Survival-Trinkflasche mit Alarm

Mehr als nur eine Thermoflasche.

Eine Thermoflasche gehört bei Wanderungen, Campingtouren oder Reisen oft zur festen Ausrüstung. Diese Ausführung geht jedoch einen Schritt weiter: Neben der doppelwandigen Isolierflasche sind ein Sicherheitsalarm sowie praktische Outdoor-Helfer direkt integriert.

Dadurch vereint sie Getränkeversorgung, Notfallausrüstung und Sicherheitsfunktion in einem einzigen Ausrüstungsgegenstand.

Getränkeversorgung und Sicherheit kombiniert.

Die doppelwandige Thermoflasche aus rostfreiem Edelstahl hält heiße Getränke lange warm und kalte Getränke angenehm kühl.

Zusätzlich verfügt sie über einen integrierten 120-dB-Alarm, der bei Bedarf durch Ziehen des SOS-Schiebers aktiviert werden kann und sofort Aufmerksamkeit erzeugt.

Mit Alarm und Outdoor-Ausstattung.

Für den Einsatz unterwegs ist die Flasche mit einem Nylon-Paracord-Armband ausgestattet, das zusätzliche Funktionen bereithält.

Mini-Kompass, Feuerstein und Notfallpfeife ergänzen die Ausstattung und erweitern die Thermoflasche um nützliche Funktionen für Camping, Wandern, Backpacking, Outdoor-Aktivitäten und Notfallvorsorge.

Integrierter 120-dB-Sicherheitsalarm

Doppelwandige Thermoflasche für heiße und kalte Getränke

Robuste Edelstahlkonstruktion

Nylon-Paracord-Armband mit Mini-Kompass

Integrierter Feuerstein und Notfallpfeife

Einfache Aktivierung über SOS-Schieber

Geeignet für Outdoor, Reisen und Krisenvorsorge

BPA-freie Ausführung

Maße: Ø ca. 7,5 × 28,5 cm

Fassungsvermögen: 750 ml

Gewicht: ca. 440 g

Material: Rostfreier Edelstahl, BPA-frei

Alarmlautstärke: 120 dB

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 14.10.2026