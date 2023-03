Gesundheit: Der Mythos der magischen Pilzsorten

Lasst uns die Wahrheit über magische Pilzsorten herausfinden

Hättest Du gedacht, dass 99% von dem, was Du online über magische Pilzsorten liest, gefälscht ist?

Als Ergebnis von mehr als zwei Jahrzehnten Marketingbemühungen, die speziell auf den niederländischen Markt ausgerichtet waren, glauben die Menschen heute, dass Vielfalt König ist. Und obwohl jeder beim Einkaufen gerne eine Auswahl hat, ist das in diesem Fall meist nur heiße Luft.

Der (falsche) Begriff der Pilzsorten

Fast alle Grow-Kits produzieren die gleiche Art von Zauberpilz. Ja, Sie haben richtig gelesen!

Die Antwort liefert die Natur selbst. Einfach gesagt, gibt es eine Pilzart, die so ziemlich überall auf der Welt wächst, ganz von selbst. (Und ja, Pilze sind erstaunlich anpassungsfähig an verschiedene Umgebungen)

Dies führte dazu, dass Zauberpilze in verschiedenen Gegenden der Erde entdeckt wurden. Aber jetzt kommt der Clou: Da die Natur und die natürliche Umgebung nie an zwei verschiedenen Orten gleich sind, sieht dieser [gleiche] Pilz von Ort zu Ort sehr unterschiedlich aus.

Namen wie: „Goldener Lehrer“

„Thailändisch“

„Indien“

„Kambodscha“ Es mag der Eindruck entstehen, dass es sich um verschiedene Arten handelt, aber in Wirklichkeit sind sie alle gleich: Stropharia Cubensis Das bedeutet, dass die Unterschiede (wenn es sie überhaupt gibt) zwischen diesen Sorten sehr gering sind und in erster Linie darauf zurückzuführen sind, dass die Pilze in unterschiedlichen Umgebungen gewachsen sind. Das Aussehen und die Wirkung von Magic Mushrooms ( ) wird jedoch nicht in erster Linie durch ihre geografische Herkunft bestimmt! Die Art und Weise, in der die Pilze gezüchtet werden, einschließlich Faktoren wie: Temperatur

Feuchtigkeit

Sauerstoffwerte

Stabilität dieser Bedingungen sind viel wichtiger für das Endprodukt. In der Tat können die Wirkstoffe innerhalb einer einzigen Pilzsorte stärker variieren als zwischen verschiedenen Stämmen. Was ist dran am Hype um magische Pilzsorten? Das Interesse an den verschiedenen Sorten von Magic Mushrooms wurde im Laufe der Jahre künstlich aufgebläht, was im Wesentlichen auf eine ausgeklügelte Marketingtaktik zurückzuführen ist. native advertising Vor dem Verbot von Magic Mushrooms in den Niederlanden im Jahr 2007 hatten die Kunden nur eine begrenzte Auswahl und wenig Interesse an bestimmten Sorten, da nur „mexikanische" oder „hawaiianische" Pilze erhältlich waren. Nach dem Verbot wurden jedoch Anbausätze für Magic Mushrooms als alternatives Produkt eingeführt. Marketingexperten mit begrenzten Kenntnissen über das Produkt kamen dann mit verschiedenen Begründungen für den Verkauf desselben Produkts unter verschiedenen Namen und zu unterschiedlichen Preisen auf den Markt. Als sich die Verwendung von Grow-Kits als Ersatz für Magic Mushrooms nach dem Verbot weiter verbreitete, begannen Marketingkampagnen, aus dem neuen Trend Kapital zu schlagen. Um ein Gefühl der Vielfalt und Differenzierung zu schaffen, haben diese Kampagnen Kategorien für die verschiedenen Sorten auf der Grundlage der wahrgenommenen Wirkungen, wie „visuelle Effekte" und „tiefe Gedanken", entwickelt und ihnen den Anschein gegeben, dass sie zu verschiedenen „Arten" gehören. Im Laufe der Zeit und dank des Internets haben sich diese „Magic Mushroom-Sorten" weithin durchgesetzt, und viele Kunden glauben nun, dass die verschiedenen Sorten von Magic Mushrooms unterschiedliche und vorhersehbare Wirkungen haben. Die Wahrheit ist, dass diese Kategorisierungen weitgehend auf subjektiven Erfahrungen und dem Placebo-Effekt beruhen und nicht auf wissenschaftlich nachgewiesenen Unterschieden zwischen den Sorten. Wodurch wird die Potenz von Magic Mushrooms bestimmt? Die Potenz von Magic Mushrooms wird von mehreren Faktoren beeinflusst, die sich gegenseitig beeinflussen, und es gibt oft erhebliche Unterschiede zwischen verschiedenen Chargen und sogar einzelnen Pilzen innerhalb derselben Charge! Dies ist eher etwas, das man zur Kenntnis nehmen sollte, als grundlose Diskussionen über verschiedene „Magic Mushroom-Sorten" zu eröffnen. Die beiden wichtigsten Faktoren, die das Aussehen und die Potenz von Magic Mushrooms beeinflussen, sind die Anbaubedingungen und die Verarbeitung nach der Ernte. Die Anbaubedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht und Nährstoffgehalt können sich auf das Wachstum und die Entwicklung des Pilzes und letztlich auf seine Potenz auswirken. Auch die Verarbeitung nach der Ernte, z. B. das Trocknen und die Lagerung, wirken sich auf die Wirkung von Magic Mushrooms aus. Eine ordnungsgemäße Trocknung und Lagerung kann dazu beitragen, die Potenz der Pilze zu erhalten, während eine unsachgemäße Behandlung zum Abbau von Psilocybin und anderen Verbindungen führen kann, was eine verminderte Potenz zur Folge hat. Wenn Sie also lernen wollen, wie man Pilze mit Hilfe von Magic Mushroom Grow Kits oder Grow Bags richtig anbaut, laden Sie unseren umfassenden, kostenlosen Leitfaden zum Anbau von Magic Mushrooms herunter. Ein kleines bisschen Mykologie

