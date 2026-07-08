Der korrodierte Bronzeklumpen, der 1900 aus einem griechischen Schiffswrack geborgen wurde und zwei Jahre lang unbeachtet blieb, entpuppte sich als das raffinierteste Objekt, das die Antike je hervorgebracht hat, und revolutioniert noch heute das Wissen der Wissenschaftler über die Menschheitsgeschichte, sobald er genauer betrachtet wird.

Im Mai 2026 berichtete die Greek City Times über die neueste bahnbrechende Rekonstruktionsstudie, die bestätigte, dass der Mechanismus von Antikythera – in den Worten der Forscher, die ihr ganzes Berufsleben diesem Projekt gewidmet haben – eine wunderschöne Idee ist, die durch herausragende Ingenieurskunst zu einem genialen Gerät umgesetzt wurde und all unsere Vorstellungen von den technologischen Fähigkeiten der alten Griechen infrage stellt.

Diese Einschätzung war nicht neu. Forscher äußerten ähnliche Ansichten bereits seit 1902, als ein griechischer Museumsmitarbeiter erstmals ein präzises Zahnrad in einem Stück entdeckte, das alle für einen wertlosen Klumpen korrodierter Bronze gehalten hatten. Im März 2026 veröffentlichte die Fachzeitschrift „Research in Engineering“ eine systematische Rekonstruktion des Mondkalender-Zifferblatts des Mechanismus.

Dabei wurden neu entschlüsselte Inschriften verwendet, drei plausible Getriebemodelle synthetisiert und eine nahezu fehlerfreie Berechnung des tropischen und des Mondjahres erreicht.

Im April 2025 veröffentlichten argentinische Forscher eine Computerstudie auf dem Preprint-Server arXiv. Diese Studie legte nahe, dass die dreieckigen Zahnräder des Mechanismus in Kombination mit messbaren Fertigungsungenauigkeiten dazu geführt haben könnten, dass das Gerät nach nur wenigen Monaten des Kurbelns blockierte. Diese Erkenntnis löste umgehend Kontroversen und Widerspruch von etablierten Forschern aus, die argumentierten, die korrodierten, erhaltenen Zahnräder spiegelten möglicherweise nicht die ursprünglichen Fertigungstoleranzen wider.

Im Juli 2025 gab die Schweizerische Archäologische Schule in Griechenland neue Entdeckungen aus der Wiederaufnahme der Untersuchungen des Schiffswracks von Antikythera bekannt. Die geborgenen Rumpffragmente bestätigten, dass das Schiff in Schalenbauweise errichtet wurde und lieferten neue Details zum Schiffsdesign und zum Kontext des Wracks. Im Jahr 2024 veröffentlichten zwei Astronomen der Universität Glasgow im „Horological Journal“ eine Analyse, die die jahrhundertealte Annahme infrage stellte, der Kalenderring des Mechanismus besitze 365 Löcher.

Sie kamen zu dem Schluss, dass die tatsächliche Anzahl eher bei 354 liege, was ihn zu einem Mondkalender und nicht zu einem Sonnenkalender machen würde – eine Erkenntnis, die unser grundlegendes Verständnis der Zeitmessung an der Vorderseite des Geräts grundlegend veränderte. Heute ist der 9. Juni 2026.

Der älteste bekannte Computer der Welt wird seit 124 Jahren intensiv wissenschaftlich untersucht, und Forscher streiten noch immer über grundlegende Fragen seiner Funktionsweise. Jede genauere Betrachtung macht ihn komplizierter. Wir öffnen den Tresor. (🎯 Die verlorene Hochkultur: Tartaria und die Fragen, die die Geschichte nicht beantworten kann)

Der Unfall, der alles auslöste

Es ist das Jahr 1900. Eine Gruppe Schwammtaucher von der Insel Symi befindet sich auf der Heimreise, als ein Sturm sie zwingt, in der Nähe einer kleinen Felseninsel in der Meerenge zwischen Kreta und dem griechischen Festland Schutz zu suchen. Die Insel ist Antikythera. Sie sind keine Entdecker, keine Archäologen.

Sie sind Arbeiter, die vom Wetter vom Kurs abgekommen sind und nun zum Meeresgrund hinabtauchen, um abzuwarten, ob sich dort unten etwas Wertvolles befindet. In etwa 45 Metern Tiefe stoßen sie stattdessen auf ein Wrack. Das Schiff ist riesig: ein römisches Frachtschiff, beladen mit Bronze- und Marmorstatuen, Glaswaren, Münzen und Luxusgütern, das um 70 bis 60 v. Chr. sank.

