Krisenvorsorge: Einsatzhandschuhe GSG-9 CRTS2

Präzise Kontrolle unter anspruchsvollen Bedingungen.

Wenn Schutz, Fingergefühl und Bewegungsfreiheit gleichermaßen gefragt sind, zeigen die Einsatzhandschuhe GSG-9 CRTS2 ihre Stärken.

Entwickelt für Schießtraining, Sicherheitsdienst, Outdoor-Einsätze und taktische Anwendungen überzeugen die Handschuhe durch ihre funktionale Konstruktion und ihren hohen Tragekomfort.

Robust verarbeitet, flexibel einsetzbar.

Die abgestimmte Materialkombination aus Nylon, Ziegenleder, Polyurethan und Polychloropren verbindet Strapazierfähigkeit mit Flexibilität und sicherem Grip.

Das Innenmaterial mit ARMORTEX® unterstützt präzise Bewegungsabläufe und ein kontrolliertes Handling auch bei anspruchsvollen Tätigkeiten.

Sicher getragen, angenehm im Handling.

Die Zertifizierung nach EN 388:2016 bestätigt den Schutz gegen mechanische Risiken und macht die Handschuhe sowohl für professionelle Anwendungen als auch für sportliche Einsätze interessant.

Gleichzeitig sorgt die ergonomische Passform für angenehmen Sitz und hohe Bewegungsfreiheit.

Das schlichte schwarze Design unterstreicht den funktionalen Charakter der Handschuhe.

Hochwertige Einsatz- und Schießhandschuhe

Zertifiziert nach EN 388:2016

Innenmaterial mit ARMORTEX ®

Gute Balance aus Schutz, Grip und Fingergefühl

Robuste und strapazierfähige Verarbeitung

Hoher Tragekomfort und angenehme Passform

Geeignet für Einsatz, Outdoor, Training und Schießsport

Hochwertige Verarbeitung – Made in Italy

Material: 55 % Nylon, 20 % Ziegenleder, 15 % Polyurethan, 10 % Polychloropren

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 19.10.2026