Drei leicht verständliche Gründe, die offenlegen, dass alle neuartigen mRNA-Impfungen hochgefährlich sind – die CoViD-Impfungen waren erst der Anfang!

Mit Corona kamen nicht nur wissenschaftlich nicht begründbare Maßnahmen und nie zuvor gesehene Freiheitseinschränkungen, es kam auch eine völlig neuartige Impftechnologie, die es in sich hat. Gab es zuvor lediglich Lebendimpfstoffe (enthalten lebende, vermehrungsfähige, aber abgeschwächte Krankheitserreger) oder Tot-Impfstoffe (enthalten abgetötete Krankheitserreger oder deren Bestandteile), gab es nun auf einmal genbasierte mRNA-Impfstoffe, und diese unheilvolle Erfindung hat weitreichende Folgen. Von Anya Stössel

Ein mRNA-Impfstoff ist ein Impfstofftyp, der eine synthetische Boten-RNA (mRNA) verwendet, um Körperzellen anzuweisen, ein spezifisches Virusprotein selbst herzustellen, woraufhin das Immunsystem angeblich eine schützende Abwehrreaktion aufbaut. Im Gegensatz zu herkömmlichen Impfstoffen enthält er kein lebendes oder inaktiviertes Virus, sondern den genetischen Bauplan für ein einzelnes Protein. Bei den CoViD-Impfungen war dies beispielsweise das Spike-Protein.

Entgegen aller Vernunft ist die Pharmaindustrie nun dabei, zahlreiche Impfungen mit der gleichen Technik (mRNA) zu entwickeln, die auch für die katastrophalen CoViD-Impfungen verwendet wurde und die zahlreiche Nebenwirkungen und unzählige Todesfälle verursacht hat. Seien Sie also wachsam!

Im Jahr 2024 wurde mit mResvia der erste mRNA-Impfstoff gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) für Erwachsene über 60 Jahre in der EU zugelassen, und unzählige weitere mRNA-Impfungen befinden sich momentan in der Entwicklung, und das, obwohl inzwischen klar erwiesen ist, dass die mRNA-basierten Impfungen schockierenderweise absichtlich so entworfen wurden, dass sie Menschen krank machen.

Diese Information haben wir unter anderem einem mutigen Experten zu verdanken, der selbst mehr als 30 Jahre als professioneller Forscher in der Pharmaindustrie und im Bereich Biotechnologie tätig war. Ich spreche von Dr. Michael Yeadon, Pharmakologe und ehemaliger Vizepräsident der Allergie- und Atemwegsforschungseinheit von Pfizer, der im November 2024 in Österreich eine umfassende Zeugenaussage abgab und dabei enthüllte, dass die CoViD-Impfstoffe absichtlich so entwickelt wurden, dass sie den Menschen schaden!

Und das behauptet er nicht einfach so, sondern er erklärt auch ganz leicht verständlich und für jeden nachvollziehbar, wie er zu dieser Aussage kommt und warum es überhaupt keinen Zweifel gibt, dass es tatsächlich so ist. Am Beginn seiner augenöffnenden Rede stellt er sich vor, um den Zuhörern zu vermitteln, dass er jemand ist, der sich mit der Thematik bestens auskennt:

„Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen und meine Qualifikationen darlegen. Mike Yeadon, ich bin seit über 30 Jahren als professioneller Forscher in der Pharmaindustrie und im Bereich Biotechnologie tätig. Mein erster Abschluss war in Biochemie und Toxikologie. (…) Ich habe einen ersten Abschluss gemacht und dann einen zweiten, einen Doktortitel. Es handelt sich um eine forschungsbasierte Arbeit, die drei Jahre dauerte, und mein Schwerpunkt lag auf der Pharmakologie der Atemwege, der Untersuchung der Auswirkungen von Medikamenten auf die Atmung und so weiter.

