👽 Bin ich ein Sternensaat?

Ein Sternensaat ist ein spirituelles Wesen, das sich aus höheren spirituellen Entwicklungsstufen – also Dichten ( Definition ) – als der gegenwärtigen dritten Dichte (3D) der Erde für die Inkarnation auf der Erde entschieden hat. Der Begriff bezeichnet daher eine Person, die, obwohl sie menschlich ist, aus spiritueller Sicht nicht „von“ der Erde stammt.

Der Begriff impliziert die Vorstellung, dass das spirituelle Selbst der Person von den Sternen stammt, also von anderen Planeten und Realitäten im Kosmos, die von unserer eigenen abweichen. Auch wenn dies nicht unbedingt bewusst ist, finden sich auf einer gewissen Ebene Bezüge zur Zugehörigkeit zu anderen Gemeinschaften, was indirekt ihre Sensibilität, ihren Glauben, ihre Prioritäten und ihre Weltsicht beeinflussen kann.

Sternensaat zu sein ist ein Merkmal des spirituellen Hintergrunds einer Person. Daran ändert sich nichts, egal wie lange sie schon auf der Erde weilt oder wie viele Leben sie hier gelebt hat. Es kann sich um ihr allererstes Leben auf der Erde handeln oder um mehrere Inkarnationen. Doch wenn die Person spirituell eine Sternensaat ist, bleibt sie es unabhängig davon, wann sie sich entschieden hat, auf die Erde zu kommen.

Kurz gesagt, die Kriterien, die einen zum Sternensaat-Wesen machen, ändern sich nicht und werden auch nicht durch die Anzahl der bisherigen Leben beeinflusst.

Was also macht jemanden zu einem Sternensaat? Und was könnten die Unterscheidungsmerkmale zwischen Sternensaaten und Nicht-Sternensaaten sein?

Aus einer übergeordneten Perspektive betrachtet, ist die Wahrheit, dass letztendlich keine Seele von einem bestimmten Ort stammt, beispielsweise einem Planeten, einer Sphäre usw., sondern vielmehr vom Schöpfer/der Quelle.

Alle existierenden Seelen sind Aspekte der Quelle, und ihr spiritueller Weg führt sie letztendlich zurück zum göttlichen Zustand, zu ihrer spirituellen Heimat. Daher steckt etwas Wahres in der Aussage „Jeder ist ein Sternensaat“, denn jeder Mensch entstammt letztlich der Quelle, ist Teil des Universums und stammt somit von den Sternen .

Da es keine einheitliche, etablierte Quelle gibt, die diese Definitionen eindeutig begründet, kann die Definition eines Sternensaat-Wesens je nach Nomenklatur/Semantik und spiritueller Auffassung variieren. Es liegt an Ihnen, wo Sie die Grenzen bei der Festlegung solcher Definitionen ziehen.

Das heißt, für mich ist dies ein Konzept, das bestimmte Eigenschaften repräsentiert, die manche Menschen im Rahmen ihres spirituellen Hintergrunds besitzen.

Meine Definition von Sternensaat ist ein spirituelles Selbst, das sich zu einem beliebigen Zeitpunkt dazu entschieden hat, aus einer höheren Dichte/Bewusstseinsebene als der Erde an den Erfahrungen der Erde teilzunehmen.

So gibt es auf der Erde Individuen, die 4D-Sternensaaten, 5D-Sternensaaten usw. sind, je nach ihrer Ursprungsdichte.

Ein entscheidender Punkt war die Entscheidung des spirituellen Wesens: Ein Sternensaat kam auf die Erde, obwohl es nicht dazu verpflichtet war, im Gegensatz zu jemandem, der zwar von spiritueller Notwendigkeit getrieben wird, dies aber ohne bewusste Überlegung tut. Deshalb werden Sternensaaten oft als „freiwillige Seelen“ oder „Wanderer“ bezeichnet.

Dies unterscheidet sich grundlegend von Nicht-Sternensaaten. Zwar befinden sich diese möglicherweise in einem Prozess der spirituellen Weiterentwicklung, doch haben sie nicht unbedingt die bewusste Entscheidung getroffen, durch den Kosmos zu reisen, um hier zu sein.

Dass diese Wahlmöglichkeit fehlt, bedeutet nicht, dass Nicht-Sternensaaten gegen ihren Willen auf der Erde bleiben müssen. Vielmehr bedeutet es, dass solche Entscheidungen erst im Zuge des spirituellen Fortschritts möglich werden. Genauer gesagt, steht diese Art von Wahl erst dann zur Verfügung, wenn das spirituelle Wesen die dritte Dimension hinter sich lässt und Zugang zur vierten Dichte erlangt.

Bis dahin meistern sie die Herausforderungen und Wechselfälle der dritten Dichte, und alle wichtigen Entscheidungen, die ihren spirituellen Weg maßgeblich beeinflussen, werden von ihrem spirituellen Umfeld in ihrem Namen und unter Berücksichtigung ihrer höchsten spirituellen Interessen getroffen.

Äußerlich betrachtet unterscheidet sich ein Sternensaat-Mensch kaum von anderen. Er atmet dieselbe Luft, isst dasselbe Essen, reist auf denselben Straßen, nutzt dieselben sozialen Medien und so weiter.

Allerdings gibt es einige Nuancen, anhand derer solche Dinge bis zu einem gewissen Grad festgestellt werden können.