Die Taucher und die griechische Marine verbringen die Jahre 1900 und 1901 damit, den Schatz zu bergen. Es ist eine brutale Arbeit. Ein Taucher stirbt. Zwei weitere werden durch die sogenannte Dekompressionskrankheit gelähmt. Aufgrund der Verluste wird die Bergung im Sommer desselben Jahres abgebrochen.

Alle Fundstücke gelangen in das Nationale Archäologische Museum in Athen. Fast alles entspricht genau den Erwartungen. Statuen. Münzen. Glaswaren. Keramik. Die bekannten Luxusgüter des antiken Mittelmeerraums. Und dann ist da noch der Klumpen. Ein grüner, korrodierter Bronzeblock von der Größe eines großen Wörterbuchs. Niemand beachtet ihn. Zwei Jahre lang liegt er neben den Marmorstatuen.

Im Jahr 1902 untersuchte der griechische Museumsbeamte Valerios Stais die Artefakte, als ihm in einem der Fragmente etwas auffiel: ein in die Bronze eingelassenes Zahnrad. Präzisionsgefertigt. Antik. Ein Zahnrad in einem über zweitausend Jahre alten Objekt. Dieses eine Detail war der rote Faden, an dem die Wissenschaft in den folgenden 124 Jahren ziehen sollte. Und die Forschung ist noch immer nicht abgeschlossen.

Was es tatsächlich ist

Das Objekt stammt aus der hellenistischen Zeit, etwa 150 bis 100 v. Chr., basierend auf dem aktuellen Forschungsstand. Die Schätzungen zu seinem Entstehungsdatum sind jedoch seit über einem Jahrhundert Gegenstand von Debatten. Es wurde vor dem Untergang des Schiffes um 70 bis 60 v. Chr. gebaut. Ursprünglich befand es sich in einem Holzkasten von etwa der Größe eines großen Buches, klein genug, um ihn unter dem Arm zu tragen.

In diesem Kasten befand sich ein System aus ineinandergreifenden Bronzezahnrädern, das von einer Handkurbel angetrieben wurde. Es berechnete und zeigte die Positionen von Sonne, Mond und den fünf mit bloßem Auge sichtbaren Planeten an, verfolgte gleichzeitig mehrere astronomische Kalender und sagte Finsternisse Jahre im Voraus voraus. Es war kein Dekorationsobjekt. Es war kein religiöses Objekt. Es war ein funktionierendes Recheninstrument, das die Drehung der Kurbel als Eingabe verarbeitete und mehrere Ausgaben gleichzeitig erzeugte: die Positionen der Himmelskörper, den Zustand des Mondzyklus und die Annäherung von Finsternissen, die alle auf Zifferblättern und Zeigern an der Vorder- und Rückseite des Geräts angezeigt wurden.

Bevor dieses Objekt entdeckt wurde, waren Gelehrte überzeugt, dass die alten Griechen nichts mechanisch Feineres als die einfachen, feststehenden Zahnräder einer Mühle herstellen konnten. Der Mechanismus von Antikythera enthält präzise Bronzezahnräder mit einzeln von Hand gefrästen, etwa einen Millimeter langen Zähnen, die ineinandergreifen und mehrere Ausgänge gleichzeitig von einem einzigen Eingang aus antreiben.

Nichts Vergleichbares existiert im gesamten archäologischen Fundbestand der Antike. Das nächste Objekt von ähnlicher mechanischer Komplexität in der Geschichte ist die astronomische Uhr des mittelalterlichen Europas, die mehr als tausend Jahre später entstand.

Die Zahnräder, die es eigentlich nicht geben dürften

Die erhaltenen Fragmente enthalten etwa 30 bronzene Zahnräder. Rekonstruktionen des vollständigen Originals deuten darauf hin, dass es mehr waren. Gut dokumentierte Modelle gehen von insgesamt etwa 37 ineinandergreifenden Zahnrädern aus, die alle in den Inschriften beschriebenen Abtriebe antrieben.

Die Zähne dieser Zahnräder sind winzig. Jedes einzelne ist etwa einen Millimeter lang und wurde von Hand zu gleichseitigen Dreiecken gefeilt. Man muss sich das einmal vorstellen: Sie schnitten präzise dreieckige Zähne in Bronze – in einem Maßstab, in dem ein Bruchteil eines Millimeters Fehler alles verändert. Und das alles ohne Werkzeugmaschinen, ohne Vergrößerung, ausschließlich mit dem Auge und von Hand, basierend auf überliefertem handwerklichem Wissen, das im archäologischen Befund fast keine anderen physischen Spuren hinterlassen hat.