Und das führte zu meiner Karriere, in der ich als leitender Forschungswissenschaftler für neue Medikamente zur Behandlung von allergischen, respiratorischen und später dermatologischen Erkrankungen verantwortlich war. Ich war einmal Vizepräsident und der höchste Forschungsmitarbeiter bei Pfizer Global R&D, und ich verließ das Unternehmen 2011. Sieben der zehn Jahre danach war ich Gründer und CEO eines Biotechnologieunternehmens namens ZIARCO, das 2017 von Novartis übernommen wurde. Seitdem bin ich als Berater tätig, obwohl ich diese Tätigkeit in den letzten etwa viereinhalb Jahren eingestellt habe. Ich habe also in den letzten viereinhalb Jahren keinen Cent mit meinen Äußerungen verdient und möchte das auch nicht.“

Seit Jahren klärt Michael Yeadon über die Schädlichkeit der neuartigen „mRNA-Impfstoffe“ auf und tut alles in seiner Macht Stehende, um möglichst viele Menschen zu erreichen und zu warnen. Dabei wird er immer wieder zensiert, sodass er leider nur eine sehr eingeschränkte Reichweite hat.

Für mein Buch „SHEDDING – Die verblüffende Wahrheit über die Übertragung des CoViD-Impfstoffs und der neuen mRNA-Impfungen auf Nicht-Geimpfte“ habe ich die komplette Zeugenaussage vom November 2024 und zusätzlich eine Rede, die Dr. Michael Yeadon vor dem nordirischen Parlament hielt, für meine Leser in voller Länge aus dem Englischen übersetzt, um sie so auch den Menschen in Deutschland zugänglich zu machen. Im Folgenden nun einige der brisantesten Ausschnitte seiner Zeugenaussage in Österreich:

„Heute werde ich mich nur auf die Entwicklung und die Auswirkungen dieser sogenannten ‚Impfstoffe‘ konzentrieren. Ich habe mich mein ganzes Berufsleben lang mit anderen talentierten Menschen zusammengetan, um potenzielle neue Behandlungsmethoden für Atemwegserkrankungen zu entwickeln und zu testen. (…) Mit meinem Hintergrund in Toxikologie und meiner eigenen Forschungserfahrung, 30 Jahre in der Branche, kann ich Ihnen sagen, dass ich besser als jeder andere Kommentator beurteilen kann, was in den Köpfen der Menschen vor sich ging, die diese Produkte entwickelt haben.

Ich möchte Ihnen sagen, dass jeder Bestandteil eines Medikaments ausgewählt wird. Er wird ausgewählt, um dort zu sein. Das ist kein Zufall. Er wird ausgewählt, um einen Zweck zu erfüllen – das ist normal –, vielleicht um die Auflösung eines Medikaments zu unterstützen, um absorbiert zu werden, um im Blut zu verbleiben oder um den Körper schnell zu verlassen und ins Gehirn vorzudringen, wenn es sich um ein neurologisches Medikament handelt, oder um in der Nähe der Lunge zu bleiben, wenn es sich um ein inhalatives Medikament handelt. Es ist also ganz normal, Entscheidungen mit Blick auf bestimmte Ziele zu treffen.“

Wie wir gesehen haben, ist Michael Yeadon hochqualifiziert und weiß, wovon er spricht. Er deckt auf, dass die CoViD-Impfstoffe absichtlich so entwickelt wurden, dass sie die Menschen verletzen, töten und deren Fruchtbarkeit verringern. In seiner eindrucksvollen Zeugenaussage geht er auf drei Punkte ein, Entscheidungen, die im Hinblick auf die Formulierung und Herstellung der CoViD-Impfungen getroffen wurden und von denen jeder Fachmann der Branche klar wissen musste, dass sie schädliche Wirkungen hervorrufen würden.

Seine Ausführungen sind auch für Laien leicht nachvollziehbar. Es ist bekannt, dass bei den mRNA-basierten CoViD-Impfungen mRNA injiziert wird, die in Lipid-Nanopartikel verpackt ist und dann im Körper dafür sorgt, dass dort in großer Anzahl Spike-Proteine hergestellt werden. Das kann man überall nachlesen. Michael Yeadon erklärt uns nun, was passiert, wenn der Körper dazu gebracht wird, körperfremde Proteine herzustellen:

„Wenn Ihnen eine genetische Sequenz injiziert wird, die dazu führt, dass Sie ein fremdes Protein herstellen (…), dann versichere ich Ihnen, dass Ihr Körper erkennt, dass er angegriffen wurde, dass etwas in ihm ist, das nicht sein sollte, und dass er einen tödlichen Angriff auf jede Zelle startet, von der er glaubt, dass sie nicht richtig funktioniert. Er versucht, Sie zu retten.“

