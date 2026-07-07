Stark reduziert: Kurbel-Dynamo-Powerstation

Generieren Sie Ihren eigenen Strom.

Autarke Stromversorgung für unterwegs: Von nun an sind Sie nicht mehr auf eine Steckdose angewiesen! Dank der Kurbel-Dynamo-Powerstation können Sie Ihr Smartphone, Ihren Laptop und viele andere mobile Geräte ganz flexibel und bequem von unterwegs aus aufladen.

Aufgrund der kompakten Bauweise und des geringen Gewichts lässt sich die Powerstation geschickt im Rucksack oder in der Handtasche verstauen.

Der praktische Tragegriff ermöglicht zudem ein unkompliziertes und sicheres Transportieren. Das integrierte LED-Panel und die Taschenlampe, die zusätzlich mit einer SOS-Funktion ausgestattet ist, versorgen Sie außerdem mit hellem Licht.

Einfache Stromgenerierung per Hand: Laden Sie Ihren Kurbel-Dynamo ganz einfach und unkompliziert per Hand auf. Somit können Sie Ihre elektronischen Geräte jederzeit mit Strom versorgen und sind dabei vollkommen autark.

Die Powerstation eignet sich bestens für Camping-Ausflüge, Wanderungen oder für die Krisenvorsorge.

Mit einem Solarpanel aufladbar: Nutzen Sie die kostenlose Sonnenenergie, um Ihre Powerstation aufzuladen. Hierzu müssen Sie lediglich ein Solarpanel mit einem USB-C-Anschluss an Ihre Powerstation anschließen.

Extraschnelle Ladegeschwindigkeit: Der USB-C-Anschluss mit Power Delivery ermöglicht eine Ladespannung von 5 bis 12 V und generiert bis zu 18 W.

Riesige Kapazität für viele Extrastunden: Ganze 22 500 mAh verlängern die Laufzeit Ihres Smartphones um bis zu 115 Stunden!

Geeignet für Mobilgeräte aller Art: Die intelligente Technologie der Powerstation passt den Ladestrom an das jeweilige Gerät an. Die integrierte Quick-Charge-3.0-Funktion ermöglicht ein bis zu viermal schnelleres Aufladen.

Drei Geräte können gleichzeitig geladen werden: Nutzen Sie die gesamte Power des Stromgenerators und versorgen Sie drei Geräte gleichzeitig mit Strom.

Li-Ion-Akku mit 22 500 mAh

Autarke Stromgenerierung per Handkurbel: ca. 5 W bei 180 U/min

Input-Anschlüsse: Micro-USB, USB-C

Output-Anschlüsse: 2 × USB-A, USB-C

Inklusive LED-Panel und Taschenlampe

Mit leuchtender Ladestandanzeige

Integrierter Schutz vor Überladung und Entladung, Überlastung und Überhitzung sowie vor einem Kurzschluss

Maße: 181 × 118 × 64 mm (H × B × T)

Gewicht: 820 g

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 07.07.2026