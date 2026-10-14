Survival-Trinkflasche mit Alarm

Mehr als nur eine Thermoflasche.
Eine Thermoflasche gehört bei Wanderungen, Campingtouren oder Reisen oft zur festen Ausrüstung. Diese Ausführung geht jedoch einen Schritt weiter: Neben der doppelwandigen Isolierflasche sind ein Sicherheitsalarm sowie praktische Outdoor-Helfer direkt integriert.
Dadurch vereint sie Getränkeversorgung, Notfallausrüstung und Sicherheitsfunktion in einem einzigen Ausrüstungsgegenstand.
Getränkeversorgung und Sicherheit kombiniert.
Die doppelwandige Thermoflasche aus rostfreiem Edelstahl hält heiße Getränke lange warm und kalte Getränke angenehm kühl.
Zusätzlich verfügt sie über einen integrierten 120-dB-Alarm, der bei Bedarf durch Ziehen des SOS-Schiebers aktiviert werden kann und sofort Aufmerksamkeit erzeugt.
Mit Alarm und Outdoor-Ausstattung.
Für den Einsatz unterwegs ist die Flasche mit einem Nylon-Paracord-Armband ausgestattet, das zusätzliche Funktionen bereithält.
Mini-Kompass, Feuerstein und Notfallpfeife ergänzen die Ausstattung und erweitern die Thermoflasche um nützliche Funktionen für Camping, Wandern, Backpacking, Outdoor-Aktivitäten und Notfallvorsorge.
- Integrierter 120-dB-Sicherheitsalarm
- Doppelwandige Thermoflasche für heiße und kalte Getränke
- Robuste Edelstahlkonstruktion
- Nylon-Paracord-Armband mit Mini-Kompass
- Integrierter Feuerstein und Notfallpfeife
- Einfache Aktivierung über SOS-Schieber
- Geeignet für Outdoor, Reisen und Krisenvorsorge
- BPA-freie Ausführung
Maße: Ø ca. 7,5 × 28,5 cm
Fassungsvermögen: 750 ml
Gewicht: ca. 440 g
Material: Rostfreier Edelstahl, BPA-frei
Alarmlautstärke: 120 dB
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 14.10.2026