Anschließend geht er noch genauer auf das durch die Injektionen im Körper hergestellte Spike-Protein ein:

„Was war kodiert in den sogenannten ‚Impfstoffen‘? Nun, uns wird gesagt, es sei Spike-Protein. (…) Proteine mit solchen Sequenzen sind dafür bekannt, dass sie für Blutzellen akut toxisch sind, was zu Blutgerinnseln in Nervenzellen führt, was zu Fehlfunktionen und wahrscheinlich zu anderen Dingen führt. (…) Das ist also die zweite Sache, die Ihr Körper herstellte, gezwungen war herzustellen, nicht nur ein Fremdprotein, etwas, das nicht in Ihren Körper gehörte, Ihr Körper war gezwungen, etwas herzustellen, das direkt giftig für Ihren Körper war. Und die Person, die diese Sequenz wählte, wusste, dass dies ihre Eigenschaft war. Es ist kein Zufall, es ist beabsichtigt!“

Und auch der dritte Punkt, den Michael Yeadon anspricht, ist absolut schockierend, denn es war von Anfang an klar, dass die bei der sogenannten „Impfung“ injizierten Stoffe nicht im Oberarm verbleiben würden, wie uns immer wieder versichert wurde, sondern dass sie sich im gesamten Körper verteilen würden:

„Lipid-Nanopartikel – Meine Damen und Herren, es gab bereits 2012 veröffentlichte Artikel, die ich vor ein paar Jahren gelesen habe, in denen es hieß, dass die Formulierer in der Branche sehr wohl wissen, dass es bei der Injektion von mit Lipid-Nanopartikeln umgebener Nutzlast in Tiere und Menschen zu einer unverhältnismäßigen Ablagerung der Nutzlast in ihren Eierstöcken kommt. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem ich diesen Artikel gelesen habe. Ich konnte wirklich nicht schlafen. Die Person, die sich für die Verwendung von Lipid-Nanopartikeln zur Formulierung der Produkte von Moderna und Pfizer entschieden hat, wusste ganz genau, dass sie ihnen erlauben würden, überall durch Ihren Körper zu wandern, durch Membranen, als wären sie nicht vorhanden, und sich überproportional in den Eierstöcken ablagern würden.

Und da ich Ihnen die ersten beiden Dinge gesagt habe, und zwar, dass Ihr Körper dazu veranlasst wird, jede Zelle im Körper anzugreifen, die den Anweisungen folgt – und diese Anweisung lautet übrigens, ein Gift herzustellen –, sollten Sie sich also nicht mehr wundern, dass Menschen verletzt und getötet wurden und ihre Fruchtbarkeit verringert wurde.“

Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, stellten tausende ungeimpfte Menschen nach der Einführung der mRNA-Impfungen fest, dass sie die gleichen Symptome und Impfschäden bekamen wie ihre geimpften Mitmenschen, und zwar sobald sie sich in deren Nähe aufhielten. Irgendetwas hatte sich von den Geimpften auf die Nicht-Geimpften übertragen.

Mit den Jahren stellte sich heraus, dass die toxischen Spike-Proteine, die durch die mRNA-Impfungen im Körper der damit injizierten Menschen produziert werden, sich an Exosomen binden und auf diesem Wege unter anderem über den Atem an umstehende Personen weitergegeben werden. Mittlerweile haben zahlreiche Magazine und Nachrichtenplattformen (zumindest die der alternativen Medien) die Wichtigkeit des Themas erkannt und Artikel darüber veröffentlicht, um die Menschen darüber aufzuklären, dass die neuartigen CoViD- und auch alle anderen mRNA-Impfstoffe sich von den damit injizierten Personen auf andere Menschen übertragen. Dieser Vorgang wird in der Medizin Shedding genannt.

In meinem Buch „SHEDDING – Die verblüffende Wahrheit über die Übertragung des CoViD-Impfstoffs und der neuen mRNA-Impfungen auf Nicht-Geimpfte“ bin ich ausführlich auf dieses Thema eingegangen.

