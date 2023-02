Nikola Tesla und seine rätselhafte Obsession für die Zahlen 3, 6 und 9

terra-mystica.jimdofree.com berichtet: Der serbischstämmige Nikola Tesla war einer der genialsten Erfinder aller Zeiten, der nicht nur immer wieder um die Früchte seiner Arbeit gebracht wurde, sondern auch von vielen Rätseln und Mysterien umgeben war.

Es gibt nur wenige Menschen, die einen größeren Anteil an der weitverbreiteten Einführung der Elektrizität in der modernen Welt beigetragen haben als der Erfinder, Physiker und Elektroingenieur Nikola Tesla (10. Juli 1856 – 7. Januar 1943), der als Wegbereiter für das Wechselstromsystem gilt.

Der gebürtige Kroate mit serbischen Wurzeln war schon als Kind von der geheimnisvollen Wirkkraft der Elektrizität besessen und seine Vision war, dass alle Menschen unbegrenzt und kostenlos mit Energie versorgt werden, die drahtlos durch die Luft über den ganzen Erdball übertragen wird.

Bereits 1905 erhielt er das US-Patent mit der Nummer 787.412 und dem Titel »Die Kunst der Übertragung elektrischer Energie mittels natürlicher Medien«, das auf seiner Überzeugung beruhte, dass die Erde selbst ein riesiger elektrischer Generator ist, der praktisch unbegrenzte Mengen an Elektrizität liefern kann.

Bis zu seinem Tod hatte Tesla über 700 Patente erfolgreich angemeldet, die sich unter anderem mit Röntgenstrahlen, Funk-Fernsteuerung, Radio, Wechselstrom-Elektromotor, Vakuumröhren, Fluoreszenzröhren, Neonröhren und einem Vorläufer des Radarsystems befassten.

Aber Tesla soll auch sehr seltsame Verhaltenseigenschaften gehabt haben, die teils von Obsessionen und ritualisiertem Verhalten geprägt waren oder ihn zu mysteriösen Andeutungen veranlassten. (Freie Energie: Vor über 100 Jahren – Auto fährt mit Energie aus dem Äther)

So sagte er einmal, dass „wenn man nur die Großartigkeit der Zahlen 3, 6 und 9 kennen würde, dann hätte man einen Schlüssel zum Universum“, doch was genau er damit meinte, ließ er offen und ist bis heute eines seiner vielen zurückgelassenen Rätsel.

Dennoch glauben viele seiner Anhänger und auch einige Historiker, dass es von großer Bedeutung gewesen sein könnte – und zwar nicht nur für Tesla, sondern für die Zukunft der gesamten Menschheit.

Tesla ging zum Beispiel genau drei Mal um den Block, bevor er dazu überging, ein Gebäude zu betreten und er putzte sein Teller und Besteck vor dem Essen immer mit exakt 18 Servietten, da diese Zahl durch die Zahlen 9, 6 und 3 teilbar ist.

Zwar bleibt die Bedeutung der für ihn so wichtigen Zahlen ein Rätsel, doch ein Wissenschaftler namens Marko Rodin entdeckte ein Muster darin, das er »Vortex Based Mathematics« (deutsch: Strömungslehre basierende Mathematik) nannte, und bei dem sich folgende Zahlen immer bis in die Unendlichkeit wiederholen: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4.

Doch Teslas Nummern 3, 6 und 9 tauchen dort nicht auf und gemäß Rodin aus gutem Grund, da diese Nummern einen Vektor der dritten und vierten Dimension repräsentieren, was als »Strömungsfeld« bezeichnet wird und den Weg von der dritten in die vierte Dimension weisen soll.

Tatsächlich sprach Tesla bei verschiedenen Gelegenheiten von der so genannten Dreifaltigkeit von „Energie, Frequenz und Schwingung“. Diese drei Aspekte waren für Telsa von zentraler Bedeutung, und er war fest davon überzeugt, dass Energie, Frequenz und Schwingung zu den Geheimnissen des Universums selbst beitragen.

Aber möglicherweise hatten die Zahlen, denen Tesla so viel Bedeutung beimaß, auch eine Art rituelle Bedeutung. Zum Beispiel taucht die Zahl Drei auch in der Geschichte der Menschheit sehr häufig auf, sogar in den grundlegendsten Formen der Geometrie: den Pyramiden.

Zudem hat sie auch im Christentum eine tragende Rolle, wo die Heilige Dreifaltigkeit für Vater, Sohn und den Heiligen Geist steht.

Zusammenfassend lässt sich in der Tat nicht leugnen, dass Tesla seiner Zeit weit voraus war und es gibt einige Menschen, die vermuten, dass seine besondere Vorliebe für Wissenschaft und Elektrizität sogar einen eher übersinnlichen oder außerirdischen Ursprung hatte.

© Fernando Calvo für terra-mystica.jimdofree.com 28.02.2023

