Stark reduziert: Notstromgenerator 2100 Watt mit Digital Display

Zuverlässige Stromversorgung auch ohne Netzanschluss.

Stromausfall, Blackout oder instabile Netze stellen die Versorgung schnell auf die Probe. Genau in solchen Situationen braucht es eine zuverlässige Energiequelle, die unabhängig arbeitet und sofort verfügbar ist.

Dieser Notstromgenerator mit 2100 Watt sorgt dafür, dass grundlegende Geräte zuverlässig betrieben werden können – flexibel, mobil und netzunabhängig.

Mit einer Nennleistung von 1,8 Kilowatt und einer maximalen Leistung von 2,1 Kilowatt eignet sich das Gerät ideal für den Betrieb einzelner essenzieller Geräte oder kleiner Verbrauchergruppen wie Beleuchtung, Kühlgeräte oder empfindliche Elektronik.

Die moderne Inverter-Technologie liefert eine stabile Ausgangsspannung und ermöglicht einen sicheren Einsatz auch bei sensiblen Geräten.

Kompakte Leistung für den Grundbedarf.

Der 3,6-Liter-Tank ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 4 Stunden bei Nennleistung und bietet damit genau die Ausdauer, die für typische Einsatzphasen benötigt wird.

Gleichzeitig bleibt das Gerät mit nur 19,5 Kilogramm angenehm leicht und lässt sich einfach transportieren und flexibel einsetzen – im Haus, im Garten oder unterwegs.

Die kompakte Bauweise erleichtert die Lagerung und sorgt dafür, dass der Generator bei Bedarf schnell griffbereit ist.

Schnell einsatzbereit und zuverlässig im Betrieb.

Der Seilzugstarter ermöglicht einen unkomplizierten Start ohne aufwendige Technik. Gerade in Situationen, in denen es schnell gehen muss, steht die Stromversorgung mit wenigen Handgriffen zur Verfügung.

Integrierte Schutzmechanismen wie Überlast- und Ölwarnsystem erhöhen die Betriebssicherheit und schützen das Gerät vor Schäden. So bleibt der Generator auch bei längerer Nutzung zuverlässig und stabil.

Vielseitig nutzbar und funktional ausgestattet.

Neben der klassischen 230-Volt-Versorgung stehen zusätzliche Anschlüsse für Gleichstrom und USB zur Verfügung.

Damit lassen sich auch kleinere Geräte direkt betreiben oder laden – ein praktischer Vorteil für Alltag, Outdoor-Einsatz und Vorsorgesituationen.

2100 Watt maximale Leistung für die Stromversorgung wichtiger Geräte im Notfall

Inverter-Technologie für stabile Spannung und empfindliche Geräte

Netzunabhängige Stromversorgung bei Ausfällen und Krisensituationen

Kompakte Bauweise und geringes Gewicht für flexible Nutzung

Seilzugstarter für schnellen und unkomplizierten Start

Integrierte Schutzsysteme für sicheren Betrieb

230 Volt, 12 Volt und USB-Anschlüsse für vielseitige Anwendungen

Laufzeit bis ca. 4 Stunden bei Nennleistung

Maße: 47,8 × 29,8 × 46 cm

Gewicht: 19,5 kg

Kraftstoff: bleifreies Benzin

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 06.10.2026