🛕 🪬 Ist die Große Pyramide von Gizeh eine „Präzessionsuhr“ für die astrologischen Zeitalter?

Lasst uns die „Orion-Korrelationstheorie“ und die „Theorie des Zeitalters des Löwen“ in Bezug auf die Pyramiden des alten Ägypten astrologisch untersuchen.

Eine der interessantesten astrologischen Fragen, die es zu lösen gilt, betrifft die geheimnisvollsten Monumente unserer Zivilisation – die Pyramiden von Gizeh, die vor etwa 4500 Jahren im Alten Ägypten erbaut wurden.

Es kursieren viele Theorien über den wahren Zweck dieser gigantischen Steinstrukturen. Eine weit verbreitete Annahme ist, dass sie mathematische Konstanten, geometrische Muster oder astronomische Konstellationen verschlüsselt haben könnten, um dieses Wissen über die Jahrhunderte hinweg für nachfolgende Hochkulturen zu bewahren.

Diese Vorstellung beruht auf der Tatsache, dass es schwer nachvollziehbar ist, warum eine antike Zivilisation so viel ingenieurtechnische Präzision in eine riesige Steinpyramide investieren sollte, die für Jahrtausende gebaut wurde – es sei denn, sie wurde bewusst so konstruiert.

Der Ägyptologe Robert Bauval geht noch einen Schritt weiter: Er postuliert, dass die Pyramiden von Gizeh direkt mit den drei Sternen des Orion-Gürtels im Sternbild Orion ausgerichtet sind, was er die „Orion-Konstellationstheorie“ nennt . In diesem Rahmen entspricht die Cheopspyramide dem Stern Alnitak (Zeta Orionis) , die Chephrenpyramide dem Stern Alnilam (Epsilon Orionis) und die Mykerinospyramide dem Stern Mintaka (Delta Orionis) .

Er konnte außerdem beobachten, dass die Anordnung dieser drei Pyramiden am ehesten mit dem Sternbild Orion um 10500 v. Chr. (also vor etwa 11.500 Jahren) übereinstimmt. Zudem war die Sphinx um diese Zeit auf den aufgehenden Frühlingspunkt der Tagundnachtgleiche im Sternbild Löwe ausgerichtet (astrologisch entsprechend dem Zeitalter des Löwen ).

Darauf aufbauend entwickelte er die Hypothese, dass die Nekropole um das Gizeh-Plateau den Nachthimmel von 10500 v. Chr. kodiert, was dem „Zep Tepi“ (Erste Zeit), dem Urzeitalter der Menschheit gemäß der altägyptischen Mythologie, entspricht. (⌛ ⚙️ Antike Tunnel, Pyramiden und Bauwerke – die mit unbekannter Technologie gebaut wurden)

Andere Ägyptologen interpretierten dies so, dass die Pyramiden von Gizeh und die Sphinx um 10500 v. Chr. erbaut worden sein müssen, deutlich früher als von herkömmlichen Archäologen angenommen. Dies stünde im Einklang mit der sogenannten „Wassererosionshypothese“, die den Bau der Sphinx aufgrund geologischer Beobachtungen auf etwa 5000–10000 v. Chr. datiert.

Robert Bauvals Theorie ist jedoch komplexer. Er geht nicht davon aus, dass die Pyramiden und die Sphinx um diese Zeit erbaut wurden, sondern dass sie mehrere tausend Jahre vor ihrer Errichtung (die er auf etwa 2500 v. Chr. datierte) absichtlich nach dem Nachthimmel ausgerichtet wurden, um die Präzessionsbewegung der Sterne im Laufe der astrologischen Zeitalter, beginnend mit dem Zeitalter des Löwen, zu kodieren.

Dies würde bedeuten, dass die Pyramiden von Gizeh als eine Art riesige Präzessionsuhr fungieren, die uns von Zeppelin bis heute führt, indem sie die Position des Sternbilds Orion verfolgt.

Lassen Sie uns untersuchen, ob eine dieser Theorien der Wahrheit entsprechen könnte – anhand der offiziellen astrologischen Zeitalter können wir die Zeitqualitäten vor Tausenden von Jahren, sogar bis zum Datum 10500 v. Chr. und darüber hinaus, untersuchen.

