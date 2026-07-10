10 Anzeichen dafür, dass im Nahen Osten etwas wirklich Großes bevorsteht

Alles, was ich sehe, deutet darauf hin, dass etwas im Gange ist. Die aktuellen Entwicklungen ähneln stark dem, was wir kurz vor Beginn der US-amerikanischen und israelischen Bombardierungen des Iran Ende Februar erlebt haben.

Es ist kein Zufall, dass Großbritannien, Frankreich und Deutschland plötzlich beschlossen haben, ihr gesamtes diplomatisches Personal aus dem Iran abzuziehen. Und es ist kein Zufall, dass in Israel Schutzräume für die Öffentlichkeit geöffnet werden. Unsere Verbündeten wurden über unsere Absichten informiert und treffen Vorbereitungen. Von Michael Snyder

In den letzten paar Wochen beschränkten sich die US-Bombenangriffe hauptsächlich auf Gebiete im Süden Irans entlang des Persischen Golfs und der Straße von Hormuz.

Nun scheint sich das grundlegend zu ändern. Die Weichen für eine gewaltige Militäroffensive gegen den Iran sind gestellt, und sobald Präsident Trump grünes Licht gibt, wird nichts mehr so ​​sein wie zuvor. Im Folgenden finden Sie zehn Anzeichen dafür, dass im Nahen Osten etwas wirklich Großes bevorsteht…

#1 Präsident Trump sagte gegenüber Axios, dass alles für einen „massiven Angriff“ auf den Iran „vorbereitet“ sei, der „größer als je zuvor“ sein werde …

Laut Axios sagte Präsident Trump am Donnerstag, er erwäge einen Angriff auf den Iran, der „größer als je zuvor“ sein solle.

„Ich erwäge einen massiven Angriff. Größer als je zuvor. Ich stehe kurz vor einer Entscheidung. Wir sind bestens vorbereitet“, sagte Trump gegenüber Axios und fügte hinzu, er glaube, die iranische Führung wolle verhandeln, sei aber noch nicht bereit für ein Abkommen.

„Sie haben noch nicht genug Schmerzen erlitten“, sagte er gegenüber dem Medium.

#2 In der vergangenen Woche wurden militärische Anlagen so positioniert, dass ein größerer Einsatz unmittelbar bevorsteht …

Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen verstärken die USA ihre Truppen-, Sanitäts- und Waffenlieferungen in den Nahen Osten, um Präsident Trump im Hinblick auf eine mögliche Ausweitung des Konflikts gegen den Iran mehr militärische Optionen zu bieten.

In der vergangenen Woche wurden Spezialeinsatzkräfte von ihren US-Stützpunkten in die Region verlegt, wie aus Flugverfolgungsdaten und Angaben US-amerikanischer Beamter hervorgeht. Kampfjetstaffeln wurden im gesamten Nahen Osten stationiert, und Bomber auf Stützpunkten in den USA und Großbritannien befinden sich in erhöhter Alarmbereitschaft, um die Operationen zu intensivieren, so einer der Beamten.

#3 Den Iranern wurde eine letzte Chance gegeben, einem Waffenstillstand zuzustimmen, aber offenbar lehnten sie diese vollständig ab …