Doch nicht die Größe der Zähne beunruhigt die Ingenieure, die dieses Objekt untersuchen. Es ist das, was die Zahnräder tun, wenn sie sich gemeinsam drehen.

Man dreht eine einzige Handkurbel, und das Getriebe treibt mehrere Ausgänge gleichzeitig an. Eine einzige Bewegung versorgt mehrere Instrumente gleichzeitig mit Energie. Das Gerät verfolgte den Sonnenstand im Jahresverlauf. Es erfasste die Mondphasen und die Position des Mondes am Himmel.

Es erfasste den Metonischen Zyklus, den 19-jährigen Zeitraum, nach dem sich die Mondphasen an denselben Kalendertagen wiederholen. Es erfasste den Kallippischen Zyklus, eine 76-jährige Verfeinerung des Metonischen Zyklus. Es erfasste den Saros-Zyklus, den 223-monatigen Zeitraum, nach dem sich die Konstellation von Sonne, Mond und Erde nahezu wiederholt und Finsternismuster wiederkehren.

Es erfasste den Olympischen Zyklus für die vierjährige Terminplanung der antiken Spiele. Die 2021 in Scientific Reports veröffentlichte Rekonstruktion eines Teams des University College London unter der Leitung von Tony Freeth schlug einen vollständigen Frontmechanismus vor, der auch Planetenzeiger antrieb, welche die Positionen von Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn auf einer Tierkreisskala anzeigten.

Und dann gibt es noch den Abschnitt über Mondanomalien, und das ist der Teil, der wirklich erfordert, dass man innehält und über das Gelesene nachdenkt.

Der Mond bewegt sich nicht mit konstanter Geschwindigkeit relativ zu den Sternen. Er beschleunigt und bremst sichtbar auf seiner Umlaufbahn ab – ein Effekt, der durch die elliptische Form der Bahn bedingt ist und den Astronomen heute mithilfe der Keplerschen Gesetze und der Newtonschen Mechanik beschreiben. Die Erbauer des Mechanismus von Antikythera kannten weder Kepler noch Newton. Ihnen fehlte eine mathematische Theorie der Orbitalmechanik.

Sie hatten kein Erklärungsmodell für dieses Verhalten des Mondes. Doch sie verfügten über jahrhundertelange, sorgfältige Beobachtung. Sie wussten, dass der Mond beschleunigt und bremst, weil sie dies beobachtet und ihre Beobachtungen aufgezeichnet hatten. Und dann bauten sie ein Metallstück, das genau dasselbe tut wie der Mond.

Der von ihnen verwendete Mechanismus wird als Stift-Nut-Mechanismus bezeichnet. Ein leicht außermittig auf einem Stift montiertes Zahnrad treibt ein zweites Zahnrad durch eine Nut an. Durch die Drehung des Zahnradpaares ändert sich die Ausgangsdrehzahl; Beschleunigung und Verzögerung folgen einem Muster, das die Geschwindigkeitsänderungen des Mondes auf seiner Umlaufbahn nachbildet. Es handelt sich um ein mechanisches Analogmodell eines physikalischen Phänomens, das die Erbauer zwar beobachten und messen, aber nicht theoretisch erklären konnten.

Sie konnten nicht schriftlich festhalten, warum der Mond dieses Verhalten zeigt. Aber sie konnten eine Maschine bauen, die es nachahmt. Die Theorie, die die Mondanomalie mathematisch vollständig erklären sollte, sollte erst über 1500 Jahre später entwickelt werden. Das mechanische Modell davon lief bereits in dieser Bronzekiste, bevor das Römische Reich seine Blütezeit erreichte.

Die Worte, die 2000 Jahre lang niemand gelesen hatte

Im Großteil des 20. Jahrhunderts war das Problem simpel und verheerend: Niemand konnte in das Innere des Objekts blicken. Die erhaltenen Fragmente waren in korrodierten Bronzeklumpen eingeschlossen, die zweitausend Jahre auf dem Grund der Ägäis gelegen hatten.

Die Korrosion hatte einen Großteil des Metalls in eine spröde Mineralschicht verwandelt. Etwa zwei Drittel des ursprünglichen Mechanismus sind unwiederbringlich verloren, auf dem Meeresgrund versunken oder vom Meer aufgelöst. Das verbliebene Drittel war unter einer Meereskruste eingeschlossen, die eine Untersuchung des Inneren unmöglich machte, ohne die Überreste zu zerstören.