Seit der Veröffentlichung der RKI-Protokolle sollte nun wirklich jedem bewusst sein, dass es sich bei der ganzen CoViD-Impfkampagne um eine politisch motivierte Aktion handelte. Aus den RKI-Protokollen geht ganz klar hervor, dass dem RKI damals schon bekannt war, dass es keine gefährliche „Pandemie“ gab und dass all die Maßnahmen aus wissenschaftlicher Sicht keinen Sinn machten, sondern lediglich dem Gefügigmachen der Bevölkerung dienen sollten, um die Menschen dazu zu bringen, sich „freiwillig“ die von der Pharmaindustrie zusammengebrauten und offensichtlich gefährlichen Injektionen geben zu lassen und dadurch viele, viele Menschen fortan für immer zu „guten Kunden“ der Pharmaindustrie zu machen.

Was durch die Veröffentlichung der RKI-Protokolle ebenfalls klar wurde, ist, dass wir nicht darauf warten sollten, dass Hilfe in irgendeiner Weise „von oben“ kommt. Die ganze Wahrheit ist nun offen zugänglich, alles ist ans Licht gekommen, und dennoch herrscht in den Mainstreammedien ein ohrenbetäubendes Schweigen.

Alle beteiligten Politiker, die Medien, die Pharmaindustrie, die beteiligten Ärzte – keiner von denen hat irgendein Interesse daran, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und die Verantwortlichen wurden bis heute nicht bestraft, also werden sie es wieder tun. Zumindest werden sie es versuchen. Sie sind weiterhin zugange und planen bereits die nächste „Pandemie“, weil das alles aus deren Sicht eine sehr lohnenswerte Unternehmung war, denn sie haben damit Milliarden verdient. Seit Jahren versucht die WHO, die nächste „Pandemie“ auszurufen.

Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Ausschnitt aus einem Artikel von Dr. David Bell mit dem Titel „Folge dem Geld: Panikmache rund um die Pandemie ist ein Wachstumsmarkt“ zitieren, der am 15. Juni 2026 in dailysceptic.org publiziert wurde.

„Covid war für die Biotech-Industrie ein atemberaubender kommerzieller Erfolg, ungeachtet der Verbindungen zur Gain-of-Function-Forschung an SARS-ähnlichen Viren bei vielen der Beteiligten – etwas, woraus eine ausgewogenere Gesellschaft vielleicht einige Lehren gezogen hätte. Dies erklärt, ohne dass es weiterer Erläuterungen bedarf, die darauf folgende Abfolge:

Mpox (vorwiegend in einer westlichen homosexuellen Bevölkerungsgruppe)

Vogelgrippe (bei einigen Kühen und kaum Menschen)

wieder Mpox (diesmal hauptsächlich bei unterernährten afrikanischen Kindern)

Marburg-Virus (in der Nähe einiger Höhlen in Ruanda)

Nipah-Virus (falls Sie es schon vergessen haben)

Hantavirus (zwei oder drei Todesfälle auf einem Kreuzfahrtschiff)

Ebola (das Hantavirus von den Titelseiten verdrängt, in der Provinz Ituri der Demokratischen Republik Kongo, die vom Bürgerkrieg heimgesucht wird).

Die Gesamtzahl der Todesfälle aus dieser Liste beträgt seit Covid weltweit weniger als 1.000 Menschen – bei einer Weltbevölkerung von über acht Milliarden. Bei jedem Ausbruch mussten wir uns die Warnungen der von den Medien eingesetzten Experten anhören, dass es (diesmal) zu einer globalen Pandemie kommen könnte. Milliarden von Dollar wurden umgeleitet, ein Großteil davon an kommerzielle Biotech-Unternehmen, um uns zu retten.

Es existiert mittlerweile eine ganze Industrie, finanziert durch Steuergelder, um genau diesen Steuerzahlern Angst einzuflößen und sie weiter auszupressen. Das Modell ist einfach zu attraktiv, um es aufzugeben oder sich vom Realismus davon abbringen zu lassen.“

Die „not-wendigen“ Veränderungen können also nur „von unten“, also von der Bevölkerung selbst ausgehen. Das bedeutet natürlich in erster Linie, die Annahme der CoViD- Spritzen zu verweigern – denn diese gefährlichen Impfungen werden weiterhin injiziert – und selbstverständlich auch alle anderen „Impfungen“, die auf der Basis der neuen mRNA-Technik basieren, die in Zukunft sogar für alle Impfungen verwendet werden soll.

