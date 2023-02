Great Reset: Globalisten wollen Hausbesitzer enteignen

Dieser Beitrag erschien zuerst auf AUF1.INFO

„Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“, so das von WEF-Gründer Klaus Schwab ausgegebene Ziel. Und das perfekte Instrument, die Verarmung, laut Neusprech also das “Glück” der Menschen zu erreichen, stellt das Märchen vom menschengemachten Klimawandel dar.

Damit kann man den Menschen so ziemlich alles nehmen.

Auf Auto, Fleisch, Urlaubsreisen, ja sogar auf eigene Kinder oder das Recht auf ein anständiges Begräbnis soll man jetzt aus Klimaschutzgründen verzichten! Was ja auch Katja Diehl, Beraterin der österreichischen Umweltministerin Gewessler, zuletzt bestätigt hatte. „Wir nehmen den Deutschen den Traum vom eigenen Auto und vom Eigenheim.“

Nebenbei wird Deutschland deindustrialisiert und der Mittelstand – das Rückgrat von Wirtschaft und Gesellschaft – vernichtet.

Klimadiktatur: Enteignung von Privateigentum

Und natürlich müssen auch die Hauseigentümer im Rahmen des marxistischen Klimakampfes gegen das Privateigentum enteignet werden. Selbstverständlich auch mit Hilfe der perfekten Klimaschutzwaffe: der deutschen Bürokratie.

Die ohnehin seit Jahrzehnten nichts anderes zu tun hat, als freies Unternehmertum abzuwürgen. Sie wird nun dafür eingesetzt, die grüne Klimadiktatur zu exekutieren.

Irrsinn: Begrünungspflicht von Dächern

Das groteske Beispiel dazu ist Hamburg. Hier will der rot-grüne Senat im Rahmen seines Plans, die CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 70 (!) Prozent zu reduzieren, nun nicht nur die erst seit heuer geltende Solardachpflicht verschärfen.

Jetzt soll auch noch eine Pflicht zur Begrünung von Dächern kommen! Beide Regelungen gelten sowohl für Neubauten als auch für bereits bestehende Gebäude.

Unsinnig: Mangelware Solarpaneele

Obwohl – außer Roten und Grünen – jeder weiß, dass diese Pläne allein schon deshalb völlig unrealistisch sind, da die dafür benötigten Solarpaneele für das ohnehin wenig sonnenverwöhnte Hamburg absolute Mangelware sind.

Grüne Klima-Phantasten argumentieren mit Förderungen. Mit Geld, das man laut deren Meinung ja nur drucken müsse, lasse sich jeder Wahnsinn umsetzen, so anscheinend deren Credo.

Sanierungspflicht für Altbauten

Dass der Wahnsinn Methode hat, beweist ja auch die bundesweite Sanierungspflicht für Altbauten, um deren Energieeffizienz zu steigern. Wovon wir bereits berichtet haben.

Viele Menschen werden sich die umfangreichen Sanierungsarbeiten nicht leisten können und daher gezwungen sein, ihr Haus zu verkaufen.

Schnurstracks in Richtung Great Reset

Genau was von den Klima-Kommunisten beabsichtigt ist. Sie können die freiwerdenden Grundstücke dann schnurstracks an ihre eigene Klientel – illegale Einwanderer oder Immobilienkonzerne – weiterreichen. Und dabei selbst ein paar Euro abzweigen.

Für sie wird der Great Reset jedenfalls nicht in Besitzlosigkeit enden! (Enteignungen: EU-Sanierungsvorschriften für Hausbesitzer)

Mit „Nachhaltigkeit“ in Klaus Schwabs Great Reset

Der Great Reset schreitet mit Riesenschritten voran. Mit Hilfe des Märchens vom menschengemachten Klimawandel ist geplant, die komplette Wirtschaft umzustellen. Der Pate des Weltwirtschaftsforums, der Globalist Klaus Schwab, nennt dies „die vierte industrielle Revolution“.

Bereits die erste, Ende des 18. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts, hatte die bisherige Gesellschaft und das gemeinsame Zusammenleben der Menschen grundlegend verändert. Und genau das steht uns jetzt wieder bevor.

Während die Menschen europaweit in Smart Cities bzw. sogenannten 15-Minuten-Städten eingepfercht werden sollen, will nun die EU-Kommission unter dem Kampfbegriff „European Sustainability Reporting Standards“, kurz: ESRS, ihr angebliches Nachhaltigkeitsprogramm durchziehen.

„Nachhaltigkeit“ ist Planwirtschaft

Den geplanten Generalumbau von Wirtschaft und Industrie verkauft die ARD allen Ernstes als: „notwendige Steuerung hin zu mehr klimafreundlicher Produktion und klimaneutralen Produkten“.

Sämtliche Produkte incl. deren Produktion und Lieferwege sollen nun von Unternehmen lückenlos erfasst und auf deren „Klimafreundlichkeit“ bzw. „Nachhaltigkeit“ hin überprüft werden. Nicht nur der bürokratische Aufwand hierfür ist gigantisch. Vielmehr droht eine öko-kommunistische Planwirtschaft.

Schwere Eingriffe ins Privatleben möglich

Denn Unternehmen bzw. Produkten, die den klimasozialistischen Anforderungen nicht entsprechen, droht das Aus. Mögliche Auswirkungen sind noch gar nicht absehbar. Dem bereits beschlossenen Verbot von Verbrennungsmotoren könnten in naher Zukunft bereits ein Tabak-, Süßigkeiten- oder Fleischverbot folgen.

Auch schwere Eingriffe ins Privatleben wie ein Verbot von Flugreisen oder Ausgeh- bzw. sogar Fortpflanzungsverbote könnten demnächst aufgrund von CO2-Werten ausgesprochen werden. Verschwörungstheorien? Nicht in China. Da gibt es das bereits.

Globalisten-Paradies vom Steuerzahler finanziert

Geplant ist letzten Endes eine Wirtschaft unter kompletter staatlicher Kontrolle. Ein Staat, geleitet von Menschenfeinden wie Klaus Schwab, Bill Gates oder George Soros, die darüber entscheiden wollen, was wir zu arbeiten, zu essen, zu konsumieren, ja wie wir zu leben haben. Ja sogar darüber, ob wir Kinder haben dürfen oder nicht!

Und selbst finanzieren sollen wir den feuchten Globalistentraum noch aus eigener Tasche. So tönt Europas oberste Korruptionsexpertin Ursula von der Leyen, dass die Europäische Union, also wir, hunderte Milliarden in klimafreundliche Technologien investieren müsse. Um „den Industriestandort Europa zu retten“.

Leistungsträger verlassen Deutschland

Gerettet werden müssen Europa und seine Bürger höchstens vor den Wahnsinnsplänen der Globalisten und deren Marionetten. Und vor einem arbeitsscheuen Heer angeblicher Klimaschützer, die sich ihr parasitäres Bürokratenleben weiterhin durch die Nachhaltigkeitsmasche finanzieren lassen wollen.

Zahlreiche Leistungsträger wie Unternehmen haben bereits beschlossen, dieses schmutzige Spiel nicht mitzumachen, und Deutschland bzw. Europa längst verlassen. Und täglich werden es mehr.

…

Quellen: PublicDomain/wochenblick.at am 28.02.2023