#4 Das US-Außenministerium hat eine Warnung herausgegeben, in der Amerikaner weltweit zu erhöhter Vorsicht aufgerufen werden, da es im Nahen Osten zu einer Eskalation kommen könnte… Das US-Außenministerium rät Amerikanern weltweit zu erhöhter Vorsicht. Standort: Weltweit Ereignis: Aufgrund der erhöhten Spannungen im Nahen Osten bleibt die Sicherheitslage komplex und birgt das Potenzial für eine unvorhergesehene Eskalation. Amerikaner, die sich derzeit im Nahen Osten aufhalten, sollten besondere Vorsicht walten lassen und sich auf Flugausfälle, zeitweise Luftraumsperrungen und mögliche Reisebeeinträchtigungen einstellen. Einige Fluggesellschaften in der Region haben die Wiederaufnahme ihrer Flüge verschoben; andere haben bestimmte Strecken gestrichen. Amerikaner außerhalb des Nahen Ostens sollten Reisen in die Region und durch die Region überdenken. Wer dennoch in die Region reist oder von dort zurückkehrt, sollte sich über den Betrieb von Flughäfen und Fluggesellschaften informieren. US-amerikanische diplomatische Einrichtungen, auch außerhalb des Nahen Ostens, wurden ins Visier genommen. Der Iran und ihm nahestehende Gruppen könnten weitere US-Interessen im Ausland oder an Orten weltweit, die mit den Vereinigten Staaten und Amerikanern in Verbindung stehen, angreifen, darunter US-Unternehmen und andere Institutionen. #5 Die britische Regierung hat „alle verbleibenden diplomatischen Mitarbeiter“ aus iranischem Gebiet abgezogen … Die britische Regierung gab am Donnerstag bekannt, dass sie angesichts der Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und den USA alle verbleibenden diplomatischen Mitarbeiter aus dem Iran abgezogen hat. „Aufgrund der Sicherheitslage wurden die britischen Mitarbeiter vorübergehend aus dem Iran abgezogen. Unsere Botschaft arbeitet weiterhin im Homeoffice“, teilte das Außenministerium auf seiner Website mit. #6 Die französische Botschaft in Teheran wurde vollständig evakuiert … #7 Sämtliches Personal der deutschen Botschaft in Teheran wurde abgezogen … #8 Israelische Militärführer haben eine Reihe von Koordinierungstreffen mit US-Militärführern abgehalten, um Pläne für das bevorstehende Geschehen zu schmieden… #9 Israel bereitet sich fieberhaft auf einen erneuten Konflikt mit dem Iran vor, doch ein Regierungsvertreter räumte ein, dass das weitere Vorgehen „von Trump abhängt“ … Doch israelische Regierungsvertreter sind sich über die weitere Entwicklung im Unklaren. „Alles hängt von Trump ab“, sagte ein hochrangiger Beamter gegenüber dem Fernsehsender Channel 12. „Wir wissen nicht, wohin er steuert. Er bewegt sich zwischen einer massiven und einer schrittweisen Eskalation.“ Israelische Sicherheitsbeamte gehen davon aus, dass die Islamische Republik Israel angreifen könnte, wenn bestimmte Ziele im Iran von US-Angriffen getroffen würden. „Wenn das passiert, wird Israel reagieren, und zwar mit Gewalt“, so ein Beamter. #10 Offenbar halten die Israelis eine massive Eskalation für so wahrscheinlich, dass sie damit begonnen haben, öffentliche Schutzräume zu öffnen … Präsident Trump steht kurz davor, eine der wichtigsten Entscheidungen seines Lebens zu treffen. Das sage ich nicht leichtfertig. Trump hat gedroht, den Pickaxe Mountain anzugreifen und Teheran wie nie zuvor zu bombardieren. Sollte er dies tun, wird die iranische Reaktion beispiellos sein. Laut Iran International ist der Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag eine der Optionen, die derzeit diskutiert werden… Sollte sich der Iran tatsächlich dazu entschließen, könnte dies möglicherweise den Weg für einen Atomwaffentest ebnen. Wir haben einen kritischen Moment in der Menschheitsgeschichte erreicht. Ein einziger Fehltritt könnte apokalyptische Folgen haben. Während ich diesen Artikel schreibe, hat eine weitere Nacht mit Bombenangriffen begonnen. Es wird erwartet, dass B-1B Lancer heute Abend an den Bombenangriffen auf den Iran teilnehmen werden, aber es sieht nicht so aus, als ob es sich um die massive Operation handeln wird, die Trump angekündigt hat. Wenn diese Operation beginnt, wird es für alle klar sein. Ich schätze, es wird irgendwann nach Börsenschluss für die Woche beginnen. Aber ich könnte mich da irren. Der Iran könnte sich plötzlich dazu entschließen, die „Verhandlungen“ wieder aufzunehmen, und das könnte die Operation zum Stillstand bringen. Wir müssen einfach abwarten und sehen, wie sich diese Partie entwickelt. Sollte Trump tatsächlich den Abzug betätigen, könnten die Iraner beschließen, dass es an der Zeit ist, die Eskalationsleiter bis ganz nach oben zu schieben. Und wenn das passiert, gibt es kein Zurück mehr.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 24.07.2026