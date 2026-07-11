🔪 Fahndung: Tödliche Naivität – Aktivistin von Asylbewerber ermordet

Es ist eine Geschichte, die betroffen macht – und die zugleich schonungslos offenlegt, welche Konsequenzen eine realitätsblinde Willkommenskultur haben kann.

Im idyllischen irischen Ferienort Killarney im County Kerry wurde die 43-jährige US-Amerikanerin Jamey Carney tot in ihrem eigenen Bett aufgefunden.

Die Polizei ermittelt wegen Mordes. Der Hauptverdächtige: ein Asylbewerber aus dem Nahen Osten, der offenbar auf der Flucht ist. Ganz Europa fahndet nun nach ihm.

Eine Frau, die für ihre Überzeugungen lebte – und starb

Carney stammte ursprünglich aus dem US-Bundesstaat New York und hatte sich vor etwa fünf Jahren in Irland niedergelassen. Sie war Mutter einer 13-jährigen Tochter, die schließlich auch den grausigen Fund machte und Alarm schlug.

In Killarney galt die Amerikanerin nicht nur als engagierte Nachbarin, sondern vor allem als bekennende Aktivistin. Sie unterstützte pro-palästinensische Anliegen und positionierte sich in den sozialen Netzwerken lautstark gegen eine harte Einwanderungspolitik – auch gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE.

Nach Angaben irischer Medien soll das Opfer schwere Kopfverletzungen erlitten haben. Der Körper sei mit einer Bettdecke abgedeckt gewesen. Die Tat habe sich in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden ereignet. (Blutbad von Stade: Waffe des Todesschützen stammt aus Berlin – Migrationsaktivistin steuerte Flucht-Mercedes!)

Der Verdächtige: ein Asylbewerber auf der Flucht

Die irischen Ermittler fahnden nach einem Mann, der das Opfer gekannt haben soll. Es handele sich um einen Asylbewerber aus dem Nahen Osten, der in einem Asylzentrum in Killarney untergebracht gewesen sei.

Seit Mitte 2024 halte er sich in Irland auf, zuvor habe er in Frankreich gelebt. Berichten zufolge sei er zeitweise auch im Haus der Getöteten ein- und ausgegangen.

„Es gibt eine europaweite Suche nach ihm“, zitiert eine irische Zeitung eine Quelle aus Ermittlerkreisen.

Die Behörden befürchten, dass der Gesuchte versuchen könnte, die Insel zu verlassen. Eine Sonderkommission wurde eingerichtet. Zeugen, die sich zwischen dem Abend des 6. Juli und dem Nachmittag des 7. Juli im Bereich der Muckross Road aufgehalten haben, sind aufgerufen, sich zu melden.

Wenn Ideologie auf Realität trifft

Der parteilose Stadtrat Martin Grady sprach von einer erschütterten Gemeinde. Carney sei „eine liebevolle Mutter und eine sehr fleißige Frau“ gewesen. Auch Bürgermeister John O’Donoghue erklärte, über Killarney liege nun „eine dunkle Wolke“.

So tragisch dieser Fall ist – und die Trauer um eine Mutter, die eine Halbwaise hinterlässt, ist zweifellos angebracht –, so bitter ist die Lehre, die sich daraus ziehen lässt.

Hier zeigt sich in geradezu tragischer Zuspitzung, wohin eine grenzenlose Gutgläubigkeit führen kann, wenn sie sich vollständig von der Wirklichkeit abkoppelt.

Wer Menschen unbekannter Herkunft und Prägung bedingungslos in sein Leben und sein Zuhause lässt, weil eine Ideologie es so vorschreibt, der übersieht mitunter die realen Gefahren, die eine völlig unkontrollierte Migrationspolitik mit sich bringt.

Ein Symptom eines europaweiten Versagens

Der Fall reiht sich ein in eine erschreckend lange Kette von Gewalttaten, die quer durch Europa immer wieder mit demselben Muster verbunden sind: Täter, die als Schutzsuchende ins Land kamen und über deren Vergangenheit die Behörden praktisch nichts wissen.

Die naive Vorstellung, jeder ankommende Fremde sei per se ein hilfloses Opfer und niemals ein potenzieller Täter, hat schon zu oft ein böses Ende genommen.

Dass ein großer Teil der europäischen Bevölkerung diese Politik längst mit wachsender Sorge betrachtet, ist keine Randmeinung mehr, sondern gelebte Realität.

Irland, lange als vermeintlich unberührte Insel der Ruhe gepriesen, erlebt inzwischen dieselben Verwerfungen wie Deutschland, Frankreich oder Großbritannien.

Die Frage, wie es sein kann, dass ein Mann, der zuvor in Frankreich lebte, dann in einem irischen Asylzentrum landete und sich offenbar frei bewegen konnte, wirft ein grelles Licht auf ein europäisches Asylsystem, das an allen Ecken und Enden versagt.

Wer soll ernsthaft glauben, dass ein derartiger Kontrollverlust folgenlos bleibt?

Am Ende bleibt vor allem eine 13-jährige Tochter zurück, die ihre Mutter verloren hat. Es sind solche Schicksale, die uns mahnen sollten, endlich eine Politik zu fordern, die den Schutz der eigenen Bürger wieder in den Mittelpunkt stellt – statt sie einem gefährlichen Experiment auszusetzen.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 11.07.2026