Das bedeutet aber auch und vor allem, dass wir es selbst in die Hand nehmen müssen, unsere Mitmenschen über diese Missstände aufzuklären.

Aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass die meisten Menschen sehr offen dafür sind, ohnehin schon ihre Zweifel hatten und sich über diese Informationen sogar freuen, weil sie endlich eine Bestätigung für das erhalten, was sie ohnehin schon vermuteten, nämlich dass mit diesen Spritzen irgendetwas nicht stimmt! Schließlich kennt fast jeder zahlreiche Menschen, die nach Erhalt der CoViD-Injektionen verstarben oder plötzlich sehr krank wurden.

Für alle, die es noch nicht wissen: Es gibt mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten, viele der durch die Impfungen entstehenden Giftstoffe – allen voran das giftige Spike-Protein – wieder aus dem Körper auszuleiten. Dieses Thema habe ich in meinem oben erwähnten „SHEDDING“-Buch im Kapitel Entgiftungsmöglichkeiten ausführlich behandelt. Es gibt also weiterhin Hoffnung!

Und es gibt noch etwas, was Hoffnung macht: Als ich mir vor kurzem ein Video vom Corona-Symposium ansah, machte einer der Sprecher eine sehr wichtige Aussage: Etwa 30 Prozent der Menschen wissen bereits darüber Bescheid, dass es nie eine Corona-Pandemie gab und dass diese Spritzen sehr gefährlich sind.

Wenn jeder Einzelne von uns auch nur eine einzige Person über diese Umstände aufklären kann – und Beweise gibt es schließlich inzwischen genug – dann sind das schon 60 Prozent, also eine deutliche Mehrheit. Und die anderen werden dann auch bald folgen und verstehen, was vor sich geht.

Wie ich in meinem „SHEDDING“-Buch dargelegt habe, sind es in Wirklichkeit weit mehr als nur 30 Prozent, die Bescheid wissen. 30 Prozent ist lediglich die Anzahl der Menschen, die OFFIZIELL die „Impfungen“ verweigert haben. Es gibt allerdings weitere 15-20 Prozent, die sich Fake-Impfbescheinigungen besorgt haben und damit auch ganz klar zu der Gruppe gehören, die Bescheid weiß.

Die wirksamste Methode, die mRNA-Impfungen zu stoppen, ist also ganz klar folgende: Wir müssen unsere Mitmenschen – die, die es noch immer nicht verstanden haben oder nicht glauben können – aufklären über die tatsächlichen Umstände. Die Beweise liegen vor! Im ersten Teil (Die Beweise) meines „SHEDDING“-Buches finden Sie reichlich. Wir müssen unsere Mitmenschen lediglich dazu bringen, sich die Beweise anzusehen.

Ich möchte diesen Artikel beenden mit einem Zitat von Michael Yeadon, das mich zutiefst berührt hat:

„Ich sage Euch: ‚Wenn Ihr Euch vor dem fürchtet, was passiert, wenn Ihr Eure Meinung sagt, dann solltet Ihr wirklich große Angst haben vor dem, was passieren wird, wenn Ihr es NICHT tut.‘“

In diesem Sinne: Machen Sie’s gut!

Licht und Liebe!

Anya

Unter dem folgenden Link finden Sie ein Interview zum Thema Shedding mit Jan van Helsing:

https://amadeus-verlag.de/aktuelles/interviews/jan-van-helsing-im-interview-mit-anya-stoessel-zum-thema-shedding

Unter diesem Link finden Sie eine Leseprobe des Buches „SHEDDING – Die verblüffende Wahrheit über die Übertragung des CoViD-Impfstoffs und der neuen mRNA-Impfungen auf Nicht-Geimpfte“

https://amadeus-verlag.de/media/pdf/81/b1/e6/SHEDDING-Leseprobe-Vorwort.pdf

Unter dem folgenden Link finden Sie die Original-Aussagen von Michael Yeadon:

www.aussie17.com/p/former-pfizers-chief-scientist-dr?publication_id=1242457&post_id=151447686&isFreemail=true&r=pf6gr&triedRedirect=true

Quellen: PublicDomain/Anya Stössel für PRAVDA TV am 06.07.2026