Der amerikanische Wissenschaftshistoriker Derek de Solla Price verbrachte Mitte des 20. Jahrhunderts Jahre damit, sich mit dem Sichtbaren zu beschäftigen: Er zählte Zahnradzähne, berechnete Verhältnisse und schloss aus Bruchstücken auf die Funktion. 1959 veröffentlichte er eine Behauptung, die damals fast verrückt klang: Es handele sich um eine antike astronomische Rechenmaschine. 1974 präsentierte er ein detailliertes Rekonstruktionsmodell. Er arbeitete mit eingeschränkten Möglichkeiten. Er tappte im Dunkeln. Genial, aber im Dunkeln.

Dann kam das Jahr 2005. In diesem Jahr entstand aus einer internationalen Kooperation das Antikythera Mechanism Research Project, das ein völlig neues Werkzeug hervorbrachte. Die britische Firma X-Tek Systems entwickelte und lieferte einen speziell angefertigten Mikrofocus-Röntgen-Computertomographen an das Nationale Archäologische Museum in Athen. Es handelte sich dabei nicht um ein Gerät für den Krankenhausbereich, sondern um einen acht Tonnen schweren Industriescanner, dessen Leistung ausreichte, um dichte Bronze zu durchdringen und das Innere Schicht für Schicht dreidimensional zu rekonstruieren.

Parallel dazu nutzte ein Team von Hewlett-Packard die Polynom-Texturierung, ein Oberflächenbildgebungsverfahren, das ein Objekt aus Dutzenden von Winkeln und unter verschiedenen Lichtverhältnissen fotografiert, um Oberflächendetails sichtbar zu machen, die dem bloßen Auge verborgen bleiben.

Zum ersten Mal seit zweitausend Jahren konnte jemand in die Maschine hineinsehen, ohne sie zu zerstören.

Was sie vorfanden, beruhigte niemanden.

Verborgene Zahnräder, deren Zähne niemand zählen konnte. Innere Strukturen, verborgen in Klumpen, die von außen vollkommen massiv wirkten. Und Text. Tausende altgriechische Schriftzeichen, eingraviert in die inneren Platten und Bronzeabdeckungen, die seit dem Untergang des Geräts im Meer kein lebendes Auge mehr gelesen hatte.

Teils waren es Beschriftungen für die Zifferblätter. Teils beschrieben sie die astronomischen Zyklen, die das Gerät erfasste. Wieder anderes las sich wie eine Bedienungsanleitung, eine Anleitung, die vor zweitausend Jahren für einen Benutzer verfasst wurde, um ihm die Interpretation der Anzeigen zu erklären.

Die im November 2006 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Ergebnisse von Tony Freeth und einem internationalen Team bestätigten mehr als 30 Zahnräder und entschlüsselten über 2.000 Zeichen der Inschrift. Eine 2008 in derselben Zeitschrift veröffentlichte Folgestudie lieferte weitere Erkenntnisse.

Die aus dem Inneren des Geräts entschlüsselten Worte beschrieben eine Planetendarstellung auf der Vorderseite, die Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn auf konzentrischen Ringen zeigte, wobei die Sonne als kleine goldene Kugel dargestellt war. Die 2021 in Scientific Reports veröffentlichte Rekonstruktion des UCL-Teams schlug den vollständigen Mechanismus der vorderen Zahnräder vor, der diese kosmische Darstellung erzeugt haben könnte.

Ihr Modell basierte auf zwei spezifischen Zahlen in den Inschriften: einem 462-Jahre-Zyklus für die Venus und einem 442-Jahre-Zyklus für Saturn. Dies sind keine willkürlichen, runden Zahlen. Es handelt sich um bemerkenswert genaue Langzeitzyklen zur Vorhersage von Planetenpositionen, einschließlich der retrograden Bewegung – jener Momente, in denen ein Planet scheinbar anhält und seine Bahn vor den Sternen umkehrt –, die antike Astronomen jahrhundertelang vor ein Rätsel stellten.

Das Team des UCL bezeichnete seine Rekonstruktion als geniale Schöpfung, die Zyklen babylonischer Astronomie, Mathematik aus der Tradition von Platons Akademie und griechische Astronomie in einem einzigen Bronzeinstrument vereint. Ihr Modell ist eines von mehreren konkurrierenden Rekonstruktionen und nicht das letzte Wort. Die Inschriften, die die Planetendarstellung beschreiben, sind jedoch authentisch. Sie wurden direkt vom Gerät entziffert.