Mykologie ist die Lehre von den Pilzen, und in diesem Bereich gibt es viele Pilzarten, die das produzieren, was gemeinhin als „Magic Mushrooms“ bekannt ist. Diese heiligen Pilze werden seit Tausenden von Jahren für spirituelle und schamanische Praktiken verwendet. In den letzten Jahren erfreuen sie sich zunehmender Beliebtheit, da immer mehr Menschen nach natürlichen Alternativen für therapeutische und Freizeitzwecke suchen.

Außerdem ist die Mykologie ein weites Feld mit verschiedenen Pilzfamilien und -arten, die unterschiedliche Formen, Größen und Farben haben und eine unterschiedliche Rolle im Ökosystem spielen. Dies macht das Studium der Pilze zu einem spannenden und sich ständig weiterentwickelnden Gebiet, in dem immer wieder neue Entdeckungen gemacht werden.

Magic Mushroom Stämme oder Arten?

Die Begriffe „Sorte“ und „Spezies“ werden oft synonym verwendet, wenn es um Magic Mushrooms geht, aber sie haben unterschiedliche Bedeutungen. Lass uns das klarstellen:

Eine „Art“ ist eine taxonomische Klassifizierung, die sich auf eine Gruppe von Organismen bezieht, die ähnliche physische und genetische Merkmale aufweisen und sich miteinander kreuzen können, um fruchtbare Nachkommen zu erzeugen. Im Fall der Zauberpilze gibt es mehrere Arten innerhalb der Gattung Psilocybe, wie Psilocybe cubensis, Psilocybe semilanceata und Psilocybe cyanescens.

Andererseits bezieht sich ein „Stamm“ in der Regel auf eine Untersorte oder kultivierte Form einer Art, die selektiv gezüchtet oder auf bestimmte Merkmale hin entwickelt wurde.

Erinnern Sie sich, während verschiedene magische Pilzarten stark variieren können, basierend auf ihren Eigenschaften oder ihrer Potenz, sind magische Pilzstämme meist eine Unterscheidung, die von Vermarktern aufgegriffen wird und wenig bis keinen Einfluss auf die psychedelischen Effekte oder die Pilzpotenz hat.

Magic Mushroom-Arten

Einer der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Zauberpilze ist der Stropharia Cubensis. Er ist auch als „mexikanischer Zauberpilz“ bekannt . Dieser besondere Pilz stammt aus Regionen in Mittel- und Südamerika und war die erste Art, die in den 1960er Jahren in die westliche Welt gebracht wurde. Stropharia Cubensis erlangte große Aufmerksamkeit, als er von der berühmten Curandera Maria Sabina für ihre schamanischen Praktiken verwendet wurde.

Sie lebte in der Region Oaxaca in Mexiko und verwendete diese Pilze, um einen Zustand veränderten Bewusstseins herbeizuführen und die Kommunikation mit der Geisterwelt zu erleichtern. Sabinas einzigartige Verwendung dieser uralten und heiligen Pilze erlangte weltweite Anerkennung, und viele Menschen aus dem Westen begannen, nach Oaxaca zu reisen, um an ihren Zeremonien teilzunehmen.

Dieser besondere Pilz wurde in den 60er Jahren als erster in den Westen gebracht und von der berühmtenCurandera Maria Sabina in ihren schamanischen Praktiken verwendet. Ihre „Magic Mushroom Retreats“ waren die ersten, die für die Öffentlichkeit zugänglich waren und die jeder, der sie ausprobieren wollte, kostenlos besuchen konnte.

Die andere beliebte Zauberpilzart ist Copelandia cyanescens, auch bekannt als „Panaeolus cyanescens“ oder „Blue Meanie“, ist eine potente Psilocybin-Pilzart, die in mehreren Regionen der Welt heimisch ist, darunter Hawaii, Südostasien und Australien. Diese Art hat aufgrund ihrer hohen Konzentration an Psilocybin an Popularität gewonnen. Er hat sich den Spitznamen „Hawaiianischer Zauberpilz“ verdient, weil er auf Hawaii häufig vorkommt und vermutlich von den einheimischen Gemeinschaften auf Hawaii seit Jahrhunderten verwendet wird.

Neben diesen beiden Arten gibt es auch die Psilocybe Cyanescens, Psilocybe Azurenscens, die Gymnopilus Spectabilis, die Freiheitskappeund viele andere Pilzfamilien, von denen bekannt ist, dass sie psychedelische Wirkungen hervorrufen. Jede dieser Arten hat ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften und Merkmale, die sie sowohl für den medizinischen als auch für den Freizeitgebrauch wertvoll machen.

Schlussfolgerung

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Interesse an verschiedenen Sorten von Magic Mushrooms durch jahrelanges irreführendes Marketing künstlich aufgeblasen wurde und dass die Sorten selbst kein wesentlicher Faktor für die Wirkung von Magic Mushrooms sind. Es ist auch erwähnenswert, dass die Dosierung, das Setting oder die individuelle Biologie wichtigere Faktoren sind, die die persönliche Magic Mushroom-Erfahrung stark verändern können.