Verbindung des Präzessionszyklus mit den astrologischen Zeitaltern

Warum ist die Präzession ein so wichtiger astrologischer Indikator zur Analyse des Zeitalters unserer Zivilisation?

Die Präzession (die langsame Kreisbewegung der Erdachse um den Himmelspol) ist einer der präzisesten beobachtbaren Langzeitzyklen in der Astrologie. Der vollständige Zyklus – auch bekannt als das „Große Jahr“ – dauert 25.700 bis 26.000 Jahre.

Während dieser Zeit verschiebt sich der Frühlingspunkt langsam rückwärts durch die Tierkreiszeichen, die die Himmelsebene in zwölf Abschnitte von jeweils etwa 30° unterteilen. Diese Verschiebung markiert die verschiedenen astrologischen Zeitalter, beispielsweise den aktuellen Übergang vom Zeitalter der Fische (Frühlingspunkt im Zeichen Fische) zum Zeitalter des

Wassermanns (Frühlingspunkt im Zeichen Wassermann). Das „Große Jahr“ ist somit in zwölf astrologische Zeitalter unterteilt, die jeweils 2.100 bis 2.200 Jahre dauern und einem der zwölf Tierkreiszeichen entsprechen.

Seit 10500 v. Chr. befinden wir uns astrologisch im Zeitalter des Löwen, weil der Frühlings-Tagundnachtgleichepunkt zu dieser Zeit im Sternbild Löwe lag (und nicht wie heute im Wassermann oder in den Fischen).

Das Zeitalter des Löwen war aus mehreren Gründen bedeutsam. Es markierte nicht nur den Übergang unseres Planeten von der letzten Eiszeit zum heutigen wärmeren Klima, sondern war auch die Urzeit, in der die Menschheit den grundlegenden Wandel von einer Jäger- und Sammlerkultur zu einer fortgeschrittenen Gesellschaft mit festen Siedlungen und Ackerbau vollzog.

Man kann es daher mit Fug und Recht als das „Zeitalter der Morgenröte“ der Menschheit bezeichnen, das die ersten Schritte zu einer höheren Zivilisation einleitete.

Astrologisch gesehen ist der Löwe ein Feuerzeichen und verkörpert das Selbst, die Identität, Mut, Führungsstärke und Kreativität.

Das Zeitalter des Löwen kann daher als der prometheische Moment der Entstehung unserer Zivilisation betrachtet werden, als das erste Zeitalter, in dem wir die Schritte zu einer neuen Lebensweise unternahmen und dadurch ein neues Identitätsgefühl und Selbstbewusstsein erlangten. In diesem Sinne war es der identitätsstiftende Moment der Menschheit.

Es gilt auch gemeinhin als das erste Zeitalter, in dem die astrologischen Zeitalter auf unsere Zivilisation Anwendung fanden – der offizielle Beginn des großen Zyklus. Würde man also eine Präzessionsuhr entwickeln, wäre es sinnvoll, mit dem Zeitalter des Löwen zu beginnen.

Riesige Steinmonumente im Zeitalter des Stiers

Nach dem gängigen archäologischen Konsens wurden die Pyramiden von Gizeh um 2500 v. Chr. erbaut, also vor etwa 4500 Jahren.

Astrologisch betrachtet, fällt dies in das Zeitalter des Stiers (4000–2000 v. Chr.) , das durch die ersten stabilen Hochkulturen (wie das Alte Ägypten und Mesopotamien), Ackerbau, materielle Grundlagen und körperliche Stärke gekennzeichnet ist. Dies passt hervorragend zum Bau gigantischer Steinmonumente – im Zeitalter des Stiers ging es darum, materielle Energie und die Kraft Hunderttausender Arbeiter zu nutzen, um etwas Dauerhaftes zu schaffen.

Nicht nur die Pyramiden von Gizeh wurden in dieser Zeit errichtet, sondern beispielsweise auch Stonehenge (2500 v. Chr.) und Newgrange (3200 v. Chr.) – riesige Megalithanlagen in Großbritannien.