Die Eclipse-Maschine

Auf der Rückseite des Mechanismus befindet sich eine Reihe spiralförmiger Einstellräder. An diesem Punkt hört das Gerät auf, sich wie ein Instrument anzufühlen, und beginnt, sich wie etwas völlig anderes anzufühlen.

Das Zifferblatt auf der Rückseite dient zur Vorhersage von Sonnenfinsternissen. Es ist als viergängige Spirale angelegt, die 223 Mondmonate umfasst. Diese Zahl ist nicht willkürlich gewählt. Sie entspricht dem Saros-Zyklus, einem Zeitraum, den die babylonischen Astronomen identifiziert hatten.

Nach diesem Zyklus wiederholt sich die Geometrie zwischen Sonne, Mond und Erde nahezu, wodurch sich auch das Muster der Sonnen- und Mondfinsternisse annähernd wiederholt. Um die Spirale herum markieren kleine Symbole, sogenannte Glyphen, die Monate, in denen Finsternisse vorhergesagt wurden. Sie geben Auskunft darüber, ob es sich um eine Sonnen- oder Mondfinsternis handelt und zu welcher Tages- oder Nachtzeit sie ungefähr erwartet wurde.

Durch Drehen der Kurbel konnte ein antiker Benutzer Jahre im Voraus ablesen, wann eine Sonnenfinsternis bevorstand – anhand eines Zyklus, dessen Erkennung tiefgreifendes, über Generationen angesammeltes astronomisches Wissen erforderte, geschweige denn dessen Kodierung in Bronzezahnräder.

Überlegen Sie, wer dieses Gerät benutzt haben könnte und was es für diese Menschen bedeutet hätte. Eine Sonnenfinsternis war für die meisten Menschen der Antike kein astronomisches Ereignis. Sie war ein Schreckensmoment. Der Himmel schien aus den Fugen zu geraten. Ein Omen der Götter. Wer dieses Gerät besaß, konnte eine Sonnenfinsternis vorhersehen und wusste, dass es sich lediglich um die planmäßige Funktionsweise des Himmels handelte. Das Instrument diente nicht nur der Zeitmessung. Es entmystifizierte den Himmel.

Über dem Finsternisvorhersager befindet sich die Metonische Sonnenuhr, eine fünfgängige Spirale, deren Zyklus auf dem 19-jährigen Zyklus basiert und den Mondkalender mit dem Sonnenjahr in Einklang bringt. Ein Zeiger folgt der Spirale im Kreis. Als die Scans es den Forschern schließlich ermöglichten, die eingravierten Monatsnamen zu lesen, stießen sie auf etwas Unerwartetes. Es handelt sich nicht um die athenischen Monatsnamen, die man von einem griechischen Gerät erwarten würde. Sie sind korinthischen Ursprungs, dem Kalender der griechischen Kolonien im Nordwesten Griechenlands oder möglicherweise von Syrakus auf Sizilien. Syrakus war die Stadt des Archimedes.

Der römische Schriftsteller Cicero, der etwa zur gleichen Zeit wie der Schiffbruch lebte, beschrieb mechanische Geräte, die die Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten nachbildeten, und brachte diese Geräte mit Archimedes im Jahrhundert vor ihm in Verbindung. Lange Zeit wurden diese Passagen als rhetorische Ausschmückung und nicht als wörtliche Beschreibung verstanden. Der Mechanismus von Antikythera zwingt uns, sie neu zu lesen.

Und da war noch ein weiteres Zifferblatt. Das Exeligmos-Zifferblatt, ein kleines Hilfszifferblatt, das die vorhergesagten Finsterniszeiten korrigierte, da drei Saros-Zyklen zusammen ein genaueres Ergebnis liefern als einer. Lesen Sie das noch einmal. Die Erbauer sagten nicht nur Finsternisse voraus. Sie korrigierten ihre Finsternisvorhersagen mechanisch und integrierten so vor Christi Geburt eine Feinabstimmung in das bronzene Räderwerk.

Die endlosen Streitereien

Je besser die Bildgebungstechnologie wird, desto lauter werden die Meinungsverschiedenheiten. Das ist der ehrliche Stand der Forschung im Jahr 2026.

Eine 2024 im „Horological Journal“ veröffentlichte Studie der Universität Glasgow stellte die jahrhundertealte Annahme in Frage, dass der Kalenderring des Uhrwerks 365 Löcher für ein Sonnenjahr aufwies. Die Astronomen Graham Woan und Joseph Bayley, Spezialisten für den Nachweis von Gravitationswellen, die durch eine Studie des Uhrmachers Chris Budiselic aus dem Jahr 2020 auf das Uhrwerk aufmerksam geworden waren, analysierten die Röntgenbilder der Lochpositionen erneut und kamen zu dem Schluss, dass die wahrscheinlichste Anzahl bei etwa 354 und nicht 365 Löchern liegt.

