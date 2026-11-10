Stark reduziert: Osmose-Wasserfilter mit Wasserstofffunktion

Für reines, vitalisiertes Wasser auf Knopfdruck.

Mehr als nur gefiltert: Wasserstoffwasser für neue Energie im Alltag

Dieses 4-in-1-Wasserfiltersystem geht einen Schritt weiter als klassische Osmosegeräte: Es filtert nicht nur gründlich, sondern bereichert das Wasser gezielt mit molekularem Wasserstoff (H 2 ) – für ein besonders feines, bioverfügbares Trinkwasser mit antioxidativen Eigenschaften.

Wasserstoffwasser gilt als innovativer Beitrag zu einem bewussten Lebensstil: Es schmeckt weich, ist besonders gut verträglich und wird von vielen Anwendern als spürbar vitalisierend empfunden. Möglich macht dies die präzise Dosierung von H 2 in einem eigenen 2-Liter-Tank – direkt verfügbar per Tastendruck.

Vier Funktionen, ein Ziel – Wasser in seiner besten Form: Ob gekühlt, erhitzt oder angereichert – das Gerät liefert jederzeit genau das Wasser, das gerade gebraucht wird. Ideal für Küche, Büro, Praxis oder unterwegs, ganz ohne Festwasseranschluss.

Funktional und vielseitig:

Wasser mit molekularem Wasserstoff – fein strukturiert, antioxidativ, geschmacksneutral

– fein strukturiert, antioxidativ, geschmacksneutral Umkehrosmose-Filtration – entfernt Schadstoffe, Schwermetalle, Medikamentenrückstände, Mikroplastik und Kalk

Sechs Temperaturstufen – von Raumtemperatur bis kochend (100 °C), perfekt für Tee, Kaffee oder Babynahrung

Gekühltes Wasser – angenehm erfrischend bei ca. 10 °C

Komfortabel und durchdacht:

Integrierter 6-Liter-Wassertank – kein Festwasseranschluss notwendig

3-stufiges Filtersystem mit UVC-Desinfektion – für hygienisch einwandfreies Wasser

Touch-Display mit Temperaturwahl und Filteranzeige

Quick-Change-Filter – schneller, werkzeugloser Wechsel

Maße: 24 × 47 × 43 cm

Tankvolumen: 6 Liter

Hydrogenwasser: 2 Liter Tankvolumen

Heißwasserleistung: bis zu 18 Liter pro Stunde ab 90 °C

Temperaturstufen: 10 °C, Raumtemperatur, 45 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C

Lieferumfang: Osmose-Wasserfilter mit Wasserstofffunktion, Filtereinheit (PAC, CF-Carbon, RO-Membran), Tropfschale, Anleitung

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 10.11.2026