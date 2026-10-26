Stark reduziert: GEFU BBQ Fischhalter

Ganzen Fisch entspannt zubereiten.

Ein ganzer Fisch überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern bleibt beim Garen besonders saftig. Gleichzeitig stellt seine Zubereitung auf dem Grill oder im Backofen oft eine Herausforderung dar.

Der GEFU BBQ-Fischhalter sorgt dafür, dass der Fisch sicher in Position bleibt, gleichmäßig gegart wird und sich anschließend komfortabel entnehmen lässt – ganz ohne Anhaften oder Auseinanderfallen.

Für einen sicheren Halt beim Garen.

Die drei Auflagen lassen sich stufenlos verschieben und individuell an Größe und Form des Fisches anpassen. So erhalten Dorade, Forelle, Saibling, Makrele, Wolfsbarsch und viele weitere ganze Fische bis etwa 35 Zentimeter Länge einen stabilen Halt.

Für naturbelassene oder gefüllte Fische lässt sich der Halter gleichermaßen einsetzen und unterstützt eine schonende Zubereitung, ohne dass der Fisch direkt auf dem Grillrost oder Backblech aufliegt.

Robust für viele Grillsaisons.

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl ist der Fischhalter langlebig, geschmacksneutral und sowohl für den Grill als auch für den Backofen geeignet.

Nach dem Gebrauch lässt er sich einfach in der Spülmaschine reinigen und ist schnell wieder einsatzbereit. Mit seiner stabilen Verarbeitung und der 5-jährigen Herstellergarantie begleitet er Sie zuverlässig durch viele Grillsaisons.

Für ganze Fische bis ca. 35 Zentimeter Länge

Stufenlos einstellbare 3-Punkt-Auflage

Sicherer und rutschfester Halt während der Zubereitung

Geeignet für naturbelassene und gefüllte Fische

Für Grill und Backofen geeignet

Aus hochwertigem Edelstahl

Spülmaschinengeeignet

5 Jahre Herstellergarantie

Maße: ca. 36,7 × 7,7 × 7,8 cm

Gewicht: ca. 320 g

Material: Edelstahl

Lieferumfang: 1 GEFU BBQ-Fischhalter

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 26.10.2026