Es gibt aber tatsächliche Sternenkonstellationen, anhand derer man die Große Pyramide von Gizeh dem Zeitalter des Stiers zuordnen kann – und dafür können wir die „Orion-Konstellationstheorie“ selbst verwenden.

Ausrichtung der Schächte der Großen Pyramide von Gizeh nach Sternen während des Zeitalters des Stiers

Das Geheimnis lässt sich lüften, wenn man sich die Ausrichtung der Schächte in den beiden Hauptkammern der Großen Pyramide von Gizeh ansieht.

Die Große Pyramide von Gizeh beherbergt zwei bedeutende Kammern: die Königskammer/Pharaonenkammer mit dem Sarkophag des Pharaos und die Königinnenkammer mit dem Sarkophag seiner Gemahlin.

Man entdeckte, dass beide Kammern mindestens zwei Schächte besitzen, die in bestimmten Winkeln zum Nachthimmel zeigen. Weder die Schächte noch ihre Winkel sind zufällig entstanden, sondern weisen auf ganz bestimmte Bereiche der Himmelskugel.

Nun kommen wir zurück zum Thema Präzession. Aufgrund des Präzessionszyklus verschiebt sich nicht nur der Frühlings-Tagundnachtgleichepunkt, sondern auch die Position aller Sterne und Sternbilder, insbesondere die des Polarsterns, über lange Zeiträume hinweg minimal.

Für die Ausrichtung des Schachts müssen wir berücksichtigen, dass die Position der Sterne am Nachthimmel während des Pyramidenbaus vor mehreren tausend Jahren anders war als heute. Beispielsweise war im Zeitalter des Stiers nicht Polaris der Stern am Himmelspol (Nordstern), sondern der Stern Thuban (Alpha Draconis) im Sternbild Drache.

Interpoliert man die Achsenausrichtung mit der Präzessionsverschiebung der Sterne in den letzten 4500 Jahren, ergibt sich ein interessantes Bild:

Der südliche Schacht in der Königskammer ist exakt auf Alnitak (Zeta Orionis) ausgerichtet, den östlichen Stern des Oriongürtels im Sternbild Orion. Orion wurde im Alten Ägypten mit dem Gott Osiris (der den Pharao symbolisierte) in Verbindung gebracht.

Der nördliche Schacht in der Königskammer zeigt genau auf Thuban (Alpha Draconis) , den Nordstern/Polarstern um 2500 v. Chr. (Zeitalter des Stiers).

Der südliche Schacht der Königinnenkammer weist auf Sirius , einen hellen Stern, der im Alten Ägypten mit der Göttin Isis (Symbol der Königin) in Verbindung gebracht wurde.

Der nördliche Schacht der Königinnenkammer zeigt ungefähr auf Kochab (Beta Ursae Minoris) , einen der Sterne, die als „Hüter des Pols“ bekannt sind und nach Thuban schließlich zum Nordstern/Polarstern werden sollten.

Diese Übereinstimmungen entsprechen der altägyptischen Mythologie, die in Hieroglypheninschriften wie den Pyramidentexten erhalten geblieben ist.

Nach altägyptischer Vorstellung reist die Seele des Pharaos nach dem Tod zum Sternbild Orion, wo sie sich in einen Stern verwandelt. Die auf die Polarsterne des Nachthimmels um 2500 v. Chr. ausgerichteten Lichtkegel dienten höchstwahrscheinlich als Orientierungshilfe für diese Reise.

Das Bemerkenswerte ist jedoch, dass diese Schächte heute auf völlig andere Sternenregionen zeigen würden. Grund dafür ist die Präzession der Erdachse, durch die sich die Position der Sternbilder verschoben hat. Die Große Pyramide von Gizeh und ihre Ausrichtung zum Nachthimmel bewahren die Sternbilder des Stierzeitalters – und liefern uns damit den deutlichsten Hinweis darauf, wann diese Pyramiden ursprünglich erbaut worden sein müssen.

Erhaltung des Präzessionswissens im Steinbau

Bedeutet das nun, dass die Große Pyramide von Gizeh als gigantische Präzessionsuhr konzipiert wurde?

Ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, in den letzten 4500 Jahren hat es sich jedenfalls so entwickelt – das gilt jedoch für jedes Steinmonument aus dem Zeitalter des Stiers, das nach dem antiken Nachthimmel ausgerichtet war.

Heute können wir das ursprüngliche Baujahr anhand der Präzessionsverschiebung der Sternbilder über sehr lange Zeiträume interpolieren – eine astrologische Methode zur Bestätigung archäologischer und historischer Datierungen.

Noch interessanter ist die Untersuchung des Präzessionszyklus des Sternbilds Orion. Über einen Zeitraum von etwa 25.772 Jahren verändert es zyklisch seine Position über dem Horizont von seinem niedrigsten Punkt (11,3° über dem Horizont um 10.505 v. Chr.) zu seinem höchsten Punkt (58,2° über dem Horizont um 2380 n. Chr.).

Das bedeutet auch, dass wir uns derzeit in der Phase seines höchsten Alters bzw. seines höchsten Zyklus befinden. Orion steigt bis zum Jahr 2380 n. Chr. über den Horizont, was den Wendepunkt des großen Zyklus markiert. Danach fällt das Sternbild Orion wieder ab, bis es um 15.000 n. Chr. seinen niedrigsten Punkt erreicht und damit der Konstellation um 10.500 v. Chr. entspricht (und somit das „Große Jahr“ abschließt).

Nach herkömmlichen astrologischen Berechnungen markiert das Jahr 10500 v. Chr. den Beginn des Zeitalters des Löwen (ca. 10600 v. Chr. bis 8600 v. Chr.) und damit den Beginn des großen Zyklus der astrologischen Zeitalter. Gleichzeitig markiert das Jahr 10500 v. Chr. in etwa den Tiefpunkt bzw. den Beginn der Präzessionsphase des Orion.

Wie überschneiden sich diese beiden Zyklen? Wenn man das Jahr 10500 v. Chr. betrachtet und das Sternbild Orion mit der Löwe/Jungfrau-Grenze vergleicht (die den Beginn des Zeitalters des Löwen mit der Frühlingstagundnachtgleiche im Tierkreiszeichen Löwe markiert), erhält man einen sehr präzisen Winkel von 90°, der den Tiefpunkt des Orion-Zyklus mit dem offiziellen Startpunkt des Zyklus der astrologischen Zeitalter in Einklang bringt (Frühlingstagundnachtgleiche, der gerade den Übergang von Jungfrau zu Löwe markiert).

Dies kann zwar als universeller Ausgangspunkt des Präzessionszyklus auf der Erde angesehen werden, ist aber besonders gut in Gizeh/Ägypten zu beobachten, wo Orion zwischen 11° knapp über dem Horizont an seinem tiefsten Punkt und 58° an seinem höchsten Punkt oszilliert – wodurch das Sternbild während des gesamten Zyklus deutlich sichtbar ist (was nicht für alle Breitengrade auf der Erde gilt).

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Pyramiden und die Sphinx absichtlich auf die Spitze von Orion und Löwe/Jungfrau um 10500 v. Chr. ausgerichtet wurden (dazu bräuchten wir genauere Geländekarten, und die Ausrichtung des südlichen Schachts der Königskammer um 45°/2500 v. Chr. ist viel plausibler) – aber es könnte durchaus darauf hindeuten, dass die alten Ägypter mehr über den Präzessionszyklus (und dessen Zusammenhang mit den astrologischen Zeitaltern) wussten, als der gängige Konsens derzeit bestätigt.

Das wirklich wichtige Ergebnis dieser Berechnung ist, dass wir einen möglichen Startpunkt des großen Zyklus der astrologischen Zeitalter (Übergang Löwe/Jungfrau um 10500 v. Chr.) ermitteln können, da dieser mit dem Tiefpunkt des Orion-Zyklus (11° über dem Horizont in Gizeh/Ägypten um 10505 v. Chr.) übereinstimmt. Dies erleichtert es anschließend, die astrologischen Zeitalter im Laufe der Zeit zu bestimmen.

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Quellen: PublicDomain/medium.com am 26.07.2026