Sollten sie Recht haben, erfasste der vordere Kalenderring ein Mondjahr anstelle eines Sonnenjahres, was das grundlegende Modell der Zeitmessung des Geräts verändert. Die etablierte Forschungsgemeinschaft hat diese Annahme noch nicht abschließend geklärt.

Die im März 2026 in „Research in Engineering“ veröffentlichte Arbeit von Jian-Liang Lin wandte eine systematische Rekonstruktionsmethodik auf das neu dekodierte Mondkalenderzifferblatt an.

Dabei wurden drei plausible Getriebemodelle für das Datumssystem synthetisiert und die Parität der Zahnradgelenke als bestimmendes Prinzip identifiziert, das gewöhnliche von Planetengetrieben unterscheidet. Die quantitative Zähnezählung in der Studie erzielte einen nahezu fehlerfreien Vergleich zwischen tropischen und Mondjahresrotationen und trug so zu einer höheren mechanischen Präzision in der Rekonstruktionsdebatte bei.

Eine im April 2025 auf arXiv veröffentlichte argentinische Computerstudie der Forscher Szigety und Arenas erstellte eine Simulation, die sowohl das dreieckige Zahnprofil der erhaltenen Zahnräder als auch die in den CT-Scandaten messbaren Fertigungsungenauigkeiten berücksichtigte. Zu diesen Ungenauigkeiten zählten leicht ungleichmäßige Zahnabstände und eine unregelmäßige Verteilung, die der Xteknik-Forscher Mike Edmunds zuvor dokumentiert hatte.

Die Simulation legte nahe, dass das Getriebe unter diesen Bedingungen bereits nach wenigen Monaten blockiert haben könnte, was die brisante Möglichkeit aufwirft, dass das Gerät entweder nicht zuverlässig als Taschenrechner funktionierte oder nie als solcher konzipiert war.

Die Reaktion etablierter Forscher war prompt und zurückhaltend. Die Autoren der Studie betonten, ihre Annahmen seien spekulativ und ihre Ergebnisse erforderten Vorsicht. Der Astrophysiker Mike Edmunds von der Cardiff University, dessen Zahnformanalyse die Grundlage der argentinischen Studie bildete, merkte an, dass die korrodierten, erhaltenen Zahnräder die Präzision der Originale möglicherweise nicht genau wiedergeben.

Die Korrosion selbst führt zu Dimensionsänderungen. Ein Gerät, das mit feineren Toleranzen als durch die Korrosion messbar gefertigt wurde, würde in den Scans ungenau erscheinen, selbst wenn es ursprünglich präzise war. Die Diskussion ist weiterhin offen.

Was uns noch verborgen bleibt, ist die mechanische Raffinesse der erhaltenen Fundstücke. Selbst wenn die argentinische Simulation hinsichtlich der Geometrie des erhaltenen Zahnrads korrekt ist, beschreibt sie entweder ein Gerät, das mit deutlich feineren Toleranzen gefertigt wurde, als die Korrosion messbar macht, oder ein Gerät, das die Grenzen des Machbaren in der Antike ausreizte. In beiden Fällen bleibt die Schlussfolgerung dieselbe: Es handelte sich um das mechanisch komplexeste Objekt der Antike, und nichts Vergleichbares findet sich in den archäologischen Funden über tausend Jahre später.

Das Schiffswrack gibt immer wieder neue Geschichten

Im Juli 2025 gab die Schweizerische Archäologische Schule in Griechenland neue Entdeckungen aus erneuten Tauchuntersuchungen des Wracks von Antikythera bekannt. Archäologen bargen Rumpffragmente, darunter drei Außenplanken, die noch mit einem inneren Spant verbunden waren.

Dies bestätigte, dass das Schiff in Schalenbauweise errichtet wurde, bei der zunächst eine Außenhülle fertiggestellt und anschließend die inneren Spanten hinzugefügt wurden. Diese Bauweise war in der damaligen Zeit weit verbreitet, und die Bestätigung lieferte wichtige Details für die Rekonstruktion des Schiffes, das den Mechanismus zu seiner letzten Ruhestätte transportierte.

