Krisenvorsorge: Fenix E06R Schlüsselbundleuchte

Ihre kompakte All-in-One-Lösung für Licht, Orientierung und Präzision.

Mit der Fenix E06R Schlüsselbundleuchte sind Sie für jede Situation bestens gerüstet. Dieses innovative Multitalent vereint leistungsstarkes weißes Licht, praktisches UV-Licht und einen präzisen roten Laserpointer in einem handlichen Gehäuse – ideal für Alltag, Beruf und Outdooreinsätze.

Zwei langlebige Luminus SST12 LEDs sorgen mit einer maximalen Helligkeit von 700 Lumen und einer Reichweite von bis zu 110 Metern für eine beeindruckende Lichtleistung, wann immer Sie sie benötigen.

Ein besonderes Highlight ist der mehrfarbige Schalterring: Mit Rot-, Blau- oder RGB-Atemlicht passt sich die E06R Ihrer Umgebung an und bietet gleichzeitig eine zusätzliche Signalfunktion oder Orientierungshilfe.

Drei getrennte Schalter sorgen für eine intuitive Bedienung jeder Lichtquelle, während das magnetische Endstück einen freihändigen Einsatz an metallischen Oberflächen ermöglicht – ideal für Reparaturen oder Arbeiten im Dunkeln.

Der integrierte 750 Milliamperestunden (mAh) starke Li-Ion-Akku lässt sich bequem über den modernen USB-Typ-C-Anschluss aufladen und bietet ausreichend Energie für lange Einsätze. Dank der hochwertigen Beschichtung ist die Leuchte besonders widerstandsfähig gegenüber Abrieb und Alltagsbeanspruchung. Zudem ist sie gemäß IP66 wasserfest.

Lieferumfang: E06R Schlüsselbundleuchte, Schlüsselring, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Maße: 69 x 29 x 16 mm

Gewicht: 54 g

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 17.07.2026