Stark reduziert: Osmose-Wasserfilter mit Wasserstofffunktion

Für reines, vitalisiertes Wasser auf Knopfdruck.
Mehr als nur gefiltert: Wasserstoffwasser für neue Energie im Alltag
Dieses 4-in-1-Wasserfiltersystem geht einen Schritt weiter als klassische Osmosegeräte: Es filtert nicht nur gründlich, sondern bereichert das Wasser gezielt mit molekularem Wasserstoff (H2) – für ein besonders feines, bioverfügbares Trinkwasser mit antioxidativen Eigenschaften.
Wasserstoffwasser gilt als innovativer Beitrag zu einem bewussten Lebensstil: Es schmeckt weich, ist besonders gut verträglich und wird von vielen Anwendern als spürbar vitalisierend empfunden. Möglich macht dies die präzise Dosierung von H2 in einem eigenen 2-Liter-Tank – direkt verfügbar per Tastendruck.
Vier Funktionen, ein Ziel – Wasser in seiner besten Form: Ob gekühlt, erhitzt oder angereichert – das Gerät liefert jederzeit genau das Wasser, das gerade gebraucht wird. Ideal für Küche, Büro, Praxis oder unterwegs, ganz ohne Festwasseranschluss.
Funktional und vielseitig:
- Wasser mit molekularem Wasserstoff – fein strukturiert, antioxidativ, geschmacksneutral
- Umkehrosmose-Filtration – entfernt Schadstoffe, Schwermetalle, Medikamentenrückstände, Mikroplastik und Kalk
- Sechs Temperaturstufen – von Raumtemperatur bis kochend (100 °C), perfekt für Tee, Kaffee oder Babynahrung
- Gekühltes Wasser – angenehm erfrischend bei ca. 10 °C
Komfortabel und durchdacht:
- Integrierter 6-Liter-Wassertank – kein Festwasseranschluss notwendig
- 3-stufiges Filtersystem mit UVC-Desinfektion – für hygienisch einwandfreies Wasser
- Touch-Display mit Temperaturwahl und Filteranzeige
- Quick-Change-Filter – schneller, werkzeugloser Wechsel
Maße: 24 × 47 × 43 cm
Tankvolumen: 6 Liter
Hydrogenwasser: 2 Liter Tankvolumen
Heißwasserleistung: bis zu 18 Liter pro Stunde ab 90 °C
Temperaturstufen: 10 °C, Raumtemperatur, 45 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C
Lieferumfang: Osmose-Wasserfilter mit Wasserstofffunktion, Filtereinheit (PAC, CF-Carbon, RO-Membran), Tropfschale, Anleitung
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 10.11.2026