Sternensaaten haben unbewusst deutlich höhere Ansprüche als die der irdischen Realität (im weitesten Sinne, bezogen auf die gesamte Realität). Aufgrund des Unterschieds zwischen diesen Ansprüchen und den üblichen Gepflogenheiten dieser Gesellschaft (auf allen Ebenen, von der kollektiven bis zur zwischenmenschlichen) könnten sie das Gefühl haben, hier nicht ganz dazuzugehören.

Nochmals, alle Menschen sind Seelen, und jede Seele strebt stets nach spiritueller Erfüllung. Daher wird es in der Erfahrung eines jeden Menschen wahrscheinlich immer einen Rest von Unzufriedenheit und Unzufriedenheit geben, unabhängig davon, wer er ist, was er tut oder wo er sich befindet.

Dennoch können Sternensaaten eine ganz besondere Sehnsucht nach einem anderen Ort verspüren. Vielleicht nach den Sternen, vielleicht nach dem Himmel, vielleicht nach einem anderen unbekannten Ort, den sie sich nicht vorstellen können. Und genau diese Art von Sehnsucht teilen Nicht-Sternensaaten meiner Ansicht nach größtenteils nicht. Im Allgemeinen ist diese Sehnsucht spiritueller Natur und geht oft mit charakteristischen magischen, verträumten, fantastischen und ähnlichen Zügen einher.

Diese fantastischen Töne würden wiederum der unbewussten Erinnerung an spirituelle Ursprünge aus der Zeit vor der Erde entsprechen, oft an Planeten und Gesellschaften mit einer viel höheren Schwingung, die sich durch ein höheres Maß an persönlicher und kollektiver Freiheit, einen höheren Lebensstandard, eine feinere spirituelle Verbindung usw. auszeichnen.

Dies ist meine Definition dessen, was ich als Sternensaat betrachte, alle, die diese Kriterien nicht erfüllen, würde ich als Nicht-Sternensaaten betrachten. Letzteres kann sowohl Seelen umfassen, die sich im Rahmen ihres natürlichen 3D-Fortschritts im aktuellen Zyklus der Erde befinden, als auch solche, die irgendwann auf die Erde gebracht wurden, um ihren 3D-Zyklus hier fortzusetzen.

Natürlich steht es Ihnen frei, mit Variationen des Konzepts zu experimentieren. Sie könnten beispielsweise Sternensaaten als diejenigen definieren, die sich gerade in ihrem ersten Leben auf der Erde befinden. Sie könnten auch Seelen, die möglicherweise von anderen Planeten auf die Erde gebracht wurden, um ihre Reise in der dritten Dichte fortzusetzen, als Sternensaaten bezeichnen.

Meiner Meinung nach steht es Ihnen frei, die Konzepte zu wählen, die Sie bevorzugen – solange Sie die Vielfalt der spirituellen Hintergründe der Menschen auf der Erde kennen und korrekt darstellen.

Ich stimme der ersten Ansicht im Allgemeinen nicht zu, da Sternensaaten eine lange Geschichte der Reinkarnation auf der Erde haben können. Was die zweite Ansicht betrifft: Wenn ein Wesen auf die Erde gebracht wurde, um seinen 3D-Zyklus fortzusetzen, ohne dies bewusst zu entscheiden, fällt es mir schwerer, es als Sternensaat zu betrachten, da es sich im Wesentlichen um eine dreidimensionale spirituelle Entwicklung handelt.

Manchmal hat der Begriff „Wahl“ im spirituellen Kontext verschiedene Bedeutungsebenen. Vereinfacht gesagt: Wenn das spirituelle Selbst zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst überlegt hat, ob es auf der Erde leben soll oder nicht, dann betrachte ich es als Sternensaat.

Schließlich erfüllen das Wort und das Konzept des Sternensaats auch einen zweiten Zweck: Sie dienen als Auslöser oder „Signal“ für diejenigen, die ein spirituelles Erwachen erleben, und für diejenigen, die beginnen, ihre spirituelle Vergangenheit kennenzulernen und die Puzzleteile zusammenzusetzen, aus denen sie stammen könnten.

Der Begriff weckt unweigerlich die Assoziation mit einer Herkunft aus den Sternen und kann als Anstoß dienen, sich aus Neugier mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das bedeutet nicht, dass Sie innerhalb kürzester Zeit mit verblüffender Genauigkeit Ihren Ursprung am Himmel bestimmen können.

Vielmehr führt Sie die sanfte Annäherung an das Thema, das Erschließen des Gedankens, dass Leben nicht ausschließlich auf der Erde existiert, und die Auseinandersetzung mit den damit verbundenen spirituellen Konzepten allmählich zu einem tieferen Bewusstsein Ihrer inneren Wahrheit.

Währenddessen wird aus Ehrfurcht und Neugier oft die Frage gestellt: Bin ich ein Sternensaat?

Was das betrifft, so würde ich sagen, dass allein das Interesse am Konzept der Sternensaaten, die Neugier und die Sehnsucht nach der Möglichkeit, selbst eine zu sein, in 99 % der Fälle darauf hindeutet, dass man wahrscheinlich selbst eine ist. Denn jemand, der keine Sternensaat ist, wird sich in der Regel nicht nennenswert für dieses Konzept interessieren.

Kurz gesagt: Wenn Sie sich stark zu der Idee hingezogen fühlen, ein Sternensaat zu sein, bedeutet das möglicherweise, dass Sie tatsächlich einer sind.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 04.07.2026