Das Wrack wurde erstmals im Jahr 1900 entdeckt. Archäologen, Taucher und Forscher haben es in den vergangenen 125 Jahren immer wieder aufgesucht. Der Schiffsmechanismus wurde bei der ersten Bergung freigelegt. Die Rumpffragmente kamen 2025 ans Licht. Forscher gehen davon aus, dass bedeutende Teile der Ladung und des Schiffes selbst noch immer in der Tiefe auf dem Meeresgrund liegen, konserviert durch kaltes Wasser und Sedimente.

Die griechische Regierung führt systematische archäologische Untersuchungen der Fundstätte mit modernen ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen und Ausgrabungstechnik durch. Die Ausgrabungsstätte ist noch nicht erschöpft. Sie gibt weiterhin neue Funde preis.

Die Archimedes-Frage

Die Inschriften, die auf einen korinthischen und möglicherweise syrakusanischen Ursprung des Mechanismus hindeuten, sind das forensisch brisanteste Detail im gesamten Forschungsbericht und konnten nie geklärt werden.

Archimedes von Syrakus lebte von etwa 287 bis 212 v. Chr. Er gilt als der bedeutendste Mechaniker der Antike. Er entwarf Kriegsmaschinen, die die römische Belagerung von Syrakus zwei Jahre lang aufhielten. Er berechnete den Wert von Pi mit außergewöhnlicher Präzision. Er entwickelte die Exhaustionsmethode, die die Integralrechnung um 1800 Jahre vorwegnahm. Antike Quellen, darunter Cicero, beschreiben ihn als Erbauer einer mechanischen Kugel, die die Bewegungen von Sonne, Mond und Planeten nachbildete.

Der römische Feldherr Marcellus soll zwei solcher Geräte als Kriegsbeute mitgenommen haben, als Syrakus 212 v. Chr. fiel. Cicero behauptet, eines davon anderthalb Jahrhunderte später in Rom gesehen zu haben – ein kleines Bronzegerät, in dem, wie er schrieb, eine einzige Umdrehung die ungleichen und unterschiedlichen Bahnen der Sterne und ihre verschiedenen Geschwindigkeiten reproduzierte.

Der Mechanismus von Antikythera wurde etwa ein bis zwei Jahrhunderte nach dem Tod des Archimedes erbaut. Er verwendet astronomische Parameter, die auf babylonischen Beobachtungsaufzeichnungen basieren, kombiniert mit griechischer Mathematik – ganz im Sinne der intellektuellen Tradition von Syrakus und Rhodos.

Er verwendet Monatsnamen des korinthischen Kalenders. Seine mechanische Präzision erfordert eine lange Werkstatttradition und über Generationen weitergegebenes, handwerkliches Wissen im Instrumentenbau – nicht die Leistung eines einzelnen Erfinders.

Archimedes hat dieses spezielle Gerät vermutlich nicht selbst gebaut. Es stammt aber mit ziemlicher Sicherheit aus einer Tradition, die er entweder begründete oder der er angehörte. Der Mechanismus ist nicht der erste seiner Art. Er ist zu ausgereift, zu raffiniert und in seiner Konstruktion zu perfektioniert, um ein Prototyp zu sein. Er ist das vollendete Produkt einer ausgereiften Werkstatttradition. Und er ist der einzige physische Überrest dieser Tradition im gesamten archäologischen Befund.

Wohin die anderen gegangen sind

Dies ist die Frage, die Ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht und auf die es keine angenehme Antwort gibt.

Die Leistungsfähigkeit des Mechanismus von Antikythera zeigt sich in einem einzigen Artefakt in ihrer vollen Ausprägung, danach verliert sich die Spur fast tausend Jahre lang. Keine Schublade voller gescheiterter Prototypen. Keine zweite Maschine in einem anderen Museum. Keine eindeutigen mechanischen Nachfolger.

Keine Werkstattwerkzeuge. Keine Übungsstücke für Lehrlinge. Nichts von vergleichbarer mechanischer Komplexität aus der Antike – außer dieser einen verrosteten Kiste, die Schwammtaucher, die Schutz vor einem Sturm suchten, aus dem Meer bargen und beinahe neben den Statuen am Kai zurückgelassen hatten.

Die antiken Quellen beschreiben ähnliche Vorrichtungen. Ciceros Beschreibung der Archimedischen Kugel. Die Beschreibungen hochentwickelter mechanischer Automaten in Heron von Alexandrien. Philos Berichte über Feinmechanik. Diese Quellen wurden stets mit Skepsis betrachtet, da die physischen Beweise für ihre Richtigkeit fehlten.

