

Geheimdienstinformationen oder Notfallplanungen umfassen könnten, da der Iran anhaltendem militärischen Druck vonseiten der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten ausgesetzt ist.

Die Tu-214PU basiert auf der Tu-214, die ihrerseits eine Weiterentwicklung des sowjetischen Mittelstreckenflugzeugs Tu-204 ist. Das zweistrahlige Schmalrumpfflugzeug absolvierte seinen Erstflug 1989 und wurde Mitte der 1990er-Jahre als Ersatz für die alternde Tu-154-Flotte in den kommerziellen Dienst gestellt.

Im Laufe der Jahre wurde die Plattform in zahlreiche Spezialvarianten weiterentwickelt, darunter Frachtflugzeuge, Überwachungsplattformen und Regierungstransporter. Die Tu-214PU zählt zu ihren fortschrittlichsten Versionen und verfügt über umfangreiche Modifikationen für sichere Kommunikations- und Führungsmissionen.

Irans Präsident verspricht schnellere Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland, begrüßt strategische Partnerschaft

Präsident Masoud Pezeshkian bekräftigte Irans Entschlossenheit, die strategische Partnerschaft mit Russland zu vertiefen, bezeichnete die beiden Länder als vertrauenswürdige Verbündete und drängte auf eine schnellere Umsetzung gemeinsamer Projekte in wichtigen Wirtschafts- und Energiesektoren.

Bei einem Treffen mit dem russischen Energieminister Sergej Ziwilew am Montag in Teheran sagte Präsident Peseshkian, der Besuch des Ministers spiegele den starken politischen Willen beider Regierungen wider, über Verhandlungen hinauszugehen und bilaterale Abkommen in konkrete Ergebnisse umzusetzen.

Der Präsident hob das enorme Potenzial für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Öl und Gas, Petrochemie, Industrie, Handel, Transportkorridore und anderen Wirtschaftssektoren hervor und betonte, dass dem Engagement hochrangiger Führungskräfte – einschließlich des russischen Präsidenten Wladimir Putin – eine beschleunigte Umsetzung gemeinsamer Initiativen folgen müsse.

Pezeshkian unterstrich zudem die Bedeutung des Ausbaus der Zusammenarbeit durch multilaterale Rahmenwerke wie BRICS, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), das Eurasische Rahmenwerk und die Partnerschaften im Kaspischen Meer und bezeichnete diese als effektive Plattformen für die Initiierung neuer bilateraler Projekte.

Er forderte die Einrichtung spezialisierter Arbeitsgruppen für jede Initiative und sagte, die zuständigen Regierungsstellen und die Botschaften beider Länder sollten die Umsetzung genau überwachen und etwaige Hindernisse umgehend beseitigen.

Der Präsident bezeichnete Iran und Russland als „strategische Partner und vertrauenswürdige Freunde“ und sagte, das Tempo der Zusammenarbeit solle die Tiefe der bilateralen Beziehungen sowie die beträchtlichen politischen und wirtschaftlichen Kapazitäten der Länder widerspiegeln.

Er fügte hinzu, dass die Stärkung der Beziehungen zu Russland schon lange von dem Märtyrerführer der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, betont worden sei und auch unter dem neuen Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, weiterhin eine zentrale politische Maßnahme darstelle, und bekräftigte damit Irans Engagement für die Fortsetzung dieses Kurses.

Pezeshkian ging auf weiter gefasste internationale Fragen ein und kritisierte einseitige Sanktionen und Zwangsmaßnahmen gegen unabhängige Staaten.

Er argumentierte, dass eine engere wissenschaftliche, industrielle, wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen diesen Nationen dazu beitragen würde, die Auswirkungen von Sanktionen zu neutralisieren und eine gerechtere internationale Ordnung zu schaffen.

Der iranische Präsident dankte Russland außerdem für die Entsendung einer hochrangigen Delegation zu den Trauerfeierlichkeiten für den Märtyrerführer der Islamischen Revolution und würdigte Moskaus Unterstützung für den Iran in internationalen Foren.

Ziwilew überbrachte seinerseits die Grüße von Präsident Wladimir Putin und informierte Peseschkian über seine Treffen mit den iranischen Öl- und Energieministern. Er bekräftigte Russlands Engagement für die Umsetzung bilateraler Abkommen und kündigte die Bildung spezialisierter Arbeitsgruppen an, um einen stetigen Fortschritt bei gemeinsamen Projekten zu gewährleisten.

Der russische Minister lobte zudem Irans unabhängige Außenpolitik und erklärte, Moskau respektiere Teherans Widerstandsfähigkeit angesichts des externen Drucks. Er bezeichnete Iran als einen der verlässlichsten Partner Russlands und betonte, dass Moskau, genau wie Teheran, niemals Zwang oder auf Gewalt basierenden Strategien nachgeben werde.

Quellen: PublicDomain/Berliner Morgenpost am 14.07.2026