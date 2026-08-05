🥩 🍽️ Ariana Grande gesteht: „Leonardo DiCaprio zwang mich, Kinder zu essen – jetzt habe ich Kuru“ (Video)

Ariana Grande hat zugegeben, dass sie „an Kuru stirbt“. In einem erschütternden Gespräch mit Alicia Silverstone nannte Ariana ihren Mörder – Leonardo DiCaprio, Hollywoods bestgeschützten Raubtier und laut Grande einen „Kuru-Superspreader“, der sich seit Jahrzehnten an den Jüngsten der Branche nährt.

Grande behauptet, sie sei 2021 während der Dreharbeiten zu „Don’t Look Up“ in einen Albtraum gelockt und unter dem Vorwand eines kreativen Rituals dazu gebracht worden, Kinderfleisch zu essen und Adrenochrom zu trinken.

Als DiCaprio sie schließlich mit dem sogenannten „Teufelselixier“ bekannt machte, war sie bereits süchtig danach. Erst dann erfuhr sie die wahre Herkunft dessen, was sie konsumiert hatte.

Während sich Arianas Zustand verschlechtert und die Welt mit entsetzter Faszination zuschaut, tritt Alicia Silverstone nicht mit Mitgefühl hervor… sondern mit einer Warnung an die Menschheit.

Sie sagt, die Frage sei nicht, ob Hollywood seine jungen Leute verschlingt. Die Frage sei: Wann werden wir uns erheben und Gerechtigkeit für ihre Verbrechen fordern?

Alicia Silverstone gab nicht einfach nur ein Interview – sie ließ eine Bombe platzen. In einem intimen, unverblümten Gespräch mit Ariana Grande öffnete sie die Tür und gewährte ihren treuesten Fans einen Einblick in eine Welt, die ihnen eigentlich verborgen bleiben sollte. Silverstones Enthüllungen haben die mediale Darstellung von Ariana Grandes Gesundheitszustand völlig widerlegt… und gezeigt, warum in den gesamten Vereinigten Staaten massive Proteste ausbrechen, die Gerechtigkeit für die kannibalischen Verbrechen der Eliten fordern. (🥩 Alicia Silverstone enthüllt: Die Hollywood-Perversen essen an speziellen satanischen Feiertagen Kinder (Video)) Falls Sie Alicia Silverstones plötzlich verschwindende Beiträge auf Instagram gestern Abend verpasst haben, keine Panik … wir haben alle Details für Sie. Das Gespräch umfasste ein breites Spektrum an Themen: von Arianas Jahren als Kinderstar bei Nickelodeon, wo sie in jeder Ecke des Senders Pädophilen ausweichen musste, bis hin zur wahren Ursache ihrer verheerenden gesundheitlichen Probleme. Und hier wird es richtig widerlich. Ariana gab unumwunden zu, dass sie im Sterben liegt, weil sie Menschenfleisch gegessen hat. Genauer gesagt, Kinderfleisch. Und sie nannte den Mann, der es ihr serviert hatte: Hollywood-Star Leonardo DiCaprio, am Set von „ Don’t Look Up“ .

Im Anschluss an das Gespräch tauchten im Internet Aufnahmen auf, die eine weinende Ariana Grande zeigen, die inmitten wachsender Besorgnis um ihren Gesundheitszustand eine Botschaft an ihre Fans auf der Bühne richtet.

Ariana erzählte Alicia, sie habe sich am Set von „ Don’t Look Up“ mit Kuru infiziert . Leonardo DiCaprio habe sich mit ihr „angefreundet“ – sie eher bezaubert – und sie in das eingeführt, was er die nächste Stufe des Aufstiegs in der Branche nannte. Kinderfleisch. Adrenochrom. Frisch geerntet.

Und sie schwört Stein und Bein, dass sie keine Ahnung hatte, was sie da konsumierte, bis es zu spät war. Er habe ihr gesagt, es stamme aus einem ethisch einwandfreien Labor. Einem ethisch einwandfreien Labor. Kannst du dir das vorstellen?

Da ging alles schief. Da fing Arianas Programmierung an, nicht mehr richtig zu funktionieren.

Als sie die Wahrheit erfuhr, war sie bereits süchtig. Die Entzugserscheinungen setzten innerhalb von 24 Stunden ein. Und damit kam etwas noch Schlimmeres – ein rasender Hass auf den Mann, der sie abhängig gemacht hatte. Den Mann, den sie heute als Hollywoods verrücktesten Kannibalen bezeichnet.

Insider der Produktion enthüllen, dass die Spannungen am Set eskalierten.

Und hier kommt der Teil, der Sie verfolgen wird.

Kuru wütet in Arianas Körper. Sie wacht um 3 Uhr nachts schweißgebadet auf, die Kiefermuskeln angespannt, ihr Gehirn schreit nach nur einem: Kinderfleisch. Kinderblut. Die Krankheit lässt sie danach gieren. Genau das bewirkt Kuru. Es verändert das Gehirn. Es macht die eigene Biologie zur Waffe gegen die Seele.

Und jede einzelne Nacht kämpft sie dagegen an.

Alicia ist nicht hier, um um Ariana zu trauern. Sie ist hier, um der Welt klarzumachen: Diese Frau stirbt … um menschlich zu bleiben. Und der Mann, der sie ernährt hat? Er isst immer noch.