Der Mechanismus von Antikythera bestärkt diese Skepsis nicht. Er bestätigt die Existenz zumindest eines so hochentwickelten Objekts. Die Frage nach der Anzahl weiterer solcher Vorrichtungen wird dadurch umso dringlicher und gleichzeitig unbeantwortbarer.

Die plausibelste Interpretation der vorliegenden Beweise ist, dass der Mechanismus das einzige erhaltene Artefakt einer ganzen Tradition griechischer Präzisionsastronomieinstrumente und mechanischer Berechnungen darstellt, die in den wiederholten Katastrophen, die die antike Welt prägten, weitgehend zerstört wurde oder verloren ging. Dazu zählen die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria, die Plünderung Korinths durch die Römer im Jahr 146 v. Chr., die Plünderung Syrakus‘ im Jahr 212 v. Chr. sowie der fortschreitende Niedergang der hellenistischen intellektuellen Institutionen, die diese Tradition bewahrt hatten. Die Werkstätten, die dieses Gerät herstellten, überlebten die Zerstörungen der Städte, in denen sie sich befanden, nicht.

Das Wissen gelangte nicht unversehrt ins Mittelalter. Es musste über Jahrhunderte hinweg langsam von Menschen wiederentdeckt werden, die keine Ahnung von seiner Existenz hatten.

Zweitausend Jahre nachdem es im Meer versank, liefert das verrostete Fragment, das überlebt hat, noch immer Forschungsergebnisse in Fachzeitschriften (2026). Die Rekonstruktionsstudie vom März 2026. Die Computeranalyse vom Januar 2026. Die Simulation des argentinischen Zahnrads von 2025. Die erneute Analyse des Kalenderrings von Glasgow von 2024. Die Rekonstruktion der Planetenanzeige des UCL von 2021. Jede Studie erweitert das Verständnis. Jede Studie eröffnet neue Perspektiven. Das Objekt erweist sich bei jeder Untersuchung als komplexer als bei der vorherigen.

Nur etwa ein Drittel des Originals ist erhalten geblieben. Zwei Drittel sind verloren gegangen, im Meer oder durch Korrosion. Was uns das erhaltene Drittel offenbart hat, hat die Geschichte antiker Technologie in den letzten zwanzig Jahren bereits zweimal neu geschrieben. Was sich in den fehlenden zwei Dritteln befand, wird vielleicht für immer ein Geheimnis bleiben.

Das Erstaunlichste am Mechanismus von Antikythera ist nicht, was er ist, sondern wo er gefunden wurde. Nicht in einem Museum. Nicht in einer königlichen Schatzkammer. Nicht in einem Kloster oder einer Bibliothek aufbewahrt. Auf dem Meeresgrund in 45 Metern Tiefe, an Bord eines Frachtschiffs, als eines von vielen Objekten, ein funktionierendes Instrument, das im Rahmen einer routinemäßigen Handelstransaktion transportiert wurde. Es handelte sich nicht um ein verehrtes, zeremoniell transportiertes Objekt. Es war Handelsware. Es befand sich in einer Kiste mit Statuen, Glaswaren und Münzen, weil es jemand gekauft und transportieren lassen hatte.

Es gab mehr davon. Das verrät die Ladung. Dinge, die als Handelswaren hergestellt, verkauft und verschifft werden, sind keine Einzelstücke. Sie stammen aus Werkstätten, die sie regelmäßig genug herstellen, um sie zu verkaufen. Der Mechanismus, der unser Verständnis antiker Technologie veränderte, war keine einzigartige Erfindung. Er war Teil einer Lieferung. Die Tradition, die ihn hervorgebracht hat, war umfangreich und funktional genug, um einen kommerziellen Markt zu bedienen. Und sie ist fast vollständig verschwunden.

Fragen Sie sich, was Cicero beschrieb, als er von der kleinen Bronzekugel schrieb, in der eine einzige Umdrehung die ungleichen und vielfältigen Bahnen der Sterne nachbildete. Fragen Sie sich, was sich in den Werkstätten von Syrakus befand, die Marcellus‘ Soldaten beim Fall der Stadt 212 v. Chr. zerstörten.

Fragen Sie sich, was sich in den zwei Dritteln des Mechanismus von Antikythera befand, die das Meer verschlang, bevor Schwammtaucher die Überreste bargen. Und fragen Sie sich, was sonst noch dort unten in 45 Metern Tiefe im kalten Wasser vor der Insel Antikythera liegt, in den Teilen des Wracks, die 125 Jahre Archäologie noch nicht erreicht haben, und darauf wartet, dass das nächste Forscherteam mit einem Scanner hinabtaucht und hineinblickt.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 08.07.2026