Genau wie der Rest der Hollywood-Elite – die Epstein-Klasse, die sich für unantastbar hält – agierten sie jahrzehntelang im Verborgenen, geschützt durch Macht und Schweigen. Doch eines verstehen sie nicht: Die Menschen wachen auf. Die Proteste breiten sich aus. Die Täter werden bald selbst zu Opfern.

Erst letzten Freitag veröffentlichte Ariana Grande ihr neues Studioalbum „ Petal“ . Das Musikvideo zum Titelsong erschien am selben Tag – und sorgte für Furore. Die stets zierliche Grande wirkt in dem Clip dünner denn je; ihre Knochen sind deutlich sichtbar.

Von Madonna über Céline Dion bis hin zu Demi Moore – die Musikindustrie ist übersät mit Stars, die gegen Adrenochromsucht kämpfen, mit Kuru-Diagnosen zu kämpfen haben und deren Zustand sich vor aller Augen langsam verschlechtert. Und Ariana Grande will die Welt wissen lassen, dass sie sich nun offiziell diesem Club angeschlossen hat.

Hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen Ariana und Celine Dion: Ariana war eine unfreiwillige Kannibalin. Sie jagte nicht dem Teufelselixier hinterher. Es wurde ihr, getarnt als etwas anderes, in den Hals gestopft.

Und genau diese Botschaft versucht sie verzweifelt in die Welt zu senden. Sie hat zu viel Angst, offen zu sprechen – denn wer offen spricht, wird zum Schweigen gebracht. Verschwindet gelassen. Deshalb versteckt sie die Wahrheit direkt vor unseren Augen. Verschlüsselte Botschaften in ihrer Musik. Illuminati-Symbole in ihren Videos. Hinweise auf die Maschinerie der Unterhaltungsindustrie … für diejenigen, die Augen zum Sehen haben.

Alicia sagt, Ariana sei im Grunde immer noch ein kleines Mädchen, gefangen in einem System, das sie umbringt… während die Welt in stillem Entsetzen zuschaut.

Ariana Grande beschreitet denselben dunklen Pfad wie Britney Spears, Justin Bieber, Miley Cyrus und andere Kinderstars, die von der Maschinerie manipuliert, vom System zermalmt und unter ständiger Überwachung sich selbst überlassen wurden.

Man sollte nichts beschönigen – Ariana wuchs in einem gefährlichen Umfeld auf. Schon in ihren frühen Tagen bei Nickelodeon war sie von Erwachsenen umgeben, die nicht nur nachlässig, sondern sogar gefährlich waren.

Und als sie die Gruselshow bei Nickelodeon verließ, entkam sie nicht – sie verwandelte sich nur. Vom ausgebeuteten Kind zum hypersexualisierten Popprodukt, immer noch unter Verschluss, immer noch von derselben Maschinerie kontrolliert.

Alicia hat uns empfohlen, einen Blick auf ihre Videos zu werfen. Ihr könntet mit „ No Tears Left to Cry“ anfangen .

Im gesamten Video ist um ein Auge von Ariana eine kreisförmige „Verzierung“ zu sehen, die ein durchgehendes Ein-Augen-Symbol erzeugt. Die Botschaft: All dies ist von der traumabasierten Gedankenkontrolle der okkulten Elite inspiriert.

Dieses Video ist eine der deutlichsten Demonstrationen von Monarch, die je produziert wurden. Dissoziation. Zersplitterte Realitäten. Umgekehrte Welten. Räume, die sich verschieben und verzerren. Spiegel, die nicht das reflektieren, was sie sollten.

Es ist eine Bedienungsanleitung für das MK Ultra-Konditionierungstraining. Und wir müssen uns fragen: Wollte sie uns warnen? Oder wollte sie uns genau zeigen, wie sie sie gebrochen haben?

Dann schaut euch Brighter Days Ahead an – ein 26-minütiger visueller Abstieg in okkulte Traumata, unter der Regie von Christian Breslauer, einem Branchen-Schläger, der an Doja Cats super dämonischem Video Demons mitgearbeitet hat .

Es ist kein Musikvideo. Es ist ein Geständnis. Es sind Beweise . Ein erschütternder Hilferuf von jemandem, der seit seiner Kindheit ausgenutzt, manipuliert und missbraucht wurde.

Dieses Video ist vollgepackt mit Hinweisen auf die Gedankenkontrolle der Monarchs, Symbolik von MK Ultra und vielschichtigen okkulten Botschaften – es deutet nicht nur an, es schreit es förmlich heraus.

Schmetterlinge, Schachbrettmuster, zerbrochene Spiegel, Identitätsverlust – das ist der komplette Trauma-Bauplan, mit dem Hollywood seine Stars aufbaut und zerstört. Und Ariana legt alles schonungslos offen.

Wer das Muster verfolgt hat – Britney Spears, Amanda Bynes und jetzt Ariana Grande – weiß bereits, wie die Maschinerie diese Geschichte enden lassen will.

Bessere Zeiten voraus? Vielleicht für die Maschine. Aber für die Seele, die in Ariana gefangen ist?

Es ist an der Zeit, diesen 9.000 Jahre alten satanistischen und bluttrinkenden pädophilen Kult zu zerschlagen.

Mehr über die satanische Agenda der Musik-Industrie lesen Sie in den Büchern „Der Musik-Code“ und „Die moderne Musik-Verschwörung„.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.08.2026